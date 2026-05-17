Bürgergeld: Erste Pflichtverletzung kostet ab Juli 169 Euro im Monat

Wer Grundsicherungsgeld bezieht, verliert ab dem 1. Juli 2026 bei jedem unentschuldigten Verstoß gegen seine Mitwirkungspflichten sofort 169 Euro im Monat, drei Monate hintereinander. Das ist keine Warnung, kein Stufenmodell mit Anlaufzeit: Die erste Pflichtverletzung löst nach dem neuen Recht bereits die Vollstufe aus.

Wer drei Meldetermine beim Jobcenter in Folge versäumt, riskiert den vollständigen Entzug des Regelbedarfs. Wer eine zumutbare Arbeit willentlich ablehnt, kann seit dem 23. April 2026 schon beim ersten Mal ohne Grundsicherungsgeld-Regelbedarf dastehen.

Das 13. Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze wurde am 5. März 2026 vom Bundestag beschlossen, der Bundesrat stimmte am 27. März 2026 zu.

Das Gesetz wurde am 22. April 2026 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (BGBl. 2026 I Nr. 107). Der größte Teil tritt am 1. Juli 2026 in Kraft. Die Vollsanktion bei Arbeitsverweigerung gilt bereits seit dem 23. April 2026.

Pflichtverletzung: Sofort 169 Euro weniger, drei Monate lang

Das neue Recht kennt keine Eingewöhnungsphase. Wer ab dem 1. Juli 2026 gegen eine im Kooperationsplan oder Verwaltungsakt festgelegte Pflicht verstößt, verliert unabhängig davon, ob es sein erster oder dritter Verstoß ist, sofort 30 Prozent des Regelbedarfs für drei Monate.

Bei einem Regelbedarf von 563 Euro entspricht das 168,90 Euro monatlich, gerundet 169 Euro. Über den gesamten Minderungszeitraum summiert sich der Verlust auf gut 506 Euro.

Pflichtverletzungen im Sinne des neuen Rechts sind: das Ablehnen zumutbarer Arbeit, der Abbruch einer Maßnahme, das Nichteinhalten vereinbarter Bewerbungsbemühungen, die Verweigerung von Mitwirkung bei der Aufklärung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse.

Die bisherige Staffelung von 10 Prozent beim ersten, 20 Prozent beim zweiten und 30 Prozent beim dritten Verstoß innerhalb eines Jahres entfällt vollständig. Jeder Verstoß wird vom ersten Tag an mit 30 Prozent belegt.

Markus H., 42, aus Köln bricht im August 2026 eine Qualifizierungsmaßnahme nach zwei Wochen ab, weil er einen Konflikt mit einem Dozenten hat. Das Jobcenter erkennt keinen wichtigen Grund.

Der Sanktionsbescheid kommt zehn Tage später: 169 Euro weniger für Oktober, November und Dezember 2026. Widerspruch legt er ein, aber die Kürzung wird trotzdem sofort vollzogen. Wer sich dagegen schützen will, braucht mehr als den Widerspruch allein.

Die Sanktion kann vor Ablauf der drei Monate aufgehoben werden, wenn die Person die geforderte Pflicht erfüllt oder sich ernsthaft und nachhaltig bereit erklärt, ihr künftig nachzukommen.

Aber selbst wenn das gelingt, läuft die Kürzung mindestens einen Monat. Eine Aufhebung vor diesem Mindestzeitraum ist nicht vorgesehen. Das Jobcenter muss die Aufhebung in diesem Fall aktiv bescheiden.

Meldeversäumnis: Wie drei verpasste Termine zur Vollsanktion führen

Für Meldeversäumnisse gilt ab dem 1. Juli 2026 ein eigenes Kaskadenmodell. Es sieht drei Stufen vor, die schneller eskalieren als das bisherige Recht. Das Besondere: Beim ersten versäumten Termin bleibt die Leistung noch unberührt. Ab dem zweiten wird sofort gekürzt. Ab dem dritten aufeinanderfolgenden Versäumnis entfällt der Regelbedarf vollständig.

Stufe 1: Das erste unentschuldigte Nichterscheinen beim Jobcenter führt nach dem neuen Recht zunächst zu keiner Leistungskürzung. Das Jobcenter dokumentiert den Vorfall und mahnt formell. Dieser erste Vorfall öffnet aber die Kaskade und wird bei der Bewertung weiterer Versäumnisse herangezogen.

