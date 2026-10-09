Überprüfungsantrag beim Jobcenter: Die Fristen laufen trotzdem weiter

Ein Überprüfungsantrag beim Jobcenter kann helfen, einen fehlerhaften Bescheid nachträglich korrigieren zu lassen. Läuft gleichzeitig eine Klage gegen denselben Bescheid, können sich jedoch schwierige Rechtsfragen ergeben. Besonders dann, wenn über die Überprüfung bereits rechtskräftig entschieden wurde, während der ursprüngliche Prozess noch läuft.

Diese Konstellation betrifft das beim Bundessozialgericht dokumentierte Verfahren B 4 AS 20/25 R. Die zentrale Frage lautet: Steht die rechtskräftige Abweisung einer Klage auf nachträgliche Korrektur einer späteren Entscheidung über den ursprünglichen Bescheid entgegen?

Das BSG hat einen Terminbericht zur Sitzung des 4. Senats vom 8. September 2026 veröffentlicht. Der darin enthaltene Verfahrensausgang konnte für diesen Beitrag jedoch nicht geprüft werden. Der Artikel erläutert deshalb die Rechtsfrage und die gesetzlichen Grundlagen. Er berichtet kein verifiziertes Entscheidungsergebnis.

Überprüfungsantrag beim Jobcenter: Was § 44 SGB X ermöglicht

Nicht jeder Fehler in einem Jobcenter-Bescheid fällt rechtzeitig auf. Ist die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen, kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X eine nachträgliche Korrektur ermöglichen.

Das gilt insbesondere, wenn das Jobcenter das Recht falsch angewandt oder einen unzutreffenden Sachverhalt zugrunde gelegt hat und deshalb Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht wurden. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen muss die Behörde den Bescheid rückwirkend zurücknehmen – auch wenn er bereits unanfechtbar geworden ist.

Ein Antrag garantiert allerdings noch keine Nachzahlung. Dafür müssen die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sein. Außerdem enthält § 44 SGB X Ausnahmen, etwa bei vorsätzlich falschen oder unvollständigen Angaben in wesentlichen Punkten.

Für Leistungen nach dem SGB II begrenzt § 40 SGB II den rückwirkenden Leistungszeitraum grundsätzlich auf ein Jahr statt auf vier Jahre. Die Berechnung erfolgt nach § 44 Absatz 4 SGB X vom Beginn des Jahres der Antragstellung aus. Das ist eine Begrenzung möglicher Nachzahlungen, keine einjährige Frist zur Antragstellung.

Wie aus einem Jobcenter-Bescheid zwei Gerichtsverfahren werden

Wer einen Bescheid anfechten möchte, legt im regulären Verfahren zunächst Widerspruch ein. Bleibt dieser erfolglos, kann eine Klage vor dem Sozialgericht folgen.

Wird zusätzlich eine Überprüfung desselben Bescheids beantragt, kann ein zweiter Streit entstehen: Das Jobcenter lehnt die Korrektur ab, und auch diese Ablehnung wird nach dem Widerspruchsverfahren gerichtlich angegriffen.

Die Verfahren hängen zusammen, richten sich aber gegen unterschiedliche Entscheidungen:

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Verfahren Ziel Klage gegen den ursprünglichen Bescheid Die ursprüngliche Jobcenter-Entscheidung gerichtlich überprüfen lassen. Klage gegen die abgelehnte Überprüfung Eine Korrektur des früheren Bescheids nach § 44 SGB X erreichen.

Genau dieses Nebeneinander betrifft die dokumentierte BSG-Rechtsfrage. Es geht um eine besondere Verfahrenskonstellation, nicht um jeden gewöhnlichen Überprüfungsantrag.

Warum ein rechtskräftiges Urteil für die parallele Klage wichtig ist

Ein rechtskräftiges Urteil hat Bindungswirkung. Nach § 141 Sozialgerichtsgesetz bindet es die Beteiligten, soweit über den Streitgegenstand entschieden wurde.

Bei zwei miteinander verbundenen Verfahren kommt es deshalb darauf an, was das erste Gericht bereits abschließend entschieden hat. Die bloße Angabe, eine Klage sei „verloren“, reicht für diese Prüfung nicht aus. Entscheidend sind der Gegenstand des Verfahrens und die Reichweite der gerichtlichen Entscheidung.

Die im Verfahren B 4 AS 20/25 R dokumentierte Frage betrifft folgende Reihenfolge: Die Klage auf nachträgliche Korrektur ist rechtskräftig abgewiesen, während über den ursprünglichen Bescheid noch zu entscheiden ist. Ob die erste Entscheidung diese weitere Prüfung verhindert, ist die aufgeworfene Rechtsfrage.

