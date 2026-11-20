Viele gesetzliche Krankenkassen legen im Dezember ihre Zusatzbeiträge für 2027 fest. Wer nach einer angekündigten Erhöhung schon im Dezember eine günstigere Kasse wählt, kann dort ab März versichert sein – bei einer Wahl im Januar beginnt die neue Mitgliedschaft in der Regel erst im April.

Die Entscheidung fällt oft Wochen vor dem ersten höheren Abzug. Besonders bei Rentnern kann der Blick aufs Konto zu spät kommen, denn bei einer Erhöhung im Januar kann die Sonderkündigungsfrist schon abgelaufen sein, bevor sich der neue Satz auf die gesetzliche Rente auswirkt.

2,9 Prozent im Durchschnitt – was Ihre Kasse verlangt, entscheidet sie selbst

Das Bundesgesundheitsministerium hat den amtlichen durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2027 bei 2,9 Prozent belassen. Der Satz der eigenen Krankenkasse kann darüber oder darunter liegen.

Bei Beschäftigten kommt der Zusatzbeitrag zum allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent hinzu. Verlangt eine Kasse beispielsweise 3,6 Prozent Zusatzbeitrag, beträgt der gesamte Krankenversicherungsbeitrag auf das beitragspflichtige Arbeitsentgelt 18,2 Prozent, den sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber grundsätzlich teilen.

Wer früh Klarheit will, schaut im Dezember auf der Website seiner Krankenkasse nach dem Beschluss für 2027. Die Krankenkassenliste des GKV-Spitzenverbands hilft beim Vergleich der geltenden Sätze und zeigt, wo die Kassen geöffnet sind. Einen neuen Zusatzbeitrag zeigt die Liste erst ab dem Tag, an dem er gilt.

Im Dezember kann die Liste deshalb noch den alten Satz anzeigen, obwohl die Kasse die Erhöhung bereits beschlossen hat. Für die Entscheidung über einen frühen Wechsel sind die Mitteilungen der bisherigen und der gewünschten neuen Krankenkasse die bessere Quelle.

Kommt der persönliche Hinweis auf die Erhöhung zurück?

Seit dem 30. Juli 2026 müssen Krankenkassen ihre Mitglieder bei einer Erhöhung des Zusatzbeitrags nicht mehr persönlich auf das Sonderkündigungsrecht hinweisen. Der Bundestag hat am 15. Oktober mit der Notfallreform beschlossen, diese Pflicht wieder einzuführen.

Nach dieser Fassung sollen die Kassen ihre Mitglieder bis zum Ende des Vormonats per gesondertem Schreiben oder über ein gesetzlich geregeltes elektronisches Verfahren über das Sonderkündigungsrecht informieren. Für eine Erhöhung zum 1. Januar 2027 wäre das der 31. Dezember 2026, sofern die Regelung bis dahin in Kraft tritt.

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Nach dem Bundestagsbeschluss würde eine später erklärte Kündigung bei einem verspäteten Hinweis grundsätzlich so behandelt, als wäre sie im ersten Monat mit dem höheren Satz erklärt worden. Unter der seit Juli geltenden Fassung eröffnet ein ausgebliebener persönlicher Hinweis diese Möglichkeit nicht.

Die Reform steht am Freitag, dem 20. November, auf der Tagesordnung des Bundesrats. Die Ausschüsse empfehlen, den Vermittlungsausschuss anzurufen, und zum Redaktionsstand war das Ergebnis der Sitzung offen.

Dezember oder Januar – so wirkt sich der Antrag aus

Erhöht die Kasse ihren Zusatzbeitrag, erlaubt § 175 Absatz 4 SGB V den Wechsel auch während der üblichen zwölfmonatigen Bindungsfrist. Nach der Wahl der neuen Kasse endet die alte Mitgliedschaft mit Ablauf des übernächsten Kalendermonats.

Kassenwechsel bei einer angekündigten Erhöhung zum 1. Januar 2027 Wahl der neuen Kasse Ende der alten Mitgliedschaft Beginn bei der neuen Kasse Im Dezember 2026 nach Bekanntgabe der Erhöhung 28. Februar 2027 1. März 2027 Im Januar 2027 31. März 2027 1. April 2027

Entscheidend ist, wann Ihre Wahlerklärung bei der neuen Kasse eingeht. Diese meldet den Wechsel elektronisch an die bisherige Kasse, während Beschäftigte ihren Arbeitgeber über die neue Kasse informieren.

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Bis zum Ende der alten Mitgliedschaft gilt grundsätzlich der Beitrag der bisherigen Kasse. Wer einen Krankengeld-Wahltarif abgeschlossen hat, muss die besondere Bindungsfrist beachten, die einen vorzeitigen Wechsel trotz Erhöhung verhindern kann.

