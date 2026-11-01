Mütterrente ab 2027: Diese Rentner bekommen den neuen Zuschlag ohne Abschlag

Wer wegen eines vorgezogenen Rentenbeginns dauerhaft weniger Altersrente erhält, bekommt die zusätzliche Mütterrente trotzdem ohne diesen Abschlag. Für berechtigte Eltern mit Rentenbeginn vor 2028 wird der neue Zuschlag nicht um die Kürzung vermindert, die auf ihrer bisherigen Rente liegt.

Das ist eine spürbare Verbesserung für Menschen, deren Alterseinkommen durch einen früheren Rentenbeginn bereits geschmälert ist.

Allerdings kommt die zusätzliche Rente erst 2028, und die bisherigen Rentenabschläge verschwinden dadurch nicht.

Für vor 1992 geborene Kinder wird die Erziehungszeit angeglichen

Die Mütterrente III erweitert die rentenrechtliche Anerkennung der Erziehung von Kindern, die vor dem 1. Januar 1992 geboren wurden. Statt bisher bis zu zweieinhalb Jahren werden künftig bis zu drei Jahre berücksichtigt, wie es für später geborene Kinder bereits vorgesehen ist.

Damit wird eine unterschiedliche Behandlung beseitigt, die sich allein am Geburtsdatum des Kindes festmacht. Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums zur Rentenreform profitieren davon rund zehn Millionen Menschen, überwiegend Mütter.

Auch Väter können anspruchsberechtigt sein, wenn ihnen die entsprechenden Erziehungszeiten zugeordnet sind. Einen Überblick bietet unser Beitrag zur Mütterrente III mit Anspruch, Höhe und Auszahlung.

Warum der neue Zuschlag ohne Rentenabschlag bleibt

Bei einem vorgezogenen Rentenbeginn mit Abschlägen wird die Rentenberechnung normalerweise für jeden Monat vorzeitiger Inanspruchnahme um 0,3 Prozent gemindert. Wer die entsprechende Altersrente drei Jahre früher beansprucht, muss deshalb dauerhaft 10,8 Prozent Abschlag hinnehmen.

Beim neuen Mütterrenten-Zuschlag für Renten mit Beginn vor 2028 greift jedoch eine besondere Berechnung: Er wird als halber persönlicher Entgeltpunkt je berücksichtigtem Kind gutgeschrieben. Die rechtlichen Anweisungen der Deutschen Rentenversicherung zu § 307d SGB VI stellen klar, dass der Zugangsfaktor für diesen Zuschlag stets 1,0 beträgt.

Der persönliche Abschlag aus dem früheren Rentenbeginn wird auf dieses zusätzliche Rentenstück somit nicht angewendet. Das gilt nach den Erläuterungen der Rentenversicherung auch bei einer abschlagsbelasteten Erwerbsminderungsrente.

Die bisherige Rente bleibt weiterhin gekürzt

Die Begünstigung betrifft den zusätzlichen Zuschlag, nicht die gesamte bisherige Rente. Wer bereits eine Altersrente mit Abschlägen bezieht, bekommt durch die Mütterrente III keine Neuberechnung sämtlicher Rentenpunkte ohne Kürzung.

Auch das spätere Erreichen der Regelaltersgrenze hebt solche Abschläge grundsätzlich nicht auf. Wie die dauerhafte Kürzung zustande kommt, erläutert unser Beitrag zum Berechnen von Rentenabschlägen.

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So viel bringt ein zusätzlicher halber Rentenpunkt

Seit Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro. Ein zusätzlicher halber persönlicher Entgeltpunkt entspricht bei einer vollen Altersrente damit 21,26 Euro brutto im Monat.

Die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover nennt diesen Betrag auch in ihren Informationen zur Mütterrente III. Die folgende Tabelle zeigt das zusätzliche Plus bei vollständigem Anspruch nach diesem Rentenwert.

Berücksichtigte Kinder, geboren vor 1992 Zusätzliche persönliche Entgeltpunkte Monatliches Plus bei einer vollen Altersrente, brutto 1 Kind 0,5 21,26 Euro 2 Kinder 1,0 42,52 Euro 3 Kinder 1,5 63,78 Euro 4 Kinder 2,0 85,04 Euro

Die Beträge sind eigene Berechnungen auf Grundlage des seit Juli 2026 geltenden Rentenwerts und keine verbindlichen Auszahlungsbeträge für 2028. Spätere Rentenanpassungen verändern den Eurobetrag des Zuschlags.

Anspruch ab 2027, Auszahlung erst 2028

Die Verbesserung tritt zum 1. Januar 2027 in Kraft, wird wegen des technischen Umsetzungsaufwands aber erst 2028 ausgezahlt. Die Deutsche Rentenversicherung bestätigt in ihren Fragen und Antworten, dass für Renten mit Beginn vor Januar 2028 eine Nachzahlung vorgesehen ist.

Wer bereits während des gesamten Jahres 2027 anspruchsberechtigt Rente bezieht, erhält die zusätzlichen Monatsbeträge für dieses Jahr nachgezahlt. Beginnt die Rente beispielsweise erst im Oktober 2027, entsteht der Zuschlagsanspruch frühestens ab Oktober und damit für drei Monate dieses Jahres.