Als Vorinstanz nennt der Verfahrensnachweis das LSG Berlin-Brandenburg mit seiner Entscheidung vom 23. Juni 2023, Aktenzeichen L 20 AS 2152/19.

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Überprüfungsantrag abgelehnt: Ist damit auch die Klage erledigt?

Aus einer Ablehnung durch das Jobcenter allein folgt das nicht. Ein ablehnender Überprüfungsbescheid ist eine behördliche Entscheidung. Er ist nicht mit einem rechtskräftigen gerichtlichen Urteil gleichzusetzen.

Die Bindungswirkung nach § 141 SGG betrifft rechtskräftige Urteile und reicht nur so weit, wie über den Streitgegenstand entschieden wurde. Deshalb wäre es irreführend, aus jeder erfolglosen Überprüfung einen automatischen Ausschluss weiterer gerichtlicher Schritte abzuleiten.

Betroffene sollten unterscheiden: Hat bislang nur das Jobcenter den Antrag abgelehnt? Oder liegt bereits ein Urteil vor? Und falls ein Gericht entschieden hat: Ist diese Entscheidung schon rechtskräftig?

Ein Überprüfungsantrag ersetzt keine Widerspruchs- oder Klagefrist

Unabhängig von der BSG-Rechtsfrage gilt: Wer einen aktuellen Bescheid angreifen möchte, muss die dafür vorgesehenen Fristen beachten.

Bei Bekanntgabe im Inland beträgt die Widerspruchsfrist grundsätzlich einen Monat. Nach einem Widerspruchsbescheid gilt für die anschließende Klage ebenfalls grundsätzlich eine Monatsfrist. Für Sonderfälle bestehen abweichende Regelungen.

Ein zusätzlicher Überprüfungsantrag ersetzt diese Rechtsbehelfe nicht. Wer allein auf eine erneute Prüfung durch das Jobcenter wartet, wahrt dadurch nicht die reguläre Widerspruchs- oder Klagefrist. Deshalb sollten der Zeitpunkt der Bekanntgabe und die Rechtsbehelfsbelehrung zuerst geprüft werden.

Parallele Jobcenter-Verfahren: Diese Unterlagen helfen bei der Prüfung

Wenn mehrere Verfahren denselben Bescheid oder Leistungszeitraum betreffen, sollten die Zusammenhänge für die beratende Stelle oder anwaltliche Vertretung erkennbar sein. Hilfreich ist eine Übersicht mit:

den betroffenen Bescheiden und Leistungszeiträumen,

den Widerspruchsbescheiden und Klageanträgen,

den Aktenzeichen der laufenden Verfahren,

bereits ergangenen Urteilen,

noch laufenden Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelfristen.

Besonders wichtig ist die Frage, was in jedem Verfahren konkret verlangt wird. Geht es jeweils um dieselben Leistungen für denselben Zeitraum? Oder betreffen die Verfahren unterschiedliche Teile einer Entscheidung?

Aus der dokumentierten BSG-Rechtsfrage ergibt sich keine pauschale Empfehlung, eine Klage zurückzunehmen oder auf einen Überprüfungsantrag zu verzichten. Solche Schritte sollten anhand der vollständigen Unterlagen geprüft werden.

BSG-Verfahren B 4 AS 20/25 R: Was bislang gesichert ist

Der öffentlich zugängliche Verfahrensnachweis dokumentiert die Frage nach der Wirkung einer rechtskräftig abgewiesenen Überprüfungsklage auf den parallelen Prozess gegen den Ausgangsbescheid. Zudem ist der Terminbericht Nr. 28/26 zur Sitzung des 4. Senats vom 8. September 2026 veröffentlicht.

Der Inhalt dieses Berichts zum konkreten Verfahren konnte hier nicht ausgewertet werden. Deshalb wird weder ein bestimmter Verfahrensausgang noch eine daraus folgende neue Rechtsprechung behauptet. Auch ein fehlender Urteilsvolltext allein bedeutet nicht, dass das Gericht noch keine Entscheidung getroffen hat.

Für Betroffene bleibt entscheidend, laufende Verfahren gemeinsam betrachten zu lassen und Fristen in jedem Verfahren gesondert zu beachten. Ob eine rechtskräftig verlorene Klage den anderen Prozess tatsächlich versperrt, erfordert eine Prüfung der konkreten Entscheidungen und ihres Gegenstands.

Stand der Recherche: 7. Oktober 2026. Der Beitrag erläutert die Rechtsfrage; das Ergebnis des BSG-Verfahrens wurde nicht verifiziert.

Rechtsgrundlagen und Nachweise:

§ 44 SGB X;

§ 40 SGB II;

§ 84 SGG;

§ 87 SGG;

§ 141 SGG;

Verfahrensnachweis zu B 4 AS 20/25 R;

BSG: Terminbericht Nr. 28/26.