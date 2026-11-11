Schwerkranke zahlt fast 9.800 Euro selbst: Krankenkasse muss nichts erstatten

Eine schwerkranke Frau benötigt ein spezielles Öl, das monatlich rund 500 Euro kostet. Obwohl mehrere Ärzte die Behandlung befürworten, verweigert ihre Krankenkasse die Kostenübernahme. Die Patientin fordert vor Gericht schließlich 9.797,87 Euro für bereits selbst bezahlte Präparate zurück.

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat ihre Klage jedoch abgewiesen. In seinem Urteil vom 27. August 2026 (L 5 KR 162/24) erklärt das Gericht, weshalb selbst bei einer schweren seltenen Erkrankung eine ärztliche Empfehlung allein nicht für einen Leistungsanspruch ausreicht.

Schwerkranke Frau kämpft um Kostenübernahme für Lorenzos Öl

Die Klägerin leidet an Adrenomyeloneuropathie, einer Verlaufsform der seltenen erblichen Stoffwechselerkrankung Adrenoleukodystrophie. Dabei sammeln sich bestimmte überlangkettige Fettsäuren im Körper an und können das Nervensystem schwer schädigen.

Die ersten Beschwerden traten bereits um 2010 auf. Inzwischen ist die Frau auf einen Rollstuhl angewiesen.

Auf ärztlichen Rat begann sie 2018 mit der Einnahme von „Lorenzos Öl“. Das Präparat besteht aus zwei speziellen Ölen, die im Verhältnis vier zu eins gemischt werden und den gestörten Fettstoffwechsel beeinflussen sollen.

Die Behandlung verursachte nach Angaben des Fachportals Haufe vom 4. November 2026 monatliche Kosten von rund 500 Euro.

Die Krankenkasse lehnte den Kostenantrag im März 2020 ab. Auch der anschließende Widerspruch blieb erfolglos.

Krankenkasse soll fast 9.800 Euro zurückzahlen

Die Patientin ließ sich von der Ablehnung nicht abhalten und setzte die Behandlung auf eigene Kosten fort.

Vor Gericht verlangte sie die Erstattung von 9.797,87 Euro sowie die künftige Versorgung mit den Spezialölen.

Ihre behandelnden Ärzte hielten die Therapie für medizinisch notwendig. Sie verwiesen darauf, dass das Öl bestimmte krankheitsbedingt erhöhte Fettsäurewerte senken könne.

Ein gerichtlich bestellter Gutachter widersprach dieser Bewertung. Eine Verbesserung von Laborwerten belege noch nicht, dass Beschwerden gelindert oder der Krankheitsverlauf tatsächlich verlangsamt würden.

Zwei weitere Sachverständige befürworteten dagegen die Behandlung. Sie sahen zumindest Hinweise auf eine mögliche positive Beeinflussung der Erkrankung.

Warum das Landessozialgericht die Behandlung ablehnte

Das Landessozialgericht folgte letztlich der strengeren medizinischen Bewertung.

Nach Auffassung der Richter fehlten ausreichende wissenschaftliche Nachweise dafür, dass Lorenzos Öl bei der Erkrankung der Klägerin einen klinisch relevanten Nutzen besitzt.

Die vorhandenen Untersuchungen reichten dem Senat nicht aus. Eine größere kontrollierte Studie war vorzeitig beendet worden.

Auch die Einordnung des Öls als Arzneimittel half der Klägerin nicht. In diesem Fall wäre es nach Auffassung des Gerichts ein Fertigarzneimittel, dem die erforderliche Zulassung fehlt.

Eine Übernahme als besondere Ausnahmeleistung nach § 2 Absatz 1a SGB V lehnte der Senat ebenfalls ab.

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Dafür hätte im konkreten Fall eine lebensbedrohliche oder vergleichbar schwerwiegende, zeitlich zugespitzte Notlage vorliegen müssen. Diese Voraussetzungen sah das Gericht trotz der erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen nicht als erfüllt an.

Spezialnahrung kann trotzdem eine Kassenleistung sein

Das Urteil enthält eine wichtige Unterscheidung für Menschen mit seltenen Stoffwechselerkrankungen.

