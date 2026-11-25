Ein Mann lebte in Kiel und beantragte beim Jobcenter Leistungen zum Lebensunterhalt. Doch wegen einer früheren Wohnsitzauflage für Bremen verwies das Sozialgericht Kiel seinen Eilantrag an das Sozialgericht Bremen. Beide Gerichte hielten sich schließlich für unzuständig.

Das Bundessozialgericht entschied, dass das Sozialgericht Kiel den Fall bearbeiten muss. Eine Wohnsitzauflage kann zwar die Zuständigkeit eines Jobcenters beeinflussen, bestimmt aber nicht, welches Sozialgericht zuständig ist (Beschluss vom 30. Oktober 2026, B 4 SF 29/26 S).

Die Entscheidung zeigt, dass Betroffene bei Streitigkeiten über die Zuständigkeit nicht einfach zwischen verschiedenen Sozialgerichten hin- und hergeschickt werden dürfen. Im konkreten Fall hatte das Jobcenter Kiel die beantragten Leistungen inzwischen rückwirkend bewilligt.

Der Mann lebte in Kiel, sein Verfahren landete in Bremen

Der Antragsteller wollte das Jobcenter Kiel im Eilverfahren zur vorläufigen Zahlung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts verpflichten lassen. Er hielt sich bereits seit längerer Zeit in Kiel auf und war dort seit Juli 2026 auch gemeldet.

Seine Aufenthaltserlaubnis war ursprünglich allerdings mit der Auflage verbunden gewesen, seinen Wohnsitz in Bremen zu nehmen. Das Sozialgericht Kiel verwies den Rechtsstreit deshalb an das Sozialgericht Bremen und begründete dies mit der Zuständigkeit des dortigen Jobcenters nach § 36 Absatz 2 Satz 1 SGB II.

Auch das Sozialgericht Bremen erklärte sich für örtlich unzuständig. Damit musste das Bundessozialgericht klären, welches der beiden Gerichte das Verfahren zu bearbeiten hatte.

Jobcenter und Gericht folgen unterschiedlichen Regeln

Die entscheidende Unterscheidung ist einfach: Die Zuständigkeit einer Behörde und die Zuständigkeit eines Gerichts beantworten zwei verschiedene Fragen. § 36 SGB II regelt, welcher Leistungsträger örtlich zuständig ist; für das Sozialgericht gelten dagegen die Vorschriften des Sozialgerichtsgesetzes.

Bei Wohnsitzregelungen nach § 12a Aufenthaltsgesetz kann nach § 36 Absatz 2 SGB II der Träger des zugewiesenen Gebiets zuständig bleiben. Daraus folgt aber nicht, dass ein gerichtliches Verfahren zwingend in diesem Gebiet geführt werden muss.

Das BSG stellte klar, dass verwaltungsverfahrensrechtliche Zuständigkeitsregeln grundsätzlich keine Auswirkungen auf die örtliche Zuständigkeit der Sozialgerichte haben. Eine abweichende Regelung enthält § 36 Absatz 2 Satz 1 SGB II nach dem Beschluss nicht.

Für Beratungsstellen ist diese Trennung besonders wichtig, wenn Jobcenter über ihre Zuständigkeit streiten. Selbst eine begründete Annahme darüber, welches Jobcenter verantwortlich ist, ersetzt nicht die Prüfung des richtigen Gerichts.

Woran sich die gerichtliche Zuständigkeit orientiert

Nach § 57 Absatz 1 Satz 1 SGG ist grundsätzlich das Sozialgericht zuständig, in dessen Bezirk die klagende Person bei Klageerhebung ihren Wohnsitz hat. Fehlt ein Wohnsitz, kommt es auf den Aufenthaltsort an; bei einem Beschäftigungsverhältnis sieht die Vorschrift außerdem eine Wahlmöglichkeit am Beschäftigungsort vor.

Für einen Antrag auf einstweilige Anordnung ist das Gericht der Hauptsache zuständig. Deshalb muss auch beim Eilantrag die gerichtliche Zuständigkeit eigenständig geprüft werden, statt nur die Adresse des vermeintlich zuständigen Jobcenters zu übernehmen.

