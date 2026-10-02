Grundsicherung: Mehrbedarf wegen Krankheit – 112,60 Euro mehr vom Jobcenter

112,60 Euro zusätzlich im Monat: Diesen ernährungsbedingten Mehrbedarf können Erwachsene mit ärztlich bestätigter Zöliakie 2026 regelmäßig erhalten. Wer wegen Diabetes seine Ernährung umstellen muss, bekommt dagegen nicht immer mehr Geld.

Was sind die Kriterien, um einen Mehrbedarf wegen Ernährung beim Jobcenter durchzusetzen? Entscheidend ist, ob die Krankheit eine medizinisch notwendige Kost verlangt, die mehr kostet als eine übliche ausgewogene Ernährung.

Wann das Jobcenter zusätzlich zahlen muss

§ 21 Absatz 5 SGB II verpflichtet das Jobcenter, einen angemessenen Mehrbedarf anzuerkennen, wenn Leistungsberechtigte aus medizinischen Gründen eine kostenaufwendige Ernährung benötigen. Erfüllen Sie diese Voraussetzungen, haben Sie einen Anspruch.

Eine Diagnose allein genügt allerdings nur selten (zum Beispiel bei Zöliakie). Aus der Erkrankung muss sich ein besonderer Ernährungsbedarf ergeben, der zusätzliche Kosten verursacht.

Beispiele für Erkrankungen, die eine kostenaufwändige Ernährung zur Folge haben sind Niereninsuffizienz, Krebs, Mukoviszidose, HIV/AIDS oder schwere chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (wie Morbus Crohn). Bei diesen kommt es zu einer Mangelernährung und einen erhöhten Kalorienbedarf.

Adipositas, Bluthochdruck (Hypertonie) oder Gicht rechtfertigen für sich genommen noch keinen Mehrbedarf, denn hier reicht nach heutigem Wissen eine ausgewogene Vollwertkost, die keine zusätzlichen Kosten verursacht.

Der allgemeine Wunsch, gesünder zu essen oder teurere Lebensmittel zu kaufen, begründet diesen Anspruch nicht.

Warum vegane Ernährung allein keinen Mehrbedarf begründet

Wenn Sie aus ethischen Gründen vegan leben, begründet das allein keinen Ernährungsmehrbedarf. § 21 Absatz 5 SGB II knüpft den Zuschlag an eine medizinisch notwendige, kostenaufwendige Ernährung. Ethische Entscheidungen erfüllen diese Voraussetzung nicht – auch dann nicht, wenn Sie für pflanzliche Ersatzprodukte oder Bio-Lebensmittel mehr ausgeben.

Eine vegane Lebensweise schließt einen Anspruch aber ebenso wenig aus. Leiden Sie zusätzlich an einer Erkrankung, die eine medizinisch notwendige und teurere Kost erfordert, muss das Jobcenter diesen Bedarf prüfen. Ausschlaggebend sind dann die krankheitsbedingten Ernährungsanforderungen und die daraus entstehenden Mehrkosten.

Maximilian erhält 112,60 Euro mehr im Monat

Fiktives Praxisbeispiel: Maximilian, 52 Jahre, aus Berlin lebt allein und bezieht Grundsicherungsleistungen vom Jobcenter. Nach anhaltenden Beschwerden stellt seine Fachärztin Zöliakie fest. Sie erklärt ihm, dass er dauerhaft streng glutenfrei essen muss, und bestätigt die Erkrankung für das Jobcenter.

Maximilian reicht die ärztliche Bescheinigung ein. Das Jobcenter erkennt den Ernährungsmehrbedarf an. Bei Erwachsenen mit Zöliakie sehen die fachlichen Vorgaben regelmäßig 20 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 vor. Diese beträgt 2026 weiterhin 563 Euro. Daraus ergeben sich 112,60 Euro zusätzlich pro Monat.

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Maximilians Regelbedarf und Ernährungsmehrbedarf ergeben zusammen 675,60 Euro monatlich. Seine anerkannten Unterkunfts- und Heizkosten kommen gesondert hinzu. Die Rechnung unterstellt, dass er kein anrechenbares Einkommen hat und keine weiteren Besonderheiten vorliegen.

Ibrahim erhält trotz Diabetes keinen Mehrbedarf

Fiktives Praxisbeispiel: Ibrahim, 43 Jahre, aus Düsseldorf bezieht ebenfalls Grundsicherungsleistungen. Sein Arzt diagnostiziert Diabetes Typ 2 und empfiehlt ihm eine ausgewogene, an seine Erkrankung angepasste Ernährung. Ibrahim kauft daraufhin teure Spezialprodukte und verlangt vom Jobcenter zusätzliches Geld.

Das Jobcenter lehnt den Ernährungsmehrbedarf in diesem Beispiel zu Recht ab: Ibrahim benötigt nach der ärztlichen Einschätzung keine besondere Kost, die zusätzliche Kosten verursacht. Bei Diabetes Typ 2 gehen die Empfehlungen regelmäßig davon aus, dass eine geeignete Vollkost aus dem Regelbedarf zu finanzieren ist.

Seine freiwillig gekauften Spezialprodukte ändern daran nichts.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Menschen mit Diabetes per se vom Mehrbedarf ausgeschlossen sind. Kommen weitere Erkrankungen oder eine besondere medizinische Ernährung hinzu, muss das Jobcenter den konkreten Bedarf prüfen. Bei Ibrahim liegen solche Besonderheiten jedoch nicht vor.

