Schwerbehindertenausweis: Diese Merkzeichen sparen tatsächlich Geld

Die alleinlebende Rentnerin Monika hat einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen G und RF, zahlt aber weiterhin den vollen Rundfunkbeitrag und jährlich 240 Euro Kfz-Steuer.

In diesem Praxisbeispiel könnte sie auf Antrag insgesamt 266,88 Euro im Jahr sparen, wenn sie die Voraussetzungen für die Kfz-Steuerermäßigung erfüllt und auf die Wertmarke für den Nahverkehr verzichtet.

Solche Entlastungen können im Alltag viel ausmachen, gerade bei einer kleinen Rente. Doch zwischen dem anerkannten Anspruch und der niedrigeren Rechnung liegt häufig ein zusätzlicher Antrag.

Welche Vergünstigung sich tatsächlich lohnt, hängt außerdem davon ab, wie jemand lebt und unterwegs ist. Wer regelmäßig Bus und Bahn nutzt, kann mit einer Wertmarke mehr sparen als mit der halben Kfz-Steuer.

Warum ein hoher GdB allein nicht genügt

Der Grad der Behinderung beschreibt das Ausmaß der Beeinträchtigungen; ab einem GdB von 50 liegt eine Schwerbehinderung vor. Die Merkzeichen bescheinigen zusätzliche gesundheitliche Voraussetzungen, an die bestimmte Nachteilsausgleiche geknüpft sind.

Deshalb können zwei Menschen mit demselben GdB sehr unterschiedliche finanzielle Ansprüche haben. Selbst ein GdB von 100 führt für sich genommen weder zur Kfz-Steuerbefreiung noch zum ermäßigten Rundfunkbeitrag.

Diese Merkzeichen können laufende Ausgaben senken

Merkzeichen Mögliche Entlastung Worauf es ankommt RF: Rundfunkbeitragsermäßigung Rundfunkbeitrag auf ein Drittel ermäßigt, derzeit 6,12 Euro monatlich Antrag beim Beitragsservice; weitere Bewohner der Wohnung können die Beitragshöhe beeinflussen G: erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr; Gl: Gehörlosigkeit 50 Prozent weniger Kfz-Steuer oder Nahverkehr ohne zusätzliche Fahrscheine mit Wertmarke Beides gleichzeitig ist bei dieser Steuerermäßigung ausgeschlossen; für die Wertmarke fällt häufig eine Eigenbeteiligung an aG: außergewöhnliche Gehbehinderung Vollständige Kfz-Steuerbefreiung und zusätzlich Nutzung des Nahverkehrs mit Wertmarke möglich Auto muss auf die berechtigte Person zugelassen sein; aG allein befreit nicht von der Eigenbeteiligung für die Wertmarke H: Hilflosigkeit; Bl: Blindheit Kfz-Steuerbefreiung und kostenlose Jahreswertmarke möglich Separate Anträge und die jeweiligen Nutzungsbedingungen beachten B: Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson Eine Begleitperson fährt im öffentlichen Nahverkehr und im innerdeutschen Bahnfernverkehr unentgeltlich mit Das eigene Ticket ist davon getrennt zu prüfen; für die Begleitperson ist keine Wertmarke nötig TBl: Taubblindheit Vollständige Rundfunkbeitragsbefreiung bei nachgewiesener Taubblindheit Befreiung beim Beitragsservice beantragen

Die Übersicht zeigt die häufigsten Vergünstigungen; die Beträge entsprechen dem Stand November 2026. Steuerliche Pauschbeträge kommen je nach Voraussetzungen hinzu, sind aber keine Auszahlung in der angegebenen Höhe.

RF: 146,88 Euro weniger Rundfunkbeitrag im Jahr

Mit dem Merkzeichen RF lässt sich der Rundfunkbeitrag auf ein Drittel reduzieren. Statt 18,36 Euro werden derzeit 6,12 Euro im Monat fällig, also 12,24 Euro weniger.

