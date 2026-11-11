Bürgergeld: Jobcenter darf Miete schon im ersten Jahr kürzen

Wer Bürgergeld beziehungsweise die neue Grundsicherung erhält, muss unter Umständen schon im ersten Jahr einen Teil seiner Miete selbst bezahlen. Seit Juli 2026 darf das Jobcenter besonders hohe Unterkunftskosten begrenzen, obwohl die zwölfmonatige Karenzzeit weiterhin besteht.

Entscheidend ist eine Grenze von 150 Prozent der örtlich angemessenen Miete. Doch für Familien mit Kindern und bei unabweisbaren Wohnkosten gibt es Ausnahmen, die Betroffene kennen sollten.

Warum das Jobcenter schon im ersten Jahr die Miete kürzen darf

Seit dem 1. Juli 2026 gilt eine neue Regelung in § 22 SGB II. Während der Karenzzeit werden Unterkunftskosten höchstens bis zum Eineinhalbfachen der örtlichen Angemessenheitsgrenze berücksichtigt.

Zuvor konnten Menschen im ersten Jahr des Bürgergeld-Bezugs regelmäßig ihre tatsächlichen Unterkunftskosten geltend machen, auch wenn diese über den örtlichen Richtwerten lagen.

Die Karenzzeit bleibt bestehen. Sie schützt aber nur noch innerhalb der neuen gesetzlichen Grenze vor einer Kürzung wegen zu hoher Unterkunftskosten.

Der örtliche Richtwert hängt insbesondere vom Wohnort und der Haushaltsgröße ab. Eine einheitliche Mietobergrenze für ganz Deutschland gibt es nicht.

Diese Mietbeispiele zeigen die neue Grenze

Wie viel das Jobcenter übernimmt, lässt sich mit einfachen Modellrechnungen nachvollziehen.

Eine alleinstehende Person lebt in einer Stadt, in der 600 Euro Bruttokaltmiete als angemessen gelten. Die Grenze während der Karenzzeit beträgt damit 900 Euro.

Tatsächliche Bruttokaltmiete Anerkannte Unterkunftskosten Monatliche Differenz 750 Euro 750 Euro 0 Euro 900 Euro 900 Euro 0 Euro 980 Euro 900 Euro 80 Euro 1.100 Euro 900 Euro 200 Euro

Die Beispiele gelten ohne besondere Ausnahmetatbestände. Heizkosten sind nicht eingerechnet und werden gesondert auf ihre Angemessenheit geprüft.

Bei einer monatlichen Differenz von 200 Euro entsteht innerhalb eines Jahres eine Finanzierungslücke von 2.400 Euro, wenn die Unterkunftskosten unverändert bleiben.

Zusätzliche kommunale Vorgaben zur Quadratmetermiete können ebenfalls eine Rolle spielen.

Familien mit Kindern können höhere Mietkosten erhalten

Eine besonders wichtige Ausnahme enthält § 22 Absatz 1 SGB II ausdrücklich für Bedarfsgemeinschaften mit Kindern.

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Das Jobcenter kann während der Karenzzeit auch Unterkunftskosten oberhalb der 150-Prozent-Grenze anerkennen. Dafür müssen Familien nicht zwingend nachweisen, dass ihre Situation zugleich einen anderen unabweisbaren Härtefall darstellt.

Angenommen, für eine vierköpfige Familie gelten 1.000 Euro Bruttokaltmiete als angemessen. Die neue Obergrenze beträgt dann 1.500 Euro.

Zahlt die Familie tatsächlich 1.650 Euro, ergibt sich zunächst eine Differenz von 150 Euro monatlich. Das Jobcenter muss aber prüfen, ob wegen der Kinder auch diese höheren Kosten übernommen werden können.

Entscheidend können beispielsweise die Betreuungssituation, die Nähe zu Schule und Kita oder besondere Anforderungen an die Wohnung sein.

Ein Anspruch auf Übernahme jeder beliebig hohen Miete folgt daraus nicht. Die Behörde muss die Umstände des Einzelfalls berücksichtigen und ihre Entscheidung nachvollziehbar begründen.

Auch Krankheit und Behinderung können wichtig sein

Neben der besonderen Regelung für Familien erlaubt das Gesetz höhere Unterkunftskosten, wenn diese unabweisbar sind.

Das kann etwa relevant werden, wenn ein Umzug aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend nicht möglich ist oder am Wohnort keine geeignete Ersatzwohnung zur Verfügung steht.

