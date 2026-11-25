Wer mit Gas heizt, könnte bei der Nebenkostenabrechnung für 2025 eine unangenehme Überraschung erleben. Laut Heizspiegel stiegen die durchschnittlichen Gaskosten für eine 70 Quadratmeter große Wohnung im Mehrfamilienhaus um 14 Prozent auf 1.170 Euro im Jahr. Wer zu wenig vorausgezahlt hat, muss möglicherweise Geld nachzahlen.

Bei Holzpellets fiel der Kostenanstieg mit 20 Prozent noch höher aus. Die höchsten Heizkosten hatten laut Heizspiegel allerdings Haushalte mit Fernwärme.

Für 2026 erwartet die Beratungsgesellschaft co2online eine andere Entwicklung. Besonders stark sollen diesmal die Kosten für Wohnungen mit Ölheizung steigen. Für Mieter und Eigentümer könnte das weitere finanzielle Belastungen bedeuten.

Was das Heizen in einer 70-Quadratmeter-Wohnung kostet

Der Heizspiegel 2026 wertet die Heizperiode 2025 aus. Für 2026 haben co2online, der Deutsche Mieterbund und der Bauherren-Schutzbund im September eine Prognose veröffentlicht.

Jährliche Heizkosten für eine 70-Quadratmeter-Wohnung im Mehrfamilienhaus Heizsystem und Durchschnitt 2025 Prognose 2026 (Änderung gegenüber 2025) Fernwärme: 1.295 Euro 1.310 Euro (+1 Prozent) Erdgas: 1.170 Euro 1.120 Euro (−4 Prozent) Heizöl: 1.030 Euro 1.275 Euro (+24 Prozent) Holzpellets: 735 Euro 860 Euro (+17 Prozent) Wärmepumpe: 715 Euro 735 Euro (+3 Prozent)

Bei Fernwärme war schon das Vorjahr teuer

Zwischen Fernwärme und Wärmepumpe lagen 2025 bei gleicher Wohnungsgröße im Durchschnitt 580 Euro. Wer in einer Wohnung mit Fernwärme lebt und schon im Vorjahr nachzahlen musste, sollte deshalb auf der neuen Abrechnung zuerst nachsehen, ob die monatlichen Vorauszahlungen seither gestiegen sind.

Bei Pelletheizungen fällt der Vergleich anders aus. Trotz des kräftigsten prozentualen Anstiegs zahlten Haushalte 2025 im Schnitt 435 Euro weniger als für eine vergleichbare Wohnung mit Gasheizung.

Wer mit Öl heizt, sollte auf die nächste Abrechnung schauen

Für 2025 blieben die durchschnittlichen Kosten einer Ölheizung gegenüber dem Vorjahr stabil. Für 2026 erwartet co2online dagegen einen Anstieg um 245 Euro für die Vergleichswohnung – gut 20 Euro mehr im Monat.

Besonders spürbar wäre das für Mieter, deren Vorauszahlungen die bisherigen Kosten gerade gedeckt haben. Wie teuer es im eigenen Haus wird, hängt bei Heizöl auch davon ab, zu welchem Preis der Vermieter den verbrauchten Brennstoff eingekauft hat.

Auch wer sparsam heizt, trägt einen Teil der Kosten des Hauses

In einem schlecht gedämmten Haus geht mehr Wärme durch Wände und Dach verloren. Gerade dort kann ein kalter Winter die Rechnung in die Höhe treiben, obwohl die Bewohner ihre Thermostate genauso einstellen wie im Jahr zuvor.

Bei einer gemeinsamen Heizungsanlage werden in der Regel 50 bis 70 Prozent der Heizkosten nach dem erfassten Verbrauch verteilt. Der übrige Teil richtet sich meist nach der Fläche, sodass auch Mieter mit niedrigem Verbrauch einen Anteil an den Kosten des gesamten Hauses tragen.

