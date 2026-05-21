Wohngeld zu niedrig: 4 häufige Fehler der Wohngeldstelle

Viele Wohngeldbescheide bewilligen weniger, als das Gesetz vorschreibt. Falsche Mietstufe, übergangene Freibeträge, unvollständige Einkommensabzüge oder eine falsch gezählte Haushaltsgröße führen dazu, dass Empfängerinnen und Empfänger Monat für Monat Geld verlieren, ohne davon zu wissen.

Wer den Bescheid ungeprüft akzeptiert, akzeptiert auch den Fehler. Der Widerspruch kostet nichts und birgt kein Risiko: Im schlimmsten Fall bleibt der Bescheid unverändert. Entscheidend ist, ihn innerhalb der Monatsfrist zu stellen.

Seit der Fortschreibung zum 1. Januar 2025 gelten neue Miethöchstbeträge und teilweise neu zugeordnete Mietstufen. Wer einen laufenden Bewilligungsbescheid aus dem Jahr 2024 hat und diesen bislang nicht überprüft hat, trägt unter Umständen das Risiko, auf Geld zu warten, das nie kommt, weil die Behörde mit veralteten Werten gerechnet hat. Vier Prüfpunkte zeigen, wo Berechnungsfehler erfahrungsgemäß entstehen.

Prüfpunkt 1: Hat die Behörde die richtige Mietstufe verwendet?

Das Wohngeld berechnet sich aus drei Variablen: der Haushaltsgröße, dem anrechenbaren Einkommen und der zu berücksichtigenden Miete. Für die Miete gilt ein Höchstbetrag, der direkt von der Mietstufe der Gemeinde abhängt. Deutschland ist in sieben Mietstufen eingeteilt, und eine einzige Stufendifferenz kann die maximale berücksichtigungsfähige Miete spürbar verschieben.

Die Mietstufen werden im Zweijahresrhythmus angepasst. Die letzte Aktualisierung trat zum 1. Januar 2025 in Kraft. Einige Gemeinden wurden in eine höhere Stufe eingeordnet. Ein Bescheid, der vor diesem Stichtag ausgestellt wurde oder bei dem die Behörde die neuen Tabellen nicht verwendet hat, kann deshalb einen zu niedrigen Miethöchstbetrag enthalten, selbst wenn alle anderen Angaben stimmen.

Prüfung: Auf dem Bescheid oder dem beigefügten Berechnungsblatt steht, welche Mietstufe die Behörde angesetzt hat. Die aktuell gültige Stufe der eigenen Gemeinde lässt sich auf der Website des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen nachschlagen. Weicht die Stufe im Bescheid von der aktuell gültigen ab, ist das ein konkreter Ansatzpunkt für den Widerspruch.

Was im Widerspruch stehen sollte: Die verwendete Mietstufe im Bescheid benennen, die korrekte Stufe lt. aktueller Wohngeldverordnung dagegenstellen, und eine Neuberechnung auf Basis der richtigen Miethöchstbeträge verlangen.

Prüfpunkt 2: Stehen alle Freibeträge im Berechnungsblatt?

Das Wohngeldgesetz schreibt in § 17 eine Reihe von Freibeträgen vor, die das anrechenbare Einkommen senken. Der Freibetrag gilt nicht automatisch, sondern setzt voraus, dass die Angaben dazu im Antrag enthalten waren, und dass die Behörde sie korrekt verarbeitet hat. Beide Bedingungen werden in der Verwaltungspraxis regelmäßig verfehlt.

Schwerbehinderung: Für jedes schwerbehinderte Haushaltsmitglied mit einem Behinderungsgrad von 100, oder mit einem Grad unter 100 bei gleichzeitiger Pflegebedürftigkeit und häuslicher Pflege, gilt ein jährlicher Freibetrag von 1.800 Euro. Das entspricht 150 Euro weniger anrechenbarem Einkommen pro Monat. Wenn dieser Betrag im Bescheid fehlt, ist das Einkommen zu hoch angesetzt.

Kinder mit Erwerbseinkommen: Hat ein Haushaltsmitglied, das jünger als 25 Jahre ist, eigene Einnahmen aus Erwerbstätigkeit, sind diese bis zur Höhe von 1.200 Euro jährlich als Freibetrag abzuziehen. Familien, in denen Kinder neben der Ausbildung geringfügig beschäftigt sind, übersehen diesen Posten oft vollständig.

