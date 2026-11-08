Jobcenter muss für früheren Millionär Bürgergeld zahlen und scheitert vor Gericht

Ein Mann bezeichnet sich vor Gericht als früheren Dollarmillionär und beantragt später weiter Bürgergeld. Das Jobcenter verlangt Belege über den Verbleib seines Vermögens, bekommt aus seiner Sicht keine ausreichenden Antworten und verweigert die Leistung.

Trotzdem verpflichtet das Sozialgericht München die Behörde zur vorläufigen Zahlung von monatlich 1.339,10 Euro. Der Beschluss vom 14. April 2026, Aktenzeichen S 38 AS 792/26 ER-1, zeigt, wie Gerichte mit ungeklärtem Vermögen und einer gleichzeitig drohenden Existenznot umgehen.

Die Millionärsaussage löste die Vermögensprüfung aus

Der 1989 geborene ukrainische Antragsteller bezog bereits Leistungen und stellte im Januar 2026 einen Weiterbewilligungsantrag. In einem anderen Gerichtsverfahren hatte er zuvor erklärt, in der Vergangenheit Dollarmillionär gewesen zu sein.

Das Jobcenter verlangte daraufhin eine Vermögensübersicht und Auszüge sämtlicher Konten, einschließlich ausländischer Konten. Die angeforderten Nachweise reichten bis November 2023 zurück.

Nach Auffassung der Behörde blieben erhebliche Lücken, auch bei deutschen Bankkonten. Sie versagte zunächst Leistungen wegen fehlender Mitwirkung und lehnte anschließend die Weiterbewilligung ab.

Der Mann erklärte, sein früheres Vermögen sei verbraucht und bei ukrainischen Konten verhinderten technische Schwierigkeiten den Zugriff. Den Verbleib des Geldes konnte er jedoch nicht vollständig belegen, wie auch der bereits veröffentlichte Bericht über den Münchner Eilbeschluss beschreibt.

Früherer Reichtum beantwortet die heutige Bedürftigkeitsfrage nicht

Für den Leistungsanspruch kommt es darauf an, ob jemand seinen Lebensunterhalt aus zu berücksichtigendem Einkommen oder Vermögen bestreiten kann. Diesen Maßstab enthält § 9 Absatz 1 SGB II.

Eine frühere Millionärsbiografie rechtfertigt deshalb Nachfragen, ersetzt aber keine Prüfung der gegenwärtigen finanziellen Lage. Ebenso wenig genügt die bloße Erklärung, das Geld sei inzwischen verschwunden.

Der Streit entsteht genau dort, wo die Angaben über den Vermögensverlust und die vorhandenen Belege nicht zusammenpassen. Dann müssen die offenen Fragen aufgeklärt werden, während zugleich die Folgen einer ausbleibenden Existenzsicherung zu beachten sind.

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Warum das Gericht trotz erheblicher Zweifel Hilfe zusprach

Der Antragsteller hatte Kontoauszüge, weitere Unterlagen und ein Schreiben seines Vermieters über Mietrückstände vorgelegt. Für das Gericht war damit eine aktuelle finanzielle Notlage glaubhaft, obwohl der Leistungsanspruch selbst ungeklärt blieb.

Die Kammer entschied anhand einer Folgenabwägung: Einer möglichen späteren Überzahlung stand die Gefahr gegenüber, dass ein tatsächlich mittelloser Mensch seinen notwendigen Lebensunterhalt und seine Unterkunft nicht sichern kann. Die existenziellen Folgen gaben hier den Ausschlag für vorläufige Hilfe.

Eine solche Entscheidung gehört zum gerichtlichen Eilrechtsschutz nach § 86b SGG. Er soll verhindern, dass bis zur abschließenden Klärung eines Streits wesentliche Nachteile entstehen.

So setzen sich die 1.339,10 Euro zusammen

Die Summe enthält einen erheblichen Anteil für Wohnen und Heizen. Der folgende Vergleich zeigt den im Verfahren berechneten monatlichen Bedarf und die tatsächlich vorläufig zugesprochene Leistung.