Zwei Zahlen zeigen, ob eine Nachzahlung plausibel ist

Vergleichen Sie zuerst Ihren Kostenanteil mit dem Vorjahresbetrag und prüfen Sie anschließend, welche Vorauszahlungen der Vermieter abgezogen hat. Enthält Ihre monatliche Vorauszahlung auch Posten wie Wasser oder Müllabfuhr, können Sie nur anhand der gesamten Abrechnung feststellen, wie viel Sie am Ende nachzahlen müssen.

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Ist der Verbrauch nahezu gleich geblieben, der Kostenanteil aber deutlich gestiegen, lohnt der Blick auf die Energierechnung des Hauses und auf den Verteilerschlüssel. Sie dürfen dazu Einsicht in die Abrechnungsbelege verlangen und die angesetzten Werte mit den Ableseunterlagen vergleichen.

Praxisbeispiel: Zwölfmal zehn Euro zu wenig

In unserem fiktiven Beispiel setzt die Hausverwaltung für Petras 70-Quadratmeter-Wohnung mit Gasheizung jeden Monat 85 Euro als Vorauszahlung für Heizung und Warmwasser an. Für 2025 stellt ihr der Vermieter 1.170 Euro in Rechnung und zieht 1.020 Euro ab – es bleiben 150 Euro offen.

Petra entdeckt auf ihren Kontoauszügen, dass sie die Vorauszahlung bereits im Januar auf 95 Euro erhöht und den höheren Betrag zwölfmal überwiesen hatte. Die Hausverwaltung hat 120 Euro zu wenig angerechnet und korrigiert die Nachforderung auf 30 Euro.

Sechs Fragen und Antworten zur Heizkostenabrechnung

Welche Zahl gilt für eine Abrechnung, die ich im November 2026 bekomme?

Schauen Sie auf den Abrechnungszeitraum am Anfang des Schreibens. Betrifft er das Kalenderjahr 2025, ziehen Sie zum Vergleich die Werte für 2025 heran.

Wie kann ich meine Wohnung mit dem Heizspiegel vergleichen?

Wählen Sie Ihren Energieträger und die Größenklasse des gesamten Gebäudes. Teilen Sie anschließend Ihren jährlichen Heizkostenanteil durch die Quadratmeterzahl Ihrer Wohnung, um den Wert je Quadratmeter zu vergleichen.

Darf der Vermieter mehr verlangen, als im Heizspiegel steht?

Ja, der Heizspiegel gibt Vergleichswerte an und setzt keine Preisobergrenze. Liegt Ihre Wohnung deutlich darüber, können Sie prüfen, warum die Rechnung trotz niedrigen Verbrauchs hoch ausfällt.

Bis wann muss die Abrechnung für 2025 eintreffen?

Hat der Vermieter nach Kalenderjahren abgerechnet, muss Ihnen die Abrechnung für 2025 grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2026 zugehen. Trifft sie später ein, kann der Vermieter nur dann noch Geld nachfordern, wenn er die Verspätung nicht zu vertreten hat.

Was mache ich, wenn eine meiner Vorauszahlungen fehlt?

Teilen Sie dem Vermieter schriftlich mit, welcher Betrag fehlt und wann Sie ihn überwiesen haben, und verlangen Sie eine Korrektur. Einwendungen müssen Sie grundsätzlich innerhalb von zwölf Monaten nach Zugang der Abrechnung erheben.

Welche Position verdient bei Gas und Öl einen zweiten Blick?

Prüfen Sie, wie der Vermieter die CO₂-Kosten zwischen Mietern und Vermieter aufgeteilt hat. Bei Wohngebäuden hängt der Vermieteranteil grundsätzlich davon ab, wie viel CO₂ das Gebäude pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr ausstößt.

Quellenverzeichnis

Bürgerliches Gesetzbuch, § 556 – Betriebskosten, Fristen und Belegeinsicht

co2online, Deutscher Mieterbund und Bauherren-Schutzbund – Heizspiegel für Deutschland 2026, veröffentlicht am 22. September 2026

Heizkostenverordnung, § 7 – Verteilung der Kosten der Versorgung mit Wärme

Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz, § 5 – Aufteilung der Kohlendioxidkosten bei Wohngebäuden