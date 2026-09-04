45 Prozent der Anträge auf Erwerbsminderungsrente werden abgelehnt: Diese 3 Dinge sollten Betroffene tun

Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten kann, ist nicht automatisch erwerbsgemindert. Die Deutsche Rentenversicherung prüft sehr streng, wie viele Stunden eine Person unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch eingesetzt werden könnte.

Nach der aktuellsten vollständigen Antragsstatistik der Deutschen Rentenversicherung für 2025wurden bei den üblichen Anträgen auf teilweise und volle Erwerbsminderungsrente rund 179.870 Bewilligungen und 164.421 Ablehnungen registriert.

Weitere 20.382 Verfahren endeten aus anderen Gründen, etwa durch Rücknahme oder eine anderweitige Erledigung. Bezogen auf alle erledigten Verfahren ergibt sich damit eine Ablehnungsquote von rund 45 Prozent.

Die Zahlen zeigen, wie anspruchsvoll das Verfahren ist. Eine Garantie für die Bewilligung gibt es nicht, doch drei Schritte können verhindern, dass ein berechtigter Antrag an vermeidbaren Lücken scheitert.

Wann eine Erwerbsminderungsrente überhaupt gezahlt wird

Nach § 43 SGB VI kommt es auf das verbliebene tägliche Leistungsvermögen an. Bewertet wird nicht allein der bisherige Beruf, sondern grundsätzlich jede Tätigkeit, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorkommt.

Wer weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann, kann als voll erwerbsgemindert gelten. Bei einem Leistungsvermögen von drei bis unter sechs Stunden kommt eine teilweise Erwerbsminderungsrente infrage.

Festgestelltes Leistungsvermögen Mögliche rentenrechtliche Folge Weniger als drei Stunden täglich Volle Erwerbsminderung kann vorliegen Drei bis unter sechs Stunden täglich Teilweise Erwerbsminderung kann vorliegen Mindestens sechs Stunden täglich Im Regelfall keine Erwerbsminderungsrente Drei bis unter sechs Stunden, aber kein geeigneter Teilzeitarbeitsplatz Unter weiteren Voraussetzungen kann eine volle Arbeitsmarktrente gezahlt werden

Die Einschränkung muss auf nicht absehbare Zeit bestehen. Eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit reicht deshalb nicht aus.

Auch eine dauerhafte Unfähigkeit, den bisherigen Beruf auszuüben, führt nicht automatisch zur EM-Rente. Wer beispielsweise nicht mehr auf dem Bau arbeiten kann, theoretisch aber mindestens sechs Stunden täglich eine leichte Tätigkeit verrichten könnte, gilt regelmäßig nicht als erwerbsgemindert.

Eine Ausnahme kann für Versicherte gelten, die vor dem 2. Januar 1961 geboren wurden. Bei ihnen kann unter weiteren Voraussetzungen eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit geprüft werden.

Der häufigste Ablehnungsgrund ist das angeblich ausreichende Leistungsvermögen

Von den 163.558 Ablehnungen bei der üblichen vollen Erwerbsminderungsrente im Jahr 2025 wurden 111.946 damit begründet, dass keine ausreichende Erwerbsminderung festgestellt worden sei. Weitere 31.388 Anträge scheiterten an der nicht erfüllten Wartezeit.

Mehr als 20.000 Ablehnungen hatten andere Gründe, darunter fehlende Mitwirkung. Die Statistik macht deutlich, dass sowohl die medizinische Dokumentation als auch die Versicherungszeiten und das Verhalten während des Verfahrens geprüft werden müssen.

Eine Diagnose allein beantwortet die Frage nach der Erwerbsfähigkeit nicht. Entscheidend ist aus Sicht der Rentenversicherung, welche konkreten Tätigkeiten trotz der Erkrankung noch wie lange ausgeführt werden können.

Erster Schritt: Versicherungszeiten vor dem Antrag prüfen

Eine Erwerbsminderungsrente setzt im Regelfall voraus, dass die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt wurde. Zusätzlich müssen grundsätzlich mindestens drei Jahre mit Pflichtbeiträgen innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung vorhanden sein.

Der Zeitpunkt, zu dem die Erwerbsminderung medizinisch eingetreten ist, kann deshalb erhebliche Folgen haben. Liegt er zu früh oder zu spät, kann sich eine andere Beurteilung der erforderlichen Pflichtbeiträge ergeben.

