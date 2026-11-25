Wenn Arbeitnehmer im Büro frieren, weil der Arbeitgeber die Heizung herunterdreht oder die Heizungsanlage ausfällt, müssen sie das nicht einfach hinnehmen. Für gewöhnliche Büroarbeit im Sitzen sind grundsätzlich mindestens 20 Grad Celsius Lufttemperatur vorgesehen, und diese Mindesttemperatur muss während der gesamten Nutzung des Arbeitsraums gewährleistet sein.

Auch steigende Heizkosten rechtfertigen es nicht, die Temperaturen beliebig zu senken. Die Arbeitsstättenverordnung verpflichtet Arbeitgeber zu gesundheitlich zuträglichen Raumtemperaturen, während die Technische Regel ASR A3.5 konkrete Mindestwerte für unterschiedliche Tätigkeiten nennt.

Wie kalt darf es im Büro tatsächlich sein?

Ob ein Arbeitsplatz ausreichend beheizt ist, hängt von der körperlichen Belastung und der überwiegenden Körperhaltung ab. Menschen, die überwiegend am Schreibtisch sitzen, benötigen nach den Arbeitsschutzregeln eine höhere Mindesttemperatur als Beschäftigte, die sich bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten viel bewegen.

Die ASR A3.5 unterscheidet deshalb zwischen leichter, mittelschwerer und schwerer Arbeit. Für gewöhnliche Büroarbeit gilt der Mindestwert für leichte Tätigkeiten im Sitzen.

Tabelle: Diese Mindesttemperaturen gelten am Arbeitsplatz

Tätigkeit und Körperhaltung Mindesttemperatur Leichte Arbeit im Sitzen, beispielsweise Büroarbeit 20 °C Mittelschwere Arbeit im Sitzen 19 °C Leichte Arbeit im Stehen oder Gehen 19 °C Mittelschwere Arbeit im Stehen oder Gehen 17 °C Schwere körperliche Arbeit im Stehen oder Gehen 12 °C

Die Tabelle zeigt, dass für einen klassischen Bildschirmarbeitsplatz nicht dieselben Temperaturen gelten wie für körperlich schwere Arbeiten in einer Werkhalle. Ein Arbeitgeber kann die Mindesttemperatur deshalb nicht allein mit dem Hinweis auf betriebliche Sparmaßnahmen auf 17 oder 18 Grad senken.

Allerdings handelt es sich bei den technischen Regeln um eine Konkretisierung der Arbeitsstättenverordnung. Ein Arbeitgeber darf auch eine andere Schutzlösung wählen, wenn er nachweislich mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz erreicht.

Schon 19 Grad können bei Büroarbeit zu wenig sein

Ein Beispiel zeigt, wie schnell die Vorgaben unterschritten werden können. Eine Angestellte arbeitet acht Stunden täglich am Computer, während das Thermometer an ihrem Arbeitsplatz dauerhaft nur 19 Grad anzeigt.

Bei einer gewöhnlichen leichten Bürotätigkeit liegt die Temperatur damit einen Grad unter dem Mindestwert der ASR A3.5. Der Arbeitgeber muss die Situation prüfen und dafür sorgen, dass die Anforderungen des Arbeitsschutzes erfüllt werden.

Anders kann die Bewertung bei mittelschwerer körperlicher Arbeit aussehen. Wer regelmäßig Lasten bewegt oder andere anstrengendere Tätigkeiten erledigt, fällt möglicherweise unter eine andere Kategorie der Tabelle.

Entscheidend ist deshalb nicht allein die Berufsbezeichnung, sondern die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit. Auch eine nur gelegentliche Bewegung zwischen Schreibtisch und Drucker macht gewöhnliche Büroarbeit noch nicht zu einer mittelschweren körperlichen Tätigkeit.

Pausenräume müssen sogar mindestens 21 Grad erreichen

Für bestimmte Räume gelten höhere Anforderungen als für gewöhnliche Arbeitsräume. In Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Kantinen- und Erste-Hilfe-Räumen muss während der Nutzung grundsätzlich eine Lufttemperatur von mindestens 21 Grad Celsius herrschen.

