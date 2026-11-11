Schwerbehinderung: Dieser Fehler kann 2026 fünf zusätzliche Urlaubstage kosten

Wer 2026 einen Antrag auf Anerkennung einer Schwerbehinderung gestellt hat, sollte seinen möglichen Zusatzurlaub noch vor dem Jahresende klären. Denn selbst wenn die Behörde den Grad der Behinderung erst 2027 rückwirkend feststellt, können Urlaubstage aus 2026 bereits verloren sein.

Besonders riskant wird es, wenn ein Antrag zunächst abgelehnt wurde und Beschäftigte ihren Arbeitgeber nicht über einen anschließenden Widerspruch informieren. Ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts zeigt, dass dadurch sogar fünf zusätzliche Urlaubstage verfallen können.

Fünf zusätzliche Urlaubstage bei Schwerbehinderung

Nach § 208 SGB IX haben schwerbehinderte Beschäftigte bei einer Fünftagewoche Anspruch auf fünf zusätzliche bezahlte Urlaubstage im Jahr. Wer beispielsweise 30 reguläre Urlaubstage erhält, kann damit auf insgesamt 35 Tage kommen.

Voraussetzung ist ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50. Eine Gleichstellung bei GdB 30 oder 40 reicht für den gesetzlichen Zusatzurlaub nicht aus.

Bei Teilzeit zählt die Anzahl der regelmäßigen Arbeitstage. Wer an drei Tagen pro Woche arbeitet, erhält bei ganzjährigem Anspruch drei zusätzliche Urlaubstage.

Bundesarbeitsgericht sprach nur zwei statt sieben Urlaubstage zu

Wie wichtig die Information des Arbeitgebers ist, zeigt ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 26. April 2022 (9 AZR 367/21).

Ein Arbeitnehmer hatte die Anerkennung einer Schwerbehinderung beantragt. Nachdem sein Antrag zunächst abgelehnt worden war, legte er Widerspruch ein und führte anschließend ein Klageverfahren.

Die Behörde erkannte seine Schwerbehinderung schließlich rückwirkend ab August 2017 an. Daraufhin verlangte er insgesamt sieben zusätzliche Urlaubstage aus den Jahren 2017 und 2018.

Das Bundesarbeitsgericht bestätigte jedoch nur zwei Tage aus 2017. Die fünf Urlaubstage aus 2018 waren verfallen, weil der Arbeitgeber nicht über den Widerspruch und das weitere Verfahren informiert worden war.

Der Arbeitgeber durfte deshalb davon ausgehen, dass das Anerkennungsverfahren abgeschlossen war.

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Arbeitgeber muss über das laufende Verfahren informiert sein

Beschäftigte müssen ihren Arbeitgeber nicht allein wegen eines noch offenen GdB-Antrags über ihre gesundheitlichen Einschränkungen informieren. Wer mögliche Zusatzurlaubsansprüche sichern möchte, sollte jedoch nachweisbar mitteilen, dass ein Anerkennungsverfahren läuft.

Wird der Antrag abgelehnt, ist eine weitere Mitteilung wichtig. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts müssen Beschäftigte den Arbeitgeber unverzüglich darüber informieren, ob sie Widerspruch eingelegt haben oder dies beabsichtigen.

Nur wenn der Arbeitgeber den Verfahrensstand kennt, kann er prüfen, ob er vorsorglich Zusatzurlaub gewährt und die erforderlichen Hinweise erteilt.

Eine spätere rückwirkende Anerkennung schützt bereits verfallene Urlaubstage nicht in jedem Fall.

So wird der Zusatzurlaub für 2026 anteilig berechnet

Besteht die Schwerbehinderteneigenschaft nicht während des gesamten Kalenderjahres, wird der Zusatzurlaub nach § 208 Absatz 2 SGB IX anteilig berechnet.

Für jeden vollen Monat stehen bei einer Fünftagewoche ein Zwölftel der fünf zusätzlichen Urlaubstage zu. Bruchteile von mindestens einem halben Tag werden auf volle Urlaubstage aufgerundet.

