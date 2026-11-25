Bislang dürfen Beschäftigte in Bäckereien und Konditoreien für die Herstellung und Auslieferung bestimmter Backwaren sonntags höchstens drei Stunden eingesetzt werden. Die Bundesregierung will diese Grenze nun auf acht Stunden erhöhen.

Für Arbeitnehmer könnte das längere Sonntagsschichten bedeuten. Ob sie dafür auch mehr Geld bekommen, ist allerdings eine andere Frage.

Ein Bäckermeister aus Brandenburg zeigt, wie eine zusätzliche Vergütung aussehen kann. Tobias Exner, der eine Bäckerei mit rund 230 Beschäftigten in Beelitz führt, zahlt seinen Mitarbeitern nach eigenen Angaben bereits einen steuerfreien Sonntagszuschlag von 50 Prozent.

Das Bundeskabinett hat die geplante Änderung am 18. November 2026 beschlossen.

Bundesregierung will Sonntagsarbeit in Bäckereien ausweiten

Nach dem geltenden Arbeitszeitgesetz dürfen Bäckereien und Konditoreien ihre Beschäftigten an Sonn- und Feiertagen für bis zu drei Stunden mit bestimmten Herstellungs- und Auslieferungsarbeiten beschäftigen.

Die Regelung stammt aus einer Zeit, in der viele Bäckereien ihre Waren hauptsächlich in eigenen Verkaufsstellen anboten. Heute beliefern zahlreiche Betriebe zusätzlich Supermärkte, Restaurants und andere gewerbliche Kunden.

Die Bundesregierung will deshalb den Ausnahmekatalog des Arbeitszeitgesetzes erweitern. Beschäftigte sollen künftig bis zu acht Stunden für die Herstellung und Auslieferung von Backwaren eingesetzt werden können, die für den Verkauf am selben Tag bestimmt sind.

Das würde die bisherige besondere Drei-Stunden-Grenze ersetzen. Die allgemeinen arbeitszeitrechtlichen Schutzvorschriften sollen weiterhin gelten.

Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks begrüßt die geplante Verlängerung. Nach Auffassung des Verbands erhalten die Betriebe dadurch mehr Möglichkeiten, ihre Produktion am Sonntag zu organisieren.

Bäcker aus Brandenburg zahlt 50 Prozent Sonntagszuschlag

Wie Sonntagsarbeit vergütet werden kann, zeigt der Betrieb von Tobias Exner aus Beelitz. Der Bäckermeister beschäftigt rund 230 Mitarbeiter und beliefert Filialen in Berlin und Brandenburg sowie weitere Kunden.

Seine Beschäftigten erhalten nach seinen Angaben schon heute einen steuerfreien Zuschlag von 50 Prozent für Sonntagsarbeit. Das bedeutet, dass sich die Vergütung der tatsächlich geleisteten Sonntagsstunden bei einem entsprechenden Zuschlag deutlich erhöht.

Allerdings handelt es sich um eine betriebliche Vergütungsregelung. Aus der geplanten Gesetzesänderung folgt kein allgemeiner Anspruch sämtlicher Beschäftigter auf einen Zuschlag von 50 Prozent.

Beispiel: Acht Stunden Sonntagsarbeit können 60 Euro zusätzlich bringen

Ein Arbeitnehmer in einer Bäckerei verdient regulär 15 Euro brutto pro Stunde. Sein Arbeitgeber zahlt für Sonntagsarbeit einen Zuschlag von 50 Prozent.

Bei einer achtstündigen Sonntagsschicht ergibt sich folgende Berechnung:

Vergütung Betrag Regulärer Stundenlohn 15,00 Euro Sonntagszuschlag von 50 Prozent pro Stunde 7,50 Euro Vergütung pro Sonntagsstunde einschließlich Zuschlag 22,50 Euro Grundvergütung für acht Stunden 120,00 Euro Zusätzlicher Sonntagszuschlag für acht Stunden 60,00 Euro Gesamtvergütung für acht Stunden 180,00 Euro

Der Beschäftigte erhält für diese Schicht somit 60 Euro zusätzlich zur regulären Bruttovergütung. Bei vier solchen Sonntagsschichten ergäben sich insgesamt 240 Euro an Zuschlägen.

Ob diese Schichten arbeitszeitrechtlich zulässig sind, hängt allerdings auch von den Ruhezeiten, Ersatzruhetagen und weiteren Arbeitszeiten ab.

