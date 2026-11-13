Streit um Nachzahlungen beim BAföG, Kindergeld, Kinderzuschlag – BA widerspricht eigenen Weisungen

Monatelang fehlt das Geld, dann kommt endlich die Nachzahlung – und das Jobcenter kürzt die Grundsicherung.

Bei BAföG, Kindergeld, Kinderzuschlag und Insolvenzgeld lohnt sich ein genauer Blick auf den Bescheid, denn für diese Leistungen gelten unterschiedliche Regeln.

Besonders widersprüchlich handelt die Bundesagentur für Arbeit beim Kinderzuschlag: Ihre veröffentlichten Fachlichen Weisungen und ihre Wissensdatenbank geben gegensätzliche Antworten.

Wer deshalb weniger Geld erhält, sollte die Anrechnung prüfen lassen und rechtzeitig gegen den Bescheid vorgehen.

Warum nicht jede Nachzahlung gleich behandelt werden darf

Nach § 11 SGB II zählt Einkommen grundsätzlich in dem Monat, in dem es zufließt. Dass eine Zahlung für frühere Monate bestimmt ist, schützt sie allein noch nicht vor einer Anrechnung.

Würde eine anrechenbare Nachzahlung für frühere Monate den Leistungsanspruch im Zuflussmonat vollständig entfallen lassen, sieht das Gesetz grundsätzlich eine gleichmäßige Verteilung auf sechs Monate vor.

Bleibt trotz der Nachzahlung ein Anspruch bestehen, wird sie grundsätzlich im Zuflussmonat berücksichtigt.

Vor dieser Berechnung muss jedoch geklärt werden, ob die Zahlung überhaupt anzurechnen ist, wem sie zugeordnet wird und welche Abzüge zulässig sind. Genau an diesen Punkten unterscheiden sich die vier Leistungen.

Kinderzuschlag: Zwei Antworten aus derselben Behörde

In den Fachlichen Weisungen zu §§ 11 bis 11b SGB II, Randziffer 11.43, steht weiterhin, dass Kinderzuschlag dem Monat zuzurechnen ist, für den er erbracht wurde. Das soll ausdrücklich auch bei Nachzahlungen gelten und kann verhindern, dass verspätet gezahlter Kinderzuschlag die spätere Jobcenter-Leistung mindert.

Der Wissensdatenbank-Beitrag 110120 vom 12. August 2025 erklärt diese Vorgabe dagegen für überholt. Bis zur Änderung der Weisungen sollen Jobcenter ausdrücklich die dort veröffentlichte gegenteilige Auffassung anwenden und auf den tatsächlichen Zahlungseingang abstellen.

Die BA begründet ihren Kurswechsel damit, dass Kinderzuschlag und ergänzende SGB-II-Leistungen inzwischen gleichzeitig bezogen werden können und das Gesetz Nachzahlungen ausdrücklich erfasst.

Für Familien bedeutet der ungelöste Widerspruch, dass sie aus zwei amtlichen Veröffentlichungen unterschiedliche Folgen für dasselbe Geld ablesen.

Warum die Anrechnung beim Kinderzuschlag angreifbar bleibt

Das Bundessozialgericht entschied am 25. Oktober 2017, B 14 AS 35/16 R, dass nachgezahlter Kinderzuschlag dem Monat seiner Leistungsbestimmung zuzuordnen war. Es begründete dies mit dem damaligen rechtlichen Ausschlussverhältnis zwischen Kinderzuschlag und SGB-II-Leistungen, nicht mit einer generellen Anrechnungsfreiheit des Kinderzuschlags.

Bernd Eckhardt erläutert in Sozialrecht Justament, Ausgabe November 2026, Seiten 18 bis 20, weshalb sich gegen die neue BA-Auffassung weiterhin argumentieren lässt. Auch § 6a BKGG verlangt grundsätzlich, dass beim Bezug des Kinderzuschlags keine Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II besteht.

