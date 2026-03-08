Wann wird aus eine chronischen Erkrankung ein Grad der Behinderung?

Lesedauer 10 Minuten

Viele Menschen verbinden eine anerkannte Behinderung noch immer vor allem mit sichtbaren körperlichen Einschränkungen. Tatsächlich kann aber auch eine chronische Erkrankung zu einer Behinderung im rechtlichen Sinne führen. Gerade bei älteren Menschen spielt das eine große Rolle.

Denn lang andauernde und schwerwiegende Krankheiten können den Alltag, die Selbstständigkeit und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erheblich beeinträchtigen. Dennoch wissen viele Betroffene nicht, dass sie unter bestimmten Voraussetzungen einen Grad der Behinderung, kurz GdB, feststellen lassen können.

In der Praxis geht es dabei nicht nur um einen formalen Bescheid. Mit der Anerkennung können steuerliche Entlastungen, arbeitsrechtliche Schutzrechte und je nach Fall weitere Nachteilsausgleiche verbunden sein. Besonders bedeutsam wird dies ab einem GdB von 50, weil dann eine Schwerbehinderung vorliegt. Wer betroffen ist, sollte deshalb wissen, wann ein Antrag sinnvoll sein kann, wie die Bewertung erfolgt und worauf im Verfahren zu achten ist.

Was unter einer chronischen Erkrankung zu verstehen ist

Eine chronische Erkrankung ist im Allgemeinen eine Krankheit, die über einen längeren Zeitraum besteht, schwer heilbar ist und auf medizinische Behandlungen oft nur begrenzt anspricht.

Sie verläuft nicht kurzfristig wie eine akute Erkrankung, sondern begleitet Betroffene häufig über Monate oder Jahre. Dabei kann sie sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Manche Menschen leben trotz chronischer Diagnose mit vergleichsweise geringen Einschränkungen, andere sind im Alltag massiv belastet.

Für die sozialrechtliche Beurteilung reicht es allerdings nicht aus, dass eine Krankheit als chronisch gilt. Entscheidend ist vielmehr, welche Folgen sie für das tägliche Leben hat. Erst wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen über einen längeren Zeitraum anhalten und eine gewisse Schwere erreichen, kommt überhaupt die Feststellung eines Grades der Behinderung in Betracht.

Ab wann eine chronische Erkrankung als Behinderung gilt

Nicht jede chronische Krankheit führt automatisch zu einer anerkannten Behinderung. Maßgeblich ist zunächst, dass die gesundheitliche Beeinträchtigung länger als sechs Monate besteht.

Erst dann wird überhaupt geprüft, ob ein GdB festgestellt werden kann. Diese zeitliche Voraussetzung soll sicherstellen, dass es sich nicht um eine vorübergehende Belastung handelt, sondern um eine dauerhafte oder zumindest länger anhaltende Einschränkung.

Darüber hinaus ist die Schwere des Krankheitsverlaufs ausschlaggebend. Leichte chronische Verläufe führen häufig nicht zu einem relevanten GdB. Anders ist es bei schweren und belastenden Verläufen, die den Alltag nachhaltig prägen. Ob jemand eine anerkannte Behinderung erhält, hängt deshalb nicht allein vom Namen der Erkrankung ab, sondern von ihrer tatsächlichen Auswirkung auf das Leben der betroffenen Person.

Wie der Grad der Behinderung festgestellt wird

Der Grad der Behinderung wird nicht frei geschätzt, sondern auf Grundlage rechtlicher und medizinischer Vorgaben festgesetzt. Maßstab sind die sogenannten versorgungsmedizinischen Grundsätze. Dabei handelt es sich um eine Rechtsverordnung, in der für viele Erkrankungen und Funktionsbeeinträchtigungen Orientierungswerte vorgesehen sind.

Diese Werte bilden die Grundlage für die Entscheidung der zuständigen Behörde.

