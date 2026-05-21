Jobcenter lehnen Krankschreibungen immer wieder ab: Das kannst Du tun

Wer Bürgergeld bezieht und krank wird, muss dem Jobcenter die Arbeitsunfähigkeit melden und eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen. Das Jobcenter darf eine AU aber nicht willkürlich verwerfen, weil zum Beispiel ein Termin ansteht oder der Sachbearbeiter Vorurteile pflegt.

Eine ordnungsgemäß ausgestellte AU hat einen hohen Beweiswert. Will das Jobcenter daraus trotzdem ein Meldeversäumnis, eine Pflichtverletzung oder eine Leistungsminderung basteln, muss es konkrete Zweifel begründen und den Einzelfall prüfen.

Das Jobcenter darf eine Krankschreibung nicht beliebig ablehnen

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist kein bloßer Zettel, sondern ein ärztliches Dokument. Sie bescheinigt, dass eine leistungsberechtigte Person aus gesundheitlichen Gründen arbeitsunfähig ist und voraussichtlich bis zu einem bestimmten Datum nicht arbeitsfähig sein wird.

Nach Paragraf 56 SGB II müssen Bürgergeld-Beziehende eine Arbeitsunfähigkeit unverzüglich anzeigen und spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages eine ärztliche Bescheinigung vorlegen. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, verlängert sich die Frist nach den allgemeinen Fristregeln auf den nächsten Werktag.

Der Beweiswert einer AU ist hoch

Eine ärztliche AU-Bescheinigung hat im Sozial- und Arbeitsleben grundsätzlich einen starken Beweiswert. Sie belegt zunächst, dass eine Ärztin oder ein Arzt eine Erkrankung festgestellt und daraus Arbeitsunfähigkeit abgeleitet hat.

Das Jobcenter darf diesen Beweiswert nicht allein deshalb ignorieren, weil die AU dem zuständigen Mitarbeit “nicht in den Kram passt”, etwa direkt vor einem Meldetermin, während einer Maßnahme oder nach einem Konflikt mit dem Jobcenter.

Bloße Vermutungen, Planungen oder Unterstellungen reichen nicht aus, eine Krankschreibung zu einer Kürzung der Leistungen zu verdrehen .

Wann der Beweiswert erschüttert sein kann

Der Beweiswert einer AU kann erschüttert werden, wenn konkrete Tatsachen ernsthafte Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit begründen. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn eine Person widersprüchliche Angaben macht, öffentlich nachweisbar schwere Tätigkeiten ausübt oder sich aus den Umständen ein auffälliger Zusammenhang ergibt.

Auch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts betont: Der Beweiswert wird nicht durch Misstrauen erschüttert, sondern nur durch tatsächliche Umstände, die Zweifel an der Erkrankung tragen können. Ob solche Zweifel ausreichen, ist eine Frage der konkreten Beweiswürdigung.

Für Bürgergeld-Beziehende bedeutet das: Das Jobcenter muss erklären, worin seine Zweifel bestehen. Ein pauschaler Satz wie “die AU wird nicht anerkannt” genügt nicht, wenn daraus eine Anhörung, eine Sanktion oder eine Kürzung folgen soll.

Das Jobcenter hat Ermessen und muss den Einzelfall prüfen

Das Jobcenter muss bei Meldeaufforderungen, Maßnahmen und möglichen Leistungsminderungen Ermessen ausüben. Es darf nicht schematisch entscheiden, dass jede krankheitsbedingte Absage automatisch unzureichend ist.

Vor einer Leistungsminderung muss das Jobcenter die betroffene Person anhören. In dieser Anhörung müssen Leistungsberechtigte darlegen können, warum sie den Termin nicht wahrnehmen konnten, welche Unterlagen sie vorgelegt haben und warum ihnen ein Erscheinen gesundheitlich nicht zumutbar war.

📚 Lesen Sie auch: Wohngeld zu niedrig: 4 häufige Fehler der Wohngeldstelle

Arbeitsunfähigkeit ist nicht immer Wegeunfähigkeit

Ein wichtiger Streitpunkt ist die sogenannte Wegeunfähigkeit. Arbeitsunfähigkeit bedeutet nicht automatisch, dass jemand keinen kurzen Termin im Jobcenter wahrnehmen kann. Wer wegen einer Erkrankung nicht arbeiten kann, kann unter Umständen trotzdem in der Lage sein, einen kurzen Meldetermin zu besuchen.

