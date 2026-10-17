Neuer Arbeitsminister will Rente mit 63 nicht stoppen

Die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren bekommt einen wichtigen Fürsprecher an entscheidender Stelle: Alexander Schweitzer, der neue Bundesarbeitsminister, hat ihre Abschaffung öffentlich abgelehnt. Seine bisherigen Aussagen sprechen dafür, dass die umstrittenen Rentenpläne erneut politisch verhandelt werden.

Eine Garantie für den dauerhaften Erhalt der sogenannten „Rente mit 63“ gibt es allerdings noch nicht.

Schweitzer wurde am 13. Oktober 2026 zum Arbeits- und Sozialminister ernannt und am folgenden Tag im Bundestag vereidigt. Er übernimmt von Bärbel Bas ein Ressort, das die geplante Rentenreform gesetzlich ausarbeiten soll.

Damit muss aus seiner bisherigen Kritik nun eine Position werden, die er innerhalb der Bundesregierung durchsetzen kann.

Schweitzer will lange Erwerbsarbeit anerkennen

Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, begründete Schweitzer seine Ablehnung Ende September gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit Leistungsgerechtigkeit. Menschen, die lange gearbeitet haben, müssten daraus einen Vorteil ziehen können.

Die Anerkennung ihrer Lebensleistung sei keine staatliche Fürsorge, sondern Bestandteil des Generationenvertrags.

Ein Kommissionsbericht ist für ihn kein fertiges Gesetz

Nach der Analyse von ZDFheute wandte sich Schweitzer bereits vor seinem Amtsantritt gegen die Vorstellung, Expertenempfehlungen unverändert umzusetzen. Er betonte die politische Verantwortung der Abgeordneten. Auch am Tag seiner Ernennung erklärte er, die Vorschläge müssten „inhaltlich weiter diskutiert werden“.

Darin liegt die eigentliche Bedeutung des Personalwechsels: Der zuständige Minister sieht offenbar weiterhin politischen Entscheidungsspielraum. Die 33 Empfehlungen der Rentenkommission bilden damit eine Grundlage für Verhandlungen.

Sie nehmen dem Parlament die Entscheidung über einzelne Eingriffe nicht ab.

Warum die abschlagsfreie Rente zum Prüfstein wird

Die Kommission empfiehlt ausdrücklich, den abschlagsfreien Rentenzugang für besonders langjährig Versicherte abzuschaffen. Gleichzeitig schlägt sie einen erleichterten Zugang für Menschen vor, die nach langer Erwerbstätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in ihrem bisherigen Beruf arbeiten können.

📚 Lesen Sie auch: Rentenreform der Merz-Regierung: Diese Rentenjahrgänge sind dann jetzt besonders betroffen

Die bestehende Altersrente knüpft an Versicherungsjahre und Lebensalter an. Eine gesundheitlich begründete Ersatzregelung würde zusätzliche Voraussetzungen verlangen. Genau hier gewinnt Schweitzers Hinweis auf die Anerkennung langer Erwerbsarbeit politisches Gewicht.

Die „Rente mit 63“ heißt rechtlich Altersrente für besonders langjährig Versicherte und besteht weiterhin. Für ab 1964 Geborene liegt die Altersgrenze bei 65 Jahren, sofern die erforderlichen 45 Versicherungsjahre vorliegen.

Mehr zu den geltenden Voraussetzungen lesen Sie im Beitrag zur abschlagsfreien Rente für jüngere Jahrgänge.

Merz verlangt Tempo und hält am Reformdruck fest

Bundeskanzler Friedrich Merz erwartet dagegen eine schnelle Umsetzung. Nach einem dpa-Bericht soll der Rentengesetzentwurf noch 2026 das Kabinett erreichen und im ersten Quartal 2027 im Bundestag beschlossen werden.

Merz verteidigte auch ein Ende der abschlagsfreien Frühverrentung: Er verwies auf die Finanzierung und die Belastung der weiterarbeitenden Beitragszahler.

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Schweitzer betont die Anerkennung eines langen Arbeitslebens, Merz die Verteilung der Finanzierungslasten. Für einen Gesetzentwurf muss die Koalition entscheiden, welchen Schutz sie erhalten und welche Einsparungen sie durchsetzen will.

