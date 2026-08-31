5 wichtige Termine für Rentner im September

Der September 2026 bringt mehrere Termine, die Rentnerinnen und Rentner nicht übersehen sollten. Es geht um einen möglichen Rentenbeginn, eine fällige Steuerzahlung, den bundesweiten Warntag, den Lebensnachweis für bestimmte Auslandsrenten und den Rentenzahltag am Monatsende.

Nicht jeder Termin betrifft jeden Ruheständler. Wer jedoch einen Vorauszahlungsbescheid des Finanzamts erhalten hat, seine deutsche Rente im Ausland bezieht oder im September erstmals in Altersrente gehen kann, sollte den Kalender genau prüfen.

Die fünf Termine im Überblick

Datum Termin Wer betroffen ist Was zu tun ist 1. September 2026 Möglicher Beginn einer Altersrente Bestimmte Geburtsjahrgänge bei erfüllten Versicherungszeiten Rentenbescheid und beantragten Rentenbeginn prüfen 10. September 2026 Einkommensteuer-Vorauszahlung Rentner mit gültigem Vorauszahlungsbescheid Betrag fristgerecht zahlen oder Lastschriftkonto prüfen 10. September 2026, ab 11 Uhr Bundesweiter Warntag Bevölkerung in Deutschland Mit Probewarnungen über Sirenen, Handy, Radio und Warn-Apps rechnen 25. September 2026 Eingang des Lebensnachweises Angeschriebene Empfänger einer deutschen Rente im Ausland Digitalen Nachweis oder Lebensbescheinigung rechtzeitig übermitteln 30. September 2026 Rentenzahltag und zusätzliche Auslandsfrist Rentner mit vor- oder nachschüssiger Zahlung sowie Betroffene mit Konto in Israel Kontoeingang prüfen und gegebenenfalls IBAN sowie BIC übermitteln

1. September: Für diese Jahrgänge kann die Altersrente beginnen

Am 1. September 2026 können Versicherte aus mehreren Geburtsjahrgängen erstmals eine Altersrente beziehen, sofern alle weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Das Geburtsdatum allein genügt nicht, denn je nach Rentenart müssen 35 oder 45 Versicherungsjahre sowie bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen ein anerkannter Grad der Behinderung von mindestens 50 vorliegen.

Die abschlagsfreie Regelaltersrente kommt zum 1. September 2026 für Personen infrage, die zwischen dem 2. April 1960 und dem 1. Mai 1960 geboren wurden. Für den Jahrgang 1960 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und vier Monaten.

Langjährig Versicherte mit mindestens 35 Versicherungsjahren können ab 63 in Altersrente gehen. Für Geburtsdaten vom 2. August 1963 bis zum 1. September 1963 ist ein Beginn am 1. September 2026 möglich, allerdings beträgt der dauerhafte Abschlag bei diesem frühestmöglichen Start regelmäßig 13,8 Prozent.

Schwerbehinderte Versicherte mit mindestens 35 Versicherungsjahren können bei einem Geburtsdatum vom 2. August 1964 bis zum 1. September 1964 zum selben Termin vorzeitig starten. Wer bereits mit 62 beginnt, muss bei diesem Jahrgang grundsätzlich einen dauerhaften Abschlag von 10,8 Prozent hinnehmen.

Eine Besonderheit gilt bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Wer am 1. Januar 1962 geboren wurde und die Wartezeit von 45 Jahren erfüllt, kann ab 1. September 2026 abschlagsfrei in Rente gehen; bei einer Geburt am 2. Januar 1962 verschiebt sich der frühestmögliche Beginn dagegen auf den 1. Oktober 2026.

Die Deutsche Rentenversicherung stellt für die Prüfung der unterschiedlichen Altersgrenzen einen Rentenbeginnrechner und jahrgangsbezogene Tabellen bereit. Da Versicherungsverläufe Lücken oder nicht anerkannte Zeiten enthalten können, sollte die persönliche Rentenauskunft zusätzlich geprüft werden.

