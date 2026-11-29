Ein Witwer erhält drei Renten: eine deutsche Altersrente, eine türkische Altersrente und die Hinterbliebenenrente aus der Versicherung seiner verstorbenen Frau.

Als die Deutsche Rentenversicherung die türkischen Zahlungen bei der Witwerrente berücksichtigte, wehrte er sich: Er habe nie in der Türkei gearbeitet und den dortigen Rentenanspruch erst durch eine Beitragsnachzahlung erworben.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg ließ diesen Einwand nicht gelten. Mit Urteil vom 18. Juni 2026 (L 10 R 299/23) entschied es, dass die staatliche türkische Altersrente einschließlich der daran gekoppelten Sonderzahlungen bei der deutschen Witwerrente berücksichtigt werden durfte.

Die Rentenversicherung berechnete den Anspruch mehrfach neu

Der Mann bezog seit September 2012 eine große Witwerrente. Ab Februar 2016 stand ihm zudem eine türkische Altersrente zu, seit August 2018 bezog er auch eine eigene deutsche Altersrente.

Im Verfahren um seine deutsche Altersrente gab er an, rückwirkend eine türkische Rente von umgerechnet rund 210 Euro monatlich zu erhalten. Die Rentenversicherung fragte beim türkischen Sozialversicherungsträger SGK nach und berechnete die Hinterbliebenenrente mehrfach neu.

Dass die deutsche Altersrente als Einkommen zählt, war zwischen den Beteiligten nicht umstritten. Der Mann wollte aber erreichen, dass die türkischen Leistungen bei der Neuberechnung ab Juli 2019 außen vor bleiben oder zumindest mit niedrigeren Beträgen angesetzt werden.

Eine Beitragsnachzahlung macht aus einer gesetzlichen Rente keine Privatrente

Der Witwer erklärte, er habe die Beiträge aus seiner deutschen Abfindung bezahlt und keinen einzigen Tag in der Türkei gearbeitet. Aus seiner Sicht war die türkische Leistung deshalb private Vorsorge und kein Ersatz für früheren Arbeitslohn.

Die Richter stellten darauf ab, aus welchem System die Rente stammt und welchem Zweck sie dient. Die türkische Altersrente wurde nach gesetzlichen Vorschriften vom staatlichen Versicherungsträger gezahlt und sollte, wie eine deutsche Regelaltersrente, den Lebensunterhalt im Alter sichern.

Auch die deutsche gesetzliche Rentenversicherung kennt freiwillige Beiträge. Der Erwerb des türkischen Anspruchs durch eine einmalige Nachzahlung nach dem türkischen Gesetz Nr. 3201 änderte daher nichts an der Vergleichbarkeit.

Der Witwer wandte außerdem ein, seine Krankenkasse erhebe auf die türkische Zahlung keine Beiträge. Für das Gericht beantwortete das nicht die Frage, ob dieselbe Rente nach den Vorschriften über die Hinterbliebenenversorgung als Einkommen zählt.

Die Sonderzahlungen zu den Feiertagen werden aufs Jahr verteilt

Zum Streit gehörte auch die Bayram-Zulage, die der türkische Träger zu zwei Festterminen zusätzlich zur Rente auszahlt. Das Gericht wertete sie als Bestandteil der türkischen Rentenleistungen, weil sie an den Rentenbezug gekoppelt ist.

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Für die Berechnung wird die jährliche Summe der Sonderzahlungen durch zwölf geteilt und der laufenden monatlichen Rente zugerechnet. Die Zulagen erhöhen damit das berücksichtigte Monatseinkommen und zählen nicht nur in den Monaten, in denen das Geld ausgezahlt wird.

Den Ausgang des Verfahrens haben wir in unserem ersten Bericht über die türkische Altersrente erklärt. Hier geht es darum, wie die Sonderzahlungen und der Wechselkurs in die Monatsrechnung eingehen und welche Angaben man im Bescheid prüfen kann.

Der Wechselkurs auf dem Kontoauszug ist nicht automatisch der richtige

Der Witwer beanstandete auch die Umrechnung von Lira in Euro. Nach § 17a SGB IV kommt es grundsätzlich auf den veröffentlichten Referenzkurs der Europäischen Zentralbank für den rechtlich vorgesehenen Zeitraum an, nicht einfach auf den Kurs am Auszahlungstag.

Im entschiedenen Fall unterschied das Gericht zwischen der turnusmäßigen Berechnung im Voraus und der rückwirkenden Neuberechnung. Für Letztere legte es in den geprüften Jahreszeiträumen die Kurse des jeweiligen Julis zugrunde; bei der vorausschauenden Berechnung zum Juli war der Aprilkurs heranzuziehen.

Beim ursprünglichen Ansatz hatte die Rentenversicherung teilweise mit geschätzten ausländischen Rentenanpassungen gearbeitet. Als ihr die Beträge des türkischen Trägers vorlagen, rechnete sie mehrfach neu und leistete dabei auch Nachzahlungen an den Witwer.

