Rente mit 67 auf der Kippe – Neue Altersgrenzen sorgen für Probleme

Wer wegen einer schweren Erkrankung frühzeitig Erwerbsminderungsrente erhält, könnte von einer künftigen Anhebung des Rentenalters anders betroffen sein als ein gleichaltriger Versicherter, der erst Jahre später in Rente geht. Die Deutsche Rentenversicherung warnt deshalb vor Problemen mit der geplanten Fünfjahresfrist.

Die Alterssicherungskommission will das Rentenalter künftig an die steigende Lebenserwartung koppeln. Neue Altersgrenzen sollen mindestens fünf Jahre im Voraus feststehen. Doch gerade bei Erwerbsminderungsrenten und Renten für schwerbehinderte Menschen könnte dieser Zeitraum nicht ausreichen.

Rentenalter soll ab 2032 weiter steigen

Nach dem Vorschlag der Alterssicherungskommission soll die Regelaltersgrenze ab 2032 über die bisherigen 67 Jahre hinaus steigen. Als erste könnten Versicherte des Geburtsjahrgangs 1965 betroffen sein.

Nach den derzeitigen Annahmen würde sich die Altersgrenze innerhalb von zehn Jahren um ungefähr sechs Monate erhöhen. Wie stark sie tatsächlich steigt, soll von der weiteren Lebenserwartung abhängen.

Die Kommission empfiehlt, jede neue Altersgrenze mindestens fünf Jahre vorher festzulegen. Anders als heute würden damit nicht mehr sämtliche künftigen Altersgrenzen bereits Jahrzehnte im Voraus gesetzlich feststehen.

Der Bundesvorstand der Deutschen Rentenversicherung hat am 4. September 2026 ausdrücklich vor den Folgen dieser kurzen Frist gewarnt.

Erwerbsminderungsrente könnte unterschiedlich berechnet werden

Besonders schwierig wäre die Umstellung bei der Erwerbsminderungsrente. Hier wird eine sogenannte Zurechnungszeit berücksichtigt, damit Menschen wegen einer früh eingetretenen Erwerbsminderung nicht ausschließlich auf ihre bis dahin erworbenen Versicherungszeiten angewiesen sind.

Nach § 253a SGB VI reicht diese Zurechnungszeit bei einer neu beginnenden Erwerbsminderungsrente im Jahr 2026 bis zum Alter von 66 Jahren und drei Monaten. Ab 2031 liegt die Altersgrenze nach geltendem Recht bei 67 Jahren.

Wird das reguläre Rentenalter künftig weiter angehoben, müsste der Gesetzgeber klären, welche Zurechnungszeit für neue Erwerbsminderungsrenten gilt.

📚 Lesen Sie auch: Renteneintrittsalter: Neue Tabelle für 1964 bis 1972 zeigt wann die Altersrente beginnen könnte

Denn Menschen desselben Geburtsjahrgangs können zu unterschiedlichen Zeitpunkten erwerbsgemindert werden. Bei einem frühen Rentenbeginn könnte die spätere Regelaltersgrenze noch unbekannt sein, während sie bei einem späteren Rentenbeginn bereits feststeht.

Die Rentenversicherung sieht deshalb Schwierigkeiten bei der einheitlichen Berechnung innerhalb eines Geburtsjahrgangs. Ob und wie bereits bewilligte Renten geschützt werden, müsste eine gesetzliche Übergangsregelung klären.

Schwerbehindertenrente könnte zum Problem werden

Auch für schwerbehinderte Menschen sieht die Rentenversicherung erhebliche Schwierigkeiten. Nach § 37 SGB VI können Versicherte der jüngeren Jahrgänge bei einem anerkannten Grad der Behinderung von mindestens 50 und nach 35 Versicherungsjahren bereits mit 62 Jahren in Altersrente gehen, allerdings mit Abschlägen.

Ohne Abschläge ist diese Rentenart derzeit ab 65 Jahren möglich. Der früheste Rentenbeginn liegt damit genau fünf Jahre vor der Regelaltersgrenze von 67 Jahren.

Wird eine höhere Regelaltersgrenze erst fünf Jahre im Voraus verbindlich festgelegt, könnte die Entscheidung zu spät kommen, um sie beim bisherigen frühestmöglichen Rentenbeginn zu berücksichtigen.