Alleinerziehende: Wer allein mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren in der Wohnung lebt und Kindergeld erhält, hat nach dem Wohngeldgesetz Anspruch auf einen jährlichen Freibetrag von 1.320 Euro, das entspricht 110 Euro weniger anrechenbarem Einkommen pro Monat. Ob dieser Betrag im eigenen Bescheid eingetragen ist, lässt sich im Berechnungsblatt in der Zeile für Freibeträge nachvollziehen.

Grundrentenzeiten (§ 17a WoGG): Haushaltsmitglieder mit mindestens 33 anrechenbaren Rentenversicherungsjahren haben seit 2021 Anspruch auf einen zusätzlichen Freibetrag nach § 17a WoGG. Die Deutsche Rentenversicherung teilt den Wohngeldbehörden das Vorliegen dieser Voraussetzung automatisch mit, aber ob der Freibetrag tatsächlich im Bescheid eingetragen wurde, prüft die Behörde nicht von selbst nach.

Wer mehr als 33 Beitragsjahre vorweisen kann, sollte das Berechnungsblatt auf diesen Posten kontrollieren.

Kerstin H., 61, aus Gelsenkirchen, ist mit einem Behinderungsgrad von 100 schwerbehindert und bezieht seit Frühjahr 2024 Wohngeld. Als sie im Sommer 2025 den Berechnungsbogen des Bescheids genauer prüft, fehlt der Freibetrag von 1.800 Euro aus dem Wohngeldgesetz vollständig.

Die Behörde hatte die entsprechende Spalte im Antragsformular als nicht ausgefüllt gewertet, weil der Schwerbehindertenausweis erst nach Antragstellung eingereicht worden war.

📚 Lesen Sie auch: Die höchste Rente, die Du 2026 in Deutschland bekommen kannst

Nach Widerspruch und Vorlage des Ausweises überarbeitete die Behörde die Berechnung: Das anrechenbare Jahreseinkommen sank um 1.800 Euro, das Wohngeld stieg entsprechend. Die Nachzahlung für die zurückliegenden Monate wurde auf den Beginn des laufenden Bewilligungszeitraums begrenzt.

Prüfung: Im Berechnungsblatt des Bescheids eine Zeile für Freibeträge suchen. Wenn dort nichts eingetragen ist, obwohl ein Anspruch besteht, ist das ein Fehler, der im Widerspruch zu benennen ist. Nachweis: Schwerbehindertenausweis, Pflegebescheid oder Geburtsurkunde des Kindes beilegen.

Prüfpunkt 3: Stimmt die Einkommensberechnung?

Das Wohngeldgesetz verwendet beim Einkommen einen eigenen, vergleichsweise breiten Begriff. Gezählt werden nicht nur Gehalt und Rente, sondern zahlreiche weitere Einnahmen. Gleichzeitig schreibt das Gesetz pauschale Abzüge vor, die das Einkommen senken, und die in der Praxis häufig unvollständig angewendet werden.

Nach § 16 WoGG darf die Behörde für bis zu drei Abzugskategorien jeweils zehn Prozent vom Jahreseinkommen abziehen: für gezahlte Lohnsteuer, für Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gemeinsam, und für Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung.

Nur wer alle drei Voraussetzungen erfüllt, kommt auf dreißig Prozent Gesamtabzug. Rentnerinnen und Rentner ohne Rentenversicherungspflicht können die dritte Kategorie nicht geltend machen und haben daher häufig nur Anspruch auf zwanzig Prozent. Wenn die Behörde eine Kategorie zu Unrecht abzieht oder eine berechtigte Kategorie übergeht, ist das Berechnungseinkommen falsch.

Daneben werden in der Praxis regelmäßig falsche Bezugszeiträume verwendet. Grundlage der Berechnung ist das zu erwartende Einkommen im Bewilligungszeitraum, nicht das Vorjahr. Wer im laufenden Jahr weniger verdient als zuvor, etwa nach einer Arbeitszeitreduzierung oder einem Jobwechsel, kann verlangen, dass die Behörde das aktuelle Einkommen zugrunde legt.

