Bürgergeld: Jobcenter kürzten viele Mieten trotz Verbot — Antrag macht Fehler rückgängig

Jobcenter haben seit 2023 tausendfach Mietkosten gekappt, obwohl das Gesetz in den ersten zwölf Leistungsmonaten die vollständige Übernahme der tatsächlichen Kaltmiete vorschrieb. Diese Kürzungen waren rechtswidrig. Wer davon betroffen war und keinen Widerspruch einlegte, kann über den Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X noch heute Nachzahlung verlangen, rückwirkend bis zum 1. Januar 2025. Diese Möglichkeit schließt sich am 31. Dezember 2026.

Überprüfungsantrag und Karenzzeit: Wie § 44 SGB X bestandskräftige Fehlbescheide trifft

Wer die einmonatige Widerspruchsfrist nach einem fehlerhaften Bürgergeld-Bescheid verpasst, gilt dieser Bescheid als bestandskräftig. Das klingt nach einem endgültigen Verlust. Der Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X durchbricht diese Bestandskraft unter einer zentralen Bedingung:

Der Bescheid muss von Anfang an rechtswidrig gewesen sein. Für Bescheide, mit denen das Jobcenter während der Karenzzeit die Kaltmiete auf die Angemessenheitsgrenze kappte, liegt genau dieser Fall vor.

Die Rückwirkung im SGB-II-Kontext ist zeitlich begrenzt, dazu mehr im nächsten Abschnitt. Der Antrag muss konkret begründet sein. Wer nur pauschal einen Überprüfungsantrag ankündigt, ohne den fehlerhaften Bescheid zu benennen und den Fehler zu erläutern, gibt dem Jobcenter die Möglichkeit, sich ohne inhaltliche Prüfung auf die Bestandskraft zu berufen. Ein klar begründeter Antrag zwingt das Jobcenter zu einer Sachprüfung.

Was die Karenzzeit garantierte und warum Jobcenter trotzdem kürzten

Seit dem 1. Januar 2023 gilt mit dem Bürgergeldgesetz eine einjährige Karenzzeit für die Kosten der Unterkunft. In diesen ersten zwölf Leistungsmonaten hatte das Jobcenter keine Rechtsgrundlage, die Kaltmiete auf die örtliche Angemessenheitsgrenze zu begrenzen.

Es musste die tatsächlichen Kosten übernehmen. Diese Schutzwirkung galt ausschließlich für Kaltmiete und kalte Nebenkosten, Heizkosten unterlagen von Beginn an der Angemessenheitsprüfung.

Ein verbreiteter Irrtum lautet, die Jobcenter hätten bei der Karenzzeit Ermessen gehabt. Hatten sie nicht. Wer im Januar 2024 in den Leistungsbezug eintrat und eine Kaltmiete von 720 Euro zahlte, obwohl der örtliche Richtwert 560 Euro betrug, hatte bis Dezember 2024 einen gesetzlichen Anspruch auf die vollen 720 Euro.

Ein Bescheid, der nur 560 Euro bewilligte, war rechtswidrig, nicht ermessensfehlerhaft. Die Unterscheidung ist entscheidend: Ermessensfehler kann das Jobcenter im Überprüfungsverfahren heilen, einen Rechtsfehler nicht.

Warum kürzten so viele Jobcenter trotzdem? Sachbearbeiter arbeiten mit Tabellen und Konzepten, die auf Angemessenheitsgrenzen ausgerichtet sind. Die Karenzzeit erforderte eine aktive Ausnahme von diesem Standardprozess. Diese Ausnahme wurde vielerorts nicht konsequent umgesetzt, und weil kaum jemand Widerspruch einlegte, blieb das ohne Konsequenz. Was bestandskräftig ist, belastet den Behördenhaushalt nicht mehr.

Die Frist, die kaum jemand kennt: Rückwirkungsgrenze und Nachzahlungsfenster 2026

Der Überprüfungsantrag kann jederzeit gestellt werden, es gibt keine starre Antragsfrist. Was sich verändert, ist der Zeitraum, für den Nachzahlung möglich ist. Die Rückwirkung ist durch § 40 SGB II auf ein Jahr begrenzt: Wer 2026 den Antrag stellt, bekommt Nachzahlungen frühestens ab dem 1. Januar 2025.

Wer erst ab dem 1. Januar 2027 stellt, verliert jeden Anspruch für das Jahr 2025, weil die Rückwirkung dann nur noch bis zum 1. Januar 2026 reicht. Für Karenzzeiten, die ganz oder teilweise in das Jahr 2025 fallen, ist Dezember 2026 der reale Stichtag.

