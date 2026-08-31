Grundsicherung: Weiterbewilligung zu spät beantragt – Frist darf nicht verpasst werden

Wer Grundsicherungsgeld vom Jobcenter erhält, muss nach Ablauf des Bewilligungszeitraums einen Weiterbewilligungsantrag stellen. Doch was passiert, wenn der Antrag erst einige Tage oder Wochen zu spät beim Jobcenter eingeht?

Die wichtigste Nachricht zuerst: Wer noch im selben Monat reagiert, verliert in der Regel nicht automatisch Leistungen für diese Tage. Wer dagegen einen ganzen Monat verstreichen lässt, riskiert eine echte Zahlungslücke.

Seit dem 1. Juli 2026 ersetzt das Grundsicherungsgeld das bisherige Bürgergeld. Bereits erlassene Bescheide gelten weiter. Endet jedoch der darin festgelegte Bewilligungszeitraum, verlangt das Jobcenter einen Weiterbewilligungsantrag.

Das Jobcenter verlängert die Grundsicherung nicht automatisch

Grundsicherung bewilligt das Jobcenter normalerweise für zwölf Monate. In bestimmten Fällen kann der Zeitraum kürzer ausfallen, etwa bei schwankendem Einkommen, Selbstständigkeit oder ungeklärten Unterkunftskosten.

Am Ende dieses Zeitraums endet die Bewilligung zunächst. Das Jobcenter zahlt nicht automatisch weiter, auch wenn Einkommen, Miete und Lebenssituation gliech bleiben.

Wer weiterhin Hilfe benötigt, muss deshalb einen Weiterbewilligungsantrag stellen.

Einen Tag zu spät bedeutet noch nicht einen Tag weniger Geld

Der entscheidende Schutz steckt in § 37 Abs. 2 SGB II. Danach wirkt ein Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts grundsätzlich auf den ersten Tag des Monats zurück, in dem der Antrag gestellt wurde.

Das gilt auch dann, wenn Betroffene ihren Weiterbewilligungsantrag nicht unmittelbar zum Beginn des neuen Bewilligungsabschnitts stellen.

Ein Beispiel zeigt die Wirkung: Hannes alte Bewilligungsbescheid endet am 31. August 2026. Hannes bemerkt erst am 18. September, dass er den Weiterbewilligungsantrag vergessen hat, und stellt ihn noch am selben Tag.

Liegen die übrigen Voraussetzungen vor, kann das Jobcenter Hannes die neue Grundsicherung grundsätzlich bereits ab dem 1. September bewilligen. Die ersten 17 Septembertage gehen also nicht allein wegen des verspäteten Antrags verloren.

Entscheidend ist der Kalendermonat

Gefährlich wird es dagegen beim Monatswechsel. Endet die bisherige Bewilligung am Ende eines Monats und stellt der Betroffene seinen neuen Antrag erst zu Beginn des neuen Monats, wirkt dieser grundsätzlich nur auf den neuen Monat zurück.

Wenige Tage Verspätung bedeuten beim Monatswechsel deshalb einen kompletten Monat ohne Leistungen.

Beispiel: Dieser eine Tag kann einen ganzen Monat Grundsicherung kosten

Angenommen, die alleinstehende Gaby hat einschließlich Unterkunft einen monatlichen Anspruch von 1.050 Euro. Der alte Bescheid endet am 31. August.

Schickt Gaby den Antrag erst am 1. Oktober ab, beginnt der neue Anspruch grundsätzlich im Oktober. Damit fehlen die gesamten 1.050 Euro für September.

Gerade am Monatsende lohnt es sich deshalb, zunächst schnell einen formlosen Antrag zu stellen, statt mehrere Tage auf sämtliche Unterlagen zu warten.

Für den Antrag braucht es zunächst nicht zwingend das vollständige Formular

Die Bundesagentur für Arbeit weist ausdrücklich darauf hin, dass der Antrag auf Grundsicherungsgeld grundsätzlich nicht an eine bestimmte Form gebunden ist. Sie können ihn online, persönlich, telefonisch oder schriftlich stellen.

Wer am letzten Tag des Monats bemerkt, dass die Weiterbewilligung fehlt, sollte deshalb nicht untätig bleiben, nur weil noch ein Kontoauszug, eine Lohnabrechnung oder ein anderes Dokument fehlt.

Entscheidend ist zunächst, die Leistung nachweisbar beim Jobcenter zu beantragen. Die notwendigen Angaben und Nachweise können Sie nachliefern.

Praktisch empfiehlt sich eine klare Formulierung wie: „Hiermit beantrage ich ab dem 1. September 2026 die Weiterbewilligung von Grundsicherungsgeld für meine Bedarfsgemeinschaft.“

Nachweise sollten trotzdem schnell folgen

Ein formloser Antrag sichert zwar grundsätzlich den Antragsmonat, ersetzt aber nicht die anschließende Prüfung durch das Jobcenter.