Trotz dieser Vorgaben bleibt jeder Fall eine Einzelfallprüfung. Die Behörde betrachtet nicht nur die Diagnose, sondern die konkrete gesundheitliche Situation des Antragstellers. Sie prüft, wie schwer die Krankheit verläuft, wie stark körperliche, geistige oder seelische Funktionen eingeschränkt sind und wie sich diese Einschränkungen im Alltag auswirken. Auf dieser Grundlage wird dann der GdB festgelegt.

Wichtig ist dabei, dass der GdB nicht mit einem prozentualen Gesundheitsverlust verwechselt werden darf. Er beschreibt vielmehr die Auswirkungen der Beeinträchtigung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Es geht also um die Frage, in welchem Ausmaß jemand durch seine gesundheitliche Situation im täglichen Leben eingeschränkt ist.

Warum nicht die Diagnose allein entscheidet

Ein besonders häufiger Irrtum besteht darin, dass Betroffene annehmen, die Diagnose selbst sei bereits ausreichend für eine hohe Bewertung. Tatsächlich ist die Diagnose nur der Ausgangspunkt. Entscheidend sind die konkreten Folgen der Erkrankung. Zwei Menschen mit derselben Krankheit können deshalb einen völlig unterschiedlichen GdB erhalten.

Das lässt sich gut an chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn verdeutlichen.

Ein leichter Verlauf mit wenigen Schüben und geringer Belastung kann zu einem deutlich niedrigeren GdB führen als ein schwerer Verlauf mit häufigen Beschwerden, starken Einschränkungen und einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensführung. Wer im Antrag nur den Namen der Erkrankung nennt, ohne die tatsächlichen Auswirkungen zu schildern, riskiert deshalb eine zu niedrige Bewertung.

Für Betroffene bedeutet das: Im Verfahren kommt es darauf an, die eigene gesundheitliche Lage möglichst konkret darzustellen. Die Behörde muss nachvollziehen können, wie sich die Krankheit im Alltag bemerkbar macht, welche Beschwerden bestehen, welche Behandlungen notwendig sind und in welchen Lebensbereichen die Teilhabe eingeschränkt ist.

Welche Vorteile ein anerkannter GdB bringen kann

Die Feststellung eines Grades der Behinderung kann für Betroffene spürbare rechtliche und finanzielle Folgen haben. Bereits bei niedrigeren GdB-Werten ergeben sich unter Umständen steuerliche Vorteile. Wer einen GdB zwischen 20 und 40 anerkannt bekommt, kann in der Regel einen steuerlichen Freibetrag geltend machen.

Das kann die Einkommensteuerlast senken und damit zumindest einen Teil der krankheitsbedingten Belastungen ausgleichen.

Bei einem GdB von 30 oder 40 kann zusätzlich eine Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen beantragt werden, wenn weitere Voraussetzungen erfüllt sind.

Diese Gleichstellung wirkt sich vor allem im Arbeitsleben aus. Sie kann insbesondere beim Kündigungsschutz eine wichtige Rolle spielen. Betroffene werden arbeitsrechtlich in bestimmten Punkten Menschen mit Schwerbehinderung angenähert, ohne formal bereits als schwerbehindert zu gelten.

Ab einem GdB von 50 liegt eine Schwerbehinderung vor. Dann wird ein Schwerbehindertenausweis ausgestellt, und es greifen weitergehende Schutz- und Nachteilsausgleichsregelungen.

Dazu gehören häufig ein zusätzlicher Urlaubsanspruch von einer Arbeitswoche, steuerliche Entlastungen und ein besonderer Kündigungsschutz. Für viele Betroffene ist gerade diese Schwelle von großer Bedeutung, weil sich mit ihr die Rechtsstellung deutlich verändert.

Wo der Antrag gestellt wird und wie das Verfahren abläuft

Der Antrag auf Feststellung eines Grades der Behinderung wird je nach Bundesland bei unterschiedlichen Behörden eingereicht. In Baden-Württemberg sind dafür die Landratsämter zuständig.

In anderen Ländern können auch Versorgungsämter oder andere Sozialbehörden zuständig sein. Welche Stelle verantwortlich ist, hängt also vom jeweiligen Landesrecht ab.