Die Nachzahlung gleicht also aufgeschobene Rentenzahlungen aus; im laufenden Haushalt des Jahres 2027 steht das Geld zunächst nicht zur Verfügung. Näheres erklärt unser Beitrag zu den Nachzahlungen der Mütterrente III je Kind.

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Wer erstmals ab 2028 Rente bekommt, muss genauer rechnen

Für Menschen, die erstmals ab Januar 2028 Rente beziehen, werden im Regelfall sechs zusätzliche Monate Kindererziehungszeit im Versicherungskonto berücksichtigt. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung Rheinland ausdrücklich hin.

Diese Zeiten gehen dann in die normale Rentenberechnung ein, für die der Zugangsfaktor nach § 77 SGB VI gilt. Daraus folgt: Bei einer vorgezogenen Altersrente mit Abschlägen können auch die daraus entstehenden zusätzlichen Rentenpunkte entsprechend gekürzt werden.

Die Aussage, die zusätzliche Mütterrente bleibe ohne Abschläge, lässt sich deshalb nicht pauschal auf jeden künftigen Rentenbeginn übertragen. Eine Entscheidung über den Rentenbeginn sollte die gesamte Rentenberechnung berücksichtigen, denn die Abschläge auf die übrigen Ansprüche können das kleine zusätzliche Plus deutlich übersteigen.

Meist läuft die Erhöhung automatisch

Für bereits laufende Renten erfolgt die Umsetzung nach Angaben der Rentenversicherung weitgehend automatisch. Ein gesonderter Antrag allein auf die Mütterrente III ist deshalb im Regelfall nicht erforderlich.

Trotzdem sollten Eltern prüfen, ob ihre Kinder und die Erziehungszeiten richtig im Versicherungskonto erfasst sind. Die gesetzliche Zuschlagsregel knüpft grundsätzlich an die Zuordnung der Erziehung im 30. Kalendermonat nach dem Geburtsmonat an; bei besonderen Erziehungsverläufen können abweichende Prüfungen erforderlich sein.

Wer bis Mitte 2028 keine Nachricht zur Berücksichtigung des Zuschlags oder der zusätzlichen Erziehungszeiten erhalten hat, sollte nach Empfehlung der Rentenversicherung Braunschweig-Hannover nachfragen. Eine automatische Bearbeitung ersetzt nicht die Kontrolle des späteren Bescheids.

Ohne Rentenabschlag heißt nicht ohne weitere Abzüge

Die genannten Beträge sind Bruttowerte. Je nach Versicherungsstatus gehen davon Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ab, und abhängig von der persönlichen Einkommenssituation kann auch Einkommensteuer anfallen.

Die Hinweise der Rentenversicherung zu Rentenabzügen und Steuern erklären diese Belastungen. Wer ergänzende Sozialleistungen bezieht, muss außerdem mögliche Auswirkungen der höheren Rente auf deren Berechnung beachten.

Praxisbeispiel: Drei Kinder und eine Rente mit Abschlägen

Sabine hat drei vor 1992 geborene Kinder erzogen und bezieht bereits eine volle Altersrente mit 7,2 Prozent Abschlag. Sind ihr die erforderlichen Erziehungszeiten zugeordnet und steht ihr der vollständige Zuschlag zu, kommen nach dem Rentenwert von Juli 2026 monatlich 63,78 Euro brutto hinzu.

Dieser zusätzliche Betrag wird nicht noch einmal um ihre 7,2 Prozent Rentenabschlag gekürzt, während die bisherige Rente weiterhin mit dem Abschlag berechnet wird. Das Geld für 2027 erhält sie erst 2028 nachgezahlt; die tatsächliche Höhe richtet sich nach den jeweils geltenden Rentenwerten.

Fragen und Antworten zur Mütterrente ohne Abschläge

Wer kann die zusätzliche Mütterrente erhalten?

Berechtigt können Mütter und Väter sein, denen die entsprechenden Erziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder zugeordnet sind. Entscheidend sind die rentenrechtlichen Voraussetzungen, nicht allein die Elternschaft.

Wird der neue Zuschlag bei Frührentnern gekürzt?

Bei der Zuschlagsregel für Renten mit Beginn vor 2028 wird der persönliche Rentenabschlag nicht auf den zusätzlichen halben persönlichen Entgeltpunkt angewendet.

Entfallen dadurch die bisherigen Rentenabschläge?

Nein, die bisherigen Abschläge bleiben grundsätzlich bestehen. Die besondere Berechnung betrifft den neuen Zuschlag.

Wie hoch ist die zusätzliche Mütterrente je Kind?

Nach dem seit Juli 2026 geltenden Rentenwert sind es bei vollständigem Anspruch und einer vollen Altersrente 21,26 Euro brutto monatlich. Künftige Rentenanpassungen verändern diesen Betrag.

Wann wird das Geld überwiesen?

Die Auszahlung beginnt erst 2028, obwohl die Verbesserung bereits ab 2027 gilt. Ansprüche aus 2027 werden nachgezahlt, bei einem Rentenbeginn während dieses Jahres frühestens ab dem jeweiligen Rentenbeginn.

Gilt die Berechnung ohne Abschläge auch bei einem erstmaligen Rentenbeginn ab 2028?

Darauf können sich Neurentner nicht pauschal verlassen. Die zusätzlichen Kindererziehungszeiten unterliegen dann grundsätzlich der normalen Rentenberechnung und können bei einer vorgezogenen Altersrente von Abschlägen betroffen sein.