Stufe 2: Beim zweiten aufeinanderfolgenden unentschuldigten Meldeversäumnis greift ab dem 1. Juli 2026 eine Kürzung von 30 Prozent für einen Monat, also 169 Euro weniger. Diese Kürzung wird ohne weitere Warnung festgesetzt, sobald kein wichtiger Grund geltend gemacht wird.

Stufe 3: Das dritte aufeinanderfolgende unentschuldigte Meldeversäumnis löst den vollständigen Entzug des Regelbedarfs aus. Das Jobcenter überweist die Kosten der Unterkunft und Heizung in dieser Stufe direkt an den Vermieter oder andere berechtigte Empfänger, nicht mehr an die betroffene Person. Die Wohnung ist damit formal gesichert. Im Alltag bedeutet das: kein Geld für Lebensmittel, Strom oder sonstige Ausgaben aus dem Regelbedarf.

Bevor das Jobcenter das dritte Meldeversäumnis prüft, ist es nach dem neuen Recht verpflichtet, eine persönliche Anhörung anzubieten. Diese Anhörungspflicht gilt auch dann, wenn dem Jobcenter psychische Erkrankungen bekannt sind oder es diese vermutet. In diesen Fällen muss die Anhörung immer persönlich stattfinden, nicht schriftlich.

Sandra T., 38, aus Hannover verpasst im August, September und Oktober 2026 drei Jobcenter-Termine hintereinander. Beim ersten Versäumnis erhält sie eine formelle Mahnung, beim zweiten die 169-Euro-Kürzung für September.

Beim dritten entscheidet das Jobcenter, ihr den Regelbedarf vollständig zu entziehen; die Miete wird direkt ans Vermieteramt überwiesen. Ohne Eilantrag beim Sozialgericht wäre die Kürzung bereits vollzogen, bevor ein Gericht sie prüft.

Arbeitsverweigerung: Vollsanktion gilt bereits seit dem 23. April 2026

Die schärfste Sanktionsregel des neuen Systems gilt nicht erst ab Juli, sondern seit dem 23. April 2026. Wer eine zumutbare Arbeit, eine Ausbildung oder eine Eingliederungsmaßnahme ohne wichtigen Grund ablehnt oder eigenmächtig abbricht, kann auf Grundlage von § 31a Abs. 7 SGB II mit dem vollständigen Entzug des Regelbedarfs belegt werden. Das sind 563 Euro, die nicht ausgezahlt werden. Die Kosten der Unterkunft fließen weiter, aber direkt an den Vermieter.

Das Entscheidende an dieser Neuregelung ist die abgesenkte Einstiegsschwelle. Nach dem früheren Recht setzte die Vollsanktion bei Arbeitsverweigerung eine vorherige einschlägige Minderung innerhalb des letzten Jahres voraus. Diese Hürde ist weggefallen. Seit dem 23. April 2026 kann bereits der erste Fall willentlicher Arbeitsverweigerung zur Vollsanktion führen.

Was genau als Arbeitsverweigerung gilt: Die Regelung erfasst ausschließlich Konstellationen, in denen ein konkretes, sofort und tatsächlich aufnehmbares zumutbares Arbeitsangebot willentlich abgelehnt wird. Die Ablehnung muss bewusst und schuldhaft erfolgen.

Ein vages Jobcenter-Schreiben mit mehreren hypothetischen Stellen genügt nicht, um den Tatbestand auszulösen. Das Jobcenter muss die Zumutbarkeit der Stelle, die Möglichkeit der sofortigen Arbeitsaufnahme und die Willentlichkeit der Ablehnung im Einzelfall belegen können. Fehlt eines dieser Elemente, ist die Sanktion angreifbar.

Für diese Vollsanktion gilt eine Mindestdauer. Bleibt die abgelehnte Stelle weiterhin verfügbar, läuft die Kürzung zwei Monate. Entfällt die konkrete Arbeitsmöglichkeit innerhalb dieser Zeit, endet die Kürzung frühestens nach einem Monat.

Ein wichtiges Detail zum Versicherungsschutz: Das Gesetz sieht vor, dass selbst bei vollständigem Entzug des Regelbedarfs ein symbolischer Restanspruch von 1 Euro erhalten bleibt, damit die Krankenversicherungsmitgliedschaft über die Grundsicherung nicht erlischt.

Wichtige Gründe und Schutzrechte: Was die Sanktionskaskade wirklich stoppt

Keine der drei Sanktionsarten greift automatisch. Jede Kürzung setzt voraus, dass kein wichtiger Grund vorliegt. Wer einen wichtigen Grund hat und ihn rechtzeitig und konkret geltend macht, muss keine Sanktion hinnehmen.