Das Antragsverfahren selbst ist im Grundsatz standardisiert

. In der Regel wird ein Formular ausgefüllt, in dem die Erkrankungen, behandelnden Ärzte und weitere relevante Angaben erfasst werden. Nach Eingang des Antrags prüft die Behörde die Unterlagen und entscheidet, ob und in welcher Höhe ein GdB festgestellt wird.

Wie lange diese Prüfung dauert, ist von Behörde zu Behörde unterschiedlich. Die Bearbeitungszeit hängt unter anderem von der personellen Situation und der Arbeitsbelastung ab.

Nach den im Beitrag geschilderten Erfahrungen bewegt sich die Dauer oft in einem Rahmen von etwa drei bis sechs Monaten. Im Einzelfall kann es allerdings auch schneller gehen oder deutlich länger dauern.

Wer beim Ausfüllen des Antrags helfen darf

Viele Betroffene sind gesundheitlich belastet und fragen sich, ob andere Personen den Antrag für sie übernehmen können. Hilfe beim Ausfüllen ist grundsätzlich möglich und in vielen Fällen auch sinnvoll. Angehörige, Vertrauenspersonen oder Beratungsstellen können dabei unterstützen, die notwendigen Informationen zusammenzustellen und das Formular verständlich auszufüllen.

Die eigentliche Antragstellung ist jedoch an persönliche Erklärungen gebunden. Eine besondere Rolle spielt dabei die Entbindung der behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht.

Diese Erklärung ist höchstpersönlich und muss grundsätzlich von der betroffenen Person selbst unterschrieben werden. Nur wenn eine rechtliche Betreuung besteht und entsprechende Befugnisse vorliegen, kann dies anders sein.

Gerade deshalb ist es ratsam, sich trotz möglicher Hilfe ausreichend Zeit für den Antrag zu nehmen. Wer vorschnell oder unvollständig antwortet, erschwert der Behörde die Beurteilung und schwächt möglicherweise die eigene Ausgangslage.

Warum Gründlichkeit beim Antrag so wichtig ist

Ein sorgfältig ausgefüllter Antrag kann entscheidend dafür sein, ob der Gesundheitszustand richtig eingeordnet wird. Es genügt nicht, Diagnosen lediglich aufzuzählen. Viel wichtiger ist, die daraus entstehenden Folgen nachvollziehbar zu beschreiben.

Dazu zählen etwa Schmerzen, Erschöpfung, Bewegungseinschränkungen, Hilfebedarf im Alltag, häufige Arzttermine, Krankenhausaufenthalte oder die Notwendigkeit dauerhafter Therapien.

Dem Antrag sollten nach Möglichkeit aussagekräftige medizinische Unterlagen beigefügt werden.

Dazu gehören Befundberichte, Arztbriefe und weitere Dokumente, aus denen der Verlauf und die Schwere der Erkrankung hervorgehen. Je klarer diese Unterlagen zeigen, welche Einschränkungen bestehen, desto eher kann die Behörde eine angemessene Bewertung vornehmen.

Ein häufiger Fehler besteht darin, dass Betroffene den Antrag zu knapp halten und die Belastungen im Alltag nicht ausreichend schildern.

Wer aus Bescheidenheit, Gewohnheit oder Unsicherheit seine Beschwerden herunterspielt, läuft Gefahr, dass die Beeinträchtigungen nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden. Gerade chronische Erkrankungen verlaufen oft schubweise oder mit wechselnder Intensität. Auch das sollte im Antrag möglichst deutlich werden.

Weshalb die Entbindung von der Schweigepflicht eine wichtige Rolle spielt

Im Antragsverfahren kann die Behörde weitere Informationen bei behandelnden Ärzten anfordern, wenn die eingereichten Unterlagen für eine Entscheidung nicht ausreichen. Dafür benötigt sie die Einwilligung der betroffenen Person.

Die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht ermöglicht es, dass medizinische Auskünfte direkt eingeholt werden können.

Das kann für den Antrag sehr wichtig sein.

Wenn Ärzte die gesundheitliche Situation ausführlich darstellen und nicht nur knappe Standardberichte übersenden, kann das die Einschätzung der Behörde wesentlich beeinflussen. Voraussetzung ist allerdings, dass die behandelnden Ärzte über das laufende Verfahren informiert sind und wissen, worauf es ankommt.

