Bürgergeld: Für Nachzahlungen läuft jetzt die Frist

Wer 2025 zu wenig Bürgergeld erhalten hat, kann möglicherweise noch Geld vom Jobcenter zurückbekommen. Doch die Zeit wird knapp. Spätestens am 31. Dezember 2026 muss ein Überprüfungsantrag eingehen, damit Nachzahlungen für das vergangene Jahr auf diesem Weg noch möglich sind.

Besonders bei Mietkosten, nicht berücksichtigten Mehrbedarfen und falsch angerechnetem Einkommen können sich über mehrere Monate erhebliche Beträge ansammeln. Selbst ein längst bestandskräftiger Bescheid lässt sich unter bestimmten Voraussetzungen noch korrigieren.

Warum der 31. Dezember 2026 entscheidend ist

Ein Bescheid wird bestandskräftig, wenn er nicht mehr mit einem regulären Widerspruch angefochten werden kann. Das bedeutet jedoch nicht, dass Fehler des Jobcenters endgültig hingenommen werden müssen.

Nach § 44 SGB X können rechtswidrige Entscheidungen auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist überprüft werden. Für Leistungen nach dem SGB II beschränkt § 40 SGB II den möglichen Nachzahlungszeitraum allerdings auf ein Jahr, das vom Beginn des Kalenderjahres der Antragstellung zurückgerechnet wird.

Geht der Antrag noch 2026 ein, sind deshalb Nachzahlungen für Leistungszeiträume ab dem 1. Januar 2025 möglich. Bei einem erstmals 2027 gestellten Antrag beginnt dieser Zeitraum dagegen erst am 1. Januar 2026.

Entscheidend ist, dass der ursprüngliche Bescheid tatsächlich fehlerhaft war und dadurch zustehende Leistungen nicht ausgezahlt wurden. Allein die rechtzeitige Antragstellung begründet noch keinen Zahlungsanspruch.

Fehler bei der Miete können mehrere Hundert Euro kosten

Ein wichtiger Prüfpunkt sind die Kosten der Unterkunft. Nach § 22 SGB II müssen Jobcenter die gesetzlich anzuerkennenden Wohn- und Heizkosten bei der Leistungsberechnung berücksichtigen.

Besondere Bedeutung hat die 2025 geltende Karenzzeit. Während dieser wurden bei erstmaligem Leistungsbezug die tatsächlichen Unterkunftskosten unter bestimmten Voraussetzungen übernommen. Für Heizkosten galt weiterhin die Angemessenheitsprüfung.

Hat das Jobcenter beispielsweise sechs Monate lang jeweils 70 Euro zu wenig Miete berücksichtigt, ergibt sich bei entsprechend höherem Leistungsanspruch eine mögliche Nachzahlung von 420 Euro.

Bereits früher berichtete gegen-hartz.de darüber, dass Jobcenter während der Karenzzeit Mietkosten unrechtmäßig gekürzt haben.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld: Jobcenter darf Miete schon im ersten Jahr kürzen

Für eine Überprüfung sollten Betroffene den Mietvertrag, die damaligen Bewilligungsbescheide und den Berechnungsbogen miteinander vergleichen.

Vergessene Mehrbedarfe können zusätzliche Nachzahlungen bringen

Auch bei Mehrbedarfen lohnt sich ein genauer Blick. Diese Leistungen werden unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich zum regulären Bürgergeld berücksichtigt.

Ein Beispiel ist die dezentrale Warmwasserbereitung. Wer sein Warmwasser mit einem elektrischen Durchlauferhitzer oder Boiler erzeugt, kann nach § 21 Absatz 7 SGB II einen zusätzlichen Bedarf geltend machen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Für einen alleinstehenden Erwachsenen mit einem Regelbedarf von 563 Euro betrug die Pauschale 2025 monatlich 12,95 Euro. Wurde dieser Betrag ein ganzes Jahr zu Unrecht nicht berücksichtigt, ergibt sich rechnerisch eine Nachzahlung von 155,40 Euro.