Betroffene sollten ihren vollständigen Versicherungsverlauf anfordern und alle Lücken prüfen. Zeiten mit Krankengeld, Arbeitslosengeld, Übergangsgeld, Kindererziehung oder nicht erwerbsmäßiger Pflege können rentenrechtlich berücksichtigt werden.

Bei Arbeitsunfähigkeit, Schwangerschaft und bestimmten anderen Unterbrechungen kann der Fünfjahreszeitraum verlängert werden. Außerdem gibt es Ausnahmen, etwa nach einem Arbeitsunfall, bei einer Berufskrankheit oder bei einer früh eingetretenen Erwerbsminderung nach Abschluss einer Ausbildung.

Fehlende Zeiten sollten durch Bescheinigungen der Krankenkasse, der Arbeitsagentur, früherer Arbeitgeber oder anderer Leistungsträger nachgewiesen werden. Eine Kontenklärung kann verhindern, dass ein Antrag allein wegen eines unvollständigen Versicherungsverlaufs abgelehnt wird.

Betroffene sollten den Rentenantrag dennoch nicht unbegrenzt aufschieben. Falls Unterlagen noch fehlen, kann der Antrag gestellt und das fehlende Material anschließend nachgereicht werden.

Zweiter Schritt: Nicht nur Diagnosen, sondern die Einschränkungen nachweisen

Ein häufiger Fehler besteht darin, dem Rentenantrag lediglich Diagnosen, Medikamentenpläne und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen beizufügen. Diese Dokumente beweisen zwar Erkrankungen, sagen aber häufig zu wenig über das verbliebene Leistungsvermögen aus.

Ein aussagekräftiger Befundbericht sollte beschreiben, welche medizinisch feststellbaren Beschwerden bestehen, welche Behandlungen erfolgt sind und wie sich die Erkrankungen trotz Therapie entwickelt haben. Besonders wichtig ist die nachvollziehbare Prognose.

📚 Lesen Sie auch: Sind Steuern auf eine Witwenrente verfassungswidrig? Witwen sollten Einspruch einlegen

Ärztliche Unterlagen sollten außerdem erkennen lassen, wie lange der Betroffene sitzen, stehen oder gehen kann. Auch Einschränkungen bei Konzentration, Gedächtnis, Stressbelastbarkeit, Arbeitstempo, sozialem Kontakt und Anpassung an wechselnde Aufgaben können bedeutsam sein.

Benötigt eine Person ungewöhnlich viele Pausen, muss sie sich häufig hinlegen oder kann sie Termine wegen unvorhersehbarer Krankheitsschübe nicht zuverlässig wahrnehmen, sollte dies medizinisch dokumentiert sein. Dasselbe gilt für Nebenwirkungen von Medikamenten, wiederkehrende Klinikaufenthalte und eine erheblich eingeschränkte Wegefähigkeit.

Bei mehreren Erkrankungen muss deren Zusammenwirken dargestellt werden. Orthopädische Beschwerden, Depressionen, Erschöpfung und Medikamentennebenwirkungen dürfen nicht ausschließlich getrennt betrachtet werden, wenn sie sich gegenseitig verstärken.

Hilfreich kann ein über mehrere Wochen geführtes Beschwerde- und Tätigkeitsprotokoll sein. Es sollte wahrheitsgemäß festhalten, welche alltäglichen Verrichtungen möglich waren, wann Pausen benötigt wurden und an welchen Tagen selbst einfache Aufgaben nicht bewältigt werden konnten.

Ein solches Protokoll ersetzt keinen ärztlichen Befund. Es kann behandelnden Ärzten jedoch dabei helfen, die Einschränkungen genauer zu erfassen und Veränderungen über einen längeren Zeitraum zu beschreiben.

Weitere Hinweise zu medizinischen Unterlagen enthält der Beitrag „Drei Tipps für den Antrag auf EM-Rente“.

Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsminderung sind nicht dasselbe

Eine Krankschreibung bezieht sich regelmäßig auf die zuletzt ausgeübte Beschäftigung. Die Erwerbsminderungsrente richtet sich hingegen nach dem Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Eine Pflegebedürftigkeit oder ein anerkannter Grad der Behinderung führt ebenfalls nicht automatisch zu einer EM-Rente. Diese Verfahren verfolgen unterschiedliche Zwecke und verwenden andere rechtliche Kriterien.