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Als wichtiger Grund anerkannt wird: eigene Erkrankung, die die Teilnahme objektiv verhindert und durch ärztliches Attest nachgewiesen ist; unvorhergesehene Pflege von Angehörigen; unzumutbare Arbeitsbedingungen bei der angebotenen Stelle; sprachliche oder psychische Barrieren, die eine Teilnahme faktisch unmöglich machen; technische Fehler bei der Terminbenachrichtigung, die das Jobcenter zu vertreten hat.

Entscheidend ist immer: Die betroffene Person hat die Pflichtverletzung nicht zu vertreten. Eine pauschale Behauptung reicht nicht, konkrete Nachweise schon.

Ein struktureller Schutz kommt vom Bundesverfassungsgericht. Es hat am 5. November 2019 (Az. 1 BvL 7/16) entschieden, dass Sanktionen von mehr als 30 Prozent des Regelbedarfs einem strengen Verhältnismäßigkeitsmaßstab unterliegen. Vollständige Leistungsentziehungen müssen durch Sachleistungen oder andere Hilfen abgefedert werden.

Dieses Urteil entfaltet Bindungswirkung für künftige Gesetzgebung. Viele Sozialrechtsexperten halten die neuen Vollsanktionen für verfassungsrechtlich angreifbar, vor allem beim dritten Meldeversäumnis.

Auch eine fehlerhafte Rechtsfolgenbelehrung macht einen Sanktionsbescheid angreifbar. Das Bundessozialgericht verlangt, dass die Belehrung zeitnah, konkret, richtig, vollständig und verständlich auf das konkrete Verhalten bezogen ist.

Standardformulare mit Gesetzestextzitaten erfüllen diese Anforderungen häufig nicht. Ist die Belehrung fehlerhaft, ist die darauf gestützte Sanktion rechtswidrig, unabhängig davon, ob tatsächlich ein Pflichtverstoß vorlag.

Übergangsregel und Gegenwehr: Welches Recht gilt, was Sie jetzt tun müssen

Das neue Sanktionsrecht gilt nicht rückwirkend. Der Gesetzgeber hat mit § 65a Abs. 2 SGB II eine ausdrückliche Schutzvorschrift eingezogen: Pflichtverletzungen und Meldeversäumnisse, die vor dem 1. Juli 2026 stattgefunden haben, werden nach den bisherigen Vorschriften des Bürgergeldrechts beurteilt.

Das gilt vollständig und für den gesamten Sanktionsmechanismus: Höhe, Dauer, Stufung, Entlastungsmöglichkeiten. Maßgeblich ist nicht, wann der Bescheid erlassen wird, sondern wann der Pflichtverstoß stattgefunden hat.

Was das konkret bedeutet: Wer im Mai oder Juni 2026 einen Meldetermin versäumt hat, fällt noch unter das alte Bürgergeldrecht mit gestuften Minderungssätzen von 10, 20 oder 30 Prozent. Wer dagegen ab dem 1. Juli 2026 einen Termin versäumt, fällt unter das neue Recht, unabhängig davon, ob sein Bewilligungszeitraum noch in die alte Zeit reicht.

Für die Arbeitsverweigerung gilt die Übergangsregel eingeschränkt. Die Vollsanktion bei Arbeitsverweigerung gilt bereits seit dem 23. April 2026. Wer nach diesem Datum eine zumutbare Arbeit ablehnt, fällt in das neue Vollsanktionsregime. Das ist die einzige Ausnahme von der Regel, dass bis 30. Juni 2026 das alte Recht gilt.

Wer einen Sanktionsbescheid erhält, muss sofort handeln: Der Widerspruch beim Jobcenter muss innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheids eingelegt werden. Widerspruch allein schützt nicht vor der Kürzung. Das Sozialgesetzbuch schließt die aufschiebende Wirkung für Sanktionsbescheide ausdrücklich aus.

Das Jobcenter zieht den Betrag im nächsten Monat ab, unabhängig vom Widerspruch. Wer sofort Schutz braucht, muss parallel einen Eilantrag beim zuständigen Sozialgericht stellen. Das Verfahren nach § 86b SGG ist kostenfrei und erfordert keinen Anwalt. Der Antrag schildert den angegriffenen Bescheid, die Gründe für seine Rechtswidrigkeit und die konkrete Notlage. Sozialgerichte entscheiden über solche Eilanträge oft innerhalb weniger Tage.

