EM-Rente rückwirkend und plötzlich fordert das Amt das ganze Wohngeld zurück

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Der Brief kam im Frühjahr 2018, Monate nach dem Rentenbescheid. Darin forderte der Landkreis knapp 10.000 Euro zurück – Wohngeld, das der Mann aus dem Kreis Neuwied über drei Jahre rechtmäßig bezogen und längst für sein Eigenheim ausgegeben hatte. Der Grund: Die Deutsche Rentenversicherung hatte ihm rückwirkend eine volle Erwerbsminderungsrente bewilligt und dabei fast 38.000 Euro nachgezahlt.

Damit war sein Einkommen für die zurückliegenden Jahre rechnerisch deutlich gestiegen – und der Wohngeldanspruch für denselben Zeitraum automatisch weggefallen. Der Mann legte Widerspruch ein, scheiterte, klagte – und verlor auch vor dem Verwaltungsgericht Koblenz.

Das Urteil vom Dezember 2021 ist seitdem rechtskräftig und hat Signalwirkung für Zehntausende Betroffene in einer identischen Situation (Az.: 3 K 617/21.KO).

Die Botschaft aus Koblenz ist klar und hart: Wer rückwirkend eine Erwerbsminderungsrente erhält und in dem betreffenden Zeitraum Wohngeld bezogen hat, muss damit rechnen, dass die Wohngeldbehörde die gesamten Auszahlungen neu berechnet und möglicherweise vollständig zurückfordert – unabhängig davon, ob der Betroffene etwas falsch gemacht hat, ob er vom Rentenbescheid wusste oder nicht, und ob das Geld überhaupt noch vorhanden ist.

Vertrauensschutz gibt es im Wohngeldrecht nicht. Diesen Satz müssen alle kennen, die gerade auf einen Rentenbescheid warten oder einen solchen gerade erst erhalten haben.

Die 15-Prozent-Grenze: Wie eine EM-Rente den Wohngeldanspruch rückwirkend auslöscht

Das Wohngeldgesetz kennt eine klare Schwelle, ab der die Behörde aktiv werden muss. Erhöht sich das Gesamteinkommen eines Haushalts um mehr als 15 Prozent und fällt dadurch der Wohngeldanspruch weg oder sinkt er, ist die Wohngeldbehörde verpflichtet, den Bewilligungsbescheid von Amts wegen aufzuheben und das Wohngeld neu zu berechnen.

Diese Pflicht löst automatisch aus, wenn die Einkommensschwelle überschritten wird – ohne Rücksicht darauf, warum das Einkommen gestiegen ist oder ob der Betroffene davon wusste.

Im Koblenzer Fall war die Überschreitung dramatisch. Das anrechenbare Gesamteinkommen des Fünf-Personen-Haushalts lag während des Wohngeldbezugs zwischen rund 1.365 und 1.477 Euro monatlich. Durch die rückwirkend bewilligte Rente – die Rentenversicherung erkannte die volle Erwerbsminderung rückwirkend ab September 2014 an – erhöhte sich dieses Einkommen rechnerisch auf bis zu 2.468 Euro monatlich.

Die Steigerung betrug zwischen 66 und 74 Prozent – mehr als das Vierfache der gesetzlichen Schwelle. Das Ergebnis: Für keinen einzigen Bewilligungsmonat bestand nach der Neuberechnung noch ein Anspruch auf Wohngeld. Die Behörde setzte den Wohngeldanspruch für den gesamten Zeitraum von März 2015 bis Februar 2018 auf null Euro fest.

Für die Berechnung maßgeblich ist das Einkommen, das in den Bewilligungsbescheiden zugrunde gelegt wurde. Steigt dieser Ausgangswert durch die nachträglich anerkannte Rente um mehr als 15 Prozent, löst das die Neuberechnung aus.

Die Rente wird dabei als reguläres monatliches Einkommen für jeden Monat gewertet, für den sie rückwirkend gewährt wird – nicht erst ab dem Zeitpunkt der Bewilligung. Die Nachzahlung landet auf dem Konto, aber das Einkommen war rechnerisch schon längst zu hoch.