Umgekehrt darf das Jobcenter aber nicht automatisch behaupten, eine AU reiche nie aus. Wenn die Erkrankung gerade das Erscheinen unmöglich oder unzumutbar macht, etwa bei akuten Schmerzen, Fieber, schweren psychischen Krisen, massiven Angstzuständen, Ansteckungsgefahr oder ärztlich angeordneter Bettruhe, kann die AU zusammen mit weiteren Angaben einen wichtigen Grund darstellen.

Wann eine Wegeunfähigkeitsbescheinigung sinnvoll ist

Wenn das Jobcenter ausdrücklich Zweifel anmeldet oder bereits eine Wegeunfähigkeitsbescheinigung verlangt, sollten Betroffene schnell reagieren. Sinnvoll ist dann eine ärztliche Ergänzung, aus der hervorgeht, dass nicht nur Arbeitsunfähigkeit besteht, sondern auch die Wahrnehmung eines Meldetermins gesundheitlich unzumutbar oder unmöglich war.

Die Bescheinigung muss keine Diagnose offenlegen. Wichtig ist die funktionale Aussage: Die Person konnte aus gesundheitlichen Gründen am konkreten Tag nicht zum Jobcenter fahren, dort warten, am Gespräch teilnehmen oder den Rückweg bewältigen.

Das Jobcenter kann den Medizinischen Dienst einschalten

Wenn das Jobcenter begründete Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit hat, ist der richtige Weg nicht die willkürliche Ablehnung der AU. Das Gesetz verweist für Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit auf die Prüfung nach Paragraf 275 SGB V, also auf eine medizinische Klärung.

Das ist wichtig, weil Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter keine ärztliche Diagnose ersetzen. Sie dürfen verwaltungsrechtlich prüfen, ob Unterlagen vorliegen und ob Pflichten erfüllt wurden, aber sie dürfen nicht selbst medizinisch entscheiden, ob jemand “wirklich krank” war.

Bürgergeld-Bescheid prüfen Kostenfrei den Bescheid auf Fehler überprüfen lassen. Jeder 3. Bescheid ist nämlich falsch! Kostenlos Bürgergeld-Bescheid prüfen

In der Praxis ist diese vielen Mitarbeiter oft nicht bewusst, und Sie überschreiten immer wieder ihre Zuständigkeit und ihre Befugnisse.

Beispiel aus der Praxis: Ann-Nicol verpasst einen Meldetermin

Ann-Nicol erhält Bürgergeld und wird zu einem Gespräch über eine Eingliederungsmaßnahme eingeladen. Zwei Tage vor dem Termin erkrankt sie schwer an einer Magen-Darm-Infektion, meldet sich sofort per E-Mail beim Jobcenter und reicht am selben Tag eine AU ein.

Das Jobcenter schreibt ihr, die AU werde nicht anerkannt, weil sie nur Arbeitsunfähigkeit belege. Außerdem müsse Ann-Nicol nachweisen, dass sie auch den Weg zum Jobcenter nicht habe zurücklegen können.

Ann-Nicol reagiert richtig. Sie antwortet schriftlich auf die Anhörung, verweist auf die rechtzeitig eingereichte AU und lässt sich von ihrer Ärztin ergänzend bestätigen, dass sie am Termin wegen akuter Beschwerden und Ansteckungsgefahr nicht wegefähig war.

Damit liegt nicht nur eine AU vor, sondern auch eine konkrete Erklärung, warum der Meldetermin unzumutbar war. Kürzt das Jobcenter trotzdem, kann Ann-Nicol Widerspruch einlegen und beim Sozialgericht Eilrechtsschutz beantragen.

Rechtswege für betroffene Leistungsberechtigte

Der erste Schritt ist die schriftliche Stellungnahme zur Anhörung. Betroffene sollten darin nicht nur schreiben, dass sie krank waren, sondern genau erklären, wann sie die AU eingereicht haben, warum der Termin nicht möglich war und welche Nachweise vorliegen.