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Wird beispielsweise ab dem 1. Juli 2026 eine Schwerbehinderung anerkannt, ergeben sich für sechs volle Monate rechnerisch 2,5 zusätzliche Urlaubstage. Daraus werden drei Urlaubstage.

Entscheidend ist der festgestellte Beginn der Schwerbehinderung und nicht allein das Datum, an dem die Behörde ihren Bescheid verschickt.

Wann der Zusatzurlaub zum Jahresende verfällt

Nach § 7 Bundesurlaubsgesetz soll Urlaub im laufenden Kalenderjahr genommen werden. Eine Übertragung in das nächste Jahr ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Allerdings muss der Arbeitgeber Beschäftigte rechtzeitig über noch offenen Urlaub und einen drohenden Verfall informieren. Diese Hinweispflichten gelten auch für den gesetzlichen Zusatzurlaub schwerbehinderter Menschen.

Voraussetzung ist insbesondere, dass der Arbeitgeber von der Schwerbehinderung wusste oder diese offenkundig war. Auch die Kenntnis eines laufenden Anerkennungsverfahrens kann entsprechende Pflichten auslösen.

Fehlt eine erforderliche Belehrung, kann der Zusatzurlaub über den Jahreswechsel hinaus bestehen bleiben. Ein noch offenes Anerkennungsverfahren allein verlängert die gesetzlichen Urlaubsfristen dagegen nicht.

Was Beschäftigte jetzt konkret unternehmen sollten

Wer bereits als schwerbehindert anerkannt ist, sollte sein Urlaubskonto prüfen und fehlende Zusatzurlaubstage bei der Personalabteilung ansprechen.

Bei einem noch laufenden Anerkennungsverfahren empfiehlt es sich, den Arbeitgeber nachweisbar über den Antrag zu informieren und den möglichen Zusatzurlaub ausdrücklich zu beantragen.

Dabei sollten Beschäftigte möglichst die beanspruchte Anzahl der Urlaubstage und den gewünschten Urlaubszeitraum angeben. Ein bloßer Hinweis auf einen laufenden GdB-Antrag mit einer unverbindlichen Ankündigung möglicher Ansprüche reicht zur Sicherung nicht in jeder Situation aus.

Wer bereits einen ablehnenden Bescheid erhalten hat, sollte auch über einen eingelegten Widerspruch oder eine Klage informieren. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen erläutert diese Anforderungen in ihrem Fachlexikon zum Zusatzurlaub.

Die Schwerbehindertenvertretung kann Beschäftigte bei der Klärung unterstützen.

Häufige Fragen zum Zusatzurlaub bei Schwerbehinderung

Kann ich Zusatzurlaub bekommen, wenn mein GdB-Antrag noch läuft?

Ja, wenn später rückwirkend eine Schwerbehinderung festgestellt wird, kann auch für 2026 Zusatzurlaub entstanden sein. Ob er noch beansprucht werden kann, hängt unter anderem von den geltenden Urlaubsfristen und der Information des Arbeitgebers ab.

Muss ich meinem Arbeitgeber den GdB-Bescheid vorlegen?

Die Schwerbehinderung muss für die Inanspruchnahme des Zusatzurlaubs nachgewiesen werden. Dafür kann beispielsweise der Schwerbehindertenausweis vorgelegt werden. Bei einem laufenden Verfahren sollten Beschäftigte den Arbeitgeber bereits über den Antrag informieren.

Kann ich Zusatzurlaub aus 2026 noch im Jahr 2027 nehmen?

Das ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Wurde der Urlaub wirksam übertragen, endet der gesetzliche Übertragungszeitraum normalerweise am 31. März 2027. Fehlen erforderliche Arbeitgeberhinweise, kann der Anspruch auch länger bestehen bleiben.

Quellen

§ 208 SGB IX – Zusatzurlaub

§ 151 SGB IX – Geltungsbereich und Gleichstellung

§ 7 Bundesurlaubsgesetz – Urlaubsgewährung und Übertragung

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 26.04.2022 – 9 AZR 367/21

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 30.11.2021 – 9 AZR 143/21

BIH – Fachlexikon Zusatzurlaub