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Bei Menschen mit Behinderungen können außerdem besondere Anforderungen an die Wohnung und ihr unmittelbares Umfeld bestehen. Solche Umstände sollten gegenüber dem Jobcenter konkret beschrieben und möglichst belegt werden.

Für Menschen mit Autismus kann beispielsweise eine vertraute Wohnumgebung oder ein besonderer Unterstützungsbedarf eine wichtige Rolle spielen. Ob daraus eine Ausnahme von der Mietgrenze folgt, muss individuell geprüft werden.

Daneben können eigenständige Leistungen der Eingliederungshilfe für Wohnraum und Assistenz infrage kommen. Diese erläutert der Fachbeitrag Wohnen und Assistenz in der Eingliederungshilfe auf Autismus Wissen.

Solche Teilhabeleistungen sind nicht mit der Übernahme gewöhnlicher Mietkosten durch das Jobcenter gleichzusetzen.

Was nach dem ersten Jahr passiert

Endet die Karenzzeit, wird wieder die reguläre örtliche Angemessenheitsgrenze besonders wichtig.

Ist die Wohnung weiterhin zu teuer, muss das Jobcenter prüfen, ob und wie die Unterkunftskosten gesenkt werden können. Dazu gehören beispielsweise eine Untervermietung oder ein Wohnungswechsel.

Sind solche Maßnahmen nicht möglich oder nicht zumutbar, können höhere Kosten für eine Übergangszeit weiter berücksichtigt werden, in der Regel längstens sechs Monate.

Diese Kostensenkungsregel darf jedoch nicht mit der neuen Obergrenze während der Karenzzeit verwechselt werden. Für Beträge oberhalb von 150 Prozent sieht das Gesetz schon im ersten Jahr eine mögliche Begrenzung vor.

Ein aktueller Gerichtsfall zeigt zudem, dass Jobcenter ihre Mietobergrenzen rechtlich tragfähig berechnen müssen. Gegen-Hartz berichtete über eine Mutter, deren Unterkunftskosten um 371 Euro gekürzt wurden.

Diese Angaben sollten Betroffene im Bescheid prüfen

Wer eine Mietkürzung erhält, sollte zuerst kontrollieren, welcher örtliche Angemessenheitswert verwendet wurde und ob dieser zur Haushaltsgröße passt.

Anschließend sollte geprüft werden, ob das Jobcenter die Bruttokaltmiete richtig berechnet und Heizkosten korrekt berücksichtigt hat.

Bei Familien und Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf ist wichtig, dass die persönlichen Umstände nicht übergangen werden. Ärztliche Unterlagen, Nachweise zur Betreuung oder erfolglose Wohnungssuchen können dabei helfen.

Auch der bisherige Bewilligungsbescheid ist wichtig. Eine vor Juli 2026 erteilte Bewilligung verliert durch die Gesetzesänderung nicht einfach ihre Wirkung.

Gegen einen fehlerhaften Kürzungsbescheid kann in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Bei drohenden erheblichen Mietschulden oder Wohnungsverlust kann zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz erforderlich sein.

Häufige Fragen zur Mietübernahme durch das Jobcenter

Zahlt das Jobcenter im ersten Jahr noch die volle Miete?

Ja, wenn die Unterkunftskosten innerhalb der gesetzlichen Grenzen liegen. Seit Juli 2026 gilt während der Karenzzeit allerdings eine Obergrenze von 150 Prozent des örtlich angemessenen Betrags, von der in bestimmten Fällen abgewichen werden kann.

Sind Familien mit Kindern von der Mietobergrenze ausgenommen?

Für sie besteht eine besondere gesetzliche Ausnahmemöglichkeit. Das Jobcenter kann höhere Unterkunftskosten berücksichtigen, muss dafür aber die konkrete Familiensituation prüfen.

Muss ich sofort umziehen, wenn die Miete zu hoch ist?

Nein. Eine Kürzung und eine Pflicht zum Wohnungswechsel sind unterschiedliche Fragen. Nach der Karenzzeit muss geprüft werden, ob eine Kostensenkung möglich und zumutbar ist. Bereits während der Karenzzeit kann jedoch die 150-Prozent-Grenze greifen.

Quellen

§ 22 SGB II – Bedarfe für Unterkunft und Heizung

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Änderungen bei den Kosten der Unterkunft

Bundesagentur für Arbeit – Grundsicherungsgeld, Wohnen und Miete

Jobcenter Region Hannover – Neue Regelungen seit Juli 2026

Gegen-Hartz – Neue Grundsicherung: 371 Euro weniger für die Miete

Autismus Wissen – Wohnen und Assistenz in der Eingliederungshilfe