Rente, ich komme! Wann man frühestens beginnen kann zeigt die Tabelle

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Viele Menschen sprechen über den Renteneintritt noch immer so, als gäbe es dafür eine einzige feste Altersgrenze. In der Praxis ist die Lage deutlich komplizierter. Wer in Deutschland wissen will, wann der Ruhestand frühestens beginnen kann, muss zunächst unterscheiden, um welche Rentenart es überhaupt geht.

Denn zwischen Regelaltersrente, Altersrente für langjährig Versicherte, Altersrente für besonders langjährig Versicherte und der Rente für schwerbehinderte Menschen liegen teils erhebliche Unterschiede.

Hinzu kommt, dass nicht nur das Geburtsjahr eine Rolle spielt, sondern auch die Zahl der anrechenbaren Versicherungsjahre und die Frage, ob ein Rentenbeginn mit dauerhaften Abschlägen akzeptiert wird.

Wer sich mit dem Thema beschäftigt, stößt schnell auf den Wunsch nach einer einfachen Antwort: Ab wann darf ich raus aus dem Arbeitsleben? Genau an dieser Stelle beginnt die eigentliche Herausforderung. „Frühestens“ bedeutet im Rentenrecht nicht automatisch „ohne Einbußen“.

Manche Renten lassen sich vorzeitig beziehen, doch dann sinkt die monatliche Zahlung dauerhaft. Andere Varianten ermöglichen einen früheren Ausstieg ohne Abschläge, setzen aber besonders lange Versicherungszeiten voraus. Die viel zitierte „Rente mit 63“ ist deshalb längst kein pauschales Versprechen mehr, sondern nur noch unter bestimmten Bedingungen erreichbar.

Die Tabelle: Wann der Rentenbeginn frühestens möglich ist

Rentenart Frühester möglicher Beginn Regelaltersrente Ohne besondere Sonderregelung mit Erreichen der persönlichen Regelaltersgrenze. Diese wird schrittweise auf 67 Jahre angehoben; für ab 1964 Geborene gilt 67 Jahre. Altersrente für langjährig Versicherte Ab 63 Jahren möglich, wenn 35 Versicherungsjahre erfüllt sind. Bei einem Beginn vor der persönlichen Altersgrenze fallen dauerhafte Abschläge an. Für ab 1964 Geborene liegt die abschlagsfreie Grenze auch hier bei 67 Jahren. Altersrente für besonders langjährig Versicherte Abschlagsfrei früher möglich, wenn 45 Versicherungsjahre vorliegen. Für die Jahrgänge 1953 bis 1963 steigt die Grenze stufenweise von 63 auf 65 Jahre. Für ab 1964 Geborene gilt 65 Jahre. Ein noch früherer Beginn ist nicht möglich. Altersrente für schwerbehinderte Menschen Bei 35 Versicherungsjahren und anerkannter Schwerbehinderung früher als die Regelaltersrente. Abschlagsfrei steigt die Altersgrenze stufenweise auf 65 Jahre, vorzeitig ist ein Beginn bis zu drei Jahre früher mit Abschlägen möglich.

Die Tabelle zeigt bereits, warum pauschale Aussagen über den frühesten Rentenstart oft in die Irre führen. Ein 63. Geburtstag allein sagt noch nichts darüber aus, ob tatsächlich ein Rentenanspruch besteht, welche Rentenart genutzt werden kann und ob der Schritt finanziell sinnvoll ist. Für viele Versicherte lautet die nüchterne Wahrheit: Früh in Rente zu gehen ist zwar möglich, aber nicht automatisch günstig.

Die Regelaltersrente: Der gesetzliche Normalfall

Die Regelaltersrente ist für die meisten Menschen der Maßstab, an dem sich alle anderen Varianten orientieren. Die Altersgrenze wurde in Deutschland schrittweise angehoben.

Für die Jahrgänge ab 1964 liegt sie bei 67 Jahren. Wer älter ist, gehört je nach Geburtsjahr noch zu einer Übergangsphase, in der die Altersgrenze schrittweise zwischen 65 und 67 Jahren steigt. Wer also wissen will, wann der Ruhestand ohne Sondervoraussetzungen beginnt, muss zuerst sein Geburtsjahr prüfen.

Diese Regelaltersrente wirkt auf den ersten Blick schlicht, ist in der öffentlichen Debatte aber oft der Ausgangspunkt für Missverständnisse. Denn viele Menschen hören, dass jemand „schon mit 63“ oder „mit 65“ in Rente geht, und schließen daraus, dass dies für alle möglich sein müsste.