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Die Behörde benötigt Angaben zu Einkommen, Vermögen, Unterkunft und möglichen Veränderungen innerhalb der Bedarfsgemeinschaft. Ohne erforderliche Nachweise lässt sich Anspruch nicht abschließend berechnen.

Wer nur einen kurzen formlosen Antrag geschickt hat, sollte das vollständige Verfahren deshalb anschließend schnell erledigen.

Seit Juli 2026 kommt beim Weiterbewilligungsantrag eine wichtige Änderung hinzu

Seit Einführung des neuen Grundsicherungsgeldes verlangt das Jobcenter bei Weiterbewilligungsanträgen ab dem 1. Juli 2026 zusätzlich die Anlage VM zum Vermögen.

Wer noch ein älteres Bürgergeldformular benutzt, muss deshalb darauf achten, die zusätzliche Vermögensanlage nicht zu vergessen.

Die Umstellung auf das Grundsicherungsgeld macht bisherige Formulare allerdings nicht unwirksam. Die Bundesagentur erklärt, dass Sie die alten Bürgergeldformulare während der Umstellungsphase weiter verwenden können.

Trotz rückwirkender Bewilligung zunächst kein Geld auf dem Konto?

Die Rückwirkung auf den Monatsanfang bedeutet aber nicht, dass das Jobcenter einen verspätet gestellten Antrag auch vor Beginn des neuen Monats bearbeitet. Bis das Jobcenter den Anspruch geprüft und die Zahlung angewiesen hat, kann deshalb eine finanzielle Lücke entstehen.

Die spätere Bewilligung führt dann grundsätzlich zu einer Nachzahlung für die bereits vergangene Zeit.

Trotz Nachzahlung baut sich finanzieller Druck auf, wenn Miete, Stromabschlag oder andere Rechnungen fällig sind. Deshalb sollten Sie einen Weiterbewilligungsantrag möglichst vor Ablauf der laufenden Bewilligung stellen.

Der Bewilligungsbescheid zeigt den entscheidenden Stichtag

Wer unsicher ist, sollte zuerst den letzten Bewilligungsbescheid ansehen. Dort nennt das Jobcenter die Zeit, für die es Leistungen bewilligt hat. Steht dort zum Beispiel „01.03.2026 bis 31.08.2026“, brauchen Sie für die Zeit ab September eine Weiterbewilligung.

Eine zusätzliche Erinnerung des Jobcenters ersetzt nicht den Blick auf den eigenen Bescheid.

Keine Sanktion nur wegen des verspäteten Antrags

Ein verspäteter Antrag auf Weiterbewilligung ist keine Pflichtverletzung. Das Jobcenter kürzt die Grundsicherung nicht als Strafe dafür, dass er verspätet eintrifft.

Das Problem liegt woanders: Ohne Antrag gibt es für einen zurückliegenden Monat grundsätzlich keinen Leistungsanspruch. Der finanzielle Schaden kann deshalb größer sein als bei geringeren Minderungen der Leistung.

Was Betroffene am Monatsende sofort tun sollten

Wenn Sie die Verspätung noch vor dem Monatswechsel bemerken, sollte Sie den Antrag sofort und nachweisbar stellen. Das ist möglich über den Online-Service des Jobcenters, durch persönliche Abgabe, durch ein Schreiben oder auch telefonisch.

Wer Unterlagen später nachreicht, sollte den Nachweis über die ursprüngliche Antragstellung aufbewahren. Bei einem Online-Antrag ist eine Eingangsbestätigung wichtig. Bei schriftlicher oder persönlicher Abgabe sollte ebenfalls nachvollziehbar bleiben, wann das Jobcenter den Antrag erhalten hat.

Fehlende Unterlagen lassen sich nachreichen. Einen verpassten Antragsmonat kann man aber nicht nachholen.

FAQ zum verspäteteten Antrag auf Weiterbewilligung

Mein Weiterbewilligungsantrag ging erst am 20. des Monats ein. Verliere ich die ersten 19 Tage?

Grundsätzlich nein. Der Antrag auf Grundsicherungsgeld wirkt regelmäßig auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück.

Was passiert, wenn ich erst im folgenden Monat den Antrag stelle?

Dann droht eine echte Leistungslücke. Der Antrag wirkt grundsätzlich nur bis zum ersten Tag des Monats zurück, in dem Sie ihn tatsächlich gestellt haben.

Kann ich am letzten Tag des Monats zunächst formlos Grundsicherung beantragen?

Ja. Der Antrag ist grundsätzlich formfrei möglich. Die erforderlichen Angaben, Formulare und Nachweise müssen Sie anschließend ergänzen.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit, Grundsicherungsgeld online verlängern, https://www.arbeitsagentur.de/grundsicherung/weiterbewilligungsantrag

Bundesagentur für Arbeit, Grundsicherungsgeld: Auszahlung und Dauer, https://www.arbeitsagentur.de/grundsicherung/finanziell-absichern/auszahlung-dauer

Bundesagentur für Arbeit, Grundsicherungsgeld löst Bürgergeld ab, https://www.arbeitsagentur.de/grundsicherung-loest-buergergeld-ab