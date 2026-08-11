Nach Bürgergeld-Ende: Unzählige Mietkürzungen durch Jobcenter: “Hier brennt es richtig”

168 Euro im Monat fehlen plötzlich für die Miete. Betroffen ist nach einem aktuellen Bericht von Sanktionsfrei-Gründerin Helena Steinhaus eine psychisch erkrankte Frau, die seit neun Jahren in ihrer Wohnung lebt und auf ihre behandelnden Fachärzte angewiesen ist.

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Steinhaus beschreibt den Fall mit drastischen Worten: „Leute, es brennt richtig!“ Der Support von Sanktionsfrei werde seit der Umstellung vom Bürgergeld zur sog. “Neuen Grundsicherung” mit immer mehr Fällen konfrontiert, in denen Jobcenter nicht mehr die vollständigen Unterkunftskosten anerkennen.

Der Verein überbrückt nach eigenen Angaben in diesem Fall die monatliche Differenz von 168 Euro, während ein Anwalt gegen die Entscheidung vorgeht.

168 Euro Mietlücke müssen aus 563 Euro Regelbedarf bezahlt werden

Wird ein Teil der tatsächlichen Miete nicht mehr als Unterkunftsbedarf anerkannt, verschwindet die Forderung des Vermieters selbstverständlich nicht. Die betroffene Person muss die Differenz deshalb aus ihrem übrigen Einkommen oder aus dem Grundsicherungsgeld aufbringen.

Bei einem Regelbedarf von 563 Euro für Alleinstehende im Jahr 2026 wären 168 Euro bereits fast 30 Prozent dieses Betrags. Geld, das eigentlich für Lebensmittel, Kleidung, Strom, Körperpflege, Telefon und andere Ausgaben des täglichen Lebens vorgesehen ist, fließt dann faktisch in die Miete.

Eine solche Wohnkostenlücke ist deshalb keine kleine rechnerische Abweichung. Sie kann innerhalb weniger Monate Mietschulden verursachen und Menschen vor die Wahl stellen, bei Lebensmitteln zu sparen oder Rückstände beim Vermieter entstehen zu lassen.

Warum das Jobcenter überhaupt weniger Miete zahlen darf

Nach § 22 SGB II werden Unterkunft und Heizung grundsätzlich nur in angemessener Höhe berücksichtigt. Was als angemessen gilt, hängt unter anderem vom Wohnort, der Haushaltsgröße und den dort festgelegten Unterkunftswerten ab.

Seit dem 1. Juli 2026 gelten mit der neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende zudem strengere Regeln. Selbst während der einjährigen Karenzzeit können Unterkunftskosten grundsätzlich nur noch bis zum Eineinhalbfachen der örtlichen Angemessenheitsgrenze geschützt sein.

Das Bundesarbeitsministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass die Angemessenheit der Wohnkosten seit Juli 2026 bereits ab dem ersten Tag des Leistungsbezugs stärker geprüft wird. Gegen-Hartz hat die neuen Regeln zu Mietkürzungen durch die Jobcenter ausführlich erläutert.

Eine Mietobergrenze ist noch kein Freibrief für das Jobcenter

Genau an diesem Punkt wird es für Betroffene wichtig. Jobcenter müssen sich auch damit auseinandersetzen, ob die Unterkunftskosten tatsächlich gesenkt werden können. Wer trotz ernsthafter Suche keine günstigere Wohnung findet oder aus besonderen Gründen nicht ohne Weiteres umziehen kann, hat Argumente gegen eine schematische Kürzung.

Auch die verwendete Mietobergrenze selbst kann angreifbar sein. Veraltete Daten, ein fehlerhaft bestimmter Vergleichsraum oder ein nicht schlüssiges Unterkunftskonzept können dazu führen, dass ein vermeintlich eindeutiger Bescheid vor dem Sozialgericht keinen Bestand hat.

📚 Lesen Sie auch: Rechtslücke durch Bürgergeld-Umstellung: Altes gilt nicht mehr

Wie Betroffene solche Fehler erkennen können, zeigt unser Beitrag „Jobcenter kürzt Miete zu Unrecht – so prüft man fehlerhafte KdU-Bescheide“.

Psychische Erkrankung kann einen Umzug unzumutbar machen

Besonders brisant ist im geschilderten Fall die psychische Erkrankung der Betroffenen. Nach Steinhaus ist die Frau außerdem auf ihre Fachärzte angewiesen und könne deshalb nicht einfach in eine beliebige andere Gegend ziehen.

Gesundheitliche Einschränkungen können bei der Frage, ob ein Wohnungswechsel verlangt werden kann, erhebliches Gewicht haben. Das bedeutet allerdings nicht, dass jede Diagnose automatisch einen dauerhaften Anspruch auf Übernahme jeder beliebig hohen Miete auslöst.

Entscheidend sind die konkreten Folgen eines Umzugs. Ärztliche Stellungnahmen sollten deshalb möglichst nachvollziehbar erläutern, weshalb gerade ein Wohnungswechsel, der Verlust des bisherigen Umfelds oder eine größere Entfernung zu behandelnden Ärzten den Gesundheitszustand gefährden würde.

Die Sozialgerichte schauen hierbei genau hin. Gegen-Hartz berichtete bereits über einen Fall, in dem gesundheitliche und psychische Belastungen eine weitere Übernahme höherer Unterkunftskosten rechtfertigten.

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Neun Jahre in derselben Wohnung sind nicht belanglos

Auch die lange Wohndauer sollte nicht vorschnell beiseitegeschoben werden. Wer neun Jahre an einem Ort lebt, kann dort ein stabiles soziales Umfeld, medizinische Versorgung, Nachbarschaftshilfe und alltägliche Strukturen aufgebaut haben.