Eine Besonderheit gilt für Toilettenräume, deren Temperatur durch von Nutzern ausgelöste Lüftungsvorgänge kurzfristig unter diesen Wert sinken darf. Für Waschräume mit Duschen sieht die ASR A3.5 während der Nutzung einen Sollwert von mindestens 24 Grad vor.

Damit kann ein Betrieb nicht pauschal die Temperatur sämtlicher Räume auf den Wert einer kühleren Werkhalle absenken. Jeder Raum muss entsprechend seinem Nutzungszweck beurteilt werden.

Arbeitgeber dürfen auch bei hohen Heizkosten nicht beliebig sparen

Die Pflicht zu einer gesundheitlich zuträglichen Raumtemperatur ergibt sich aus Nummer 3.5 des Anhangs der Arbeitsstättenverordnung. Diese Verpflichtung besteht unabhängig davon, wie hoch die aktuellen Energiepreise sind.

Ein Unternehmen kann durchaus versuchen, Energie einzusparen und die Raumtemperatur auf das erforderliche Maß zu begrenzen. Dabei müssen jedoch die gesetzlichen Anforderungen an den Gesundheitsschutz und die geltenden arbeitsplatzbezogenen Mindestwerte berücksichtigt werden.

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Für Büroangestellte bedeutet das, dass der Arbeitgeber eine allgemeine Sparvorgabe von beispielsweise 18 Grad nicht ohne Weiteres als ausreichende Raumtemperatur festlegen kann. Maßgeblich bleibt, ob der vorgeschriebene Gesundheitsschutz tatsächlich gewährleistet ist.

Was bei einem Heizungsausfall passieren muss

Fällt die Heizung im Winter aus, kann die Temperatur innerhalb weniger Stunden deutlich sinken. Unterschreitet die Lufttemperatur die maßgeblichen Mindestwerte, muss der Arbeitgeber geeignete Maßnahmen ergreifen und darf das Problem nicht einfach ignorieren.

Nach der ASR A3.5 haben arbeitsplatzbezogene technische Maßnahmen grundsätzlich Vorrang vor organisatorischen und personenbezogenen Lösungen. In Betracht kommen beispielsweise die Reparatur der Heizung, geeignete zusätzliche Wärmequellen oder die zeitweise Nutzung ausreichend beheizter anderer Räume.

Wenn technische Möglichkeiten ausgeschöpft sind und die Mindesttemperaturen dennoch nicht erreicht werden, können zusätzliche Aufwärmzeiten oder geeignete Kleidung Teil eines Schutzkonzepts sein. Ein Arbeitgeber kann seine Verantwortung aber nicht schlicht mit dem Hinweis abgeben, Beschäftigte sollten sich wärmer anziehen.

Zugluft kann auch bei 20 Grad zum Problem werden

Nicht nur die gemessene Lufttemperatur entscheidet darüber, ob ein Arbeitsplatz gesundheitlich zuträglich ist. Kalte Fensterflächen, schlecht isolierte Außenwände und starke Luftbewegungen können dazu führen, dass Beschäftigte trotz scheinbar ausreichender Temperatur frieren.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unterscheidet deshalb zwischen der messbaren Lufttemperatur und der tatsächlich empfundenen Raumtemperatur. Während für die üblichen Mindestwerte vor allem die Lufttemperatur herangezogen wird, können bei besonderen Belastungen zusätzliche Untersuchungen des Raumklimas erforderlich sein.

Gerade Zugluft durch undichte Fenster oder falsch eingestellte Lüftungsanlagen kann problematisch sein. Nach der Arbeitsstättenverordnung müssen Beschäftigte bei raumlufttechnischen Anlagen vor störendem Luftzug geschützt werden.

Wie Beschäftigte die Temperatur richtig messen können

Wer vermutet, dass es am Arbeitsplatz zu kalt ist, sollte die Temperatur möglichst nachvollziehbar dokumentieren. Eine einzelne Messung direkt am kalten Fenster oder unmittelbar über einem Heizkörper liefert allerdings kein zuverlässiges Bild der üblichen Arbeitsplatzbedingungen.