Wer prüfen will, ob ein Bescheid das richtige Recht anwendet, schaut zuerst auf das Datum der behaupteten Pflichtverletzung. Liegt es vor dem 1. Juli 2026 (bei Arbeitsverweigerung: vor dem 23. April 2026), muss das alte Bürgergeldrecht angewendet worden sein. Wendet das Jobcenter die neue Pauschalregel auf einen älteren Verstoß an, ist der Bescheid rechtswidrig. Dieser Fehler ist in der laufenden Übergangsphase häufig und lohnt sich zu prüfen.

Häufige Fragen zur Sanktionskaskade im Grundsicherungsgeld

Gilt die 30-Prozent-Kürzung auch dann, wenn ich die Pflichtverletzung nachholen oder korrigieren will?

Die Sanktion kann vor Ablauf der drei Monate aufgehoben werden, wenn Sie die geforderte Pflicht tatsächlich erfüllen oder sich ernsthaft und nachhaltig bereit erklären, sie künftig zu erfüllen. Mindestbedingung: Die Kürzung läuft dennoch mindestens einen Monat, auch wenn Sie die Pflicht sofort nachholen. Das Jobcenter muss die Aufhebung aktiv bescheiden, sie läuft nicht automatisch aus.

Kann das Jobcenter beim dritten Meldeversäumnis auch die Mietkosten streichen?

Nein, nicht direkt. Die Unterkunftskosten werden beim dritten aufeinanderfolgenden Versäumnis nicht gestrichen, sondern direkt an den Vermieter überwiesen. Sie gelten damit als erbracht, fließen aber nicht über das eigene Konto. Nur bei dauerhafter und nachgewiesener Nichterreichbarkeit kann in einem weiteren Schritt auch dieser Schutz entfallen. Das ist die Ausnahme, nicht der Regelfall.

Ich habe eine psychische Erkrankung. Schützt mich das vor Sanktionen?

Eine bekannte oder erkennbare psychische Erkrankung verpflichtet das Jobcenter, eine persönliche Anhörung durchzuführen, bevor eine Sanktion verhängt wird. Schriftliche Anhörungen genügen in diesem Fall ausdrücklich nicht.

Die Erkrankung selbst ist ein möglicher wichtiger Grund, der eine Sanktion ausschließen kann, wenn sie nachgewiesen die konkrete Teilnahme an einem Termin oder einer Maßnahme unmöglich gemacht hat. Ein pauschaler Hinweis auf die Diagnose reicht nicht. Es kommt auf die konkrete Auswirkung im fraglichen Zeitraum an.

Was passiert mit meinem Krankenversicherungsschutz bei einer Vollsanktion?

Selbst wenn der Regelbedarf vollständig entzogen wird, sieht das neue Recht einen symbolischen Restanspruch von 1 Euro vor. Dieser Betrag sichert die Krankenversicherungsmitgliedschaft über die Grundsicherung. Ohne ihn würde die gesetzliche Krankenversicherung über das SGB II enden. Das Jobcenter zahlt diesen Betrag auch im Vollsanktionsfall aus.

Ich habe eine Pflichtverletzung Anfang Juni 2026 begangen. Kann mich das Jobcenter nach dem 1. Juli mit der neuen 30-Prozent-Pauschale belegen?

Nein. Nach § 65a Abs. 2 SGB II gilt für Pflichtverletzungen vor dem 1. Juli 2026 das alte Bürgergeldrecht. Das gilt auch dann, wenn der Sanktionsbescheid erst nach dem 1. Juli erlassen wird. Das Datum der Pflichtverletzung ist entscheidend, nicht das Datum des Bescheids. Wendet das Jobcenter die neue Pauschalregel auf eine vor dem Stichtag liegende Pflichtverletzung an, ist der Bescheid rechtswidrig und lohnt sich zu widersprechen.

Quellen

Bundesgesetzblatt: Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, BGBl. 2026 I Nr. 107 vom 22. April 2026

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Neue Grundsicherung: Verlässliche Unterstützung und nachhaltige Vermittlung, sgb2.info

Tacheles Sozialhilfe e.V. / Harald Thomé: Das 13. SGB II-ÄndG wurde verkündet, tacheles-sozialhilfe.de

Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 5. November 2019, Az. 1 BvL 7/16

Sozialgerichtsgesetz (SGG): § 86b Einstweiliger Rechtsschutz