Nach § 31 Absatz 5 SGB V können medizinisch notwendige bilanzierte Diäten von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden.

Auch die Arzneimittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses lässt in § 20 Ausnahmen für ergänzende Spezialnahrung bei bestimmten seltenen angeborenen Stoffwechseldefekten zu.

Das Gericht bestätigte, dass die Erkrankung der Klägerin zu dieser besonderen Krankheitsgruppe gehört. Es ordnete Lorenzos Öl für die weitere Prüfung auch als ergänzende bilanzierte Diät ein.

Gescheitert ist der Anspruch nach Auffassung der Richter jedoch am nicht ausreichend belegten medizinischen Nutzen der konkreten Behandlung.

Die Entscheidung bedeutet deshalb nicht, dass Krankenkassen jede Spezialnahrung bei seltenen Erkrankungen ablehnen dürfen. Entscheidend sind die medizinische Notwendigkeit und die jeweils geltenden Voraussetzungen.

Was Betroffene bei einer Ablehnung tun können

Wer eine besondere Behandlung oder medizinische Spezialnahrung benötigt, sollte die Kostenübernahme möglichst vor der Beschaffung schriftlich beantragen.

Wichtig sind eine fachärztliche Begründung, die genaue Diagnose und nachvollziehbare Angaben zum erwarteten Behandlungserfolg. Auch vorhandene wissenschaftliche Untersuchungen können für die Entscheidung relevant sein.

Ein Privatrezept allein verpflichtet die Krankenkasse noch nicht zur Erstattung.

Nach § 13 Absatz 3 SGB V kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Kostenerstattung für selbst beschaffte Leistungen verlangt werden. Dazu muss die Krankenkasse beispielsweise eine notwendige Leistung zu Unrecht abgelehnt haben.

Bei einem ablehnenden Bescheid beträgt die Widerspruchsfrist im Regelfall einen Monat. Die Betroffenen können anschließend eine sozialgerichtliche Überprüfung erreichen.

Das Landessozialgericht ließ in diesem Verfahren die Revision wegen der ungeklärten Auslegung von § 20 der Arzneimittel-Richtlinie zu. Im amtlichen Rechtsprechungsportal wird das Urteil inzwischen als rechtskräftig ausgewiesen.

Häufige Fragen

Muss die Krankenkasse Lorenzos Öl bezahlen?

Nach dem Urteil bestand im konkreten Fall kein Anspruch auf Kostenübernahme. Ausschlaggebend war insbesondere der nach Ansicht des Gerichts unzureichende Nachweis des klinischen Nutzens.

Bezahlt die Krankenkasse medizinische Spezialnahrung?

Ja, wenn die Voraussetzungen des § 31 Absatz 5 SGB V und der Arzneimittel-Richtlinie erfüllt sind. Eine ärztliche Verordnung allein garantiert die Übernahme jedoch nicht.

Was kann ich tun, wenn die Krankenkasse eine Spezialbehandlung ablehnt?

Betroffene können innerhalb der geltenden Frist Widerspruch einlegen und zusätzliche medizinische Nachweise vorlegen. Bleibt der Widerspruch erfolglos, kann eine Klage vor dem Sozialgericht infrage kommen.

Quellen

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 27. August 2026 – L 5 KR 162/24, amtlicher Volltext (im Text verlinkt).

Haufe, Fachbericht vom 4. November 2026 – Lorenzos Öl und die Hoffnung auf Kostenerstattung durch die Krankenkasse (im Text verlinkt).

Gemeinsamer Bundesausschuss – Arzneimittel-Richtlinie, insbesondere § 20 (im Text verlinkt).

§ 31 SGB V – Arznei- und Verbandmittel sowie bilanzierte Diäten (im Text verlinkt).

§ 2 SGB V – Leistungen bei schwerwiegenden Erkrankungen (im Text verlinkt).

§ 13 SGB V – Kostenerstattung (im Text verlinkt).

§ 84 SGG – Widerspruchsfrist.