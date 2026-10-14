Mit dem Bürgergeld hast du Anspruch auf 3 Zuschüsse und Entlastungen bei der Krankenkasse

Eine Zahnkrone, regelmäßige Rezeptgebühren oder ein Gesundheitskurs können ein knappes Haushaltsbudget schnell überfordern.

Wer von Jobcenter-Leistungen lebt und gesetzlich krankenversichert ist, sollte deshalb drei Hilfen kennen: die Härtefallregelung beim Zahnersatz, die Befreiung von weiteren Zuzahlungen und Zuschüsse zu anerkannten Präventionskursen.

Dahinter steckt kein pauschales Zusatzgeld, das allen Leistungsbeziehenden überwiesen wird. Die Krankenkasse übernimmt bestimmte Kosten, erstattet Ausgaben oder begrenzt die eigene Belastung – jeweils unter unterschiedlichen Voraussetzungen.

Der Leistungsbescheid kann bares Geld wert sein

Wer Grundsicherungsgeld, früher Bürgergeld, bezieht, muss Gesundheitskosten nicht in jedem Fall vollständig aus dem Regelbedarf bezahlen. Gerade beim Zahnersatz und bei gesetzlichen Zuzahlungen greifen besondere Schutzvorschriften für Menschen, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II erhalten.

Die folgenden Regelungen betreffen die gesetzliche Krankenversicherung. Ansprechpartner für diese Hilfen ist die eigene Krankenkasse; der Jobcenter-Bescheid dient dabei als Nachweis des Leistungsbezugs.

Erste Hilfe: Zahnersatz ohne Eigenanteil bei der Regelversorgung

Beim Zahnersatz bezahlt die gesetzliche Krankenkasse normalerweise einen befundbezogenen Festzuschuss. Er beträgt grundsätzlich 60 Prozent der festgelegten Kosten der Regelversorgung und kann mit nachgewiesenen Vorsorgeuntersuchungen auf 70 oder 75 Prozent steigen.

Für Menschen, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts vom Jobcenter beziehen, sieht § 55 Absatz 2 SGB V eine Härtefallregelung vor. Wird ausschließlich die genehmigte Regelversorgung gewählt, übernimmt die Krankenkasse deren Kosten vollständig.

Das kann beispielsweise eine Krone, eine Brücke oder eine herausnehmbare Prothese betreffen, sofern diese für den jeweiligen Befund zur Regelversorgung gehört. Ein lückenloses Bonusheft ist für den Härtefallanspruch keine Voraussetzung.

Die Grenze liegt bei zusätzlichen Wünschen: Wer eine Versorgung oberhalb des Kassenstandards vereinbart, muss die Mehrkosten grundsätzlich selbst tragen. Auch ein Härtefall macht eine aufwendigere Versorgung oder ein Implantat nicht automatisch kostenlos.

Vor Behandlungsbeginn sollten Versicherte deshalb den Heil- und Kostenplan durch die Krankenkasse prüfen lassen und zugleich die Härtefallregelung mit dem aktuellen Leistungsbescheid beantragen. Wie das funktioniert, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag über Zahnersatz und den Nachweis für die vollständige Kostenübernahme der Regelversorgung.

Zweite Hilfe: Zuzahlungen begrenzen und zu viel gezahltes Geld zurückholen

Auch gesetzlich versicherte Leistungsbeziehende müssen häufig zu Medikamenten, Heilmitteln oder einem Krankenhausaufenthalt zuzahlen. Der Bezug von Jobcenter-Leistungen allein befreit davon noch nicht.

Allerdings setzt § 62 SGB V eine jährliche Belastungsgrenze: normalerweise zwei Prozent der berücksichtigten Bruttoeinnahmen, bei anerkannter schwerwiegender chronischer Erkrankung ein Prozent. Für Beziehende von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II gilt eine besondere Berechnungsgrundlage.

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Bei ganzjährigem Leistungsbezug wird für die gesamte Bedarfsgemeinschaft nur der jährliche Regelbedarf eines alleinstehenden Erwachsenen angesetzt. Für 2026 ergibt das bei 563 Euro monatlich eine Grenze von 135,12 Euro im Jahr, mit anerkannter Chronikerregelung sind es 67,56 Euro.

Die Grenze darf also nicht einfach mit der Zahl der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft vervielfacht werden. Ändert sich der Leistungsbezug im Jahresverlauf, sollte die Krankenkasse die konkrete Jahresberechnung prüfen.

Sobald die Grenze erreicht ist, können Versicherte die Befreiung für den Rest des Kalenderjahres beantragen. Wurden bereits höhere gesetzliche Zuzahlungen geleistet, lässt sich der nachgewiesene Betrag oberhalb der Grenze erstatten.

Dafür sollten Quittungen und Zahlungsnachweise gesammelt und zusammen mit dem Leistungsbescheid eingereicht werden. Für die niedrigere Grenze benötigt die Kasse einen Nachweis über die schwerwiegende chronische Erkrankung; eine beliebige länger andauernde Erkrankung genügt nicht automatisch.

Nicht jede Gesundheitsrechnung zählt für die Befreiung

Berücksichtigt werden gesetzliche Zuzahlungen, nicht sämtliche privat bezahlten Gesundheitsausgaben. Selbst gekaufte, nicht erstattungsfähige Medikamente, private Zusatzbehandlungen und Mehrkosten für eine Wunschversorgung erhöhen den anrechenbaren Zuzahlungsbetrag nicht.

Auch der Eigenanteil beim Zahnersatz wird über eine andere Regelung beurteilt. Die Zuzahlungsbefreiung und ihre Besonderheiten bei Pflegebedarf sollte deshalb nicht mit dem Härtefallantrag für Zahnersatz verwechselt werden.

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Dritte Hilfe: Zuschüsse zu Gesundheitskursen

Gesetzliche Krankenkassen fördern zertifizierte Präventionskurse, etwa für Bewegung, Ernährung, Entspannung oder den Rauchstopp. Diese Zuschüsse können auch Menschen nutzen, die Jobcenter-Leistungen beziehen; ein besonderer Zuschuss allein wegen des Leistungsbezugs ist damit allerdings nicht verbunden.

Wie viel übernommen wird, hängt von der Krankenkasse und dem jeweiligen Angebot ab. Üblich ist die Förderung von bis zu zwei anerkannten Kursen pro Kalenderjahr, wobei Teilnahmevorgaben und Erstattungsgrenzen gelten.

Die Techniker Krankenkasse erstattet beispielsweise bei anerkannten Kursen externer Anbieter 80 Prozent der Gebühren, höchstens 150 Euro je Einzelkurs. Für eigene TK-Kurse übernimmt sie die Kosten vollständig; grundsätzlich werden höchstens zwei Kurse im Kalenderjahr bezuschusst.

Vor der Anmeldung sollte die Kasse bestätigen, dass der konkrete Kurs förderfähig ist und welchen Eigenanteil Versicherte tragen müssen. Ein gewöhnlicher Fitnessstudiovertrag wird durch die Förderung eines Präventionskurses nicht automatisch mitbezahlt.

Für Menschen mit wenig Geld ist außerdem die Vorfinanzierung entscheidend: Bei einer nachträglichen Erstattung muss die Kursgebühr zunächst selbst bezahlt werden. Deshalb lohnt sich die Nachfrage nach kostenlosen Kassenangeboten oder Gutscheinen mit direkter Abrechnung, wie sie einzelne AOKs für bestimmte Partnerkurse anbieten.

Die drei Hilfen im Vergleich

Hilfe Finanzielle Entlastung Was dafür nötig ist Härtefallregelung beim Zahnersatz Vollständige Übernahme der genehmigten Regelversorgung Härtefallantrag, Leistungsnachweis und genehmigter Heil- und Kostenplan; Mehrkosten einer Wunschversorgung bleiben grundsätzlich selbst zu zahlen Zuzahlungsbefreiung Bei ganzjährigem SGB-II-Leistungsbezug 2026 höchstens 135,12 Euro gesetzliche Zuzahlungen, mit anerkannter Chronikerregelung 67,56 Euro Antrag, Zahlungsbelege und Leistungsnachweis; gegebenenfalls ärztliche Bescheinigung Präventionskurse Zuschuss oder vollständige Kostenübernahme nach den Bedingungen der Krankenkasse Anerkannter Kurs, erforderliche Teilnahme und Nachweise; Förderung möglichst vor der Buchung klären