Im konkreten Fall sah das BSG keine Anhaltspunkte für eine Zuständigkeit des Sozialgerichts Bremen nach § 57 SGG. Es bestimmte das zuerst angerufene Sozialgericht Kiel zum zuständigen Gericht.

Wer einen Eilantrag beim Sozialgericht vorbereitet, sollte daher den Wohnsitz beziehungsweise Aufenthaltsort und den Zeitpunkt des Umzugs nachvollziehbar angeben. Die Wohnsitzauflage gehört ebenfalls zu den Unterlagen, ersetzt aber diese Angaben nicht.

Warum die Verweisung nach Bremen ausnahmsweise nicht band

Normalerweise ist eine gerichtliche Verweisung für das Gericht, an das ein Verfahren abgegeben wird, bindend. Diese Regel soll verhindern, dass ein Rechtsstreit zwischen Gerichten hin- und hergeschoben wird.

Nach der Rechtsprechung des BSG darf diese Bindungswirkung nur in seltenen Ausnahmefällen durchbrochen werden. Das betrifft etwa die Missachtung elementarer Verfahrensgrundsätze oder objektiv willkürliche Erwägungen.

Einen solchen Ausnahmefall sah das BSG hier als gegeben an. Die Annahme, die Vorschrift über die Behördenzuständigkeit bestimme zugleich das zuständige Gericht, hatte nach seiner Bewertung keine sachliche Grundlage.

Das Sozialgericht Bremen musste die Verweisung deshalb nicht gegen sich gelten lassen und legte den Streit dem BSG vor. Daraus folgt allerdings nicht, dass jede fehlerhafte Verweisung unwirksam wäre.

Was der Beschluss entscheidet – und was offenbleibt

Frage Antwort für diesen Fall Welches Sozialgericht ist zuständig? Das Bundessozialgericht bestimmte das Sozialgericht Kiel. Bestimmt § 36 Absatz 2 SGB II auch das zuständige Gericht? Nein, die Vorschrift betrifft die örtliche Zuständigkeit des Leistungsträgers. War Bremen an die Verweisung aus Kiel gebunden? Ausnahmsweise nicht, weil die Begründung die Anforderungen an eine verbindliche Verweisung in besonders schwerwiegender Weise verfehlte. Sprach das BSG dem Antragsteller Leistungen zu? Nein, es entschied über die gerichtliche Zuständigkeit; die Leistungen waren bereits bewilligt worden. Bestand die ursprüngliche Wohnsitzauflage noch? Nach den Akten war sie bereits aufgehoben worden.

Das Jobcenter hatte bereits rückwirkend bewilligt

Als das BSG entschied, bestand nach Aktenlage keine Eilbedürftigkeit mehr. Das Jobcenter Kiel hatte die begehrten Leistungen inzwischen rückwirkend bewilligt.

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Der Beschluss ist deshalb keine Entscheidung darüber, ob oder in welcher Höhe der Mann Leistungen beanspruchen konnte. Ebenso wenig hat das BSG mit dieser Entscheidung allgemein festgelegt, welches Jobcenter nach einem Umzug bei bestehender Wohnsitzauflage zahlen muss.

Auch ein möglicher Leistungsanspruch trotz Verstoßes gegen eine Wohnsitzauflage ist eine gesonderte Frage. Die gerichtliche Zuständigkeit, die Zuständigkeit des Jobcenters und der Anspruch auf Geld müssen jeweils für sich geprüft werden.

Diese Angaben helfen beim Eilantrag nach einem Umzug

Schildern Sie dem Gericht, seit wann Sie am neuen Ort wohnen, wo Sie erreichbar sind und gegen welches Jobcenter sich Ihr Antrag richtet. Fügen Sie vorhandene Bescheide, den Leistungsantrag, den Schriftverkehr der beteiligten Jobcenter sowie die Wohnsitzauflage und gegebenenfalls deren Aufhebung bei.

Bei einer akuten Zahlungslücke muss außerdem erkennbar sein, weshalb eine Entscheidung im gewöhnlichen Verfahren nicht abgewartet werden kann. Dazu gehören aktuelle Angaben über verfügbare Mittel, fällige Ausgaben und die konkret drohenden Nachteile.

