Rentner sparen 39 Euro – weil sie diesen BahnCard-Trick kennen

Rentnerinnen und Rentner können sparen, wenn sie das Senioren Bahnticket richtig nutzen.

Die Senioren BahnCard 25 kostet in der 2. Klasse 40,90 Euro pro Jahr, in der 1. Klasse 81,90 Euro. Mit ihr zahlt man bei allen Fernverkehrstickets 25 Prozent weniger, egal ob Flexpreis oder Sparpreis. Einzige Ausnahme: Das City-Ticket für den Nahverkehr ist nicht rabattiert. Die Karte gilt in ICE, IC, EC und Nightjet sowie in allen Nahverkehrszügen innerhalb Deutschlands.

Wer am ersten Geltungstag der BahnCard 65 Jahre oder älter ist, bekommt den Seniorentarif. Die Bahn fragt nicht nach einem Rentenbescheid.

Wer mit 64 noch erwerbstätig ist und pünktlich zum 65. Geburtstag bestellt, bekommt die Karte trotzdem zum Seniorentarif. Den Nachweis erbringt das Geburtsdatum im Kundenkonto. Die Karte ist vollständig digital und nach der Bestellung sofort in der App DB Navigator verfügbar.

Wann lohnt sich die Senioren BahnCard 25 — und wann nicht

Die Rechnung: Bei 25 Prozent Rabatt muss man pro Jahr mindestens 163,60 Euro an Fernverkehrstickets kaufen, damit die BahnCard ihren Preis wieder einspielt. Wer öfter fährt, spart mehr; wer nur einmal im Jahr mit dem ICE unterwegs ist, zahlt drauf.

Beispiel: Ilse B., 67, aus Hannover, besucht ihre Tochter viermal im Jahr in München. Im Sparpreis liegt eine Hin- und Rückfahrt Hannover nach München bei beispielsweise 80 Euro. Vier Mal macht das 320 Euro im Jahr.

Mit der BahnCard 25 zahlt sie stattdessen rund 240 Euro zuzüglich der Kartengebühr von 40,90 Euro. Unterm Strich spart sie gut 39 Euro. Schon bei drei solcher Reisen ist die BahnCard im Plus.

Ein häufiger Irrtum: Viele glauben, die BahnCard spare auch beim Deutschlandticket. Das stimmt nicht. Das Deutschlandticket kostet seit Januar 2026 63 Euro im Monat und ist ein separates Produkt für Busse, S-Bahnen und Regionalzüge; die BahnCard-Ermäßigung greift ausschließlich bei Fernverkehrstickets. Wer beides nutzt, kann beide Karten gleichzeitig führen, zahlt aber auch beide Beiträge separat.

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Super Sparpreis Senioren: Günstige Tickets ohne BahnCard ab 15,99 Euro

Wer nur selten fährt und keine BahnCard will, findet im Super Sparpreis Senioren ein dauerhaftes Alternativangebot. Das Ticket gilt für alle ab 65 Jahren am ersten Reisetag, kostet ab 15,99 Euro in der 2. Klasse und ist im gesamten Fernverkehr buchbar.

Die Bedingungen sind eng: keine Stornierung möglich, kein Wechsel auf einen anderen Zug, nur 2. Klasse. Wer flexibler sein will, nimmt den Sparpreis Senioren ab 19,99 Euro, der eine Stornierung vor Reisebeginn gegen eine Gebühr von 10 Euro erlaubt.

Wer beides kombiniert, also Super Sparpreis Senioren und Senioren BahnCard 25, erhält weitere 25 Prozent Rabatt auf das Ticket. Damit sind Fernreisen ab rund 11,99 Euro möglich, solange das Kontingent reicht.

Senioren BahnCard 50 jetzt günstiger, aber nur bis 31. Juli 2026

Wer häufiger fährt und Flexibilität braucht, sollte die Senioren BahnCard 50 in die Rechnung einbeziehen. Sie kostet bis zum 31. Juli 2026 im Aktionspreis 99 Euro pro Jahr in der 2. Klasse, statt regulär 122 Euro.

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Der Unterschied zur BahnCard 25 liegt beim Flexpreis: Die BahnCard 50 halbiert ihn. Auf Sparpreise gilt weiterhin 25 Prozent, genauso viel wie bei der BahnCard 25.

Wer die BahnCard 50 jetzt zum Aktionspreis kauft, bekommt nach dem ersten Jahr automatisch die reguläre Senioren BahnCard 50 zum Normalpreis, sofern er nicht kündigt. Der Aktionspreis gilt einmalig.

Abo-Falle vermeiden: Kündigung und automatische Verlängerung

Die Senioren BahnCard gilt 12 Monate ab dem ersten Geltungstag. Wer sie nicht kündigt, bekommt automatisch eine neue Karte für weitere 12 Monate zum dann gültigen Preis. Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen vor Laufzeitende. Die Kündigung muss in Textform erfolgen: per E-Mail, über das Kundenkonto auf bahn.de oder schriftlich per Post.

Am schnellsten geht es online: Im DB-Kundenkonto unter dem Bereich „BahnCard” und dann „Optionen” findet sich der Punkt „BahnCard kündigen”. Eine Bestätigung kommt per E-Mail. Wer sicher gehen will, kündigt direkt nach dem Kauf für das Ende der ersten Laufzeit; die Karte bleibt bis dahin vollständig nutzbar. Das Ablaufdatum steht in der App DB Navigator.

Kein Sonderkündigungsrecht gilt, wenn die Bahn den Preis erhöht. Wer die BahnCard 50 zum Aktionspreis kauft und die Kündigung vergisst, zahlt danach den regulären Preis, also 23 Euro mehr pro Jahr. Die einzige Möglichkeit ist die fristgerechte Kündigung vor Ablauf.

So bestellen Sie die Senioren BahnCard

Die Senioren BahnCard ist auf drei Wegen zu bestellen: auf bahn.de, in der DB-Navigator-App oder persönlich in einem DB-Reisezentrum. Bei der Online-Bestellung wird das Geburtsdatum im Kundenkonto hinterlegt; ein separater Altersnachweis ist für den Seniorentarif nicht nötig.

Die Karte ist nach der Bestellung sofort in der App verfügbar. Wer kein Smartphone nutzt, kann die BahnCard im DB-Reisezentrum kaufen; die Berechtigungsprüfung läuft dann direkt über das Kundenkonto der Bahn.

Wer den Starttermin flexibel wählen möchte, kann ihn beim Bestellvorgang vorab festlegen. Das lohnt sich, wenn kurz nach dem 65. Geburtstag eine Reise geplant ist: Den Starttermin auf den Tag der ersten Fahrt legen, damit keine Laufzeit ungenutzt verläuft.

Häufige Fragen zur Senioren BahnCard

Kann ich die Senioren BahnCard beantragen, wenn ich noch nicht in Rente bin?

Ja. Die Senioren BahnCard ist ausschließlich an das Alter geknüpft, nicht an den Rentenstatus. Wer am ersten Geltungstag 65 Jahre oder älter ist, bekommt den Seniorentarif, unabhängig davon, ob weiterhin gearbeitet wird oder Rentenzahlungen laufen.

Gilt die BahnCard auch für Mitfahrende?

Nein. Die Senioren BahnCard ist personengebunden und gilt ausschließlich für die bestellende Person. Beim Super Sparpreis Senioren und Sparpreis Senioren können Kinder bis 14 Jahre häufig kostenfrei mitreisen, wenn sie beim Ticketkauf angegeben werden. Für mitreisende Erwachsene gilt das nicht.

Lässt sich die Senioren BahnCard mit dem Deutschlandticket kombinieren?

Beide Produkte laufen unabhängig. Das Deutschlandticket gilt für den Nahverkehr, die Senioren BahnCard für Fernverkehrstickets in ICE und IC. Wer beides nutzt, kann beide Karten gleichzeitig führen, zahlt aber beide Beiträge getrennt. Die BahnCard senkt den Preis des Deutschlandtickets nicht.

Quellen

Deutsche Bahn: Senioren BahnCard — Übersicht Preise und Varianten