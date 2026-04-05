Erwerbsminderungsrente steigt im Juli – Tabelle zeigt Erhöhung der EM-Rente

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Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente steigt zum 1. Juli 2026 spürbar. Für viele Betroffene ist das eine wichtige Nachricht, weil diese Leistung oft die wirtschaftliche Grundlage sichert, wenn aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr gearbeitet werden kann. Die Anpassung fällt in diesem Jahr mit 4,24 Prozent vergleichsweise deutlich aus. Damit wächst nicht nur die laufende Monatsrente, sondern in vielen Fällen auch ein Zuschlag, den bestimmte Bestandsrentner zusätzlich erhalten.

Für Menschen mit voller oder teilweiser Erwerbsminderung ist die jährliche Rentenanpassung weit mehr als eine statistische Größe. Sie entscheidet darüber, ob die Rente zumindest teilweise mit der allgemeinen Lohnentwicklung Schritt hält. Gerade bei Haushalten mit engem finanziellen Spielraum macht schon ein Plus von einigen Dutzend Euro im Monat einen Unterschied.

Warum die Erwerbsminderungsrente im Juli 2026 steigt

Die Rentenanpassung erfolgt jedes Jahr zum 1. Juli. Maßgeblich ist der aktuelle Rentenwert, also der Betrag, den ein Entgeltpunkt in der gesetzlichen Rentenversicherung wert ist. Steigt dieser Rentenwert, erhöhen sich auch die laufenden Rentenzahlungen. Zum 1. Juli 2026 steigt der aktuelle Rentenwert von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Daraus ergibt sich die Anhebung um 4,24 Prozent.

Für Bezieherinnen und Bezieher einer Erwerbsminderungsrente bedeutet das: Die Bruttorente wird automatisch neu berechnet. Ein Antrag ist dafür nicht erforderlich. Wer bereits eine bewilligte volle oder teilweise Erwerbsminderungsrente erhält, bekommt die Erhöhung grundsätzlich mit der turnusmäßigen Rentenanpassung. Die neue Rentenhöhe wird von der Deutschen Rentenversicherung mitgeteilt.

Weshalb Erwerbsminderungsrentner besonders genau hinschauen sollten

Die Erwerbsminderungsrente ist für viele Menschen keine ergänzende Leistung, sondern ihr monatliches Haupteinkommen. Anders als bei Altersrenten stehen am Anfang des Rentenbezugs oft gesundheitliche Krisen, ein abrupter Ausstieg aus dem Berufsleben und nicht selten ein deutlicher Rückgang des bisherigen Einkommens. Deshalb wird jede Anpassung besonders aufmerksam verfolgt.

Hinzu kommt, dass bei Erwerbsminderungsrenten unterschiedliche Konstellationen vorkommen. Manche erhalten eine volle Erwerbsminderungsrente, andere eine teilweise. Wieder andere beziehen zusätzlich einen Zuschlag, der für bestimmte ältere Bestandsrenten seit Juli 2024 eingeführt wurde und seit Dezember 2025 in die laufende Rentenzahlung integriert ist.

Dadurch kann die Anpassung im Einzelfall etwas komplexer wirken als bei einer gewöhnlichen Altersrente. Am Grundprinzip ändert das jedoch nichts: Steigt der Rentenwert, steigt auch die zugrunde liegende gesetzliche Rentenleistung.

Wie sich die Erhöhung konkret berechnet

Die Rechnung ist grundsätzlich einfach. Die bisherige Bruttorente wird mit dem Anpassungsfaktor 1,0424 multipliziert. Aus 1.000 Euro werden damit 1.042,40 Euro. Aus 1.500 Euro werden 1.563,60 Euro. Entscheidend ist dabei immer der Bruttobetrag vor dem Abzug von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Wer seine neue Rente überschlagen möchte, kann daher die bisherige monatliche Bruttorente mit 4,24 Prozent erhöhen. In der Praxis berechnet die Deutsche Rentenversicherung den genauen Betrag automatisch. Geringfügige Abweichungen im Auszahlungsbetrag können sich im Einzelfall durch Beitragsabzüge oder besondere rentenrechtliche Konstellationen ergeben.