Kommt ein Minderungsbescheid, folgt der Widerspruch. Die Frist beträgt regelmäßig einen Monat ab Bekanntgabe des Bescheids. Wird das Existenzminimum spürbar gekürzt oder droht eine akute finanzielle Notlage, kann zusätzlich ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht gestellt werden.

So ist Ihre AU sicher

Betroffene sollten die Arbeitsunfähigkeit sofort melden und die AU fristgerecht einreichen. Am besten geschieht das nachweisbar, also über das Online-Portal, per Fax mit Sendebericht, per Einschreiben oder durch persönliche Abgabe gegen Eingangsbestätigung.

Wer einen Meldetermin wegen Krankheit absagt, sollte nicht nur die AU schicken, sondern ausdrücklich mitteilen, dass der Termin aus gesundheitlichen Gründen nicht wahrgenommen werden kann. Wenn absehbar Streit entsteht, sollte zusätzlich eine ärztliche Bestätigung zur Wegeunfähigkeit für den konkreten Termin angefordert werden.

Was Sie dem Jobcenter nicht mitteilen müssen

Das Jobcenter darf nicht verlangen, dass Leistungsberechtigte ihre Diagnose offenlegen. Eine AU und eine ergänzende ärztliche Bestätigung dürfen sich auf die Arbeitsunfähigkeit oder Wegeunfähigkeit beziehen, ohne die konkrete Erkrankung auszubreiten.

Das schützt besonders Menschen mit psychischen Erkrankungen, Suchterkrankungen, schweren chronischen Leiden oder sehr persönlichen Diagnosen. Entscheidend ist nicht die Neugier des Jobcenters, sondern die Frage, ob der Termin oder die Mitwirkung aus gesundheitlichen Gründen zumutbar war.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Darf das Jobcenter eine Krankschreibung einfach ablehnen?

Nein. Eine ordnungsgemäße AU hat einen hohen Beweiswert. Das Jobcenter darf Zweifel prüfen, muss diese aber konkret begründen und darf nicht allein aus Misstrauen eine Sanktion ableiten.

Reicht eine AU immer aus, um einen Meldetermin abzusagen?

Nicht immer. Eine AU belegt Arbeitsunfähigkeit, aber nicht automatisch Wegeunfähigkeit. Wenn die Krankheit auch den Weg oder die Teilnahme am Termin unmöglich macht, sollte dies zusätzlich ärztlich bestätigt werden.

Muss ich dem Jobcenter meine Diagnose nennen?

Nein. Das Jobcenter muss in der Regel nicht wissen, welche konkrete Krankheit vorliegt. Entscheidend ist, ob Arbeitsunfähigkeit oder Wegeunfähigkeit besteht und ob die Mitwirkung gesundheitlich zumutbar war.

Was mache ich bei einer Anhörung wegen Meldeversäumnis?

Sie sollten schriftlich antworten, die AU erneut beifügen, den Ablauf schildern und erklären, warum der Termin krankheitsbedingt nicht möglich war. Wenn nötig, sollten Sie eine ärztliche Wegeunfähigkeitsbescheinigung nachreichen.

Was hilft gegen eine Sanktion trotz Krankschreibung?

Gegen den Minderungsbescheid können Sie Widerspruch einlegen. Wenn die Kürzung Ihre Existenz gefährdet, kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht.

Fazit: Krankschreibung nicht hinnehmen, wenn das Jobcenter sie grundlos ablehnt

Das Jobcenter darf eine AU nicht willkürlich zurückweisen. Wer rechtzeitig krankmeldet, die Bescheinigung nachweisbar einreicht und bei Bedarf Wegeunfähigkeit ärztlich bestätigen lässt, verbessert seine Position erheblich.

Kommt es trotzdem zu einer Anhörung oder Kürzung, sollten Betroffene schriftlich reagieren, Nachweise sichern und die Rechtswege nutzen. Eine Krankschreibung ist kein Freibrief gegen jede Mitwirkungspflicht, aber sie ist ein starkes Beweismittel gegen unberechtigte Vorwürfe des Jobcenters.