Neue Grundsicherungsgeld-Sanktionen: Eilantrag beim Sozialgericht sofort stellen

Seit Mitte April 2026 gilt neues Sanktionsrecht für alle, die Leistungen nach dem SGB II beziehen — und das Jobcenter vollzieht Leistungskürzungen trotz laufendem Widerspruch sofort. Wer einen Sanktionsbescheid erhält, verliert ohne gerichtliche Gegenwehr bereits im nächsten Monat bis zu 169 Euro oder — bei drei aufeinanderfolgenden Meldeversäumnissen — seinen gesamten Regelbedarf.

Einen funktionierenden Schutzweg gibt es: den Eilantrag beim zuständigen Sozialgericht. Er stoppt die Kürzung vorläufig, kostet nichts und kann ohne Anwalt gestellt werden.

Das 13. Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch wurde am 5. März 2026 vom Bundestag verabschiedet, der Bundesrat stimmte am 27. März 2026 zu.

Nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt traten die neuen Sanktionsregelungen bereits 14 Tage danach in Kraft — bevor das vollständige Grundsicherungsgeld-System am 1. Juli 2026 startet. Das härtere Sanktionsregime läuft also schon jetzt, die günstigeren Leistungsregeln kommen erst später.

Was das Jobcenter ab sofort vollziehen darf — die neuen Sanktionsstufen

Die Reform bricht mit der früheren Staffelung von 10, 20, 30 Prozent. Das reformierte SGB II sieht eine einheitliche Kürzung von 30 Prozent des Regelbedarfs für drei Monate vor, wenn eine Pflichtverletzung festgestellt wird — also die Ablehnung zumutbarer Arbeit, das Verweigern vereinbarter Bewerbungen oder der Abbruch einer Maßnahme.

Bei einem Regelsatz von 563 Euro für Alleinstehende macht das 169 Euro Kürzung pro Monat, drei Monate in Folge.

Beim zweiten unentschuldigten Meldeversäumnis greift eine Kürzung um 30 Prozent für einen Monat. Das erste Versäumnis wird formal dokumentiert und kann die Sanktionskette einleiten. Ab dem dritten Meldeversäumnis in Folge wird der gesamte Regelbedarf entzogen.

Unterkunftskosten werden in dieser Stufe zunächst direkt an den Vermieter überwiesen, nicht an den Leistungsberechtigten. Erst bei nachgewiesener dauerhafter Nichterreichbarkeit kann auch dieser Schutz entfallen.

Marcus W., 34, aus Dortmund, traf das im April 2026 unvorbereitet. Er versäumte seinen zweiten Jobcenter-Termin wegen einer Depression — kein Attest, keine rechtzeitige Mitteilung. Der Sanktionsbescheid kam zehn Tage später: 169 Euro weniger ab dem nächsten Monat. Widerspruch hatte er eingelegt. Das Geld floss trotzdem nicht mehr vollständig.

Warum der Widerspruch allein nicht schützt — sofortige Vollziehbarkeit im SGB II

Im allgemeinen Verwaltungsrecht hat ein Widerspruch aufschiebende Wirkung: Die Behörde darf nicht vollziehen, solange das Verfahren läuft. Im SGB II gilt das ausdrücklich nicht. Das Gesetz hebt diese aufschiebende Wirkung für Sanktionsbescheide auf.

Das Jobcenter kürzt die Auszahlung im nächsten Monat, unabhängig davon, ob Widerspruch eingelegt wurde. Wer nur Widerspruch einlegt und auf dessen Schutzwirkung vertraut, steht in der Zwischenzeit mit weniger Geld da — und wartet manchmal monatelang auf den Widerspruchsbescheid.

Gegen dieses Problem gibt es einen Weg, den das Sozialgerichtsgesetz explizit vorsieht: den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz. Dieser Antrag zwingt das Jobcenter, bis zur gerichtlichen Klärung weiterzuzahlen. Das Verfahren ist kostenfrei, läuft parallel zum Widerspruch und kann ohne Anwalt gestellt werden.

Die zwei Wege zum Eilantrag beim Sozialgericht

Das Sozialgerichtsgesetz unterscheidet zwei Konstellationen, die unterschiedliche Antragsformen erfordern.

Weg 1 — Anordnung der aufschiebenden Wirkung: Dieser Antrag ist der Regelfall, wenn ein Sanktionsbescheid bereits ergangen ist und dagegen Widerspruch eingelegt wurde. Da das Gesetz die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs ausschließt, kann das Sozialgericht auf Antrag anordnen, dass der Bescheid vorläufig doch nicht vollzogen wird.

Das Jobcenter muss dann den ungekürzten Betrag weiterzahlen, bis eine gerichtliche Entscheidung vorliegt. Der Antrag lautet sinngemäß: „Ich beantrage, die aufschiebende Wirkung meines Widerspruchs vom [Datum] gegen den Bescheid vom [Datum] anzuordnen.”

Weg 2 — Einstweilige Anordnung: Dieser Weg greift, wenn Leistungen vollständig entzogen wurden oder kein laufender Bewilligungsbescheid mehr existiert. Das Gericht kann das Jobcenter verpflichten, vorläufig Leistungen in bestimmter Höhe zu zahlen.

Typischer Antrag: „Ich beantrage, die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, mir vorläufig Leistungen nach dem SGB II in gesetzlicher Höhe zu gewähren.”

Für beide Wege gilt: Der Antrag kann zu jedem Zeitpunkt gestellt werden — ob der Widerspruch noch beim Jobcenter liegt oder bereits Klage erhoben wurde. Im sozialgerichtlichen Verfahren gilt der Meistbegünstigungsgrundsatz: Das Gericht legt den Antrag so aus, dass der Antragsteller das Bestmögliche erreicht, auch wenn die Formulierung nicht juristisch präzise ist.

Sandra K., 47, aus Leipzig, versäumte drei Jobcenter-Termine innerhalb von sechs Wochen — einmal wegen eines Wasserrohrbruchs, einmal wegen einer plötzlichen Erkrankung ihrer Mutter, einmal wegen eines Kommunikationsfehlers mit dem Vermittler.

Das Jobcenter erkannte keinen dieser Gründe an. Der Bescheid: vollständiger Entzug des Regelbedarfs, Miete direkt ans Vermieteramt. Drei Tage nach Eingang des Bescheids reichte sie — mit Unterstützung einer Beratungsstelle — den Eilantrag beim Sozialgericht Leipzig ein. Das Gericht erließ den Eilbeschluss nach vier Tagen.

Welche Argumente Gerichte überzeugen — Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund

Damit das Sozialgericht eingreift, müssen zwei Voraussetzungen glaubhaft gemacht werden: ein Anordnungsanspruch — das heißt, die Sanktion ist voraussichtlich rechtswidrig — und ein Anordnungsgrund — das heißt, die eigene Notlage ist so akut, dass das Hauptsacheverfahren nicht abgewartet werden kann.

Der häufigste Fehler in Sanktionsbescheiden ist eine fehlerhafte Rechtsfolgenbelehrung. Das Bundessozialgericht hat in ständiger Rechtsprechung klargestellt, dass eine Belehrung zeitnah, konkret, richtig, vollständig und verständlich sein muss — bezogen auf das konkrete Verhalten, nicht pauschal auf den Gesetzestext.

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Jobcenter verwenden häufig Standardformulare, die diesen Anforderungen nicht genügen. Eine Belehrung, die lediglich Gesetzestext zitiert oder mehrere hypothetische Varianten aufzählt ohne Bezug zum Einzelfall, ist nicht ausreichend. Bereits dieser formelle Fehler reicht aus, um im Eilverfahren Erfolg zu haben.

Der zweite Angriffspunkt ist der wichtige Grund. Eine Sanktion scheidet aus, wenn die betroffene Person nachweist, dass sie die Pflichtverletzung oder das Meldeversäumnis nicht zu vertreten hat. Das Bundesverfassungsgericht hat im November 2019 (Az. 1 BvL 7/16) festgehalten, dass Sanktionen im Bereich existenzsichernder Leistungen einem strengen Verhältnismäßigkeitsmaßstab unterliegen und außergewöhnliche Härten stets berücksichtigt werden müssen.

Krankheit, unvorhergesehene Betreuungspflichten, technische Probleme bei der Terminbenachrichtigung — all das kann ein wichtiger Grund sein, wenn es glaubhaft gemacht wird. Entscheidend ist, dass das Jobcenter tatsächlich geprüft hat, ob ein wichtiger Grund vorlag, und dass dieses Ergebnis im Bescheid nachvollziehbar begründet ist.

Für die neuen 100-Prozent-Sanktionen kommt ein struktureller verfassungsrechtlicher Einwand hinzu. Das BVerfG hatte 2019 ausdrücklich nur Sanktionen bis zu 30 Prozent des Regelbedarfs als generell verfassungskonform angesehen; den vollständigen Leistungsentzug hatte es auf eng begrenzte Ausnahmefälle beschränkt.

Der Gesetzgeber hat diese Grenze mit dem neuen Recht weiter ausgedehnt — bereits drei Meldeversäumnisse reichen. Im Eilverfahren muss das Gericht keine vollständige Normenkontrolle durchführen, aber bei ernsthaften verfassungsrechtlichen Zweifeln ordnen Sozialgerichte die aufschiebende Wirkung an. Erste Fachkommentare halten diese Sanktionsstufe für verfassungsrechtlich angreifbar.

Beim Anordnungsgrund genügt die drohende Notlage — vollständige Mittellosigkeit muss nicht eingetreten sein. Kontoauszüge mit einem Kontostand nahe null, ein Mahnschreiben des Vermieters oder fehlende Mittel für Lebensmittel und Strom reichen aus, um die Eilbedürftigkeit zu belegen. Je konkreter die eigene Lage dargelegt wird, desto besser.

Schritt für Schritt: Widerspruch, Antrag, Unterlagen

Widerspruch und Eilantrag gleichzeitig. Der Widerspruch beim Jobcenter muss innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheids eingelegt werden. Viele Beratungsstellen empfehlen, Widerspruch und Eilantrag am selben Tag einzureichen, da die Leistungskürzung sofort vollzogen wird. Wer die Monatsfrist für den Widerspruch versäumt, riskiert, dass der Bescheid bestandskräftig wird — und der Eilantrag damit an Substanz verliert.

Zum Sozialgericht am Wohnort. Zuständig für den Eilantrag ist das Sozialgericht, in dessen Bezirk man seinen Wohnsitz hat. Die Adressen finden sich auf den Justizportalen der Bundesländer. Der Antrag kann schriftlich eingereicht, per Fax übermittelt oder persönlich bei der Rechtsantragstelle zu Protokoll gegeben werden. Telefonisch ist das nicht möglich. Ein Anwalt ist nicht erforderlich, kann bei komplexen Fällen aber helfen.

Was in den Antrag muss. Der Antrag muss den angegriffenen Bescheid genau bezeichnen (Datum, Aktenzeichen wenn vorhanden), begründen warum der Bescheid voraussichtlich rechtswidrig ist, und die eigene Notlage konkret schildern. Ohne diese drei Bestandteile fehlt die Grundlage für den Eilbeschluss.

Ein Mustereinstieg: „Ich beantrage, die aufschiebende Wirkung meines Widerspruchs vom [Datum] gegen den Sanktionsbescheid des Jobcenters [Name] vom [Datum] anzuordnen. Die Kürzung von [Betrag] Euro gefährdet meine Existenz, weil [konkrete Lage]. Der Bescheid ist rechtswidrig, weil [Belehrungsfehler / wichtiger Grund / Verhältnismäßigkeit].”

Welche Unterlagen beizufügen sind. Das Gericht braucht: den Sanktionsbescheid, die Widerspruchseinlegung (Kopie), aktuelle Kontoauszüge der letzten drei Monate, bei gesundheitlichen Gründen ein ärztliches Attest, bei Betreuungspflichten entsprechende Nachweise, bei drohender Wohnungslosigkeit das Mahnschreiben des Vermieters und den Mietvertrag. Ohne Belege entscheidet das Gericht nur auf Grundlage des eigenen Vortrags — das schwächt den Antrag erheblich.

Was danach passiert. Sozialgerichte entscheiden über Eilanträge in der Regel innerhalb weniger Tage bis Wochen. Gibt das Gericht dem Antrag statt, muss das Jobcenter den ungekürzten Betrag vorläufig weiterzahlen. Lehnt es ab, besteht innerhalb eines Monats die Möglichkeit der Beschwerde beim Landessozialgericht. Wichtig: Ein erfolgreicher Eilantrag ist keine Garantie für das Hauptsacheverfahren. Entscheidet das Gericht dort anders, kann vorläufig erhaltenes Geld zurückgefordert werden.

Häufige Fragen zum Eilantrag gegen Grundsicherungsgeld-Sanktionen

Kostet das Eilverfahren vor dem Sozialgericht etwas?

Nein. Sozialgerichtliche Verfahren sind für Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich kostenfrei. Das gilt auch für Eilverfahren. Anwaltskosten entstehen nur bei freiwilliger Beauftragung. Auf Antrag kann das Gericht Prozesskostenhilfe bewilligen, die gegebenenfalls auch Anwaltskosten abdeckt.

Gilt der Eilantrag auch für die neuen 100-Prozent-Sanktionen?

Ja, und gerade hier ist er besonders dringlich. Der vollständige Entzug des Regelbedarfs führt zur unmittelbaren Existenzgefährdung — ein klassischer Anordnungsgrund. Gleichzeitig ist die Verfassungsmäßigkeit dieser Sanktionsstufe nach dem BVerfG-Urteil von 2019 ernsthaft zweifelhaft. Erste Sozialrechtsberater erwarten hier eine hohe Erfolgsquote im Eilrechtsschutz.

Was ist, wenn das Jobcenter trotz Eilbeschluss nicht zahlt?

Ein Eilbeschluss des Sozialgerichts ist vollstreckbar. Zahlt das Jobcenter nicht, kann der Beschluss durch das Gericht vollstreckt werden. In der Praxis setzen fast alle Jobcenter Eilbeschlüsse zügig um. Bei Verzögerung ist eine Beschwerde beim Landessozialgericht der nächste Schritt.

Können auch Betroffene klagen, deren Sanktion schon längere Zeit läuft?

Ein Eilantrag kann zu jedem Zeitpunkt gestellt werden — auch wenn die Sanktion schon seit Wochen läuft. Je länger man jedoch wartet, desto mehr bereits ausgefallene Zahlungen sind hingenommen worden. Gerichte gewähren vorläufigen Rechtsschutz nur für die Zukunft, nicht rückwirkend — mit seltenen Ausnahmen. Wer zu lange wartet, riskiert, dass die Sanktionsperiode vor der Gerichtsentscheidung endet und der Eilantrag gegenstandslos wird.

Gilt das neue Sanktionsrecht wirklich schon heute?

Ja. Die verschärften Sanktionen — einschließlich der 30-Prozent-Einheitssanktion und der 100-Prozent-Regeln — gelten seit Mitte April 2026, etwa zwei Wochen nach der Verkündung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt. Das vollständige Grundsicherungsgeld-System tritt erst zum 1. Juli 2026 in Kraft. Für Pflichtverletzungen, die vor dem Inkrafttreten des neuen Sanktionsrechts begangen wurden, gilt noch das alte Bürgergeldrecht.

Quellen

Bundestag: Umgestaltung des Bürgergelds zur Grundsicherung beschlossen

Bundesregierung: Bürgergeld wird zur neuen Grundsicherung

BMAS: Gesetz zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gesetze im Internet: § 86b SGG – Einstweiliger Rechtsschutz