Tabelle zeigt Erhöhung: So verändern sich typische Bruttorenten ab 1. Juli 2026

Bisherige monatliche Bruttorente Neue monatliche Bruttorente ab 1. Juli 2026 800,00 Euro 833,92 Euro 900,00 Euro 938,16 Euro 1.000,00 Euro 1.042,40 Euro 1.100,00 Euro 1.146,64 Euro 1.200,00 Euro 1.250,88 Euro 1.300,00 Euro 1.355,12 Euro 1.400,00 Euro 1.459,36 Euro 1.500,00 Euro 1.563,60 Euro 1.800,00 Euro 1.876,32 Euro 2.000,00 Euro 2.084,80 Euro

Die Tabelle zeigt beispielhaft, wie sich die Erhöhung in der Praxis auswirkt. Gerade im Bereich der Erwerbsminderungsrenten, die oft zwischen einigen hundert und gut tausend Euro liegen, bewegt sich das monatliche Plus häufig in einer Größenordnung zwischen rund 30 und 60 Euro brutto. Das ist keine grundlegende finanzielle Entlastung in allen Lebensbereichen, kann aber helfen, gestiegene Alltagskosten etwas besser aufzufangen.

Was von der Erhöhung netto übrig bleibt

Wichtig ist der Unterschied zwischen Brutto- und Nettorente. Die Rentenanpassung bezieht sich auf die Bruttorente. Ausgezahlt wird jedoch die Rente nach Abzug der Beiträge zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung, sofern eine Versicherungspflicht in der Krankenversicherung der Rentner besteht oder entsprechende Beiträge zu leisten sind.

Das bedeutet: Wer auf seine Bruttorente 42,40 Euro mehr erhält, bekommt netto etwas weniger zusätzlich ausgezahlt. Wie hoch der tatsächliche Zuwachs auf dem Konto ausfällt, hängt vom individuellen Versicherungsstatus und von den jeweils geltenden Beitragssätzen ab. Deshalb sollten Betroffene ihre Rentenanpassungsmitteilung genau lesen. Dort ist die neue Bruttorente ebenso ausgewiesen wie der tatsächliche Zahlbetrag.

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Welche Rolle der Zuschlag für ältere Erwerbsminderungsrenten spielt

Für einen Teil der Erwerbsminderungsrentner kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Bestimmte Bestandsrenten profitieren seit Juli 2024 von einem gesetzlichen Zuschlag. Seit Dezember 2025 wird dieser Zuschlag nicht mehr separat überwiesen, sondern gemeinsam mit der laufenden Rente ausgezahlt. Für Berechtigte ist das auf dem Konto übersichtlicher geworden, weil aus zwei Zahlungen eine geworden ist.

Auch dieser Bereich ist für viele Betroffene wichtig, weil die Erwerbsminderungsrente in der Vergangenheit vielfach als zu niedrig kritisiert wurde, besonders bei älteren Rentenbeginnen. Der Zuschlag sollte hier eine finanzielle Verbesserung bringen.

Wenn sich nun zum 1. Juli 2026 die gesetzliche Rente erhöht, wirkt sich das bei entsprechenden Fällen ebenfalls auf die laufende Zahlung aus. Wer zu diesem Personenkreis gehört, sollte seine Bescheide und Mitteilungen besonders aufmerksam prüfen, weil sich die Zusammensetzung des Zahlbetrags nicht immer auf den ersten Blick erschließt.

Gilt die Erhöhung für volle und teilweise Erwerbsminderungsrenten gleichermaßen?