Dass veraltete Nachweise dafür nicht unbedingt ausreichen, zeigt der Beitrag über fehlende aktuelle Kontoauszüge im Eilverfahren. Ein Zuständigkeitsstreit allein belegt noch nicht sämtliche Voraussetzungen für eine vorläufige Zahlung.

Für den Eilrechtsschutz müssen Betroffene nicht erst die Wartezeiten einer Untätigkeitsklage verstreichen lassen. Wie sich vorläufige Leistungen gerichtlich verfolgen lassen, erläutert der Beitrag „Jobcenter zahlt einfach nicht“.

Wenn beide Gerichte sich für unzuständig erklären

Für einen solchen Konflikt sieht § 58 SGG eine Bestimmung des zuständigen Gerichts durch das gemeinsam nächsthöhere Gericht vor. Im Streit zwischen Kiel und Bremen war dies das Bundessozialgericht, das vom Sozialgericht Bremen eingeschaltet wurde.

Betroffene sollten bereits vorhandene gerichtliche Entscheidungen und Aktenzeichen offenlegen und auf die Klärung im laufenden Verfahren hinwirken.

Die grundlegenden Schritte einer Klage vor dem Sozialgericht bleiben dabei von der Frage der örtlichen Zuständigkeit zu unterscheiden. Ein Eilantrag ersetzt nicht einen Widerspruch oder eine fristgebundene Klage.

Kein Anwaltszwang beim Sozialgericht

Vor dem Sozialgericht können Betroffene ihr Verfahren selbst führen. Für Leistungsberechtigte, die um ihre Sozialleistungen streiten, besteht Gerichtskostenfreiheit nach § 183 SGG.

Die Kosten eines Rechtsanwalts sind damit nicht gedeckt. Welche Unterstützung möglich ist, erläutert der Beitrag zu den Kosten einer Klage gegen das Jobcenter.

Bei einem Umzug mit Wohnsitzauflage kann Beratung helfen, die Zuständigkeit sauber zu trennen. Die Prozesskostenhilfe im sozialgerichtlichen Verfahren muss gesondert geprüft werden.

Fragen und Antworten

Muss ich wegen einer Wohnsitzauflage am zugewiesenen Ort klagen?

Das folgt nicht allein aus der Vorschrift über die Jobcenter-Zuständigkeit. Welches Sozialgericht zuständig ist, richtet sich nach den gerichtlichen Zuständigkeitsregeln, grundsätzlich insbesondere nach § 57 SGG.

Ist immer das Sozialgericht am Sitz des Jobcenters zuständig?

Nein, im Regelfall knüpft § 57 Absatz 1 SGG an den Wohnsitz der klagenden Person an. Die Anschrift des Jobcenters bestimmt daher nicht allein den Gerichtsort.

Hat das BSG das Jobcenter Kiel zur Zahlung verurteilt?

Nein, das BSG bestimmte nur das zuständige Sozialgericht. Das Jobcenter Kiel hatte die begehrten Leistungen bereits rückwirkend bewilligt.

Gilt eine Verweisung an ein anderes Gericht immer?

Grundsätzlich ist sie für das andere Gericht bindend. Im entschiedenen Fall lag jedoch ein seltener Ausnahmefall vor, weshalb Bremen nicht an die Verweisung aus Kiel gebunden war.

Kann ich ohne Rechtsanwalt einen Eilantrag stellen?

Ja, beim Sozialgericht besteht kein Anwaltszwang. Der Antrag sollte das Begehren, den betroffenen Leistungsträger und die aktuelle Notlage nachvollziehbar beschreiben.

Was mache ich, wenn zwei Sozialgerichte ihre Zuständigkeit ablehnen?

Für diesen Konflikt sieht § 58 SGG ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Gerichts vor. Im vorliegenden Fall legte das Sozialgericht Bremen die Sache dem Bundessozialgericht zur Entscheidung vor.

Quellen

Bundessozialgericht: Beschluss vom 30. Oktober 2026 – B 4 SF 29/26 S,

Sozialgerichtsgesetz: §§ 57, 58, 73, 86b, 98 und 183.

Sozialgesetzbuch II: § 36 Absatz 2.