Für rund 1,28 Millionen Rentner fällt die Rentenerhöhung 2026 aus

Die Renten in Deutschland sollen zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent steigen. Für viele Rentnerinnen und Rentner bedeutet das zunächst eine spürbare Entlastung im Alltag. Doch die Meldung über eine höhere gesetzliche Rente erzählt nur einen Teil der Wirklichkeit. Denn wer im Alter oder wegen voller Erwerbsminderung auf Grundsicherung angewiesen ist, spürt eine Rentenerhöhung häufig nicht als zusätzlich verfügbare Rente.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bezogen im Dezember 2025 rund 1,28 Millionen Menschen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Darunter waren rund 764.000 Personen, die die Altersgrenze erreicht oder überschritten hatten. Nicht alle 1,28 Millionen Menschen sind also Rentnerinnen und Rentner im klassischen Sinn.

Warum die Rentenerhöhung nicht immer im Geldbeutel landet

Der Grund liegt im Zusammenspiel von gesetzlicher Rente und Grundsicherung. Die Grundsicherung nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch soll den Lebensunterhalt sichern, wenn eigenes Einkommen und Vermögen nicht ausreichen. Zur eigenen Einkommensseite zählt in der Regel auch die gesetzliche Rente. Steigt diese Rente, kann sich dadurch der Anspruch auf Grundsicherung entsprechend verringern.

Für Betroffene kann das bedeuten: Die Rente steigt zwar rechnerisch, aber die staatliche Unterstützung sinkt im Gegenzug. Am Ende bleibt der monatlich verfügbare Betrag oft nahezu gleich. Genau deshalb sprechen viele Sozialverbände und Betroffene von einer faktischen Nullrunde. Es handelt sich also weniger um das Ausbleiben der Rentenanpassung selbst, sondern um deren Verrechnung mit Sozialleistungen.

Die Rentenanpassung 2026 fällt deutlich aus

Die Bundesregierung hat für 2026 eine Rentenanpassung von 4,24 Prozent auf den Weg gebracht. Der aktuelle Rentenwert soll dadurch von 40,79 Euro auf 42,52 Euro steigen.

Dieser Wert bestimmt, wie viel ein Entgeltpunkt in der gesetzlichen Rentenversicherung monatlich wert ist. Für Rentnerinnen und Rentner mit ausreichend eigener Alterssicherung ist das ein reales Plus.

Die Anpassung orientiert sich an der Lohnentwicklung. Wenn Löhne steigen, sollen auch Rentnerinnen und Rentner daran beteiligt werden. Das ist ein Grundprinzip der gesetzlichen Rentenversicherung. Es verhindert jedoch nicht, dass Menschen mit sehr niedrigen Renten weiter auf ergänzende Hilfe angewiesen bleiben.

Grundsicherung zeigt das Ausmaß niedriger Alterseinkommen

Die Zahl der Menschen in Grundsicherung ist ein Hinweis darauf, wie viele Personen ihren Lebensunterhalt nicht allein aus eigener Kraft finanzieren können. Ende 2025 waren es 1,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Besonders deutlich stieg die Zahl der älteren Leistungsberechtigten. Rund 764.000 Menschen oberhalb der Altersgrenze erhielten Grundsicherung im Alter.

Die Ursachen sind vielfältig. Niedrige Löhne, unterbrochene Erwerbsbiografien, Teilzeitphasen, Erwerbsminderung, Pflegezeiten und fehlende private Vorsorge können sich über Jahrzehnte auswirken. Besonders betroffen sind Menschen, die lange in schlecht bezahlten Berufen gearbeitet haben. Auch steigende Mieten und Lebenshaltungskosten verschärfen die Lage.

Was die Zahlen bedeuten

Kennzahl Einordnung 4,24 Prozent Geplante Rentenerhöhung zum 1. Juli 2026 42,52 Euro Geplanter neuer aktueller Rentenwert ab Juli 2026 1,28 Millionen Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Dezember 2025 764.000 Personen oberhalb der Altersgrenze mit Grundsicherung im Alter im Dezember 2025

Der Unterschied zwischen Rentenerhöhung und verfügbarem Einkommen

Oft werden Rentenerhöhung und verfügbares Einkommen gleichgesetzt. Das führt leicht zu Missverständnissen. Eine höhere Bruttorente bedeutet nicht automatisch, dass am Monatsende entsprechend mehr übrig bleibt. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie Anrechnungen auf Sozialleistungen können den Effekt mindern.