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Warum auch eine zusätzliche Schwerbehinderung den Ernährungsmehrbedarf nicht automatisch begründet, zeigt der Gegen-Hartz-Beitrag zum Mehrbedarf bei Diabetes und Schwerbehinderung mit Merkzeichen G. Im dort beschriebenen Fall verneinte das LSG Nordrhein-Westfalen einen zusätzlichen Ernährungsbedarf, weil für die festgestellten Erkrankungen eine Vollkost ausreichte.

Mehrbedarf oder kein Mehrbedarf?

Die folgende Tabelle zeigt typische Unterschiede. Sie ersetzt keine Prüfung des Einzelfalls; vor allem zusätzliche Erkrankungen können das Ergebnis verändern.

Mehrbedarf kommt in Betracht In der Regel kein Mehrbedarf Ärztlich bestätigte Zöliakie erfordert dauerhaft glutenfreie Ernährung. Jemand verzichtet ohne medizinische Notwendigkeit auf Gluten. Eine Erkrankung verlangt eine spezielle Kost, die zusätzliche Kosten verursacht. Eine ausgewogene Vollkost genügt trotz Erkrankung. Besondere medizinische Anforderungen begründen nachweisbar einen zusätzlichen Ernährungsbedarf. Teure Spezialprodukte beruhen allein auf einer persönlichen Kaufentscheidung. Zusätzliche Erkrankungen verändern bei einem Menschen mit Diabetes die notwendigen Ernährungsanforderungen. Diabetes Typ 2 allein erfordert keine kostenaufwendigere Kost.

Welche Unterlagen Sie einreichen sollten

Teilen Sie dem Jobcenter mit, dass Sie aus medizinischen Gründen eine besondere Ernährung benötigen. Dafür steht die Anlage MEB zur Verfügung. Den medizinischen Teil füllt Ihre behandelnde Ärztin oder Ihr behandelnder Arzt aus.

Die Bescheinigung sollte die Erkrankung, die notwendige Kost und den Beginn des Bedarfs nachvollziehbar benennen. Gerade bei besonderen Fällen hilft eine genaue medizinische Begründung. Das Formular bietet auch Raum für sonstige Erkrankungen.

Wie entscheidend dieser Nachweis ist, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag darüber, wann das Sozialamt einen Ernährungsmehrbedarf nachzahlen muss. Der dort behandelte Fall betrifft die Sozialhilfe nach dem SGB XII: Die Klägerin scheiterte zwar, weil die behaupteten Unverträglichkeiten und der medizinische Zusammenhang mit ihrer besonderen Kost nicht hinreichend belegt waren.

Das LSG Bayern schloss eine Nachzahlung aber nicht schon deshalb aus, weil das Geld zuvor nicht für die vollständige Bedarfsdeckung gereicht hatte.

Der allgemeine Antrag auf Leistungen zum Lebensunterhalt umfasst grundsätzlich auch Mehrbedarfe. Sie brauchen deshalb keinen gesonderten leistungsbegründenden Antrag.

Trotzdem sollten Sie den Ernährungsbedarf ausdrücklich anzeigen und die erforderlichen Nachweise vorlegen, damit das Jobcenter ihn berücksichtigen kann.

Ablehnung: Worauf es beim Widerspruch ankommt

Lehnt das Jobcenter den Mehrbedarf ab, können Sie grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids Widerspruch einlegen. Wie Sie dabei vorgehen und welche Angaben Ihr Schreiben enthalten sollte, erklärt der Gegen-Hartz-Ratgeber zum Widerspruch gegen den Jobcenter-Bescheid.

Benennen Sie den angegriffenen Bescheid eindeutig; eine ausführliche Begründung und fehlende medizinische Unterlagen können Sie nachreichen.

Prüfen Sie vor allem die Begründung: Fehlt lediglich eine aussagekräftige ärztliche Bescheinigung, sollten Sie diese nachreichen. Hat das Jobcenter besondere Ernährungsanforderungen übergangen, lassen Sie diese ärztlich konkretisieren.

Die bloße Aussage, Lebensmittel seien allgemein teuer geworden, belegt dagegen keinen krankheitsbedingten Mehrbedarf.

FAQ: Mehrbedarf für Ernährung

Brauche ich einen Schwerbehindertenausweis?

Nein. Entscheidend ist die medizinisch notwendige, kostenaufwendige Ernährung. Ein bestimmter Grad der Behinderung gehört nicht zu den Voraussetzungen des § 21 Absatz 5 SGB II.

Muss ich bei Zöliakie jeden Kassenbon vorlegen?

Für den regelmäßig anerkannten Mehrbedarf müssen Sie nicht jeden Einkauf einzeln nachweisen. Im Mittelpunkt steht der medizinische Nachweis der Erkrankung und des besonderen Ernährungsbedarfs.

Muss Maximilian seine Zöliakie jedes Jahr erneut nachweisen?

Nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur ist bei Zöliakie grundsätzlich keine jährliche erneute Überprüfung erforderlich. Konkrete Anhaltspunkte für veränderte Verhältnisse können eine neue Prüfung rechtfertigen.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Anlage MEB einschließlich ärztlicher Bescheinigung

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 21 SGB II, vor allem Abschnitt 5 und Anlage 1, Stand 25. November 2024

Bundesregierung: Regelsätze der Sozialleistungen bleiben unverändert, 1. Januar 2026

Deutscher Verein: Empfehlungen zur Gewährung des Mehrbedarfs bei kostenaufwändiger Ernährung, 16. September 2020, redaktionell geändert am 10. November 2023

Sozialgesetzbuch II: § 21 Absatz 5 – Mehrbedarfe

Sozialgerichtsgesetz: § 84 – Widerspruchsfrist