Prüfung: Auf dem Berechnungsblatt prüfen, welches Einkommen eingesetzt wurde, welcher Abzugsprozentsatz angewendet wurde, und ob das Bezugsjahr stimmt. Wer Zweifel hat, kann bei der Wohngeldbehörde Akteneinsicht beantragen.

Prüfpunkt 4: Welche Haushaltsgröße liegt dem Bescheid zugrunde?

Die Haushaltsgröße bestimmt zwei zentrale Berechnungsparameter gleichzeitig: den Miethöchstbetrag und die Einkommensgrenze. Je mehr Personen im Haushalt leben, desto höher darf die anrechenbare Miete sein, und desto mehr Einkommen bleibt unberücksichtigt. Eine falsch gezählte Haushaltsgröße zieht sich deshalb durch die gesamte Berechnung.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Wohngeldbehörden zählen als Haushaltsmitglieder alle Personen, die in einer familiären oder partnerschaftlichen Beziehung zueinander stehen und gemeinsam den Wohnraum nutzen. Nicht relevant ist, wer im Mietvertrag als Hauptmieter steht oder wer polizeilich gemeldet ist. Tatsächliches gemeinsames Wohnen zählt.

Typische Fehlerkonstellationen: Ein Elternteil zieht temporär ein und wird nicht angegeben, weil man ihn nicht als „Haushaltsmitglied” einordnet. Ein erwachsenes Kind arbeitet, ist aber noch nicht aus dem Haushalt herausgerechnet worden.

Oder ein Partner, der formal getrennt lebt, aber faktisch in der Wohnung wohnt, wurde im Antrag nicht benannt, weil die Antragstellerin unsicher war. In all diesen Fällen weicht die im Bescheid verwendete Haushaltsgröße von der tatsächlichen ab.

Fehler können in beide Richtungen gehen: Ist die Haushaltsgröße zu klein angegeben, ist das Wohngeld zu niedrig. Ist sie zu groß, können Rückforderungen entstehen. Wer die im Bescheid genannte Zahl der Haushaltsmitglieder mit der tatsächlichen Belegung vergleicht und eine Abweichung findet, sollte das ansprechen.

Prüfung: Im Bescheid steht, wie viele Haushaltsmitglieder die Behörde angesetzt hat. Wenn die Zahl nicht stimmt, ist das im Widerspruch zu benennen. Bei Erhöhung der Haushaltsgröße im laufenden Bewilligungszeitraum gibt es außerdem die Möglichkeit, nach dem Wohngeldgesetz eine Neubewilligung zu beantragen, ohne dass dafür ein Widerspruch nötig wäre.

Rechtsmittel einlegen: Frist, Weg und Inhalt

Wer nach der Prüfung einen Fehler im Bescheid vermutet, muss innerhalb eines Monats handeln. Die Rechtsbehelfsbelehrung am Ende des Bescheids sagt, welches Rechtsmittel zulässig ist.

Das ist entscheidend: Nicht in allen Bundesländern ist ein Widerspruch möglich. In Niedersachsen etwa ist das Widerspruchsverfahren für Wohngeldbescheide abgeschafft.

Wer sich wehren will, muss dort direkt beim Verwaltungsgericht klagen. In Bayern ist Widerspruch oder Direktklage wahlweise zulässig. In NRW und den meisten anderen Bundesländern ist der Widerspruch der vorgeschriebene erste Schritt. Wer den Bescheid erhält, sollte die Rechtsbehelfsbelehrung als Erstes lesen: Sie benennt den richtigen Weg.

Die Monatsfrist beginnt mit dem Tag, an dem der Bescheid bekannt gegeben wurde. Das ist nach der gesetzlichen Zustellungsfiktion der dritte Tag nach dem Ausstellungsdatum. Wer den Bescheid nachweislich später erhalten hat, sollte das Eingangsdatum festhalten.

Wenn die Rechtsbehelfsbelehrung fehlerhaft ist oder ganz fehlt, verlängert sich die Frist auf ein Jahr, gleich ob es sich um einen Widerspruch oder eine Klagefrist handelt. Das ist keine Ausnahme, sondern eine gesetzliche Schutzregel. Wer im Bescheid keinen klaren Hinweis auf Frist und zuständige Stelle findet, sollte das als Argument für die verlängerte Frist festhalten.