Sinnvoll kann es deshalb sein, den Arzt oder die Ärztin frühzeitig darauf hinzuweisen, dass ein GdB-Antrag gestellt wurde. Wenn die Behörde dann Unterlagen anfordert, können medizinische Besonderheiten, schwere Verläufe und alltagsrelevante Belastungen gezielter beschrieben werden. Das verbessert die Chancen, dass der tatsächliche Gesundheitszustand zutreffend erfasst wird.

Wann der Schwerbehindertenausweis ausgestellt wird

Wird im Verfahren ein GdB von 50 oder mehr festgestellt, liegt eine Schwerbehinderung vor. Die betroffene Person erhält dann zunächst einen Bescheid, in dem der festgestellte GdB verbindlich aufgeführt ist. Dieser Bescheid ist ein Verwaltungsakt und bildet die rechtliche Grundlage der Entscheidung.

Der Schwerbehindertenausweis wird anschließend ausgestellt, wenn die notwendigen Voraussetzungen vorliegen. Nach den Ausführungen im Videoskript geschieht dies automatisch, sofern dem Antrag ein Passbild beigefügt wurde. Der Ausweis wird im Scheckkartenformat erstellt und enthält die wesentlichen Angaben, insbesondere den Grad der Behinderung und gegebenenfalls anerkannte Merkzeichen.

Für Betroffene ist wichtig zu wissen, dass der Bescheid und der Ausweis unterschiedliche Funktionen haben. Der Bescheid dokumentiert die rechtliche Entscheidung der Behörde.

Der Ausweis dient im Alltag als Nachweis, etwa gegenüber Arbeitgebern, Behörden oder anderen Stellen, bei denen Nachteilsausgleiche in Anspruch genommen werden.

Welche Merkzeichen im Ausweis stehen können

Neben dem GdB können auf dem Schwerbehindertenausweis sogenannte Merkzeichen eingetragen werden. Auch sie werden von der zuständigen Behörde auf Grundlage der medizinischen Unterlagen festgestellt. Diese Merkzeichen haben erhebliche praktische Bedeutung, weil sie bestimmte zusätzliche Rechte oder Vergünstigungen auslösen können.

Zu den häufigeren Merkzeichen gehört das Merkzeichen G. Es weist auf eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr hin. Daneben gibt es das Merkzeichen aG, das eine außergewöhnliche Gehbehinderung beschreibt.

Dieses Merkzeichen kann etwa für Parkerleichterungen und einen Parkausweis für bestimmte Behindertenparkplätze von Bedeutung sein.

Das Merkzeichen B betrifft die Notwendigkeit einer Begleitperson. Es kann dazu führen, dass im öffentlichen Nahverkehr eine Begleitperson unter bestimmten Voraussetzungen unentgeltlich mitgenommen werden darf. Ein weiteres wichtiges Merkzeichen ist H für Hilflosigkeit. Es kommt in Betracht, wenn Betroffene in erheblichem Umfang auf Hilfe bei alltäglichen Verrichtungen angewiesen sind.

Die Eintragung von Merkzeichen ist für viele Betroffene mindestens ebenso wichtig wie die Feststellung des GdB selbst. Sie entscheidet oft darüber, welche konkreten Hilfen und Erleichterungen im Alltag tatsächlich genutzt werden können.

Befristeter und unbefristeter Bescheid: Was sich bei verändertem Gesundheitszustand ergibt

Chronische Erkrankungen verlaufen nicht immer gleich. Manche verschlechtern sich im Laufe der Zeit, andere bessern sich durch Therapie oder Operationen. Deshalb stellt sich oft die Frage, was mit dem GdB geschieht, wenn sich der Gesundheitszustand verändert.

Zunächst ist zu unterscheiden, ob der Bescheid beziehungsweise der Ausweis befristet oder unbefristet erteilt wurde.