Sandra K., 47, aus Nürnberg, begann im Januar 2025 mit dem Bürgergeld-Bezug. Ihre Kaltmiete inklusive kalter Nebenkosten betrug 720 Euro, die örtliche Angemessenheitsgrenze lag bei 560 Euro. Das Jobcenter zahlte ab dem ersten Monat nur 560 Euro, obwohl die Karenzzeit die volle Übernahme verpflichtend vorschrieb.

Zwölf Monate mal 160 Euro ergibt 1.920 Euro, die Sandra K. zu Unrecht selbst tragen musste. Stellt sie jetzt den Überprüfungsantrag, kann sie die Nachzahlung dieser Summe verlangen. Wartet sie bis Anfang 2027, deckt die Rückwirkungsgrenze das Jahr 2025 nicht mehr ab.

Wer überprüfen will, ob ein solcher Anspruch besteht, sollte die Bewilligungsbescheide der Monate durchsehen, in denen die Karenzzeit lief.

Steht darin eine Kaltmiete, die unter dem tatsächlichen Betrag liegt, ohne dass ein Kostensenkungsverfahren eingeleitet worden war, ist das ein deutlicher Hinweis auf eine rechtswidrige Kürzung. Kostensenkungsverfahren sind schon deshalb ausgeschlossen, weil das Gesetz sie während der Karenzzeit ausdrücklich untersagt.

Übergangsregel ab 1. Juli 2026: Wer Bestandsschutz hat und wo er endet

Das 13. SGB-II-Änderungsgesetz, verkündet im Bundesgesetzblatt am 22. April 2026, tritt mit seinen wesentlichen Teilen am 1. Juli 2026 in Kraft. Die bisherige Karenzzeit für die Kaltmiete gilt ab diesem Datum nicht mehr in ihrer alten Form.

Künftig werden die Unterkunftskosten auch während der Karenzzeit nur bis zur 1,5-fachen örtlichen Angemessenheitsgrenze übernommen. Neu in den Leistungsbezug eintretende Personen haben damit ab Juli 2026 von Anfang an einen deutlich engeren Schutz.

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Für alle, die sich aktuell in einem Bewilligungszeitraum befinden, der vor dem 1. Juli 2026 begann, gilt die Übergangsregel nach § 65a Abs. 1 SGB II: Dieser Zeitraum wird vollständig nach altem Recht abgewickelt. Die neue Obergrenze greift erst beim nächsten Bewilligungsabschnitt.

Wer gerade im fünften oder siebten Monat seiner Karenzzeit steckt und einen vor Juli 2026 ausgestellten Bescheid hat, kann für den Rest dieses Zeitraums weiterhin auf die volle Übernahme der tatsächlichen Kaltmiete bestehen.

Allerdings hat dieser Bestandsschutz eine Grenze, die kaum jemand kennt. Geschützt ist nicht automatisch die volle zwölfmonatige Karenzzeit, sondern nur der laufende Bewilligungszeitraum. Wer einen sechsmonatigen Bescheid erhalten hat, weil das Jobcenter vorläufige Leistungen bewilligte oder schwankendes Einkommen zu einer kürzeren Bewilligungsdauer führte, fällt beim nächsten Weiterbewilligungsantrag direkt unter das neue Recht.

Die gesetzliche Karenzzeit nach altem Recht würde eigentlich noch laufen, aber der neue Bewilligungszeitraum unterliegt bereits den verschärften Regeln. Wer betroffen ist und Kürzungen in diesem laufenden Bescheid feststellt, sollte deshalb sofort Widerspruch einlegen oder, bei bereits bestandskräftigen Bescheiden, den Überprüfungsantrag stellen.

Den Überprüfungsantrag richtig stellen: Inhalt, Begründung und nächste Schritte

Der Antrag ist schriftlich an das Jobcenter zu richten, das den ursprünglichen Bescheid erlassen hat. Im Schreiben müssen der konkrete Bescheid mit Datum und Bewilligungszeitraum sowie der geltend gemachte Fehler klar formuliert sein.

Der Kern der Begründung lautet: Das Jobcenter hat im genannten Zeitraum die tatsächlichen Unterkunftskosten auf die Angemessenheitsgrenze begrenzt, obwohl sich die antragstellende Person in der gesetzlichen Karenzzeit befand. Dieser Bescheid war daher von Anfang an rechtswidrig.