Weitere mögliche Fehler betreffen Mehrbedarfe für Alleinerziehende, Schwangere oder Menschen, die aus medizinischen Gründen eine kostenaufwendige Ernährung benötigen.

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Falsch angerechnetes Einkommen schmälert das Bürgergeld

Auch Erwerbstätige, die ihren Lohn mit Bürgergeld aufstocken, sollten ihre alten Berechnungen prüfen. Das Jobcenter darf nicht jeden verdienten Euro vollständig auf den Leistungsanspruch anrechnen.

Nach § 11b SGB II gelten besondere Freibeträge. Bei einem monatlichen Bruttoverdienst von beispielsweise 900 Euro ergab sich 2025 im üblichen Fall ein Erwerbstätigenfreibetrag von insgesamt 298 Euro einschließlich des Grundabsetzbetrags von 100 Euro.

Steuern und Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung sind bei der Einkommensberechnung zusätzlich zu berücksichtigen. Die genaue Anrechnung richtet sich nach den persönlichen Verhältnissen.

Wurde ein Freibetrag übersehen oder Einkommen versehentlich doppelt berücksichtigt, kann das Bürgergeld zu niedrig ausgefallen sein.

Dass solche Fragen relevant sind, zeigen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Im Jahr 2025 gingen bundesweit 501.667 Widersprüche gegen Jobcenterentscheidungen ein. Besonders häufig betrafen sie Unterkunftskosten sowie die Anrechnung von Einkommen und Vermögen.

So sichern Betroffene mögliche Nachzahlungen für 2025

Wer einen Fehler entdeckt, sollte einen Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X stellen. Ein besonderes Formular ist dafür nicht vorgeschrieben.

Wichtig ist, den betroffenen Bescheid, den Leistungszeitraum und den vermuteten Berechnungsfehler möglichst genau zu benennen. Eine pauschale Aufforderung, sämtliche alten Bescheide erneut zu prüfen, kann dagegen ohne Sachprüfung zurückgewiesen werden.

Hilfreich sind Kopien der damaligen Bescheide sowie passende Nachweise wie Mietverträge, Lohnabrechnungen oder Unterlagen zu einem Mehrbedarf.

Der Antrag sollte bei dem Jobcenter eingereicht werden, das die beanstandete Entscheidung erlassen hat. Wer ihn persönlich abgibt, kann sich den Eingang auf einer Kopie bestätigen lassen. Bei elektronischer Übermittlung über den angebotenen Zugang sollte die Eingangsbestätigung aufbewahrt werden.

Wichtig ist der nachweisbare Eingang noch im Jahr 2026. Ein Brief, der erst im Januar 2027 beim Jobcenter ankommt, wahrt den Nachzahlungszeitraum für 2025 nicht.

Häufige Fragen zu Bürgergeld-Nachzahlungen

Muss das Jobcenter noch 2026 über meinen Antrag entscheiden?

Nein. Entscheidend für den möglichen Nachzahlungszeitraum ist das Jahr, in dem der Überprüfungsantrag gestellt wurde. Eine Bearbeitung erst 2027 verkürzt diesen Zeitraum nicht.

Kann ich eine Nachzahlung bekommen, obwohl ich kein Bürgergeld mehr beziehe?

Ja. Auch ehemalige Leistungsberechtigte können fehlerhafte Bescheide überprüfen lassen. Entscheidend ist, ob für den damaligen Zeitraum ein höherer Leistungsanspruch bestand.

Was passiert, wenn das Jobcenter meinen Überprüfungsantrag ablehnt?

Gegen den Ablehnungsbescheid kann in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Wird auch dieser zurückgewiesen, besteht die Möglichkeit einer Klage beim Sozialgericht.

Quellen

§ 44 SGB X – Überprüfung bestandskräftiger Bescheide

§ 40 SGB II – Begrenzung rückwirkender Nachzahlungen

§ 22 SGB II – Unterkunft und Heizung

§ 21 SGB II – Mehrbedarfe

§ 11b SGB II – Einkommensfreibeträge

Bundesagentur für Arbeit – Überprüfung nach § 44 SGB X

Bundesagentur für Arbeit – Widersprüche und Klagen 2025