Tatsächlich handelt es sich dabei meistens nicht um die Regelaltersrente, sondern um besondere Altersrenten mit zusätzlichen Voraussetzungen. Das gesetzliche Normalmodell bleibt für Jüngere klar: Ohne Sonderstatus und ohne besonders lange Versicherungsbiografie führt der Weg regulär bis 67.

35 Versicherungsjahre: Früher raus, aber meist nicht ohne Preis

Eine häufig genutzte Möglichkeit ist die Altersrente für langjährig Versicherte. Dafür müssen 35 Versicherungsjahre vorhanden sein. Wer diese Bedingung erfüllt, kann bereits ab 63 Jahren in Rente gehen. Doch genau hier lauert der Unterschied zwischen „dürfen“ und „sinnvollerweise tun“.

Denn der frühere Beginn ist in vielen Fällen mit einem dauerhaften Abschlag verbunden. Für jeden Monat, den die Rente vorzeitig bezogen wird, sinkt sie um 0,3 Prozent. Bei besonders frühem Rentenbeginn kann sich so ein spürbarer Abzug ergeben, der ein Leben lang bestehen bleibt.

Für Versicherte des Geburtsjahrgangs 1964 und jünger ist die Lage besonders klar. Sie können diese Rentenart zwar mit 63 beginnen, ihre persönliche abschlagsfreie Altersgrenze liegt aber bei 67. Wer also die volle Spanne nutzt, geht 48 Monate früher in Ruhestand und muss deshalb mit einem Abschlag von bis zu 14,4 Prozent leben.

Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten ist das keine kleine Rechengröße, sondern eine Entscheidung mit langfristigen Folgen für das gesamte Alterseinkommen.

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Interessant ist dabei auch, was auf die 35 Jahre angerechnet werden kann. Es zählen nicht nur klassische Beschäftigungszeiten.

Auch Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, bestimmte Zeiten mit Sozialleistungen sowie Anrechnungszeiten etwa wegen Krankheit, Schwangerschaft, Ausbildung oder Arbeitslosigkeit können berücksichtigt werden. Dadurch erreichen viele Versicherte die 35 Jahre eher als gedacht. Das erklärt, warum diese Rentenart für breite Gruppen überhaupt erreichbar ist.

45 Versicherungsjahre: Warum die „Rente mit 63“ nur noch bedingt stimmt

Kaum ein Begriff hält sich so hartnäckig wie die „Rente mit 63“. Tatsächlich trifft diese Bezeichnung heute nur noch auf ältere Übergangsjahrgänge zu. Gemeint ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte.

Wer 45 Versicherungsjahre nachweisen kann, darf vor der Regelaltersgrenze in den Ruhestand wechseln, ohne Abschläge hinnehmen zu müssen. Allerdings wurde die Altersgrenze für jüngere Jahrgänge schrittweise angehoben. Für die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1963 steigt sie in Zweimonatsschritten, und für ab 1964 Geborene liegt sie bei 65 Jahren.

Damit ist die populäre Formel im Jahr 2026 nur noch bedingt brauchbar. Wer etwa 1962 geboren wurde, erreicht diese Rentenart erst mit 64 Jahren und acht Monaten. Wer 1964 oder später geboren wurde, kann sie erst mit 65 nutzen.

Das klingt im Vergleich zur Regelaltersrente immer noch attraktiv, weil damit ein abschlagsfreier Rentenbeginn bis zu zwei Jahre vor dem regulären Alter möglich bleibt. Doch die Vorstellung, jeder könne schlicht mit 63 ohne Einbußen aufhören, gehört der Vergangenheit an.

Hinzu kommt eine weitere Besonderheit: Diese Rentenart kann nicht vorzeitig mit Abschlägen genutzt werden. Entweder die maßgebliche Altersgrenze und die 45 Jahre sind erfüllt, oder eben nicht. Wer darunter bleibt, muss auf eine andere Rentenart ausweichen.

Für viele Versicherte ist genau das der entscheidende Punkt, denn 45 Versicherungsjahre sind deutlich anspruchsvoller als 35. Zwar zählen neben Pflichtbeiträgen auch Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und bestimmte Zeiten mit Lohnersatzleistungen. Arbeitslosengeld II zählt jedoch nicht mit, und auch Zeiten des Arbeitslosengeldbezugs in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn werden grundsätzlich nur eingeschränkt anerkannt.