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Der Gesetzgeber müsste deshalb regeln, ob bereits erreichte Altersgrenzen geschützt bleiben und wie neue Altersgrenzen auf die Schwerbehindertenrente übertragen werden.

Über die möglichen Folgen für die verschiedenen Geburtsjahrgänge haben wir bereits in unserem Beitrag Diese Jahrgänge könnten ihr Rentenalter erst kurz vor der Rente erfahren berichtet.

Renteninformationen könnten ungenauer werden

Die geplante Änderung betrifft auch Menschen, die noch viele Jahre bis zum Ruhestand haben.

Nach § 109 SGB VI informiert die Rentenversicherung ihre Versicherten regelmäßig über die voraussichtliche Rentenhöhe. Ab dem 55. Lebensjahr erhalten sie alle drei Jahre eine ausführlichere Rentenauskunft.

Wenn das spätere Rentenalter noch nicht feststeht, müsste die Rentenversicherung für bestimmte Berechnungen mit geschätzten Altersgrenzen arbeiten.

Diese zusätzliche Unsicherheit könnte auch die Digitale Rentenübersicht betreffen. Für Beschäftigte, die Altersteilzeit oder eine betriebliche Altersversorgung planen, wären verlässliche Angaben zum Rentenbeginn ebenfalls wichtig.

Welche Altersgrenzen Versicherte jetzt beachten müssen

Bislang handelt es sich um Reformempfehlungen. Die vorgeschlagene Fünfjahresfrist ist nicht als neue gesetzliche Regelung beschlossen.

Für Versicherte ab dem Geburtsjahrgang 1964 gilt weiterhin die Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Auch die bestehenden Altersgrenzen für die Erwerbsminderungsrente und die Schwerbehindertenrente wurden durch den Kommissionsbericht nicht verändert.

Wer einen vorgezogenen Rentenbeginn plant, sollte sein Versicherungskonto prüfen und eine aktuelle Rentenauskunft anfordern. Besonders bei einer anerkannten Schwerbehinderung ist eine frühzeitige Prüfung der erforderlichen 35 Versicherungsjahre sinnvoll.

Die Deutsche Rentenversicherung fordert, die praktischen Probleme vor einer gesetzlichen Umsetzung zu lösen. Dabei geht es nicht nur um die Anhebung des Rentenalters, sondern auch darum, dass Rentenansprüche weiterhin nachvollziehbar und verlässlich berechnet werden können.

Häufige Fragen

Wird das Rentenalter ab 2032 auf mehr als 67 Jahre steigen?

Die Alterssicherungskommission empfiehlt das. Eine entsprechende gesetzliche Regelung ist bislang nicht beschlossen. Nach dem Modell könnte die Altersgrenze bis 2041 auf etwa 67 Jahre und sechs Monate steigen.

Können Erwerbsminderungsrentner durch die Fünfjahresfrist Geld verlieren?

Das lässt sich derzeit nicht feststellen. Die Rentenversicherung warnt vor Berechnungsproblemen, konkrete Auswirkungen auf Rentenansprüche hängen jedoch von einer möglichen gesetzlichen Neuregelung ab.

Können schwerbehinderte Menschen weiterhin mit 62 Jahren in Rente gehen?

Ja, für Versicherte der entsprechenden Jahrgänge ist der vorzeitige Rentenbeginn mit 62 Jahren nach geltendem Recht weiterhin möglich, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei fallen Abschläge an.

Quellen

Alterssicherungskommission – Empfehlungen vom 23. Juni 2026, insbesondere Empfehlung 5, Seiten 22 bis 24 (PDF)

Deutsche Rentenversicherung Bund – Position des Bundesvorstands vom 4. September 2026 (im Text verlinkt).

§ 253a SGB VI – Zurechnungszeit (im Text verlinkt).

§ 59 SGB VI – Zurechnungszeit

§ 37 SGB VI – Altersrente für schwerbehinderte Menschen (im Text verlinkt).

§ 109 SGB VI – Renteninformation und Rentenauskunft (im Text verlinkt).

Rentenbescheid24 – Rentenalter nach Lebenserwartung und die Fünfjahresfrist, 9. November 2026

Gegen-Hartz.de – Diese Jahrgänge könnten ihr Rentenalter erst kurz vor der Rente erfahren, 10. September 2026 (im Text verlinkt).