Geprüft wird dies anhand des durchschnittlichen Einkommens vor der Antragstellung; bei späteren Einkommenseinbrüchen können ergänzende Jobcenter-Leistungen hinzukommen.

Nach Eckhardts Argumentation rechtfertigt diese verfahrenstechnische Öffnung nicht zwangsläufig, den Kinderzuschlag bei verspäteter Auszahlung einem anderen Monat zuzuordnen.

Sonst würde dieselbe Zahlung im Kinderzuschlagsverfahren und bei der Grundsicherung zeitlich unterschiedlich berücksichtigt. Das liefert eine Begründung für einen Widerspruch, garantiert aber keinen Erfolg: Ob die frühere BSG-Rechtsprechung unter den geänderten Vorschriften fortgilt, bleibt umstritten.

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Bei Kindergeld ist die Zuordnung zum Kind entscheidend

Kindergeld und Kinderzuschlag sind rechtlich zu unterscheiden: Eine Kindergeldnachzahlung ist grundsätzlich als Einkommen zu berücksichtigen. Bei einem Kind in der Bedarfsgemeinschaft wird das Kindergeld diesem zugerechnet, soweit es für seinen Lebensunterhalt benötigt wird; ein verbleibender Überhang kann beim kindergeldberechtigten Elternteil angerechnet werden.

Das BSG-Urteil vom 11. Juli 2024, B 4 AS 14/23 R, zeigt eine wichtige Grenze: Allein weil der Leistungsanspruch des Kindes durch eine Nachzahlung entfällt, muss die Zahlung noch nicht auf sechs Monate verteilt werden. Zunächst ist der Kindergeldüberhang dem berechtigten Elternteil zuzuordnen und dessen Anspruch zu prüfen.

Das Urteil betraf frühere Leistungszeiträume und die damalige Gesetzesfassung; die Zuordnung des Kindergelds bleibt aber auch für heutige Berechnungen wichtig. Wie ein Überhang entstehen kann, erläutert unser Beitrag dazu, wann das Jobcenter Kindergeld bei den Eltern anrechnen darf.

BAföG-Nachzahlung: Das Bundessozialgericht muss entscheiden

Bei BAföG-Nachzahlungen steht eine andere Frage im Streit: Sind sie bei der Einkommensanrechnung ähnlich zu behandeln wie nachgezahlte existenzsichernde Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII? Das Landessozialgericht Hamburg verneinte dies am 30. April 2026, L 4 AS 165/24, in einem Verfahren zu einer gemischten Bedarfsgemeinschaft.

Nach seiner Begründung erfüllt BAföG zwar auch eine existenzsichernde Funktion, dient aber vor allem der Chancengleichheit im Bildungswesen. Eine Grundlage, die Nachzahlung einem anderen als dem tatsächlichen Zuflussmonat zuzuordnen, sah das Gericht nicht.

Die zugelassene Revision ist beim Bundessozialgericht unter B 4 AS 9/26 R anhängig. Damit ist eine allgemeine Anrechnungsfreiheit von BAföG-Nachzahlungen derzeit ebenso wenig gesichert wie die endgültige Bestätigung der Hamburger Entscheidung.

Insolvenzgeld: Auch die Freibeträge können falsch sein

Beim Insolvenzgeld geht es im Dresdner Verfahren um die Höhe der Abzüge: Das Sozialgericht entschied am 22. Juni 2026, S 12 AS 756/24 FS, dass für jeden ersetzten Lohnmonat zusätzlich zum Erwerbstätigenfreibetrag der Grundabsetzungsbetrag von 100 Euro zu berücksichtigen ist.

Dass der Betroffene bei Auszahlung nicht mehr arbeitete, stand dem nach Auffassung des Gerichts nicht entgegen.

Das Urteil betrifft Leistungsmonate aus 2017 und die damalige Rechtslage; die Berufung wurde zugelassen. Es bietet ein Argument gegen fehlende Abzüge, ersetzt aber keine abschließende höchstrichterliche Klärung, wie unser Bericht zum Grundfreibetrag bei Insolvenzgeld-Nachzahlungen erläutert.