Drei Jahre rückwirkend: Wie weit die Behörde zurückgreifen darf

Das Wohngeldgesetz begrenzt die rückwirkende Neuberechnung auf maximal drei Jahre. Diese Frist läuft allerdings nicht ab dem Zeitpunkt der ursprünglichen Bewilligung oder dem Datum der Einkommensänderung – sondern ab dem Moment, in dem die wohngeldberechtigte Person von der Änderung Kenntnis erlangt hat. Im Regelfall ist das der Tag des Rentenbescheids.

Genau hier liegt die entscheidende Stellschraube. Erhält jemand im November einen Rentenbescheid, läuft die Dreijahresfrist rückwirkend ab November. Bewilligungszeiträume, die mehr als drei Jahre vor diesem Datum lagen, sind damit grundsätzlich geschützt.

Im Koblenzer Fall war das Wohngeld ab März 2015 bezogen worden; der Rentenbescheid kam im November 2017. Die Dreijahresfrist endete damit im November 2014 – und der gesamte Wohngeldzeitraum ab März 2015 lag innerhalb der Frist. Die Behörde durfte alles neu berechnen.

Gefährlicher wird es, wenn die Betroffenen die Einkommensänderung nicht unverzüglich melden. Das Gesetz kennt eine zehnjährige Rückwirkungsfrist – sie greift, wenn die Mitteilungspflicht verletzt wurde und die Wohngeldbehörde deswegen erst nach Ablauf des Bewilligungszeitraums von der Änderung erfährt.

Zehn Jahre statt drei: Das kann bei Wohngeldsätzen von 200 bis 400 Euro monatlich schnell fünfstellige Summen bedeuten. Hinzu kommt, dass Wohngeldbehörden heute regelmäßig am automatisierten Datenabgleich teilnehmen.

Die Rentenversicherung meldet Nachzahlungen maschinell – die Behörde erfährt davon unabhängig davon, ob der Betroffene sie informiert. Wer darauf wartet, dass es vielleicht unbemerkt bleibt, wartet vergeblich.

Kein Vertrauensschutz, kein Bereicherungseinwand: Was Betroffene nicht einwenden können

Der Mann aus dem Kreis Neuwied versuchte alles. Er argumentierte, er habe die Bewilligung der Erwerbsminderungsrente nicht vorsätzlich verschwiegen – aus gesundheitlichen Gründen sei eine frühere Mitteilung nicht möglich gewesen. Er verwies darauf, dass er das Wohngeld zweckentsprechend für sein Eigenheim ausgegeben hatte.

Er machte Vertrauensschutz geltend und wandte schließlich Verjährung ein. Das Gericht wies alle vier Argumente zurück – nicht im Ermessen, sondern zwingend nach der Gesetzeslage.

Zum Vertrauensschutz stellten die Richter klar, dass das Wohngeldgesetz eine eigenständige Aufhebungsvorschrift enthält, die gerade keine Vertrauensschutzprüfung vorsieht. Anders als im allgemeinen Verwaltungsrecht, wo die Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Bescheids eine Interessenabwägung erfordert, ist das im Wohngeldrecht ausgeschlossen.

Die Neuberechnung hängt allein an der nachträglichen Einkommensänderung und der 15-Prozent-Grenze. Wer gezahlt bekam, muss zurückzahlen – unabhängig von Schuld oder Vertrauen.

Den Einwand des Wegfalls der Bereicherung wies das Gericht ebenfalls zurück. Dieser zivilrechtliche Grundsatz gilt im öffentlichen Sozialrecht nicht. Das Sozialgesetzbuch regelt in § 50 SGB X, dass zu Unrecht erbrachte Leistungen zu erstatten sind, sobald der zugrundeliegende Bewilligungsbescheid aufgehoben wurde – ohne Ausnahme, ohne Billigkeitsabwägung, ohne Rücksicht auf die Mittelverwendung.

Auch der Verjährungseinwand scheiterte: Verjähren kann nur der bereits bestandskräftig festgesetzte Erstattungsanspruch. Solange Widerspruch oder Klage läuft, beginnt die Verjährungsfrist nicht zu laufen. Wer also gegen die Rückforderung vorgeht, hält damit gleichzeitig den Erstattungsanspruch lebendig – eine Falle, die kaum jemand auf dem Schirm hat.