Wo Widerspruch vorgesehen ist: Schriftlich bei der Behörde einlegen, die den Bescheid erlassen hat. Empfehlenswert ist die persönliche Abgabe mit Eingangsbestätigung oder der Versand per Einschreiben. Formale Mängel in der Begründung sind kein Hinderungsgrund: Es ist zulässig, zunächst fristwahrend ohne ausführliche Begründung Widerspruch einzulegen und die Begründung nachzureichen.

Inhalt des Rechtsmittels: Den konkreten Fehler benennen, also welchen Prüfpunkt, welchen Betrag oder welche Mietstufe die Behörde falsch angesetzt hat.

Belege beilegen: Schwerbehindertenausweis, aktueller Mietvertrag, Gehaltsabrechnung des laufenden Jahres oder Nachweise zur Haushaltsgröße. Je konkreter die Begründung, desto schwerer kann die Behörde das Rechtsmittel ohne inhaltliche Prüfung zurückweisen.

Wenn Widerspruch oder Direktklage scheitern, ist der nächste Schritt eine Klage beim Verwaltungsgericht, nicht beim Sozialgericht. Wohngeld liegt im verwaltungsrechtlichen Rechtsweg. Die Klagefrist beträgt einen Monat nach Zustellung des Widerspruchsbescheids, bei Direktklage ab Bescheiddatum.

Häufige Fragen zum Wohngeldbescheid und Widerspruch

Kann ich gleichzeitig Rechtsmittel einlegen und weiter Wohngeld erhalten?

Ja. Weder Widerspruch noch Klage ändern etwas am bestehenden Bewilligungsbescheid. Das Wohngeld wird in der bisherigen Höhe weitergezahlt, solange der Bescheid gilt. Wird dem Rechtsmittel stattgegeben, ergibt sich die Frage, ob und in welchem Umfang eine Nachzahlung für zurückliegende Monate möglich ist.

Kann ich Nachzahlung für bereits abgelaufene Bescheidmonate verlangen?

Das hängt davon ab, in welchem Stadium sich der Bewilligungszeitraum befindet. Liegt der Fehler im laufenden Bescheid, ist eine Korrektur ab Beginn dieses Zeitraums möglich. Für bereits bestandskräftige ältere Bescheide, gegen die die Widerspruchsfrist abgelaufen ist, scheidet eine Nachzahlung aus, es sei denn, die damalige Rechtsbehelfsbelehrung war fehlerhaft.

Was tue ich, wenn das Berechnungsblatt dem Bescheid nicht beiliegt?

Wohngeldbehörden sind verpflichtet, auf Verlangen Akteneinsicht zu gewähren. Ein formloser schriftlicher Antrag genügt. Wer die Berechnung nicht nachvollziehen kann, sollte die Einsicht in die Akte verlangen, bevor er den Widerspruch begründet.

Was ist der Unterschied zwischen Widerspruch und Neuberechnung nach einer Änderung?

Der Widerspruch oder die Direktklage, je nach Bundesland, richtet sich gegen einen von Anfang an fehlerhaften Bescheid. Die Neuberechnung auf Antrag kommt dann in Betracht, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse geändert haben:

Haushaltsgröße gestiegen, Miete um mehr als zehn Prozent gestiegen, oder Einkommen um mehr als zehn Prozent gesunken. Für Fehler im ursprünglichen Bescheid ist das Rechtsmittel der richtige Weg, nicht der Änderungsantrag.

Muss ich einen Anwalt einschalten?

Für das Widerspruchsverfahren ist das nicht erforderlich. Auch eine Klage beim Verwaltungsgericht in erster Instanz kann ohne Anwalt erhoben werden. Wer einen klar belegbaren Fehler benennen kann, etwa eine nachweislich falsche Mietstufe oder einen fehlenden Freibetrag, kann das selbst formulieren.

Ein Anwalt für Verwaltungsrecht ist sinnvoll, wenn der Bescheid komplex ist, die Behörde nicht reagiert oder das Verfahren in die zweite Instanz geht.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Wohngeldgesetz (WoGG), § 14, § 16, § 17, § 17a, § 27, § 43, Bundesministerium der Justiz: Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), § 70, § 74, Niedersächsisches Justizgesetz: § 80 (Entbehrlichkeit des Widerspruchsverfahrens)