Unterlagen aus einem Pflegegrad- oder Schwerbehindertenverfahren können trotzdem hilfreich sein. Das gilt besonders dann, wenn sie konkrete Funktionsbeeinträchtigungen beschreiben, die auch die tägliche Erwerbsfähigkeit betreffen.

Der Reha-Entlassungsbericht kann das Verfahren prägen

Die Rentenversicherung prüft nach dem Grundsatz „Reha vor Rente“, ob die Erwerbsfähigkeit durch medizinische oder berufliche Rehabilitation erhalten oder wiederhergestellt werden kann. Erst wenn dies nicht gelingt oder keine Erfolgsaussicht besteht, wird die Rentenfrage weiterverfolgt.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Besondere Bedeutung hat der Entlassungsbericht der Reha-Klinik. Darin wird häufig getrennt bewertet, wie lange der bisherige Beruf und wie lange eine andere Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeübt werden könnten.

Betroffene sollten den Bericht nach der Reha anfordern und sorgfältig lesen. Fehlerhafte Angaben zu Diagnosen, Arbeitsanforderungen oder Belastbarkeit sollten schriftlich richtiggestellt und durch behandelnde Ärzte eingeordnet werden.

Ein Reha-Bericht mit einem Leistungsvermögen von mindestens sechs Stunden kann eine Ablehnung begünstigen. Er bindet die Rentenversicherung und später das Sozialgericht jedoch nicht unwiderruflich, wenn andere medizinische Erkenntnisse dagegen sprechen.

Welche Aussagen in diesem Dokument besonders wichtig sind, erklärt der Beitrag „Drei Sätze entscheiden im Entlassungsbericht über Ihre Zukunft nach der Reha“.

Dritter Schritt: Das Verfahren aktiv begleiten und Fristen sichern

Nach der Antragstellung sollten Betroffene jede Anfrage der Rentenversicherung prüfen und innerhalb der genannten Frist beantworten. Von allen Formularen, medizinischen Unterlagen und Schreiben sollte eine Kopie aufbewahrt werden.

Verlangt die Rentenversicherung eine Untersuchung, darf der Termin nicht kommentarlos versäumt werden. Wer wegen seiner Erkrankung nicht erscheinen kann, sollte dies unverzüglich mitteilen, ärztlich belegen und um einen neuen Termin oder eine andere Untersuchungsform bitten.

Bei der Begutachtung sollten Beschwerden weder heruntergespielt noch übertrieben werden. Antragsteller sollten den typischen Krankheitsverlauf, schlechte Tage, Schwankungen und die Folgen einer Belastung so konkret wie möglich schildern.

Eine einmalige Untersuchung zeigt häufig nur eine Momentaufnahme. Deshalb sind langfristige fachärztliche Behandlungen, Klinikberichte und Verlaufsdokumentationen besonders wertvoll.

Gegen einen bestimmten Gutachter können begründete Einwände erhoben werden. Bloße Unzufriedenheit oder schlechte Bewertungen im Internet reichen dafür allerdings nicht aus, wie der Beitrag „Diesen Gutachter müssen Sie nicht akzeptieren“ erläutert.

Nach einer Ablehnung läuft regelmäßig eine Monatsfrist

Eine Ablehnung bedeutet nicht, dass das Verfahren beendet werden muss. Gegen den Bescheid kann regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Fehlt zunächst die Begründung, genügt zur Fristwahrung ein kurzer schriftlicher Widerspruch. Die ausführliche Begründung kann nach Prüfung der Akte nachgereicht werden.

Nach § 25 SGB X kann Akteneinsicht verlangt werden. Betroffene sollten insbesondere die sozialmedizinische Stellungnahme, vorhandene Gutachten, angeforderte Befundberichte und den Reha-Entlassungsbericht prüfen.

Erst anhand dieser Unterlagen lässt sich häufig erkennen, warum die Rentenversicherung ein Leistungsvermögen von mindestens sechs Stunden angenommen hat. Im Widerspruch sollten die konkreten Widersprüche zwischen dieser Einschätzung und den vorhandenen medizinischen Befunden benannt werden.

Eine bloße Erklärung, man sei mit der Ablehnung nicht einverstanden, reicht für eine überzeugende Begründung kaum aus. Nötig sind konkrete medizinische und rechtliche Einwände sowie möglichst aktuelle Unterlagen.