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Besonders hart trifft das Menschen, die ohnehin sehr knapp kalkulieren müssen. Für sie ist entscheidend, ob sie mehr Geld für Lebensmittel, Strom, Medikamente oder Mobilität zur Verfügung haben. Wenn die Erhöhung vollständig oder größtenteils verrechnet wird, bleibt die Verbesserung im Alltag aus. Die Rentenanpassung kommt dann zwar formal an, aber nicht als spürbare Entlastung.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinstehende Rentnerin erhält bisher 650 Euro gesetzliche Rente und ergänzend Grundsicherung. Steigt ihre Rente durch die Anpassung um rund 28 Euro, erhöht sich zunächst ihr Rentenzahlbetrag. Gleichzeitig kann das Sozialamt aber die Grundsicherung um einen ähnlichen Betrag senken. Ihr verfügbares Monatseinkommen bleibt dadurch nahezu unverändert.

Für die Betroffene macht das einen erheblichen Unterschied in der Wahrnehmung. Auf dem Papier erhält sie eine Rentenerhöhung. Beim Einkauf, bei der Stromrechnung oder in der Apotheke merkt sie davon jedoch kaum etwas. Genau hier liegt der soziale Konflikt hinter der Zahl von 1,28 Millionen Menschen in Grundsicherung.

Fragen und Antworten

Warum bekommen manche Rentner trotz Rentenerhöhung nicht mehr Geld?

Viele Betroffene erhalten ergänzend Grundsicherung. Wenn ihre gesetzliche Rente steigt, kann diese Erhöhung auf die Grundsicherung angerechnet werden. Dadurch sinkt die Sozialleistung, während die Rente steigt. Am Ende bleibt das verfügbare Einkommen oft nahezu gleich.

Bekommen 1,28 Millionen Rentner wirklich keine Rentenerhöhung?

Diese Aussage ist verkürzt. Die Zahl von 1,28 Millionen bezieht sich auf Menschen, die Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung beziehen. Darunter sind nicht nur klassische Altersrentner, sondern auch Menschen mit voller Erwerbsminderung. Die Rentenerhöhung kann formal stattfinden, finanziell aber durch Anrechnung kaum spürbar sein.

Wie hoch fällt die Rentenerhöhung 2026 aus?

Die Renten sollen zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent steigen. Dadurch erhöht sich der aktuelle Rentenwert von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Für viele Rentnerinnen und Rentner bedeutet das ein höheres monatliches Einkommen. Wer Grundsicherung erhält, profitiert davon jedoch häufig nur eingeschränkt.

Was ist Grundsicherung im Alter?

Grundsicherung im Alter ist eine Sozialleistung für Menschen, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, um den Lebensunterhalt zu decken. Sie soll Ausgaben für Wohnen, Lebensmittel, Energie und weitere notwendige Kosten absichern. Die gesetzliche Rente wird dabei als Einkommen berücksichtigt. Deshalb kann eine Rentenerhöhung den Anspruch auf Grundsicherung verringern.

Warum ist die Anrechnung umstritten?

Kritiker sehen darin ein Problem, weil arme ältere Menschen von Rentenerhöhungen kaum profitieren. Gerade sie sind besonders stark von steigenden Preisen betroffen. Wenn eine Erhöhung fast vollständig verrechnet wird, entsteht für Betroffene keine echte Entlastung. Die Debatte zeigt, wie eng Altersarmut und Sozialleistungen miteinander verbunden sind.

Was bedeutet das für Betroffene im Alltag?

Für Betroffene zählt nicht die rechnerische Rentenerhöhung, sondern das Geld, das am Monatsende zur Verfügung steht. Bleibt dieses Einkommen gleich, ändern sich die finanziellen Sorgen nicht. Ausgaben für Miete, Lebensmittel, Medikamente oder Strom bleiben weiterhin belastend. Deshalb empfinden viele Menschen die Rentenerhöhung nicht als Verbesserung ihrer Lebenslage.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Renten steigen zum 1. Juli 2026, Angaben zur Rentenanpassung und zum neuen Rentenwert, Bundesregierung: Renten sollen zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent steigen, Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Bundeskabinett beschließt Rentenwertbestimmungsverordnung 2026, Statistisches Bundesamt: 1,8 Prozent mehr Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Ende 2025.