Das Jobcenter hat nach Eingang des Antrags sechs Monate Zeit zur Entscheidung. Reagiert es nicht, kann beim Sozialgericht Untätigkeitsklage erhoben werden. Lehnt das Jobcenter ab, eröffnet dieser Ablehnungsbescheid eine neue Widerspruchsfrist von einem Monat. Erst nach einem negativen Widerspruchsbescheid steht der Klageweg vor dem Sozialgericht offen.

Ein Warnsignal aus der Beratungspraxis: Jobcenter rufen manchmal kurz nach Eingang eines solchen Antrags an und signalisieren, er sei aussichtslos, ein Rückzug beschleunige das Verfahren. Wer dem folgt und den Antrag zurückzieht, gibt sein Rechtsmittel auf. D

ieser Anruf ist kein Beratungsangebot, sondern liegt im Interesse der Behörde, nicht im Interesse der Betroffenen. Der Antrag sollte in diesem Fall ausdrücklich aufrechterhalten werden.

Wer nach der Lektüre seinen Leistungsverlauf überprüft und Monate findet, in denen das Jobcenter die Kaltmiete trotz laufender Karenzzeit begrenzt hat, hat jetzt konkrete Schritte vor sich. Die Zeit dazu läuft ab: für Ansprüche aus 2025 endet die Nachzahlungsmöglichkeit mit dem letzten Tag des Jahres 2026.

Häufige Fragen zum Überprüfungsantrag und zur Karenzzeit-Mietkürzung

Gilt die Karenzzeit-Rückwirkung auch, wenn ich in der Karenzzeit umgezogen bin?

Bei einem Umzug innerhalb der Karenzzeit gilt die Schutzwirkung für die neue Wohnung nur dann, wenn das Jobcenter die höheren Aufwendungen vorab zugesichert hat. Ohne diese Zusicherung sind erhöhte Kosten nach einem freiwilligen Umzug innerhalb der Karenzzeit nicht durch die Schutzregelung abgedeckt.

Nur für die beim ersten Leistungsbezug bewohnte Unterkunft greift die Karenzzeit ohne Zusicherungsvorbehalt.

Kann ich den Überprüfungsantrag stellen, wenn ich heute kein Bürgergeld mehr beziehe?

Ja. § 44 SGB X gilt für alle bestandskräftigen Bescheide, unabhängig vom aktuellen Leistungsstatus. Maßgeblich ist, ob im fraglichen Zeitraum ein rechtswidriger Bescheid ergangen ist. Der Antrag wird bei dem Jobcenter gestellt, das den fehlerhaften Bescheid erlassen hat, auch wenn heute ein anderes Jobcenter zuständig wäre.

Was passiert, wenn meine Karenzzeit teilweise in 2024 und teilweise in 2025 lag?

Den Überprüfungsantrag sollten Sie noch 2026 stellen, um beide Jahresanteile zu sichern. Die Rückwirkungsgrenze für 2025 läuft am 31. Dezember 2026 ab. Für den Zeitraum 2024 ist die Möglichkeit bereits mit dem 31. Dezember 2025 ausgelaufen, weil 2024 ab 2027 außerhalb der Rückwirkung liegt.

Sind Heizkosten aus der Karenzzeit über diesen Antrag rückforderbar?

Nein. Die Karenzzeit schützte ausschließlich Kaltmiete und kalte Betriebskosten. Heizkosten unterlagen von Beginn des Leistungsbezugs an der Angemessenheitsprüfung. Ein Überprüfungsantrag wegen falsch berechneter Heizkosten ist möglich, muss aber mit einem anderen Fehler begründet werden, nicht mit der Karenzzeit-Regelung.

Kann das Jobcenter einen begründeten Antrag einfach ablehnen?

Sobald der Antrag einen konkreten Bescheid und einen Begründungsansatz benennt, muss das Jobcenter inhaltlich prüfen. Eine pauschale Ablehnung ohne Sachprüfung ist selbst anfechtbar: Wer innerhalb eines Monats Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid einlegt, erzwingt eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem geltend gemachten Rechtsfehler.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Wissensdatenbank SGB II – Verwaltungsverfahren und § 44 SGB X

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze – Bundesgesetzblatt I/2026 Nr. 107 vom 22. April 2026

gesetze-im-internet.de: § 22 SGB II Bedarfe für Unterkunft und Heizung; § 40 SGB II Anwendung von Verfahrensvorschriften