Ausführliche Hinweise dazu finden Betroffene im Beitrag „Erwerbsminderungsrente abgelehnt: Was Sie jetzt tun sollten“.

Wenn der Widerspruch ebenfalls abgelehnt wird

Nach einem ablehnenden Widerspruchsbescheid kann regelmäßig innerhalb eines Monats Klage beim Sozialgericht erhoben werden. Das Verfahren ist für Versicherte grundsätzlich gerichtskostenfrei, eigene Anwaltskosten können jedoch entstehen.

Das Sozialgericht ist nicht an die medizinische Bewertung der Rentenversicherung gebunden. Es kann behandelnde Ärzte befragen, weitere Unterlagen anfordern und ein unabhängiges Gutachten einholen.

Unterstützung bieten Fachanwälte für Sozialrecht, Sozialverbände und unabhängige Beratungsstellen. Wer nur über ein geringes Einkommen verfügt, kann prüfen lassen, ob Beratungshilfe oder Prozesskostenhilfe infrage kommt.

Diese Fehler schwächen einen Antrag

Ein Antrag wird nicht dadurch überzeugender, dass möglichst viele Diagnosen genannt werden. Wichtiger ist die belegbare Auswirkung sämtlicher Erkrankungen auf das regelmäßige tägliche Leistungsvermögen.

Auch pauschale Aussagen wie „Ich kann überhaupt nicht mehr arbeiten“ helfen wenig, wenn sie nicht anhand medizinischer Befunde und konkreter Einschränkungen nachvollzogen werden können. Die Angaben im Antrag, bei Ärzten, während der Reha und bei der Begutachtung sollten inhaltlich stimmig sein.

Eine bestehende Beschäftigung verhindert die Bewilligung nicht zwingend. Tatsächlich geleistete Arbeitszeiten und Tätigkeiten können jedoch Zweifel an einem behaupteten Leistungsvermögen von weniger als drei oder sechs Stunden auslösen und müssen deshalb nachvollziehbar erklärt werden.

Die drei notwendigen Schritte im Überblick

Vor dem Antrag müssen die Versicherungszeiten und mögliche Lücken im Rentenkonto geprüft werden. Danach braucht es medizinische Unterlagen, die nicht nur Diagnosen, sondern die konkreten Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit beschreiben.

Während des Verfahrens müssen Betroffene Fristen beachten, angeforderte Unterlagen einreichen und Begutachtungstermine wahrnehmen. Nach einer Ablehnung sollten sie rechtzeitig Widerspruch einlegen, Akteneinsicht beantragen und die Begründung anhand der vollständigen Rentenakte ausarbeiten.

Diese Schritte garantieren keine Rente. Sie sorgen jedoch dafür, dass die Rentenversicherung auf Grundlage eines vollständigen und nachvollziehbaren Sachverhalts entscheiden muss.

Beispiel aus der Praxis

Die 54-jährige Lagerarbeiterin Sabine leidet unter einer schweren Depression, einer chronischen Schmerzerkrankung und Veränderungen an der Wirbelsäule. Ihr erster Rentenantrag enthält zahlreiche Diagnosen, aber kaum Angaben dazu, wie diese Beschwerden ihre tägliche Belastbarkeit einschränken.

Die Rentenversicherung geht deshalb davon aus, dass Sabine noch mindestens sechs Stunden täglich eine leichte Tätigkeit ausüben könne. Ihr Antrag wird abgelehnt.

Sabine legt innerhalb eines Monats Widerspruch ein und beantragt Akteneinsicht. Dabei stellt sie fest, dass ein älterer Reha-Bericht verwendet wurde und der aktuelle Bericht ihres Psychiaters nicht vorlag.

Ihr Psychiater beschreibt daraufhin die Konzentrationsabbrüche, die fehlende Belastbarkeit, die häufigen Rückzugstage und die erfolglosen Behandlungsversuche. Der Orthopäde dokumentiert zusätzlich, dass Sabine weder längere Zeit sitzen noch stehen kann und mehrfach täglich Ruhephasen benötigt.

Im Widerspruch werden erstmals auch die gemeinsamen Auswirkungen der psychischen und körperlichen Erkrankungen dargestellt. Nach einer erneuten sozialmedizinischen Prüfung wird eine befristete volle Erwerbsminderungsrente bewilligt.