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Die ASR A3.5 beschreibt auch das Messverfahren. Bei sitzender Tätigkeit wird die Lufttemperatur am Arbeitsplatz in einer Höhe von 0,6 Metern über dem Fußboden gemessen, bei stehender Tätigkeit in 1,1 Metern Höhe.

Verwendet werden soll ein gegen Wärmestrahlung geschütztes Thermometer mit einer Messgenauigkeit von etwa 0,5 Grad Celsius. Je nach Bedarf können wiederholte Messungen während der Arbeitszeit sinnvoll sein.

Beschäftigte können daher die gemessene Temperatur, den Zeitpunkt und den konkreten Arbeitsplatz notieren. Eine solche Dokumentation erleichtert später die Prüfung, ob es sich um eine einmalige Schwankung oder ein dauerhaftes Problem handelt.

Darf man bei Kälte einfach nach Hause gehen?

Auch wenn die vorgeschriebene Mindesttemperatur unterschritten wird, dürfen Beschäftigte nicht automatisch ihre Arbeit einstellen. Ein eigenmächtiges Verlassen des Arbeitsplatzes kann arbeitsrechtliche Folgen haben, wenn dafür keine ausreichende rechtliche Grundlage besteht.

Zunächst sollten Arbeitnehmer ihren Vorgesetzten über die niedrige Temperatur informieren und eine Abhilfe verlangen. Bei einer akuten Gesundheitsgefährdung muss die Situation allerdings besonders schnell beurteilt werden, weil der Arbeitgeber seine Beschäftigten keiner vermeidbaren Gefahr aussetzen darf.

Ob im Einzelfall ein Recht zur Arbeitsverweigerung besteht, hängt unter anderem von der konkreten Gefährdung und den möglichen Schutzmaßnahmen ab. Eine starre Temperaturgrenze, ab der sämtliche Beschäftigten automatisch nach Hause gehen dürfen, gibt es nicht.

Wer eine unmittelbare Gefahr für die eigene Gesundheit befürchtet, sollte die Situation möglichst unverzüglich mit dem Arbeitgeber, dem Betriebsrat oder einer zuständigen Arbeitsschutzstelle klären. Eine ärztliche Einschätzung kann insbesondere bei gesundheitlichen Beschwerden oder besonderen individuellen Risiken hilfreich sein.

Können Beschäftigte stattdessen Homeoffice verlangen?

Ein zu kaltes Büro begründet nicht automatisch einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice. Ob Beschäftigte von zu Hause arbeiten dürfen, richtet sich grundsätzlich nach den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen, betrieblichen Regelungen und gegebenenfalls besonderen gesetzlichen Ansprüchen.

Homeoffice kann jedoch eine praktische Lösung darstellen, wenn die Heizung für längere Zeit ausfällt und die Tätigkeit außerhalb des Betriebs erledigt werden kann. Arbeitgeber und Arbeitnehmer können deshalb vereinbaren, dass vorübergehend von zu Hause gearbeitet wird.

Das entbindet den Arbeitgeber nicht grundsätzlich von seinen Arbeitsschutzpflichten für die betrieblichen Arbeitsräume. Sobald die Beschäftigten zurückkehren, müssen dort wieder geeignete Arbeitsbedingungen bestehen.

Betriebsrat und Arbeitsschutzbehörde können einschreiten

Reagiert der Arbeitgeber auf wiederholte Beschwerden nicht, können Beschäftigte ihren Betriebsrat einschalten. Dieser hat bei Fragen des betrieblichen Gesundheitsschutzes im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen Mitbestimmungsrechte.

Darüber hinaus können Beschäftigte sich an die zuständige staatliche Arbeitsschutzbehörde wenden. Die Behörde kann prüfen, ob die Arbeitsstättenverordnung eingehalten wird und ob Maßnahmen erforderlich sind.