Wie stark ein vorzeitiger Start die monatliche Zahlung senkt, erklärt Gegen-Hartz.de im Beitrag über Rentenabschläge und den richtigen Rentenbeginn. Ein bereits gestellter Antrag sollte vor dem gewünschten Beginn geprüft werden, weil die Rentenversicherung eine Altersrente normalerweise nicht automatisch bewilligt.

10. September: Die nächste Steuer-Vorauszahlung wird fällig

Am Donnerstag, dem 10. September 2026, ist die Einkommensteuer-Vorauszahlung für das dritte Quartal fällig. Die Termine 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember ergeben sich aus § 37 Einkommensteuergesetz; betroffen sind nur Rentnerinnen und Rentner mit einem entsprechenden Vorauszahlungsbescheid.

Eine neue Zahlungsaufforderung vor jedem Quartalstermin ist nicht erforderlich. Bleibt der Vorauszahlungsbescheid unverändert, gelten der dort genannte Betrag und die gesetzlichen Fälligkeitstermine weiterhin.

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Vorauszahlungen können etwa entstehen, wenn neben der gesetzlichen Rente eine Betriebsrente, Mieteinnahmen, selbstständige Einkünfte oder weitere steuerpflichtige Einnahmen vorhanden sind. Ausführliche Hinweise dazu enthält der Gegen-Hartz-Beitrag Diese Einkommen zur Rente fallen in die Steuer-Vorauszahlung.

Hat sich das Einkommen deutlich verringert, kann beim Finanzamt eine Herabsetzung beantragt werden. Bis das Finanzamt den Bescheid ändert, sollte die festgesetzte Zahlung jedoch nicht eigenmächtig gekürzt oder ausgelassen werden, da sonst Säumniszuschläge entstehen können.

Ebenfalls am 10. September: Um 11 Uhr beginnt der bundesweite Warntag

Am 10. September 2026 wird ab 11 Uhr bundesweit eine Probewarnung ausgelöst. Nach Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sollen dabei unter anderem Cell Broadcast, Warn-Apps, Radio und Fernsehen sowie vielerorts Sirenen oder Lautsprecherwagen getestet werden.

Gegen 11.45 Uhr ist eine Entwarnung vorgesehen. Nicht jede Kommune setzt sämtliche verfügbaren Warnmittel ein, weil die Teilnahme und die örtliche technische Ausstattung unterschiedlich ausfallen können.

Für ältere oder pflegebedürftige Menschen kann es hilfreich sein, Angehörige oder Betreuungspersonen vorab zu informieren. Plötzliche Sirenen und laute Handysignale können erschrecken, sind an diesem Vormittag aber Teil der angekündigten Probe und zunächst kein Hinweis auf eine konkrete Gefahr.

Wer kein Warnsignal empfängt, sollte die Einstellungen und die Aktualität des Mobiltelefons prüfen. Zugleich ist ein ausgebliebener Handyhinweis nicht automatisch ein Gerätefehler, weil auch Netzabdeckung, Betriebssystem und technische Voraussetzungen den Empfang beeinflussen.

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25. September: Der Lebensnachweis muss eingegangen sein

Bestimmte Empfänger einer deutschen Rente im Ausland müssen regelmäßig nachweisen, dass sie noch leben. Wer 2026 zu diesem Verfahren verpflichtet ist, hat die notwendigen Unterlagen nach Angaben des Renten Service automatisch zusammen mit der Rentenanpassungsmitteilung erhalten.

Der Lebensnachweis muss laut Renten Service der Deutschen Post spätestens am Freitag, dem 25. September 2026 eingegangen sein. Es genügt deshalb nicht, einen papiergebundenen Nachweis erst an diesem Tag zur Post zu geben.

Betroffene können den digitalen Lebensnachweis nutzen oder eine amtlich bestätigte Lebensbescheinigung einreichen. Wer kein Schreiben erhalten hat, muss nicht allein wegen des allgemeinen Termins vorsorglich eine Bescheinigung übersenden.