Wichtig ist außerdem, dass ein steuerfreier Zuschlag nicht zwangsläufig in jeder Konstellation auch vollständig sozialversicherungsfrei ist.

Besteht ein gesetzlicher Anspruch auf 50 Prozent Sonntagszuschlag?

Nein. Das deutsche Arbeitszeitgesetz verpflichtet Arbeitgeber nicht allgemein dazu, Sonntagsarbeit mit einem höheren Stundenlohn zu vergüten. Ein Anspruch auf zusätzliche Bezahlung kann sich allerdings aus einem Tarifvertrag, einer Betriebsvereinbarung oder dem Arbeitsvertrag ergeben.

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Das Bundesarbeitsgericht hat ausdrücklich festgestellt, dass das Arbeitszeitgesetz für Sonn- und Feiertagsarbeit keine besondere Zahlungspflicht des Arbeitgebers begründet.

Vorgeschrieben ist vielmehr ein arbeitsfreier Ausgleichstag.

Wer sonntags arbeitet, sollte deshalb überprüfen, ob für den eigenen Betrieb tarifliche oder vertragliche Zuschlagsregelungen gelten.

Über die Unterschiede zwischen gesetzlichen Vergütungsansprüchen und zusätzlich vereinbarten Zuschlägen hat gegen-hartz.de bereits im Beitrag Arbeitsrecht: Mehr Lohn für Überstunden – dann muss der Arbeitgeber zusätzlich zahlen berichtet.

Warum ein Sonntagszuschlag von 50 Prozent steuerfrei sein kann

Für Zuschläge zur Sonntagsarbeit enthält das Einkommensteuergesetz eine besondere Regelung. Nach § 3b EStG können Zuschläge für tatsächlich geleistete Sonntagsarbeit bis zu 50 Prozent des maßgeblichen Grundlohns steuerfrei ausgezahlt werden.

Voraussetzung ist unter anderem, dass der Zuschlag zusätzlich zum regulären Arbeitslohn gezahlt wird und die gesetzlichen Grenzen eingehalten werden. Für die Berechnung der Steuerfreiheit wird der Grundlohn höchstens mit 50 Euro pro Stunde berücksichtigt.

Bei der Sozialversicherung gelten teilweise andere Grenzen. Dort ist für die Beitragsfreiheit insbesondere die Grenze eines Grundstundenlohns von 25 Euro relevant.

Bei einem Stundenlohn von 15 Euro kann ein gesondert gezahlter Sonntagszuschlag von 50 Prozent deshalb regelmäßig sowohl steuerfrei als auch sozialversicherungsfrei sein, sofern die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.

Die normale Vergütung der Sonntagsstunden bleibt dagegen grundsätzlich steuer- und beitragspflichtig.

Weitere Hintergründe zu Zuschlägen und steuerlichen Entlastungen erklärt unser Beitrag Überstunden steuerfrei: Was der Merz-Plan für Arbeitnehmer bringen soll.

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Beschäftigte haben weiterhin Anspruch auf freie Sonntage

Auch wenn die geplante Änderung beschlossen wird, dürfen Arbeitgeber ihre Beschäftigten nicht beliebig oft sonntags einsetzen. Nach § 11 Arbeitszeitgesetz müssen grundsätzlich mindestens 15 Sonntage im Kalenderjahr beschäftigungsfrei bleiben.

Für eine Beschäftigung am Sonntag ist außerdem ein Ersatzruhetag vorgeschrieben. Dieser muss innerhalb eines Zeitraums von zwei Wochen gewährt werden, der den Beschäftigungssonntag einschließt. Wer an einem Feiertag arbeitet, der auf einen Werktag fällt, muss grundsätzlich innerhalb von acht Wochen einen Ersatzruhetag erhalten.

Die gesetzlichen Regeln über tägliche Höchstarbeitszeiten und Ruhezeiten bleiben ebenfalls relevant.

Ein zusätzlicher Sonntagszuschlag ersetzt den vorgeschriebenen Ersatzruhetag nicht. Beschäftigte können deshalb unter den jeweiligen Voraussetzungen sowohl einen vereinbarten Zuschlag als auch den gesetzlich vorgeschriebenen Freizeitausgleich erhalten.

Für den nächsten Tag dürfen Bäckereien weiterhin nicht vorproduzieren

Trotz der geplanten Ausweitung bleibt ein wesentlicher Kritikpunkt des Bäckerhandwerks bestehen. Nach dem Regierungsentwurf sollen die zusätzlichen Sonntagsstunden nur für Backwaren genutzt werden dürfen, die noch am selben Tag verkauft werden.