Nach § 17 Arbeitsschutzgesetz dürfen Beschäftigte unter den dort genannten Voraussetzungen eine zuständige Behörde einschalten, wenn sie konkrete Anhaltspunkte für unzureichende Schutzmaßnahmen haben und der Arbeitgeber einer entsprechenden Beschwerde nicht abhilft. Wegen der Wahrnehmung dieses Rechts dürfen ihnen keine Nachteile entstehen.

Wichtig ist, dass Arbeitnehmer die Beschwerde möglichst konkret begründen können. Angaben zur tatsächlichen Tätigkeit, zur Dauer der Kältebelastung und zu den gemessenen Temperaturen erleichtern die Überprüfung.

Was Beschäftigte bei einem zu kalten Arbeitsplatz tun sollten

Wer regelmäßig friert, sollte zunächst feststellen, welche Mindesttemperatur für die eigene Tätigkeit gilt. Bei überwiegend sitzender, leichter Büroarbeit beträgt der maßgebliche Mindestwert grundsätzlich 20 Grad Celsius.

Anschließend sollten die Temperaturen möglichst zuverlässig dokumentiert und dem Arbeitgeber gemeldet werden. Beschäftigte können dabei um eine konkrete Lösung bitten, etwa eine Reparatur der Heizung, den Wechsel in einen wärmeren Raum oder andere geeignete Schutzmaßnahmen.

Bleibt die Situation unverändert, können Betriebsrat, Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Betriebsarzt hinzugezogen werden. Bei fortgesetzten Verstößen kommt auch eine Beschwerde bei der zuständigen Arbeitsschutzbehörde infrage.

Die entscheidende Botschaft ist, dass Kälte am Arbeitsplatz keine reine Frage des persönlichen Wohlbefindens ist. Arbeitgeber müssen für gesundheitlich geeignete Arbeitsbedingungen sorgen und können diese Pflicht nicht allein aus Kostengründen einschränken.

Weitere Informationen zu den Pflichten von Arbeitgebern bei extremen Temperaturen bietet gegen-hartz.de im Artikel Hitzewelle und Hitzefrei: Diese 3 Pflichten haben Arbeitgeber gegenüber Arbeitnehmern. Dort werden die Schutzpflichten bei hohen Temperaturen erläutert, die ebenso wie Kältebelastungen durch das Arbeitsschutzrecht geregelt werden.

Häufige Fragen zur Mindesttemperatur am Arbeitsplatz

Sind 18 Grad im Büro erlaubt?

Bei gewöhnlicher leichter Büroarbeit im Sitzen liegt der Mindestwert nach der ASR A3.5 bei 20 Grad Celsius. Eine dauerhafte Lufttemperatur von nur 18 Grad unterschreitet diesen Wert deutlich, sodass der Arbeitgeber den erforderlichen Gesundheitsschutz anderweitig mindestens gleichwertig sicherstellen müsste.

Muss ich bei Heizungsausfall trotzdem arbeiten?

Ein Heizungsausfall führt nicht automatisch dazu, dass Beschäftigte ihre Arbeit verweigern dürfen. Der Arbeitgeber muss jedoch die Gefährdung beurteilen und geeignete Maßnahmen treffen, damit die Arbeit unter gesundheitlich zuträglichen Bedingungen möglich bleibt.

Kann ich verlangen, dass die Heizung höher eingestellt wird?

Beschäftigte können verlangen, dass die geltenden Arbeitsschutzanforderungen eingehalten werden. Sie haben allerdings nicht ohne Weiteres Anspruch auf eine persönlich gewünschte Raumtemperatur oberhalb der erforderlichen Mindestwerte.

Quellen

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – ASR A3.5 Raumtemperatur, insbesondere Abschnitt 4.2

Arbeitsstättenverordnung, Anhang Nummer 3.5 – Raumtemperatur

§ 3 Arbeitsstättenverordnung – Gefährdungsbeurteilung

§ 17 Arbeitsschutzgesetz – Rechte der Beschäftigten

§ 87 Betriebsverfassungsgesetz – Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats