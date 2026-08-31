Pflegegeld: Pflegeheim erhöht Kosten falsch – Bewohnerin erhält 7.672 Euro zurück

Ein Pflegeheim darf seine Preise nicht allein mit einem unvollständigen Schreiben erhöhen. Fehlen vorgeschriebene Angaben oder eine ausreichende Begründung, ist das Erhöhungsverlangen unwirksam. Bewohner schulden dann zunächst weiterhin nur das bisher vereinbarte Entgelt.

Wird lediglich die gesetzliche Vier-Wochen-Frist unterschritten, ist der Mehrbetrag jedenfalls für den zu früh verlangten Zeitraum nicht geschuldet. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die gesamte Erhöhung dauerhaft entfällt.

Wie teuer fehlerhafte Forderungen für ein Heim werden können, zeigt ein Urteil des Oberlandesgerichts Köln. Eine Bewohnerin erhielt 7.672,07 Euro zurück, musste aber zwei späteren, wirksam angekündigten Erhöhungen zustimmen.

Wann darf ein Pflegeheim das Entgelt erhöhen?

Nach § 9 des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes darf ein Heim mehr Geld verlangen, wenn sich die bisherige Berechnungsgrundlage verändert hat. Das kann bei höheren Personal-, Lebensmittel-, Energie- oder Finanzierungskosten der Fall sein.

Außerhalb der nach dem SGB XI, SGB XII oder Teil 2 des SGB IX festgelegten Vergütungen müssen sowohl die Erhöhung als auch das neue Gesamtentgelt angemessen sein. Bei diesen sozialrechtlich festgelegten Entgelten entfällt die zusätzliche Angemessenheitsprüfung. Die Vorgaben für Ankündigung, Frist und Zustimmung gelten trotzdem.

Für Investitionskosten gelten zusätzliche Grenzen. Sie dürfen nur steigen, wenn die Aufwendungen für den Betrieb notwendig und nicht bereits durch öffentliche Fördermittel gedeckt sind.

Eine Änderung wegen eines höheren persönlichen Pflege- oder Betreuungsbedarfs fällt nicht unter diese Vorschrift. Für eine solche Leistungsanpassung gelten andere Regelungen des WBVG.

Was muss im Erhöhungsschreiben stehen?

Das Heim muss die beabsichtigte Erhöhung schriftlich mitteilen und begründen. Eine pauschale Erklärung wie „Die allgemeinen Kosten sind gestiegen“ reicht nicht immer aus.

Prüffrage Was aus dem Schreiben hervorgehen muss Wurde die Schriftform eingehalten? Erforderlich ist grundsätzlich eine unterzeichnete Urkunde. Wann soll die Erhöhung beginnen? Das Schreiben muss ein eindeutiges Datum nennen. Welche Kosten steigen? Betroffene Bereiche wie Pflege, Unterkunft, Verpflegung oder Investitionen müssen erkennbar sein. Warum steigen diese Kosten? Die Einrichtung muss wenigstens allgemein erklären, wodurch die Mehrkosten entstanden sind. Wie verändern sich die Beträge? Die bisherigen und die vorgesehenen neuen Entgeltbestandteile müssen gegenübergestellt werden. Wie werden die Kosten verteilt? Der verwendete Umlagemaßstab muss angegeben werden. Können die Angaben geprüft werden? Bewohner müssen rechtzeitig Einsicht in die Kalkulationsunterlagen erhalten.

Der Umlagemaßstab beschreibt, wie die gestiegenen Kosten auf die Bewohner verteilt werden. Möglich ist beispielsweise eine gleichmäßige Verteilung, eine Berechnung nach Wohnfläche oder bei Pflegekosten eine Abstufung nach dem Pflegegrad.

Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale genügt eine gewöhnliche E-Mail oder ein Fax der Schriftform nicht. Eine elektronische Übermittlung kommt nur unter besonderen Voraussetzungen infrage, etwa mit einer qualifizierten elektronischen Signatur.

Der spätere Ausdruck einer gewöhnlichen E-Mail heilt den Formfehler nicht. Bewohner sollten deshalb prüfen, ob das Erhöhungsschreiben tatsächlich wirksam unterzeichnet wurde.

Wann beginnt die Vier-Wochen-Frist?

Für die Frist zählt nicht das Datum auf dem Brief. Entscheidend ist, wann das ausreichend begründete Schreiben beim Bewohner oder seinem bevollmächtigten Vertreter angekommen ist.

Das höhere Entgelt wird frühestens vier Wochen nach diesem Zugang geschuldet. Erreicht das Schreiben den Bewohner zu spät, darf das Heim den Mehrbetrag nicht für den davor liegenden Zeitraum verlangen.

Fehlt eine ausreichende Begründung, beginnt die Frist nicht zu laufen. Schickt das Heim daraufhin ein neues, fehlerfreies Erhöhungsverlangen, muss erneut ausreichend Zeit bis zum verlangten Beginn verbleiben.

Wichtig ist: Ein zu früher Termin schützt nicht dauerhaft vor einer später korrekt angekündigten Erhöhung. Bewohner sollten sich aber auch nicht auf rückwirkende Forderungen einlassen, die nicht durch eine ordnungsgemäße vorherige Ankündigung gedeckt sind.

Wie ausführlich muss das Heim die Erhöhung erklären?

Das Heim muss keine vollständige betriebswirtschaftliche Kalkulation in das Anschreiben aufnehmen. Bewohner müssen aber erkennen können, welche Kostenbereiche betroffen sind, welche Beträge sich ändern und wie die Mehrkosten verteilt werden.

Das OLG Köln, Urteil vom 28. Februar 2024, Az. 5 U 60/23, ließ allgemeine Hinweise auf gestiegene Personal- und Sachkosten genügen. In dem geprüften Schreiben waren außerdem die alten und neuen Beträge gegenübergestellt und Angaben zur Kostenverteilung beigefügt.

Nicht ausreichend war dagegen der bloße Hinweis, die Investitionskosten seien neu festgesetzt worden. Das Heim hätte zumindest allgemein erläutern müssen, ob etwa Miet-, Pacht- oder Finanzierungskosten gestiegen waren.

Auch das OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. Oktober 2025, Az. 20 U 48/24, verlangte keine Aufschlüsselung jeder einzelnen Kalkulationsposition. Die Angabe, dass Kosten zu gleichen Teilen auf alle Bewohner verteilt werden, konnte als Umlagemaßstab ausreichen.

Vor allem bei mit Pflegekassen ausgehandelten oder behördlich festgesetzten Entgelten lassen Gerichte eine knappere Begründung genügen. Damit ist nicht jedes kurz formulierte Schreiben automatisch fehlerhaft. Eine vage Mitteilung ohne Betragsvergleich, erkennbare Kostenbereiche oder Angaben zur Verteilung genügt den gesetzlichen Anforderungen jedoch nicht.

Eine ausführliche Einordnung der Kölner Entscheidung enthält auch der Beitrag über unzulässige pauschale Kostenerhöhungen im Pflegeheim.

Vorläufige Ankündigungen können ausreichen

Pflegesatzverhandlungen mit Pflegekassen und Sozialhilfeträgern werden häufig erst kurz vor dem geplanten Beginn abgeschlossen. Einrichtungen dürfen eine erwartete Erhöhung deshalb bereits vor dem Ende der Verhandlungen ankündigen.

Das Schreiben muss die voraussichtlichen Beträge, die betroffenen Kostenbereiche und den geplanten Beginn ausreichend erkennen lassen. Nach Abschluss der Verhandlungen muss das Heim die endgültigen Beträge und mögliche Abweichungen mitteilen.

Übersteigt der endgültige Betrag die angekündigte Erhöhung erheblich, kann ein neues Erhöhungsverlangen mit einer neuen Vier-Wochen-Frist notwendig sein. Die ursprüngliche Mitteilung deckt dann nicht ohne Weiteres den gesamten Mehrbetrag ab.

Das OLG Köln hielt das zweistufige Vorgehen im Verfahren 5 U 60/23 für zulässig. Das OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. Juni 2024, Az. 8 U 161/22, sah eine rund 17 Prozent höhere Endforderung dagegen nicht mehr als von der ursprünglichen Ankündigung gedeckt an. Eine vage Vorankündigung ohne nachvollziehbare Angaben reicht ebenfalls nicht aus.

Warum das Heim die Zustimmung des Bewohners braucht

Eine formell richtige Mitteilung allein ändert den Heimvertrag noch nicht. Der Bundesgerichtshof entschied am 12. Mai 2016, Az. III ZR 279/15, dass eine Erhöhung nach § 9 WBVG die Zustimmung des Bewohners benötigt.

Das gilt auch für Menschen, die Leistungen der Pflegeversicherung oder Sozialhilfe erhalten. Eine Vertragsklausel, die dem Heim ein einseitiges Erhöhungsrecht einräumt, ist unwirksam.

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Schweigen bedeutet nicht automatisch Zustimmung. Auch die bloße Duldung einer höheren Lastschrift reicht ohne weitere Umstände nicht aus.

Wer den erhöhten Betrag dagegen längere Zeit bewusst selbst überweist, kann damit im Einzelfall sein Einverständnis ausdrücken. Bewohner sollten einem zweifelhaften Schreiben deshalb ausdrücklich und schriftlich widersprechen.

Verweigert ein Bewohner seine Zustimmung zu einer berechtigten Erhöhung, kann das Heim auf Zustimmung klagen. Ein rechtskräftiges Urteil kann die Erklärung ersetzen und dadurch eine Nachzahlung ab dem zulässig angekündigten Zeitpunkt auslösen.

Was Bewohner nach einem fehlerhaften Schreiben tun sollten

Bewohner oder Angehörige sollten zunächst das Eingangsdatum notieren und den Briefumschlag aufbewahren. Danach sollten sie die neuen Beträge mit dem bisher vereinbarten Entgelt vergleichen.

Fehlen vorgeschriebene Angaben, sollte die Zustimmung schriftlich verweigert und ein neues Erhöhungsverlangen angefordert werden. Zusätzlich kann der Bewohner Einsicht in die Kalkulationsunterlagen verlangen.

Die gesamten Heimzahlungen sollten nicht eingestellt werden. Das bisher wirksam vereinbarte Entgelt bleibt auch dann geschuldet, wenn der zusätzliche Betrag streitig ist.

Vor einer Rückbuchung bereits eingezogener Beträge ist eine unabhängige Beratung sinnvoll. So lässt sich vermeiden, dass neben dem umstrittenen Mehrbetrag auch berechtigte Forderungen offenbleiben.

Bei einer Entgelterhöhung besteht außerdem ein besonderes Kündigungsrecht. Nach § 11 WBVG kann der Vertrag zu dem Zeitpunkt beendet werden, zu dem das Heim den höheren Betrag verlangt.

Ein kurzfristiger Umzug ist für pflegebedürftige Menschen häufig belastend. Die Kündigung sollte deshalb erst erklärt werden, wenn eine geeignete Versorgung und ein neuer Heimplatz gesichert sind.

Bereits gezahlte Beträge können zurückverlangt werden

Hat ein Heim aufgrund einer unwirksamen Entgeltänderung zu viel Geld erhalten, kann ein Rückzahlungsanspruch bestehen. Das OLG Köln sprach der betroffenen Bewohnerin im Verfahren 5 U 60/23 einen solchen Anspruch zu.

Eine Erstattung folgt aber nicht automatisch aus jedem Fehler. Hat der Bewohner wirksam zugestimmt oder kann das Heim die Zustimmung gerichtlich durchsetzen, kann die Rückforderung geringer ausfallen.

Auch Verjährungsfristen müssen beachtet werden. Rechnungen, Kontoauszüge, Erhöhungsschreiben und mögliche Einverständniserklärungen sollten deshalb möglichst früh geprüft werden.

Wenn die höheren Pflegeheimkosten nicht mehr bezahlbar sind

Selbst eine rechtmäßige Erhöhung kann Bewohner finanziell überfordern. Reichen Rente, Leistungen der Pflegekasse und verwertbares Vermögen nicht aus, kommt ein Antrag auf Hilfe zur Pflege beim Sozialamt infrage.

Der Antrag sollte gestellt werden, sobald die Finanzierungslücke absehbar ist. Weitere Hinweise enthält der Ratgeber zur Frage, wann das Sozialamt Pflegeheimkosten übernehmen muss.

Der Antrag beim Sozialamt ersetzt nicht die rechtliche Prüfung der Forderung. Auch bei finanzieller Bedürftigkeit sollte geklärt werden, ob die Erhöhung wirksam angekündigt wurde.

Praxisbeispiel: 180 Euro mehr ohne ausreichende Begründung

Frau Becker ist 84 Jahre alt und erhält am 20. August ein Schreiben ihres Pflegeheims. Bereits ab 1. September soll ihr monatlicher Eigenanteil um 180 Euro steigen.

Das Heim verweist nur auf allgemeine Kostensteigerungen. Der Betragsvergleich und der Umlagemaßstab fehlen, außerdem bleiben bis zum verlangten Beginn weniger als vier Wochen.

Frau Beckers Tochter verweigert die Zustimmung schriftlich und zahlt zunächst den bisherigen Betrag weiter. Am 10. September schickt das Heim ein neues, ausreichend begründetes Schreiben und kündigt die Erhöhung zum 1. November an.

Nach einer unabhängigen Prüfung stimmt Frau Becker der Erhöhung zum 1. November zu. Für September und Oktober kann das Heim die zusätzlichen 360 Euro nicht auf das erste fehlerhafte Schreiben stützen.

Fragen und Antworten zur Preiserhöhung im Pflegeheim

Darf ein Pflegeheim seine Preise grundsätzlich erhöhen?

Ja. Voraussetzung ist, dass sich die Berechnungsgrundlage verändert hat und die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Willkürliche oder nicht ausreichend erklärte Aufschläge sind unzulässig.

Welche Angaben darf das Erhöhungsschreiben nicht auslassen?

Das Schreiben muss den Beginn, die betroffenen Kostenbereiche, die bisherigen und neuen Entgeltbestandteile sowie den Umlagemaßstab erkennen lassen. Außerdem muss das Heim die Erhöhung begründen und Einsicht in die Kalkulationsunterlagen ermöglichen.

Was passiert bei einer zu kurzen Vier-Wochen-Frist?

Der Bewohner schuldet den höheren Betrag frühestens vier Wochen nach Zugang des ausreichend begründeten Verlangens. Für den davor liegenden Zeitraum darf das Heim den Mehrbetrag grundsätzlich nicht rückwirkend fordern.

Muss ein Bewohner der Erhöhung zustimmen?

Ja. Ohne Zustimmung wird der Vertrag nicht allein durch das Schreiben des Heims geändert. Ist die Erhöhung berechtigt, kann die Einrichtung die Zustimmung jedoch gerichtlich durchsetzen.

Können bereits bezahlte Mehrbeträge zurückgefordert werden?

Das ist möglich, wenn die Erhöhung unwirksam war und das Heim die Zustimmung nicht wirksam verlangen kann. Wegen möglicher Verjährung sollte der Anspruch früh geprüft werden.

Was können Bewohner tun, wenn sie die Erhöhung nicht bezahlen können?

Sie sollten möglichst sofort prüfen lassen, ob Hilfe zur Pflege durch das Sozialamt möglich ist. Gleichzeitig sollte untersucht werden, ob das Erhöhungsschreiben die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt.

Quellen

Quellen: § 9 WBVG, BGH, Urteil vom 12. Mai 2016 – III ZR 279/15, OLG Köln, Urteil vom 28. Februar 2024 – 5 U 60/23, OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. Juni 2024 – 8 U 161/22, OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. Oktober 2025 – 20 U 48/24 und Verbraucherzentrale.