Die Vorbereitung von Teigen für den folgenden Montag wäre damit weiterhin nicht allgemein erlaubt.

Gerade bei Sauerteigbrot ist das problematisch. Manche Teige benötigen eine Reifezeit von mehreren Tagen. Eine Produktion, die sich ausschließlich an den jeweiligen Verkaufstag halten muss, lässt sich deshalb nicht immer mit den üblichen Arbeitsabläufen vereinbaren.

Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks fordert, die Beschränkung auf den Verkauf am selben Tag im parlamentarischen Verfahren zu streichen.

Verbandspräsident Roland Ermer kritisiert, dass die geplante Regelung den tatsächlichen Herstellungsprozessen nicht ausreichend Rechnung trage.

Auch Tobias Exner hält weitere Änderungen für notwendig. Aus seiner Sicht muss das Bäckerhandwerk mehr Spielraum erhalten, um seine Produktion und Auslieferung wirtschaftlich organisieren zu können.

Bedeutet die Reform auch längere Öffnungszeiten für Bäckereien?

Nicht unmittelbar.

Die geplante Gesetzesänderung betrifft in erster Linie die Beschäftigung von Arbeitnehmern bei der Herstellung und Auslieferung von Backwaren.

Wann eine Bäckerei ihre Verkaufsstelle für Kunden öffnen darf, richtet sich dagegen nach weiteren Vorschriften, insbesondere den jeweiligen landesrechtlichen Ladenöffnungsregelungen.

Die Möglichkeit, sonntags länger zu produzieren, ist daher nicht mit einer allgemeinen Erlaubnis gleichzusetzen, jedes Bäckereigeschäft acht Stunden zu öffnen.

Allerdings könnten zusätzliche Produktionsmöglichkeiten dazu führen, dass einzelne Betriebe ihr bisheriges Sonntagsangebot ausweiten.

Ob das geschieht, entscheiden die Unternehmen im Rahmen der geltenden Vorschriften.

Was bedeutet die geplante Reform für Beschäftigte?

Für Arbeitnehmer in Bäckereien und Konditoreien könnten sich ab 2027 längere Sonntagsschichten ergeben, sofern das Gesetz entsprechend beschlossen wird.

Wer bislang nur für drei Stunden eingesetzt wurde, könnte dann möglicherweise eine längere zusammenhängende Schicht übernehmen.

Das kann wirtschaftlich vorteilhaft sein, wenn beispielsweise eine längere Anfahrt für eine kurze Arbeitszeit entfällt oder ein vereinbarter Sonntagszuschlag für mehr Arbeitsstunden gezahlt wird.

Gleichzeitig bedeutet eine Ausweitung der Sonntagsarbeit zusätzliche Anforderungen an die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit.

Beschäftigte sollten deshalb vor einer Änderung ihres Dienstplans insbesondere prüfen, welche Arbeitszeiten vertraglich vereinbart wurden, ob ein Sonntagszuschlag vorgesehen ist und wie die Ersatzruhetage organisiert werden.

Eine gesetzliche Erlaubnis zur längeren Sonntagsbeschäftigung bedeutet nicht, dass jede arbeitsvertragliche Regelung über Arbeitszeit und Vergütung ohne Weiteres geändert werden kann.

Bundesregierung muss die Reform noch durch den Bundestag bringen

Das Bundeskabinett hat die Änderungen am 18. November 2026 beschlossen. Der Regierungsentwurf ist Teil eines größeren arbeitsrechtlichen Gesetzespakets.

Dieses enthält unter anderem weitere Regelungen zu befristeten Arbeitsverträgen und zur Unternehmensmitbestimmung.

Die Bundesregierung strebt eine Umsetzung der Änderungen Anfang 2027 an. Ein endgültiger gesetzlicher Beschluss liegt bislang jedoch nicht vor.

Bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung gilt für die besondere Sonn- und Feiertagsbeschäftigung in Bäckereien weiterhin die bisherige Drei-Stunden-Grenze nach § 10 Absatz 3 Arbeitszeitgesetz.

Für Beschäftigte ist vor allem entscheidend, dass längere Sonntagsarbeit nicht mit einem gesetzlichen Anspruch auf höhere Zuschläge verbunden ist. Die zusätzlichen 50 Prozent, die der Brandenburger Bäckermeister seinen Mitarbeitern zahlt, zeigen eine mögliche betriebliche Vergütung, sind aber kein bundesweit vorgeschriebener Standard.

Quellen