Bestandteil Im Verfahren berechneter Bedarf Vorläufig zugesprochen Regelbedarf 563,00 Euro 394,10 Euro Grundmiete 787,50 Euro 787,50 Euro Kalte Betriebskosten 95,00 Euro 95,00 Euro Heizkosten 62,50 Euro 62,50 Euro Monatliche Summe 1.508,00 Euro 1.339,10 Euro

Die monatliche Anordnung galt für April bis September 2026. Für März wurden ab dem Eingang des Eilantrags am 25. März anteilig 267,82 Euro zugesprochen.

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Warum der Regelbedarf um 30 Prozent sank

Wegen der offenen Vermögensfragen und zur Begrenzung der vorläufigen Entscheidung setzte das Gericht beim Regelbedarf einen Abschlag von 30 Prozent an. Dadurch verblieben 394,10 Euro für den laufenden Lebensunterhalt; die Unterkunftskosten wurden vollständig berücksichtigt.

Der Abschlag war Teil dieser gerichtlichen Eilentscheidung und begründet keine allgemeine Kürzungsregel für ungeklärte Vermögensverhältnisse. Das Gericht wies außerdem darauf hin, dass die vorläufig erhaltenen Leistungen zu erstatten sind, falls im Hauptsacheverfahren ein fehlender Anspruch festgestellt wird.

Das Jobcenter wollte die Zahlung stoppen – und scheiterte zunächst

Die Behörde legte Beschwerde ein und beantragte zusätzlich, die Vollstreckung des Eilbeschlusses auszusetzen. Diesen zusätzlichen Antrag lehnte das Bayerische Landessozialgericht mit Beschluss vom 11. Mai 2026, Aktenzeichen L 7 AS 335/26 ER, ab.

Das Landessozialgericht sah die Entscheidung des Sozialgerichts nicht als offensichtlich unrichtig an. Gerade bei existenzsichernden Leistungen wiegen die möglichen Folgen einer verweigerten Zahlung besonders schwer.

Auch die Behauptung des Jobcenters, der Ablehnungsbescheid sei inzwischen mangels Widerspruchs bindend geworden, rechtfertigte die Aussetzung nicht. Ob rechtzeitig ein wirksamer Widerspruch eingegangen war, musste nach Auffassung des Gerichts noch geprüft werden.

Damit blieb der Eilbeschluss zunächst vollstreckbar. Über die Beschwerde selbst und einen endgültigen Leistungsanspruch war mit dieser Entscheidung noch nicht entschieden.

Mitwirkung ist Pflicht – sie hat aber gesetzliche Grenzen

Wer Leistungen beantragt, muss die erheblichen Tatsachen angeben und auf Verlangen Nachweise vorlegen; das ergibt sich aus § 60 SGB I. Dazu gehören grundsätzlich auch Angaben über Konten und Vermögen im Ausland.

Allerdings begrenzt § 65 SGB I die Mitwirkungspflichten, etwa bei unzumutbaren Anforderungen aus einem wichtigen Grund. Wer Unterlagen nicht beschaffen kann, sollte das Hindernis konkret beschreiben und seine Beschaffungsversuche dokumentieren.

Eine nachvollziehbare Erklärung kann deshalb zusammen mit Bankanfragen, Fehlermeldungen oder verfügbaren Ersatzunterlagen hilfreich sein. Sie beweist für sich genommen allerdings noch keine Hilfebedürftigkeit.

Auch eine Versagung wegen fehlender Mitwirkung hat Voraussetzungen: Nach § 66 SGB I sind unter anderem ein schriftlicher Hinweis auf diese Folge und eine angemessene Frist erforderlich. Wie weit Anforderungen gehen dürfen, behandelt auch unser Beitrag über fehlende Mitwirkung und die Unterstützungspflichten des Jobcenters.

Bei einer Ablehnung müssen Betroffene die Fristen im Blick behalten

Gegen einen ablehnenden Bescheid ist grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich, wie das Bundesarbeitsministerium zum Widerspruchsverfahren erläutert. Die Rechtsbehelfsbelehrung informiert über die zulässige Einreichung.

Fehlt gleichzeitig Geld für den notwendigen Lebensunterhalt, kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht. Dafür sollten Betroffene ihre aktuelle Notlage durch Kontoauszüge, fällige Rechnungen oder Mietmahnungen belegen.

Ein Eilantrag ersetzt den erforderlichen Widerspruch nicht. Welche Folgen eine versäumte Frist haben kann, zeigt unser Beitrag über abgelehnten Eilrechtsschutz nach Ablauf der Widerspruchsfrist.