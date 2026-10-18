Jobcenter zahlt 3.000 Euro Nebenkosten und lässt das nicht auf sich sitzen

Ein Leistungsbezieher hatte vor dem Sozialgericht erreicht, dass das Jobcenter eine Nebenkostennachforderung von 2.984,81 Euro vorläufig übernimmt. Das Geld wurde ihm zunächst ausgezahlt. Doch die Behörde legte Beschwerde ein und bekam recht.

Nach dem Beschluss des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen kann sie die Zahlung zurückfordern, ohne das Ende des Hauptsacheverfahrens abzuwarten.

Der Fall zeigt, weshalb eine Überweisung nach einem erfolgreichen Eilantrag noch keine endgültige Sicherheit bedeutet. Ebenso wichtig ist, ob die Forderung des Vermieters auf einer nachvollziehbaren Abrechnung beruht.

Die Auszahlung war keine endgültige Anerkennung

Das Sozialgericht Gelsenkirchen hatte das Jobcenter am 2. September 2026 zur vorläufigen Zahlung verpflichtet. Die Behörde überwies das Geld am 10. September, erklärte aber ausdrücklich, damit ausschließlich den gerichtlichen Beschluss umzusetzen.

Das Landessozialgericht änderte die Entscheidung am 6. Oktober 2026 und lehnte den Eilantrag ab. Die Auszahlung erledigte den Rechtsstreit nach seiner Auffassung nicht. Das Jobcenter hatte seine Einwände gegen die Nachforderung aufrechterhalten.

Belegt ist damit die Möglichkeit einer Rückforderung. Eine tatsächlich erfolgte Rückzahlung geht aus dem Beschluss nicht hervor.

📚 Lesen Sie auch: 101-Jähriger Rentner bekommt jetzt kein Pflegegeld mehr trotz Pflegegrad 3

Eine kleine Wohnung sollte die Hälfte der Hauskosten tragen

Der Mieter bewohnte 50 Quadratmeter. Abgerechnet wurde jedoch die Hälfte der Betriebs- und Heizkosten des gesamten Gebäudes einschließlich weiterer Flächen. Das entsprach nach der vorläufigen Prüfung des Gerichts nicht den vertraglichen Vereinbarungen; auch eine wirksame Vertragsänderung sah es nicht.

Zudem hielt der Senat eine unmittelbar drohende Wohnungslosigkeit nicht für glaubhaft gemacht. Die Entscheidung erging im Eilverfahren (unter dem Aktenzeichen L 21 AS 1654/26 B ER).

Die Einzelheiten des Abrechnungsstreits beschreibt bereits unser Beitrag Vermieterin verlangt fast 3.000 Euro – Jobcenter muss vorerst nicht zahlen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der Mieter der verlangten Nachzahlung überhaupt wirksam ausgesetzt war.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Bei der Nebenkostenabrechnung zählt mehr als die Endsumme

Wer eine hohe Nachforderung erhält, sollte zunächst Mietvertrag, Abrechnung und geleistete Zahlungen nebeneinanderlegen. Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen einer Betriebskostenpauschale und Vorauszahlungen, über die jährlich abgerechnet wird. § 556 BGB sieht beide Gestaltungen vor.

Für eine erste Kontrolle helfen folgende Fragen:

Prüfpunkt Darauf sollten Mieter achten Abrechnungszeitraum Betrifft die Forderung tatsächlich den eigenen Mietzeitraum? Kostenverteilung Ist nachvollziehbar, welcher Anteil dem eigenen Haushalt zugeordnet wurde? Vorauszahlungen Sind die bereits geleisteten Beträge vollständig berücksichtigt? Vertragsgrundlage Passt die Abrechnung zu den Vereinbarungen im Mietvertrag? Belege Lassen sich die angesetzten Kosten anhand von Unterlagen überprüfen?

Die Tabelle dient als erste Orientierung. Ob eine einzelne Position rechtlich geschuldet wird, lässt sich bei Unstimmigkeiten häufig erst nach Einsicht in die Belege beurteilen.

Belege verlangen und Einwendungen konkret benennen

Mieter haben nach § 556 Absatz 4 BGB Anspruch auf Einsicht in die Unterlagen, die der Abrechnung zugrunde liegen. Der Vermieter darf sie auch elektronisch bereitstellen. Welche Unterlagen dabei relevant sein können, erläutert unser Beitrag Hohe Nebenkosten: Diese Belege muss der Vermieter offenlegen.

Entdeckte Fehler sollten möglichst konkret gegenüber dem Vermieter benannt werden. Eine fehlende Vorauszahlung oder ein unverständlicher Verteilungsschlüssel lässt sich gezielter prüfen als der allgemeine Einwand, die Rechnung sei zu hoch.

Einwendungen müssen grundsätzlich innerhalb von zwölf Monaten nach Zugang der Abrechnung mitgeteilt werden. Diese Frist ist jedoch keine allgemeine Erlaubnis, eine Nachforderung zwölf Monate lang unbezahlt zu lassen. Bei Mahnungen oder einer Kündigung sollte deshalb zeitnah mietrechtliche Beratung eingeholt werden.

Zahlungsbescheid und Gerichtsentscheidung zusammen aufbewahren

Für Betroffene empfiehlt sich eine vollständige Dokumentation: Nebenkostenabrechnung, Mietvertrag, Zahlungsnachweise, Schreiben des Jobcenters und gerichtliche Entscheidungen gehören zusammen. So lässt sich nachvollziehen, weshalb eine Zahlung erfolgte und welche Fragen noch offen sind.

Gerade nach einem erfolgreichen Eilantrag lohnt sich der genaue Blick auf die Formulierungen im Bescheid. Im entschiedenen Fall lag der entscheidende Unterschied zwischen einer vorläufigen Umsetzung des Gerichtsbeschlusses und einer endgültigen Anerkennung der Nachforderung.