Ein unbefristeter Ausweis gilt grundsätzlich weiter, solange keine neue Überprüfung erfolgt oder die betroffene Person selbst eine Änderung anstößt. Bei einem befristeten Ausweis geht die Behörde davon aus, dass sich die gesundheitliche Lage möglicherweise verändern kann. In solchen Fällen erfolgt nach Ablauf der Frist häufig eine erneute Prüfung.

Wenn sich der Zustand verschlechtert, kann jederzeit ein Änderungsantrag gestellt werden. Ziel ist dann meist, einen höheren GdB oder zusätzliche Merkzeichen anerkennen zu lassen. Allerdings ist dabei Vorsicht geboten. Ein solcher Antrag führt nicht nur zu einer Prüfung des neuen Vorbringens, sondern eröffnet der Behörde die Möglichkeit, die gesamte gesundheitliche Situation erneut zu bewerten. Das kann im ungünstigen Fall sogar dazu führen, dass der bisherige GdB gesenkt oder eine Schwerbehinderung nicht mehr anerkannt wird.

Aus diesem Grund sollte ein Änderungsantrag nicht vorschnell gestellt werden. Er ist vor allem dann sinnvoll, wenn sich der Gesundheitszustand nachweisbar und deutlich verschlechtert hat und dies auch durch aktuelle medizinische Unterlagen belegt werden kann.

Warum fachkundige Beratung oft sinnvoll ist

Gerade weil das Verfahren rechtlich und medizinisch anspruchsvoll sein kann, suchen viele Betroffene Unterstützung bei Sozialverbänden oder Beratungsstellen. Nach den Schilderungen im Gespräch macht das Thema GdB einen erheblichen Teil der sozialrechtlichen Beratung aus. Das zeigt, wie groß der Informationsbedarf ist und wie häufig Unsicherheiten im Umgang mit Anträgen, Bescheiden und Änderungsverfahren auftreten.

Wer erstmals einen Antrag stellen möchte, sollte möglichst aktuelle medizinische Unterlagen mitbringen, idealerweise Befundberichte der vergangenen Zeiträume, damit die gesundheitliche Entwicklung nachvollzogen werden kann. Geht es um einen Änderungsantrag, sind zusätzlich der frühere Bescheid und neuere ärztliche Unterlagen wichtig, aus denen die Veränderung hervorgeht.

Eine Beratung kann dabei helfen, die Erfolgsaussichten realistisch einzuschätzen, Fehler im Antrag zu vermeiden und die richtigen medizinischen Nachweise zusammenzustellen. Gerade bei chronischen Erkrankungen mit wechselndem Verlauf ist die verständliche und vollständige Darstellung der Belastungen häufig ausschlaggebend.

Welche Möglichkeiten nach einem ablehnenden oder zu niedrigen Bescheid bestehen

Nicht jeder Bescheid entspricht den Erwartungen der Betroffenen. Es kann vorkommen, dass der festgestellte GdB niedriger ausfällt als erhofft oder beantragte Merkzeichen nicht anerkannt werden. In solchen Fällen ist die Entscheidung nicht zwangsläufig endgültig.

Gegen einen Bescheid kann Widerspruch eingelegt werden. Damit wird die Behörde aufgefordert, ihre Entscheidung noch einmal zu überprüfen. Wird auch der Widerspruch zurückgewiesen, steht der Rechtsweg zu den Sozialgerichten offen. Dort kann gerichtlich geklärt werden, ob die behördliche Bewertung rechtmäßig war oder korrigiert werden muss.

Für Betroffene ist das wichtig, weil sozialrechtliche Entscheidungen oft stark von der Qualität der medizinischen Unterlagen und der juristischen Argumentation abhängen. Ein ablehnender Bescheid bedeutet daher nicht automatisch, dass kein Anspruch besteht. Häufig lohnt sich eine genaue Prüfung der Begründung.

Was Betroffene aus dem Verfahren mitnehmen sollten

Die Anerkennung einer Behinderung bei chronischer Erkrankung ist für viele Menschen ein sensibles Thema. Manche zögern, weil sie den Begriff Behinderung als belastend empfinden oder ihre Situation nicht dramatisieren möchten.