Ja. Die jährliche Rentenanpassung erfasst grundsätzlich gesetzliche Renten allgemein und damit auch die Erwerbsminderungsrente. Sie gilt sowohl für volle als auch für teilweise Erwerbsminderungsrenten. Der Unterschied liegt nicht in der prozentualen Anpassung, sondern in der Ausgangshöhe der jeweiligen Rente. Da die teilweise Erwerbsminderungsrente niedriger ausfällt als die volle, ist dort auch der absolute Zuwachs in Euro geringer.

Wer eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bezieht, sollte zudem weiterhin mögliche Auswirkungen von Hinzuverdienst im Blick behalten. Die Rentenerhöhung ändert nichts daran, dass im Einzelfall weitere Einkünfte auf die Rentenhöhe Einfluss haben können. Die jährliche Anpassung ist also nur ein Baustein in der individuellen Berechnung.

Wann das Geld tatsächlich ausgezahlt wird

Entscheidend ist nicht nur die Höhe der Erhöhung, sondern auch der Zeitpunkt, an dem sie ankommt. Die Rentenanpassung gilt ab dem 1. Juli 2026. In der Praxis wird die neue Rentenhöhe mit der jeweiligen regulären Zahlung berücksichtigt. Viele Rentnerinnen und Rentner erhalten im Vorfeld eine Rentenanpassungsmitteilung, in der die neue Höhe ausgewiesen wird.

Wer sich wundert, warum der Zahlbetrag auf dem Konto nicht exakt dem rechnerischen Plus aus der Tabelle entspricht, sollte zuerst die Mitteilung der Rentenversicherung prüfen. Dort lassen sich Änderungen bei Beitragsabzügen oder Besonderheiten bei Zuschlägen nachvollziehen. Gerade bei Erwerbsminderungsrenten mit ergänzenden Bestandteilen ist der Auszahlungsbetrag nicht immer mit einer bloßen Prozentrechnung vollständig erklärt.

Was Betroffene jetzt beachten sollten

Für die meisten Empfänger einer Erwerbsminderungsrente besteht zunächst kein Handlungsbedarf. Die Erhöhung erfolgt automatisch. Sinnvoll ist es dennoch, die Rentenanpassungsmitteilung sorgfältig zu prüfen und den neuen Zahlbetrag mit dem bisherigen zu vergleichen. So lässt sich schnell erkennen, ob die Anpassung wie erwartet umgesetzt wurde.

Wer zusätzlich einen Zuschlag für ältere Erwerbsminderungsrenten erhält, sollte besonders darauf achten, wie sich die neue Zahlung zusammensetzt. Wer daneben weitere Einkünfte erzielt oder mit einer Anrechnung rechnet, sollte die individuellen Auswirkungen genau betrachten. In Zweifelsfällen empfiehlt sich eine Nachfrage bei der Deutschen Rentenversicherung, damit Missverständnisse über Brutto- und Nettobeträge, Zuschläge oder Hinzuverdienst gar nicht erst entstehen.

Fazit

Die Erwerbsminderungsrente steigt zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent. Damit erhöht sich der aktuelle Rentenwert von 40,79 Euro auf 42,52 Euro, und viele Betroffene können mit einem spürbaren Aufschlag auf ihre monatliche Bruttorente rechnen. Für eine Rente von 1.000 Euro bedeutet das etwa 42,40 Euro mehr im Monat, bei 1.500 Euro sind es 63,60 Euro.

Für viele Haushalte wird diese Erhöhung keine finanzielle Entwarnung bedeuten. Sie ist aber ein relevanter Schritt, weil sie die laufende Rente an die allgemeine Lohnentwicklung anpasst und damit die Kaufkraft wenigstens teilweise stützt. Besonders bei Erwerbsminderungsrentnern, die oft auf jeden zusätzlichen Euro angewiesen sind, ist die Anpassung 2026 deshalb von spürbarer praktischer Bedeutung.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, „Rentenanpassung 2026: Renten steigen im Juli um 4,24 Prozent“, Meldung vom 5. März 2026. Angaben zur Höhe der Rentenanpassung, zum neuen Rentenwert, zur Beispielrechnung und zur einheitlichen Anpassung in Ost und West.