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Die Rente für schwerbehinderte Menschen: Früherer Ausstieg unter besonderen Voraussetzungen

Eine weitere Möglichkeit des früheren Rentenbeginns betrifft schwerbehinderte Menschen. Wer einen Grad der Behinderung von mindestens 50 hat und 35 Versicherungsjahre erfüllt, kann diese Rentenart nutzen. Auch hier wird die abschlagsfreie Altersgrenze schrittweise angehoben und liegt für jüngere Jahrgänge schließlich bei 65 Jahren. Ein vorzeitiger Bezug ist bis zu drei Jahre früher möglich, dann allerdings mit Abschlägen von bis zu 10,8 Prozent.

Für Betroffene kann diese Rentenart eine erhebliche Entlastung sein, weil sie den Übergang aus belastenden Erwerbssituationen erleichtert. Zugleich zeigt sie, wie differenziert das deutsche Rentenrecht inzwischen aufgebaut ist.

Der früheste Rentenbeginn hängt eben nicht nur von Berufsjahren ab, sondern in bestimmten Fällen auch vom gesundheitlichen Status. Wer sich auf Hörensagen verlässt, übersieht diese Unterschiede leicht und plant womöglich mit einem Rentenalter, das auf den eigenen Fall gar nicht passt.

Warum „frühestens“ nicht automatisch „beste Lösung“ bedeutet

Die Debatte über den Renteneintritt wird oft auf eine einzige Frage verengt: Wann darf ich aufhören? Mindestens ebenso wichtig ist aber die zweite Frage: Was kostet mich dieser Schritt?

Wer eine Altersrente vorzeitig in Anspruch nimmt, erkauft sich zusätzliche freie Zeit oft mit einem dauerhaft niedrigeren Monatsbetrag. Das kann tragbar sein, wenn zusätzliches Einkommen vorhanden ist, etwa aus Betriebsrenten, privater Vorsorge, Vermögen oder weiterem Erwerb in Teilzeit. Es kann aber auch dazu führen, dass aus einem frühen Ausstieg später eine finanzielle Belastung wird.

Gerade weil Abschläge lebenslang gelten, sollte der Rentenbeginn nicht allein emotional geplant werden. Die Aussicht, zwei, drei oder vier Jahre früher aus dem Beruf auszusteigen, ist verlockend.

Doch dieselbe Entscheidung wirkt sich auf jeden weiteren Rentenmonat aus. Wer sehr lange lebt, spürt die Einbußen entsprechend lange. Ein früher Rentenstart ist deshalb nicht nur eine Frage des Rechts, sondern auch eine Frage des persönlichen Rechenwegs und der Lebensplanung.

Was im Jahr 2026 zusätzlich wichtig ist

Wer 2026 neu in Rente geht, muss außerdem die steuerliche Seite stärker mitdenken. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung sind für Neurentnerinnen und Neurentner des Jahres 2026 bereits 84 Prozent der Rente steuerpflichtig; nur 16 Prozent der ersten vollen Bruttojahresrente bleiben steuerfrei.

Das bedeutet nicht, dass automatisch Einkommensteuer anfällt, weil auch Freibeträge und weitere Einkünfte eine Rolle spielen. Es bedeutet aber, dass Rentenentscheidungen heute stärker als früher im Zusammenspiel mit Steuern, Krankenversicherung und möglichem Hinzuverdienst betrachtet werden müssen.

Der Blick allein auf das Eintrittsalter reicht also nicht mehr aus. Wer die Frage „Wann darf ich frühestens?“ seriös beantworten will, muss heute mehrere Ebenen zusammendenken: die passende Rentenart, die anrechenbaren Versicherungszeiten, das konkrete Geburtsjahr, die Höhe möglicher Abschläge und die finanzielle Wirkung nach dem Rentenstart. Erst aus dieser Kombination ergibt sich ein realistisches Bild.

Beispiel aus der Praxis

Martina ist 63 Jahre alt und arbeitet seit vielen Jahren im Einzelhandel. Sie hat früh ins Berufsleben begonnen, zwei Kinder erzogen und kommt inzwischen auf 36 anrechenbare Versicherungsjahre. Damit erfüllt sie die Voraussetzung für die Altersrente für langjährig Versicherte. Grundsätzlich könnte sie also bereits mit 63 Jahren in Rente gehen.

Allerdings wäre dieser Rentenbeginn nicht abschlagsfrei. Weil Martina ihre Rente mehrere Jahre vor ihrer regulären Altersgrenze beziehen würde, müsste sie dauerhafte Kürzungen in Kauf nehmen. Nach einem Beratungsgespräch bei der Deutschen Rentenversicherung entscheidet sie sich deshalb, noch etwas weiterzuarbeiten. So kann sie ihre spätere Monatsrente erhöhen und den dauerhaften Abzug verringern. Das Beispiel zeigt, dass der frühestmögliche Rentenbeginn nicht automatisch die beste Lösung ist. Entscheidend ist, wie hoch die Abschläge ausfallen und ob die persönliche finanzielle Situation einen früheren Ausstieg wirklich trägt.

Fünf Fragen und Antworten zum Thema

Frage 1: Kann heute noch jeder mit 63 Jahren in Rente gehen?

Nein. Mit 63 Jahren kann nur unter bestimmten Voraussetzungen eine Altersrente beginnen. Meistens ist das nur dann möglich, wenn mindestens 35 Versicherungsjahre vorliegen. Dann handelt es sich in der Regel um die Altersrente für langjährig Versicherte. Diese ist aber häufig mit dauerhaften Abschlägen verbunden.

Frage 2: Was bedeutet „abschlagsfrei“ beim Rentenbeginn?

Abschlagsfrei bedeutet, dass die Rente nicht wegen eines vorzeitigen Beginns gekürzt wird. Wer vor der maßgeblichen Altersgrenze in Rente geht, muss bei vielen Rentenarten mit Abzügen rechnen. Diese Kürzungen gelten dauerhaft und bleiben auch in späteren Jahren bestehen.

Frage 3: Was ist mit der bekannten „Rente mit 63“ gemeint?

Damit ist meist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gemeint. Dafür müssen 45 Versicherungsjahre vorliegen. Früher war diese Rentenart für bestimmte Jahrgänge tatsächlich schon mit 63 möglich. Für jüngere Jahrgänge wurde die Altersgrenze aber schrittweise angehoben. Für viele Betroffene liegt sie heute bei 64, 65 oder noch darüber.

Frage 4: Welche Rolle spielen die Versicherungsjahre?

Die Versicherungsjahre entscheiden darüber, welche Rentenart überhaupt infrage kommt. Mit 35 Jahren ist ein früherer Rentenbeginn unter Umständen möglich, oft aber mit Abschlägen. Mit 45 Jahren kann ein früherer Beginn in bestimmten Fällen auch ohne Abschläge erreicht werden. Deshalb sollten Versicherte ihre Renteninformation genau prüfen.

Frage 5: Warum sollte der früheste Rentenbeginn gut überlegt werden?

Ein früher Rentenstart klingt für viele Menschen attraktiv, weil er mehr freie Zeit bedeutet. Gleichzeitig kann er die monatliche Rente dauerhaft senken. Deshalb sollte nicht nur das Alter betrachtet werden, sondern auch die finanzielle Wirkung über viele Jahre hinweg. Wer zu früh entscheidet, riskiert spürbare Einbußen im Alter.

Fazit: Der früheste Rentenbeginn ist immer individuell

Die Vorstellung eines einheitlichen Rentenalters passt längst nicht mehr zur Wirklichkeit des deutschen Rentenrechts. Wer einfach nur wissen will, wann der Ruhestand frühestens beginnen kann, bekommt zwar eine Zahl genannt, aber noch keine verlässliche Antwort.

Entscheidend ist, ob 35 oder 45 Versicherungsjahre vorliegen, ob eine Schwerbehinderung anerkannt ist und ob ein früherer Rentenbeginn notfalls mit Abschlägen akzeptiert wird. Für manche ist 63 tatsächlich erreichbar, für viele andere erst 65 oder 67, wenn keine Abzüge entstehen sollen.

Darum ist die Tabelle nur der Einstieg. Sie zeigt, was rechtlich frühestens möglich ist. Ob dieser Zeitpunkt auch vernünftig ist, hängt von der individuellen Biografie und den finanziellen Folgen ab. Der Satz „Rente, ich komme!“ klingt leicht. Die Entscheidung dahinter ist es nicht. Gerade deshalb lohnt es sich, frühzeitig genau hinzusehen – nicht nur auf das Alter, sondern auf die Bedingungen, die dahinterstehen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, „Wann kann ich in Rente gehen?“

Deutsche Rentenversicherung, „Altersrenten für langjährig und besonders langjährig Versicherte“ Bundesministerium für Arbeit und Soziales, „Abschlagsfreie Altersrente für langjährig Versicherte“, Gesetze im Internet, § 235 SGB VI zur Regelaltersgrenze