Auch eine Erhöhung außerhalb des Jahreswechsels löst ihre eigene Frist aus. Beim Fall der SKD BKK gilt der höhere Satz bereits seit dem 1. November 2026, sodass die Frist grundsätzlich am 30. November endet.

Bei der gesetzlichen Rente kann der höhere Abzug erst im März auftauchen

Bei pflichtversicherten Rentnern wirkt sich eine Erhöhung zum 1. Januar auf die Beiträge aus der gesetzlichen Rente grundsätzlich erst ab März aus. Für die Sonderkündigung zählt trotzdem der Monat, für den die Kasse ihren Satz erhöht hat. § 247 SGB V

Wer erst beim Blick auf die März-Rente von der Erhöhung erfährt, hat die reguläre Frist für die Sonderkündigung wegen der Januar-Erhöhung bereits verpasst. Wie sich der Zusatzbeitrag bei gesetzlicher Rente und Betriebsrente auswirkt, erklärt der Beitrag zu den Krankenkassenbeiträgen für Rentner ab 2027.

Was ein Prozentpunkt Unterschied im Monat ausmacht

Bei Beschäftigten trägt der Arbeitgeber grundsätzlich die Hälfte des Zusatzbeitrags, bei pflichtversicherten Rentnern übernimmt die Rentenversicherung die Hälfte des Beitrags aus der gesetzlichen Rente. Freiwillig versicherte Selbstständige ohne Zuschuss tragen ihren Beitrag in der Regel allein.

Eigene monatliche Ersparnis bei einem um einen Prozentpunkt niedrigeren Zusatzbeitrag Versicherte Monatliche Bemessungsgrundlage im Beispiel Ersparnis im Monat Beschäftigte 3.000 Euro Bruttolohn 15 Euro Pflichtversicherte Rentner 1.800 Euro gesetzliche Bruttorente 9 Euro Freiwillig versicherte Selbstständige ohne Zuschuss 3.000 Euro beitragspflichtige Einnahmen 30 Euro

Die Beispiele rechnen mit derselben Bemessungsgrundlage vor und nach dem Wechsel. Bei Selbstständigen zählt die Summe, die die Kasse für die Beitragsberechnung ansetzt, und bei einer Betriebsrente können andere Regeln zur Beitragstragung greifen.

Beim Kassenvergleich zählen auch Leistungen und Erreichbarkeit

Die gesetzlichen Grundleistungen sind weitgehend gleich, bei Zuschüssen zur professionellen Zahnreinigung, Bonusprogrammen oder besonderen Versorgungsverträgen gibt es Unterschiede. Wer solche Leistungen regelmäßig nutzt, kann die jährliche Beitragsersparnis mit dem Wert der Leistungen vergleichen.

Praxisbeispiel – Ein früher Antrag spart 15 Euro

Eine Angestellte verdient 3.000 Euro brutto im Monat und zahlt bei ihrer bisherigen Kasse ab Januar einen Zusatzbeitrag von 3,6 Prozent. Bei der neuen Kasse mit einem Satz von 2,6 Prozent spart sie 15 Euro im Monat, weil sie sich den Zusatzbeitrag mit ihrem Arbeitgeber teilt.

Wählt sie die günstigere Kasse nach Bekanntgabe der Erhöhung noch im Dezember, spart sie bereits im März 15 Euro. Bei einer Wahl im Januar beginnt die Ersparnis erst im April.

Drei Fragen und Antworten zum Krankenkassenwechsel 2027

Gibt es ein Sonderkündigungsrecht, wenn meine Kasse über 2,9 Prozent liegt?

Das Sonderkündigungsrecht entsteht, wenn Ihre Kasse ihren eigenen Zusatzbeitrag erhöht oder erstmals einen erhebt. Bleibt ihr Satz gleich, kommt ein regulärer Kassenwechsel infrage.

Bis wann muss ich bei einer Erhöhung zum 1. Januar reagieren?

Bei einer Januar-Erhöhung endet die Frist wegen des Sonntags am 31. Januar nach der allgemeinen Fristenregel am Montag, dem 1. Februar 2027. Für einen Wechsel zum 1. April sollte Ihre Wahlerklärung bereits im Januar bei der neuen Kasse eingehen. § 26 SGB X

Muss ich meiner bisherigen Krankenkasse selbst kündigen?

Beim Wechsel innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung erklären Sie die Wahl bei der neuen Kasse, die die bisherige Kasse elektronisch informiert. Lassen Sie sich den Beginn der neuen Mitgliedschaft bestätigen, damit Sie wissen, ab welchem Monat der neue Zusatzbeitrag gilt.