Rechtlich geht es jedoch nicht um eine Wertung der Person, sondern um die Frage, wie stark gesundheitliche Einschränkungen die Teilhabe am Leben beeinflussen und welche Nachteilsausgleiche deshalb gerechtfertigt sind.

Wer an einer länger andauernden, schweren Erkrankung leidet, sollte prüfen, ob ein Antrag auf Feststellung des GdB in Betracht kommt. Entscheidend ist dabei nicht allein die Diagnose, sondern die konkrete Auswirkung auf den Alltag.

Sorgfalt beim Ausfüllen des Antrags, vollständige medizinische Unterlagen und eine realistische Darstellung der Beschwerden sind oft der Unterschied zwischen einer unzureichenden und einer angemessenen Bewertung.

Ebenso wichtig ist ein nüchterner Blick auf Änderungsanträge und Rechtsmittel. Eine Verschlechterung des Gesundheitszustands kann eine neue Prüfung rechtfertigen, doch jeder neue Antrag eröffnet auch Risiken. Beratung und rechtliche Unterstützung können deshalb helfen, Fehlentscheidungen zu vermeiden und vorhandene Ansprüche wirksam durchzusetzen.

Ein Beispiel aus der Praxis

Frau M., 58 Jahre alt, leidet seit mehreren Jahren an Morbus Crohn. Anfangs treten die Beschwerden nur gelegentlich auf. Mit der Zeit verschlechtert sich ihr Zustand deutlich. Sie hat häufige Schübe, starke Bauchschmerzen, Durchfälle, Gewichtsverlust und ist im Alltag stark eingeschränkt. Längere Termine außer Haus werden für sie schwierig, weil sie jederzeit auf eine Toilette angewiesen ist. Auch ihre Belastbarkeit im Beruf nimmt spürbar ab.

Zunächst geht Frau M. davon aus, dass ihre Diagnose allein für die Anerkennung ausreicht. Im Antrag nennt sie deshalb nur die Erkrankung und ihre behandelnden Ärzte. Die Behörde bewertet den Fall daraufhin eher zurückhaltend und erkennt nur einen vergleichsweise niedrigen GdB an.

Daraufhin lässt Frau M. den Sachverhalt genauer aufbereiten. Sie reicht aktuelle Arztberichte, Krankenhausunterlagen und Befunde nach. Daraus geht hervor, wie häufig die Schübe auftreten, welche Therapien notwendig sind und wie stark die Erkrankung ihren Alltag beeinträchtigt. Erst dadurch wird deutlich, dass nicht nur eine chronische Krankheit vorliegt, sondern eine erhebliche gesundheitliche Belastung mit dauerhaften Einschränkungen.

Nach erneuter Prüfung wird ein höherer GdB festgestellt. Für Frau M. bedeutet das nicht nur eine bessere rechtliche Absicherung, sondern auch konkrete Erleichterungen, etwa bei steuerlichen Nachteilen und im Arbeitsleben.

Das Beispiel zeigt, worauf es in der Praxis ankommt: Nicht der Name der Krankheit entscheidet allein, sondern die nachvollziehbar dokumentierten Auswirkungen im täglichen Leben.

Fazit

Chronische Erkrankungen können unter bestimmten Voraussetzungen als Behinderung anerkannt werden und zu einem Grad der Behinderung führen. Ob dies der Fall ist, hängt von der Dauer und vor allem von den konkreten Auswirkungen der Erkrankung ab.

Der GdB eröffnet je nach Höhe unterschiedliche Rechte, von steuerlichen Entlastungen bis hin zur Schwerbehinderteneigenschaft mit weitergehenden Schutzregelungen.

Für Betroffene ist es deshalb wichtig, das Verfahren nicht zu unterschätzen. Wer den Antrag gut vorbereitet, medizinische Unterlagen gezielt beifügt und die tatsächlichen Belastungen klar beschreibt, verbessert die Chancen auf eine gerechte Entscheidung deutlich.

Gerade bei schweren chronischen Verläufen kann die Anerkennung nicht nur rechtliche Vorteile bringen, sondern auch ein wichtiger Schritt sein, um die eigene Lebenssituation besser abzusichern.