Zweites Urteil: Schwerbehindertenfreibetrag bei Pflegegrad 1 greift nicht

Ein zweites Urteil zur selben Konstellation kommt aus Berlin. Dort klagte eine Frau, der nach rückwirkender Bewilligung einer vollen Erwerbsminderungsrente das Wohngeld gestrichen und eine Rückzahlung von 1.638 Euro auferlegt worden war.

Sie berief sich auf ihren anerkannten Pflegegrad 1, der einen Schwerbehindertenfreibetrag beim Wohngeld begründen müsse – und damit das Gesamteinkommen senke. Das Verwaltungsgericht Berlin wies die Klage ab (Az.: 21 K 504/20, Urteil vom 30.11.2021).

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Das Gericht stellte klar, dass ein Pflegegrad allein keinen Wohngeldfreibetrag sichert. Der Freibetrag für Haushaltsmitglieder mit Behinderung setzt voraus, dass tatsächlich häusliche Pflege, teilstationäre Pflege oder Kurzzeitpflege im gesetzlichen Sinne nachgewiesen wird. Bei Pflegegrad 1 erhält man zwar einen monatlichen Entlastungsbetrag – aber dieser begründet keine anerkannte Pflegeform im Sinne des Wohngeldgesetzes.

Wer den Freibetrag in der Neuberechnung beanspruchen will, muss mehr vorweisen als einen Pflegegradbescheid: eine ambulante Pflegefachkraft, nachgewiesene Kurzzeitpflege oder teilstationäre Versorgung. Ohne diesen Nachweis bleibt es bei der vollen Rückforderung.

Das Berliner Urteil ist deshalb für alle Betroffenen relevant, die auf einen Freibetrag hoffen: Die Neuberechnung der Wohngeldbehörde nach einer rückwirkenden EM-Rente prüft diese Voraussetzungen automatisch – und lehnt den Freibetrag ab, wenn sie nicht erfüllt sind.

Was jetzt konkret zu tun ist: Den Schaden begrenzen

Wer gerade auf einen EM-Rentenbescheid wartet oder ihn erhalten hat und gleichzeitig Wohngeld bezieht, muss in drei Schritten handeln.

Erstens: Die Wohngeldbehörde sofort schriftlich per Einschreiben informieren, sobald der Rentenbescheid vorliegt. Die Mitteilung muss das genaue Datum des Bescheids und den Beginn der Rente enthalten. Damit fixiert man den Zeitpunkt der eigenen Kenntniserlangung und damit den Startpunkt der Dreijahresfrist.

Je früher die Mitteilung erfolgt, desto kürzer ist der Zeitraum, den die Behörde neu berechnen kann. Renate S., 54, aus dem Raum Hannover, erhielt im April 2024 rückwirkend ab Januar 2022 eine volle EM-Rente von brutto 1.440 Euro monatlich. Sie meldete es sofort.

Die Behörde durfte damit nur bis April 2021 zurückgehen – nicht bis Januar 2022. Ergebnis: Rückforderung von 6.240 Euro statt fast 10.000. Die unverzügliche Mitteilung sparte ihr rund 3.600 Euro.

Zweitens: Den Rückforderungsbescheid nicht ungeprüft hinnehmen. Es gilt eine Monatsfrist für den Widerspruch. Geprüft werden sollte: Hat die Behörde den richtigen Einkommensausgangswert zugrunde gelegt? Wurden alle Freibeträge berücksichtigt?

Stimmt das Datum der Kenntniserlangung? Ist die 15-Prozent-Grenze tatsächlich überschritten? Auch wenn die grundsätzliche Rückforderungspflicht nach aktueller Rechtsprechung feststeht, kann die konkrete Summe fehlerhaft berechnet sein. Bei kleinen EM-Renten oder ohnehin hohen Haushaltseinkommen liegt die Schwelle möglicherweise nicht so klar.

Drittens: Wer die Rückforderung nicht in einem Betrag zahlen kann, muss aktiv Ratenzahlung oder Stundung beantragen. Die Behörde ist dabei nicht frei – sie muss die wirtschaftliche Situation des Erstattungspflichtigen berücksichtigen. Eine sofortige Vollstreckung gegen jemanden, der die Summe objektiv nicht aufbringen kann, ist ermessenswidrig. Dem Antrag sollten aktuelle Einkommensnachweise und, wenn vorhanden, ärztliche Unterlagen zur Erwerbsminderung beigefügt werden.