Die Hilfe muss zur jeweiligen Ausgabe passen

Ein bewilligter Härtefallantrag für Zahnersatz ersetzt keinen Antrag auf Zuzahlungsbefreiung. Ebenso ist ein Gesundheitskurs erst dann finanziell abgesichert, wenn die Bedingungen der eigenen Kasse geklärt sind.

Gerade bei einem knappen Budget macht das einen Unterschied: Eine zugesagte Erstattung hilft wenig, wenn die Rechnung vorher nicht bezahlt werden kann. Die Frage nach einer Versorgung ohne Eigenanteil oder einer direkten Abrechnung gehört deshalb an den Anfang des Gesprächs.

112,44 Euro zurück und eine Zahnkrone ohne Eigenanteil

Ein Beispiel: Sabine bezieht das ganze Jahr 2026 Leistungen vom Jobcenter und erfüllt nach Prüfung ihrer Krankenkasse die Voraussetzungen der Chronikerregelung. Bis Oktober hat sie 180 Euro an nachgewiesenen gesetzlichen Zuzahlungen geleistet.

Ihre Belastungsgrenze beträgt 67,56 Euro, sodass sie nach Antragstellung 112,44 Euro zurückerhält und für den Rest des Jahres von weiteren gesetzlichen Zuzahlungen befreit wird. Für eine zusätzlich notwendige Zahnkrone beantragt sie vor Behandlungsbeginn die Härtefallregelung und entscheidet sich für die genehmigte Regelversorgung.

Die Kosten dieser Versorgung trägt die Krankenkasse vollständig. Hätte Sabine eine darüber hinausgehende Versorgung vereinbart, könnten trotz Härtefall eigene Kosten entstehen.

Sechs Fragen und Antworten zu den Hilfen der Krankenkasse

Bekomme ich die drei Hilfen automatisch, wenn ich Jobcenter-Leistungen beziehe?

Nein, der Leistungsbezug allein löst keine pauschale Auszahlung aus. Je nach Hilfe sind ein Antrag, Kostenbelege, ein Behandlungsplan oder ein Teilnahmenachweis erforderlich.

Übernimmt die Krankenkasse beim Zahnersatz wirklich alle Kosten?

Bei anerkanntem Härtefall und ausschließlich genehmigter Regelversorgung ist eine vollständige Kostenübernahme vorgesehen. Mehrkosten einer darüber hinausgehenden Versorgung müssen Versicherte grundsätzlich selbst bezahlen.

Wie hoch ist die Zuzahlungsgrenze im Jahr 2026?

Bei ganzjährigem Bezug von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II beträgt sie 135,12 Euro, mit anerkannter Chronikerregelung 67,56 Euro. Die besondere Berechnungsgrundlage gilt für die gesamte Bedarfsgemeinschaft.

Bekomme ich bereits gezahlte Rezeptgebühren zurück?

Gesetzliche Zuzahlungen oberhalb der persönlichen Jahresgrenze können nach Prüfung durch die Krankenkasse erstattet werden. Dafür müssen die Zahlungen nachgewiesen werden; private Medikamentenkäufe zählen nicht automatisch dazu.

Zahlt jede Krankenkasse 150 Euro für einen Gesundheitskurs?

Nein, Zuschusshöhe und Teilnahmebedingungen unterscheiden sich. Die genannten 80 Prozent bis höchstens 150 Euro je Einzelkurs sind ein Beispiel der Techniker Krankenkasse.

Kann ich die Hilfen gleichzeitig nutzen?

Ja, sofern die Voraussetzungen für jede einzelne Leistung erfüllt sind. Eine Zuzahlungsbefreiung schließt weder die Härtefallhilfe beim Zahnersatz noch einen Zuschuss zu einem anerkannten Präventionskurs aus.