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Wie viel von der Witwerrente tatsächlich abgeht

Dass eine Auslandsrente als Einkommen zählt, bedeutet nicht, dass die Rentenversicherung sie vollständig von der Witwerrente abzieht. Sie ermittelt zunächst das rentenrechtliche Nettoeinkommen und berücksichtigt dann den Freibetrag.

Bis zum 30. Juni 2027 liegt dieser monatlich bei 1.122,53 Euro, ohne Erhöhung für ein berücksichtigungsfähiges Kind. Von dem Einkommen, das nach den gesetzlichen Abzügen oberhalb des Freibetrags bleibt, werden grundsätzlich 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet.

Ob eine andere Zahlung aus dem Ausland zählt, hängt davon ab, womit sie nach deutschem Rentenrecht vergleichbar ist und welche Vorschriften im jeweiligen Fall gelten. Wie sich der Freibetrag ab Juli 2027 voraussichtlich entwickelt, zeigt unser Überblick zur Witwenrente 2027.

Das Landessozialgericht wies die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Stuttgart zurück und wies auch die Klage gegen die weiteren Bescheide ab. Es ließ die Revision nicht zu; ob das Urteil rechtskräftig ist, ließ sich nicht unabhängig bestätigen.

Je nach Höhe des eigenen Einkommens kann nach der Anrechnung auch kein Zahlbetrag mehr übrig bleiben. Das zeigt der Fall zur Kürzung auf null nach dem Sterbevierteljahr.

Praxisbeispiel: Eine Auslandsrente macht 70,99 Euro Unterschied

Ein Witwer hat nach den gesetzlichen Pauschalabzügen ein rentenrechtliches Nettoeinkommen von 1.050 Euro aus seiner deutschen Altersrente. Dazu kommen aus seiner ausländischen Altersrente einschließlich der auf den Monat umgelegten Sonderzahlungen weitere 250 Euro, ebenfalls bereits nach den Pauschalabzügen.

Zusammen sind das 1.300 Euro. Nach Abzug des bis Ende Juni 2027 geltenden Freibetrags von 1.122,53 Euro bleiben ohne Erhöhung für Kinder 177,47 Euro übrig; 40 Prozent davon sind 70,99 Euro.

Die Witwerrente sinkt in diesem Beispiel nach dem Sterbevierteljahr um 70,99 Euro im Monat. Ohne die anrechenbare Auslandsrente läge das Einkommen unter dem Freibetrag.

Sechs Fragen und Antworten

Wird jede ausländische Rente auf die Witwenrente angerechnet?

Nein, der Bezug aus dem Ausland allein genügt nicht. Es kommt darauf an, ob die Leistung mit einer Einkommensart vergleichbar ist, die nach den deutschen Vorschriften berücksichtigt wird.

Bleibt die türkische Rente frei, wenn ich die Beiträge freiwillig gezahlt habe?

Im entschiedenen Fall nicht. Die Beitragsnachzahlung änderte nichts daran, dass die Rente aus einem gesetzlichen Versicherungssystem stammte und einer deutschen Altersrente vergleichbar war.

Wird die Bayram-Zulage nur im Auszahlungsmonat berücksichtigt?

Nein. Das Gericht bestätigte, dass ein Zwölftel der jährlichen Sonderzahlungen in die monatliche Berechnung eingeht.

Warum weicht der Eurobetrag im Bescheid von meiner Bankgutschrift ab?

Die Rentenversicherung verwendet den gesetzlich vorgesehenen Referenzkurs für den jeweiligen Berechnungszeitraum. Der Kurs des Zahlungstags oder der von der Bank verwendete Umrechnungskurs kann davon abweichen.

Mindert eine kleine Auslandsrente die Witwenrente sofort?

Nein, solange das gesamte rentenrechtlich zu berücksichtigende Nettoeinkommen den Freibetrag nicht übersteigt, wird nichts abgezogen. Während des Sterbevierteljahrs wird bei der gesetzlichen Witwen- oder Witwerrente eigenes Einkommen grundsätzlich nicht angerechnet.

Welche Unterlagen sollte ich bei einer Neuberechnung prüfen?

Vergleichen Sie den Bescheid mit der Bescheinigung des ausländischen Rententrägers und den Nachweisen über Sonderzahlungen. Weichen die Beträge ab oder bleibt der Wechselkurs unklar, bitten Sie die Rentenversicherung um eine Erläuterung und beachten Sie die Rechtsbehelfsbelehrung.

Quellen

LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 18. Juni 2026, L 10 R 299/23: amtliche Fundstelle und wiedergegebener Volltext. Das amtliche Erstveröffentlichungsdatum ist nicht verifiziert.

§ 97 SGB VI, § 18a SGB IV, § 18b SGB IV und DRV: Freibeträge für die Einkommensanrechnung.