Die vier Nachzahlungen im Überblick

Leistung Worauf es bei der Anrechnung ankommt Stand der Klärung Kinderzuschlag Zuordnung zum Leistungsmonat oder zum tatsächlichen Zuflussmonat Widersprüchliche BA-Vorgaben; Fortgeltung der früheren BSG-Rechtsprechung umstritten Kindergeld Bedarf des Kindes, möglicher Überhang beim Elternteil und Voraussetzungen einer Verteilung BSG-Urteil von 2024; keine automatische Sechsmonatsverteilung allein wegen Wegfalls des Kindesanspruchs BAföG Rechtliche Einordnung der Nachzahlung und Zeitpunkt der Berücksichtigung Revision B 4 AS 9/26 R beim BSG anhängig Insolvenzgeld Abzüge vor der Einkommensanrechnung, insbesondere der Grundabsetzungsbetrag SG Dresden bejaht zusätzlichen Abzug je ersetztem Lohnmonat nach damaligem Recht; Berufung zugelassen

Erstattungen zwischen Behörden müssen berücksichtigt werden

Hat das Jobcenter für denselben Zeitraum bereits Leistungen erbracht, kann nach § 104 SGB X ein Erstattungsanspruch gegen den anderen Leistungsträger bestehen. Soweit eine Nachzahlung deshalb direkt zwischen den Behörden abgerechnet wird, steht dieser Betrag der Familie nicht zusätzlich zur Verfügung.

Bewilligte Nachzahlung, Behörden-Erstattung und tatsächlicher Auszahlungsbetrag sollten deshalb getrennt aus den Unterlagen hervorgehen. Bei Kindergeld erläutert unser Beitrag über ausbleibende Zahlungen der Familienkasse trotz Anrechnung beim Jobcenter auch die Folgen einer späteren Nachzahlung.

Warum Betroffene nicht auf das nächste Urteil warten sollten

Eine offene Rechtsfrage hält den eigenen Bescheid nicht automatisch offen. Gegen eine belastende Entscheidung ist nach § 84 SGG grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einzulegen.

Dabei sollten Betroffene den betroffenen Bescheid benennen und anhand des Berechnungsbogens erklären, ob sie die Anrechnung, die zeitliche Zuordnung oder fehlende Abzüge beanstanden. Bewilligungsbescheid der nachzahlenden Stelle, Kontoauszug und eine vorhandene Erstattungsabrechnung helfen, den Fehler nachzuweisen.

Ist die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen, kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht kommen. Für rückwirkende Auszahlungen gelten im SGB II besondere zeitliche Grenzen, weshalb auch damit nicht unnötig gewartet werden sollte.

Drei Fragen und Antworten zu Nachzahlungen im SGB II

Darf das Jobcenter jede Nachzahlung vollständig anrechnen?

Nein, zuerst müssen Anrechenbarkeit, Zuordnung, Abzüge und gegebenenfalls eine Verteilung geprüft werden. Besonders bei Kinderzuschlag und BAföG bestehen rechtliche Streitfragen.

Ist nachgezahlter Kinderzuschlag weiterhin geschützt?

Die Fachlichen Weisungen sehen weiterhin die Zuordnung zum ursprünglichen Leistungsmonat vor, während die BA-Wissensdatenbank die Anrechnung nach dem tatsächlichen Zufluss verlangt. Ein verlässlicher pauschaler Schutz lässt sich deshalb derzeit nicht zusagen.

Muss ich eine Nachzahlung auch bei umstrittener Anrechnung melden?

Ja, leistungsrelevante Änderungen müssen dem Jobcenter nach § 60 SGB I unverzüglich mitgeteilt werden; reichen Sie auch die Unterlagen zur Nachzahlung ein. Wer die anschließende Anrechnung für falsch hält, kann gegen den Bescheid vorgehen.