Wann sich ein Widerspruch trotzdem lohnt

Das Koblenzer Urteil macht den grundsätzlichen Mechanismus der Neuberechnung bei Überschreiten der 15-Prozent-Grenze unangreifbar. Aber drei Konstellationen bleiben, in denen ein Widerspruch Sinn ergibt.

Erstens: wenn die Einkommenssteigerung die Schwelle tatsächlich nicht überschreitet – das passiert bei sehr kleinen Renten oder wenn das Haushaltseinkommen ohnehin relativ hoch war.

Zweitens: wenn die Behörde bei der Fristberechnung einen Fehler gemacht hat und weiter zurückgeht als drei Jahre vor der Kenntniserlangung des Betroffenen.

Drittens: wenn Freibeträge nicht oder fehlerhaft berücksichtigt wurden – der Schwerbehindertenfreibetrag bei nachgewiesener Pflege, der Freibetrag für Haushalte mit Kindern oder andere Abzugspositionen nach dem WoGG.

Für die Berechnung der 15-Prozent-Grenze gilt das Gesamteinkommen im Sinne des Wohngeldgesetzes – nicht das steuerrechtliche Bruttoeinkommen. Das WoGG kennt eigene Abzugsregelungen, die dazu führen können, dass das anrechenbare Gesamteinkommen niedriger liegt als die Rentenversicherung ausweist.

Wer das nachprüfen will, braucht den originalen Bewilligungsbescheid mit der damaligen Einkommensberechnung und sollte den Rückforderungsbescheid im Widerspruch konkret damit abgleichen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich die Rückforderung verhindern, indem ich das Wohngeld sofort kündige, sobald ich den Rentenbescheid erhalte?

Nein. Die Neuberechnung betrifft den vergangenen Zeitraum, in dem Wohngeld bezogen wurde. Wer den laufenden Bezug ab Erhalt des Rentenbescheids einstellt, verhindert zukünftige Rückforderungen – aber nicht die Neuberechnung für die zurückliegenden Monate, in denen die Rente rückwirkend anerkannt wurde.

Was passiert, wenn ich die Rentennachzahlung nicht melde, weil ich von der Mitteilungspflicht gar nichts weiß?

Die Unkenntnis der Mitteilungspflicht schützt nicht. Das Gesetz setzt grob fahrlässige Unkenntnis der Kenntnis gleich. Wer bei Wohngeldbezug eine erhebliche Einkommensänderung nicht meldet, riskiert eine Rückwirkung von bis zu zehn Jahren statt drei. Die Unwissenheit ändert an der Rückforderungspflicht nichts, kann aber bei der Fristfrage relevant werden.

Darf die Wohngeldbehörde die volle Rentennachzahlung als Einkommen anrechnen?

Die rückwirkend bewilligte Rente wird nicht als einmalige Zahlung, sondern als monatliches Einkommen für die jeweiligen Monate angerechnet. Für jeden einzelnen Monat wird das fiktive Renteneinkommen dem damaligen Wohngeldeinkommen gegenübergestellt. Die Nachzahlung selbst ist keine gesonderte Einnahme im Wohngeldrecht.

Gibt es eine Möglichkeit, die Rückforderung in Raten zu zahlen?

Ja. Ein Antrag auf Ratenzahlung bei der Wohngeldbehörde ist ausdrücklich möglich. Die Behörde muss dabei die wirtschaftliche Lage des Schuldners berücksichtigen. Wer die geforderte Summe nachweislich nicht in einem Betrag zahlen kann, hat gute Chancen auf eine Stundung oder Ratenzahlungsvereinbarung. Einkommensnachweise und ärztliche Unterlagen zur Erwerbsminderung sollten dem Antrag beigefügt werden.

Quellen

Verwaltungsgericht Koblenz: Pressemitteilung Nr. 39/2021, Urteil 3 K 617/21.KO vom 13.12.2021

gegen-hartz.de: Wohngeld zurückzahlen wegen EM-Rente: Gericht bestätigt Rückforderung

gegen-hartz.de: VG Berlin: Freibetrag bei Pflegegrad 1, Az.: 21 K 504/20

Gesetze im Internet: § 27 WoGG – Änderung des Wohngeldes

DGB Rechtsschutz GmbH: Frührentner muss Wohngeld zurückzahlen