Wird ein verlangter Nachweis nicht rechtzeitig erbracht, kann die Rentenzahlung vorübergehend angehalten werden. Die Hintergründe und typische Problemfälle erläutert Gegen-Hartz.de im Beitrag Ohne Lebensnachweis kann die Auslandsrente gestoppt werden.

30. September: Die Rente wird überwiesen

Mittwoch, der 30. September 2026, ist der letzte Bankarbeitstag des Monats. Nach der Terminübersicht der Deutschen Rentenversicherung wird an diesem Tag die gesetzliche Rente für September an Personen ausgezahlt, deren laufende Rente grundsätzlich am 1. April 2004 oder später begonnen hat und deshalb nachschüssig gezahlt wird.

Wer bereits vor April 2004 eine laufende Rente bezog und weiterhin vorschüssig bezahlt wird, erhält am 30. September schon die Rente für Oktober 2026. Die September-Rente dieser Gruppe wurde bereits am 31. August 2026 gutgeschrieben.

Bei nahtlos anschließenden Renten können Besonderheiten gelten, etwa beim Wechsel aus einer schon vorschüssig gezahlten Rente in eine andere Rentenart. Eine genaue Einordnung bietet der Gegen-Hartz-Artikel Rentenzahlung im September 2026: Dann wird die Rente überwiesen.

Ist die Zahlung am Morgen noch nicht auf dem Konto sichtbar, liegt nicht sofort eine Verspätung vor. Banken können Gutschriften im Verlauf des Tages buchen; fehlt das Geld auch nach Ablauf des Zahlungstags, sollten zunächst die Bank und anschließend der Renten Service kontaktiert werden.

Am 30. September endet außerdem eine besondere Frist für Rentenzahlungen nach Israel

Empfänger deutscher Rentenzahlungen auf ein Konto in Israel müssen dem Renten Service eine gültige IBAN und den BIC ihrer Bank mitteilen, wenn sie dazu aufgefordert wurden. Nach dem Hinweis des Renten Service können internationale Überweisungen nach Israel ohne IBAN nicht mehr ausgeführt werden.

Die ausgefüllte und unterschriebene Zahlungserklärung muss spätestens am 30. September 2026 beim Renten Service vorliegen. Diese Sonderfrist betrifft nicht allgemein alle Auslandsrentner, sondern die vom Renten Service angesprochenen Zahlungsempfänger mit einem entsprechenden Konto in Israel.

Wer die Angaben bereits übermittelt hat, muss sie nicht noch einmal versenden. Bei Unsicherheit sollte rechtzeitig geprüft werden, ob IBAN und BIC vollständig angegeben wurden und ob die Zahlungserklärung unterschrieben ist.

Nicht jede politische Ankündigung ist schon ein September-Termin

Für September wird außerdem mit weiteren Debatten und möglichen Entwürfen zur Rentenreform gerechnet. Ein politisch angekündigter Gesetzentwurf ist jedoch weder eine bereits geltende Rentenänderung noch eine persönliche Handlungsfrist.

Rentner sollten deshalb zwischen festen Zahlungstagen, verbindlichen Fristen und politischen Planungen unterscheiden. Erst ein beschlossenes und verkündetes Gesetz kann bestehende Ansprüche oder Voraussetzungen verbindlich verändern.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Die 68-jährige Monika erhält neben ihrer gesetzlichen Rente Einkünfte aus der Vermietung einer kleinen Wohnung. In ihrem letzten Steuerbescheid hat das Finanzamt deshalb eine Vorauszahlung von 250 Euro zum 10. September 2026 festgesetzt.

Monika trägt den Termin in ihren Kalender ein und prüft zugleich, ob ihr Lastschriftmandat noch gilt. Am selben Tag weiß sie, dass um 11 Uhr der Warntag beginnt, sodass sie ihre pflegebedürftige Mutter vorher über die Sirenenprobe informiert.

Ihre gesetzliche Rente hat 2015 begonnen und wird daher nachschüssig gezahlt. Den Kontoeingang für September erwartet sie am 30. September 2026; einen Lebensnachweis muss sie nicht einreichen, weil sie in Deutschland lebt und kein entsprechendes Schreiben erhalten hat.