Das allein verhindert einen Umzug zwar nicht automatisch. In Verbindung mit einer schweren psychischen Erkrankung können solche Bindungen aber erheblich stärker wiegen als bei einer Person, für die ein Wohnungswechsel gesundheitlich und sozial problemlos möglich wäre.

Gerade bei psychisch erkrankten Menschen kann Stabilität im Alltag medizinisch bedeutsam sein. Deshalb muss der konkrete Gesundheitszustand betrachtet werden und nicht lediglich die Zahl, die in einer kommunalen Mietkostentabelle steht.

„Dann ziehen Sie eben um“ funktioniert auf angespannten Wohnungsmärkten nicht

Hinzu kommt ein Problem, das Betroffene seit Jahren schildern: Eine rechnerisch angemessene Wohnung muss auf dem tatsächlichen Wohnungsmarkt erst einmal zu finden sein. Eine Mietobergrenze auf Papier schafft noch keine freie Wohnung.

Wer sich auf eine fehlende Alternative beruft, sollte seine Wohnungssuche deshalb möglichst genau dokumentieren. Anzeigen, Anfragen, Absagen, Besichtigungstermine und Hinweise darauf, dass Wohnungen oberhalb der Jobcenter-Grenze angeboten werden, können später wichtig werden.

Das ist besonders relevant, wenn die Behörde so tut, als könne der Betroffene ohne Weiteres eine billigere Unterkunft beziehen. Mehr Hinweise dazu finden Betroffene in unserem Beitrag über die Gegenwehr bei Kostensenkungsverfahren des Jobcenters.

Was im Streit um die Miete geprüft werden sollte

Prüfpunkt Warum er wichtig ist Örtliche Mietobergrenze Es muss geklärt werden, welcher Unterkunftswert für Haushaltsgröße und Wohnort tatsächlich gilt und ob die Berechnung der Kommune rechtlich haltbar ist. Kostensenkungsaufforderung Bei einer regulären Absenkung ist zu prüfen, wann und mit welchem Inhalt das Jobcenter zur Kostensenkung aufgefordert hat. Gesundheit Psychische oder körperliche Erkrankungen können gegen einen Wohnungswechsel sprechen, wenn die Belastungen konkret nachgewiesen werden. Ärztliche Versorgung Eine notwendige Bindung an Fachärzte, Therapeuten oder andere medizinische Angebote kann bei der Zumutbarkeit eines Umzugs bedeutsam sein. Wohnungssuche Dokumentierte erfolglose Bemühungen können zeigen, dass eine billigere Wohnung tatsächlich nicht verfügbar ist. Widerspruch Gegen einen belastenden Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Seit Juli 2026 wächst der Druck auf Menschen mit höheren Wohnkosten

Die Reform der Grundsicherung verschärft die Lage zusätzlich. Seit dem 1. Juli 2026 ist der Schutz hoher Unterkunftskosten bereits während der Karenzzeit begrenzt, zugleich können Kommunen weitere Grenzen für besonders hohe Quadratmetermieten festlegen.

Das macht die Frage nach realistischen Mietobergrenzen noch dringlicher. In Regionen mit Wohnungsmangel kann eine sozialrechtlich errechnete Höchstmiete weit von dem entfernt sein, was auf dem freien Markt tatsächlich verlangt wird.

Wer wissen möchte, welche Werte 2026 für Alleinstehende gelten können, findet weitere Informationen in unserem Beitrag „Wie hoch darf die Miete im Bürgergeld für eine Person 2026 sein?“.

Fragen und Antworten zur Mietkürzung durch das Jobcenter

1. Darf das Jobcenter die tatsächliche Miete einfach kürzen?

Das Jobcenter darf Unterkunftskosten grundsätzlich auf den als angemessen angesehenen Betrag begrenzen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Ob eine Kürzung rechtmäßig ist, hängt aber vom jeweiligen Fall, den örtlichen Werten, dem bisherigen Verfahren und möglichen persönlichen Gründen gegen eine Kostensenkung ab.

2. Muss ich umziehen, wenn meine Wohnung laut Jobcenter zu teuer ist?

Nicht automatisch. Zunächst ist zu prüfen, ob die verlangte Kostensenkung möglich und zumutbar ist und ob tatsächlich geeigneter günstigerer Wohnraum zur Verfügung steht.

Auch andere Möglichkeiten der Kostensenkung können berücksichtigt werden. Gesundheitliche Einschränkungen können zusätzlich gegen einen Wohnungswechsel sprechen.

3. Was kann ich tun, wenn es keine billigere Wohnung gibt?

Die Wohnungssuche sollte konsequent dokumentiert werden. Dazu gehören beispielsweise Wohnungsanzeigen, Kontaktaufnahmen mit Vermietern, Absagen und erfolglose Besichtigungen.

Diese Unterlagen können belegen, dass eine Kostensenkung durch einen Wohnungswechsel praktisch nicht erreichbar ist. Eine rein theoretische Mietobergrenze bedeutet nicht automatisch, dass entsprechender Wohnraum tatsächlich angeboten wird.

4. Muss das Jobcenter trotz einer zu hohen Miete weiterzahlen, wenn ein Umzug unzumutbar ist?

Unter besonderen Umständen können auch höhere tatsächliche Unterkunftskosten weiterhin berücksichtigt werden. Gesundheitliche Gründe, fehlender verfügbarer Wohnraum und besondere persönliche Umstände können dabei erheblich sein.

Ein automatischer Anspruch entsteht daraus jedoch nicht. Gerade deshalb sollten Betroffene frühzeitig medizinische Unterlagen, ihre Wohnungssuche und sämtliche Schreiben des Jobcenters sichern und den Bescheid fachkundig prüfen lassen.