Die Debatte betrifft mehr als die 45-Jahre-Rente

Weitere Empfehlungen würden ebenfalls tief in die Ruhestandsplanung eingreifen. Dazu zählen die Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung, Änderungen bei der Altersteilzeit und das Ende des bisherigen Minijob-Sonderstatus.

Die Diskussion über ein langfristig höheres Rentenalter betrifft deshalb andere Jahrgänge und Zeiträume als der unmittelbare Streit um den abschlagsfreien Rentenzugang.

Bei der Altersteilzeit im Blockmodell geht es um einen weiteren Weg aus dem Erwerbsleben. Auch die vorgeschlagenen Änderungen an der Rentenversicherungspflicht bei Minijobs verlangen eigene politische Entscheidungen. Aus Schweitzers Ablehnung der Abschaffung der 45-Jahre-Rente lässt sich jedoch nicht ableiten, ob er andere Vorschläge ebenfalls ablehnt.

Dazu gehören die Einbeziehung weiterer Gruppen in die Rentenversicherung sowie die Debatte über die Beamtenversorgung. Wer einen Teil des Pakets verändert, muss erklären, wie die übrigen Maßnahmen zusammenpassen.

Aktuell setzt Schweitzer auf einen Kompromiss

In einem inzwischen veröffentlichten SWR-Interview zeigte sich Schweitzer zuversichtlich, die offenen Streitfragen bald zu lösen. Zur umstrittenen abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren äußerte er sich dabei jedoch nicht konkret.

Die frühere Ablehnung bleibt ein wichtiger Hinweis auf seine politische Haltung, ersetzt aber keine aktuelles Ergebnis der Verhandlungen. Die neue Diskussion ist damit erkennbar eröffnet; ihr Ausgang bleibt offen.

Einen breiteren Überblick bietet die Einordnung der Rentenpläne der Bundesregierung.

Woran Sie eine wirkliche Kursänderung erkennen

Entscheidend wird der Gesetzentwurf: Bleibt die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erhalten? Werden ihre Voraussetzungen verändert? Oder soll sie mit Übergangsregeln auslaufen? Erst konkrete Regelungen zeigen, ob Schweitzer seine bisherige Position durchsetzt oder einen Kompromiss akzeptiert.

Wenn Sie Ihren Ruhestand planen, sollten Sie weder eine angekündigte Abschaffung als bereits geltendes Recht behandeln noch aus dem Ministerwechsel eine dauerhafte Bestandsgarantie ableiten. Welche finanziellen Folgen ein früherer Beginn haben kann, erläutert der Vergleich zur Rente mit 63, 65 oder 67.

FAQ: Schweitzer und die Zukunft der „Rente mit 63“

Hat Schweitzer die abschlagsfreie Rente bereits gerettet?

Nein. Er hat ihre Abschaffung vor seinem Amtsantritt abgelehnt. Eine verbindliche Einigung der Koalition über ihren dauerhaften Erhalt folgt daraus nicht.

Wird die Rentenreform jetzt vollständig neu geschrieben?

Das steht nicht fest. Schweitzer verlangt weitere inhaltliche Diskussionen und strebt einen Kompromiss an. Viele Empfehlungen bewertet er weiterhin positiv.

Gilt die Altersrente nach 45 Versicherungsjahren noch?

Ja. Die bisherige Regelung besteht. Ob Sie sie nutzen können, hängt von Ihrem Geburtsjahr und den anrechenbaren Versicherungszeiten ab.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Rentenkommission 2026: 33 Empfehlungen zur Rentenreform

Deutsche Rentenversicherung: Altersrenten für langjährig und besonders langjährig Versicherte

Deutscher Bundestag: Alexander Schweitzer als Bundesminister für Arbeit und Soziales vereidigt, 14. Oktober 2026

Frankfurter Rundschau: Wende um „Rente mit 63“? Neu-Minister Schweitzer hat bereits rote Linie gezogen, 13. Oktober 2026

Welt/dpa: Merz fordert Tempo von neuem Arbeitsminister Schweitzer, 13. Oktober 2026

Welt/dpa: Schweitzer glaubt an Konsens bei Rentenreform, 15./16. Oktober 2026

ZDFheute: Setzt Schweitzer seine Ankündigungen bei der Rente um?, 13. Oktober 2026

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