Über zwölf Monate ergibt das eine Ersparnis von 146,88 Euro bei unveränderter Beitragshöhe. Den Anspruch und die erforderlichen Nachweise erläutert der Beitragsservice für Menschen mit Behinderung.

RF wird unter anderem bei bestimmten schweren Seh- oder Hörbehinderungen anerkannt. Auch ein dauerhafter GdB von mindestens 80 kann zusammen mit dem leidensbedingten ständigen Ausschluss von öffentlichen Veranstaltungen die Voraussetzungen erfüllen; der GdB allein reicht dafür nicht.

Die Ermäßigung muss beantragt werden und kann bei nachgewiesenen Voraussetzungen bis zu drei Jahre rückwirkend berücksichtigt werden. Mehr dazu erklärt Gegen-Hartz im Beitrag Schwerbehinderte können jährlich 146,88 Euro sparen.

Die Wohnsituation ist dabei wichtig: Die Ermäßigung erstreckt sich auch auf zusammenlebende Ehepartner, eingetragene Lebenspartner und Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Lebt beispielsweise ein weiterer erwachsener, voll beitragspflichtiger Mitbewohner in der Wohnung, kann weiterhin der volle Wohnungsbeitrag anfallen.

Wann statt der Ermäßigung eine vollständige Befreiung möglich ist

Taubblinde Menschen können eine vollständige Befreiung vom Rundfunkbeitrag beantragen; das Merkzeichen TBl ist ein möglicher Nachweis. Auch der Bezug von Blindenhilfe kann einen Befreiungsanspruch begründen.

Daneben besteht ein eigener Weg über bestimmte Sozialleistungen, beispielsweise Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung und Hilfe zum Lebensunterhalt. Dafür ist RF nicht erforderlich, wie die Informationen des Beitragsservice zu Sozialleistungen erläutern.

Wohngeld oder eine niedrige Rente allein reichen für diese Befreiung nicht aus. Wer bereits RF hat und zusätzlich eine befreiende Sozialleistung erhält, sollte deshalb die vollständige Befreiung prüfen, statt dauerhaft den Drittelbeitrag zu zahlen.

Kfz-Steuer: Bei aG, H oder Bl kann sie vollständig entfallen

Mit mindestens einem der Merkzeichen aG, H oder Bl kommt eine vollständige Befreiung von der Kfz-Steuer infrage. Gesetzliche Grundlage ist § 3a Kraftfahrzeugsteuergesetz.

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Das Fahrzeug muss auf die schwerbehinderte Person zugelassen sein, und die Vergünstigung gilt nur für ein Fahrzeug. Ein eigenes Fahren oder ein eigener Führerschein ist dafür nicht erforderlich.

Übernehmen Angehörige die Fahrten, müssen diese der Fortbewegung oder Haushaltsführung der berechtigten Person dienen. Eine private Fahrt des Angehörigen ohne diesen Zusammenhang ist von der Begünstigung nicht gedeckt.

Der Antrag wird beim Hauptzollamt beziehungsweise über das Zoll-Portal gestellt. Was vorzulegen ist und wann eine zweckfremde Nutzung gemeldet werden muss, beschreibt die Zollverwaltung zur Steuervergünstigung.

Ein GdB von 50 allein eröffnet diese Befreiung nicht. Die Unterschiede erläutert auch der Gegen-Hartz-Ratgeber zur Frage, wann bei Schwerbehinderung weniger Kfz-Steuer anfällt.

G oder Gl: Halbe Kfz-Steuer oder Wertmarke für den Nahverkehr

Mit G oder Gl und dem entsprechend gekennzeichneten Ausweis ist eine Ermäßigung der Kfz-Steuer um 50 Prozent möglich. Dafür darf gleichzeitig keine Wertmarke zur unentgeltlichen Beförderung genutzt werden.

Bei aG, H oder Bl besteht dieser Ausschluss zwischen Kfz-Steuerbefreiung und Nahverkehrsvergünstigung nicht. Die jeweilige Wertmarke muss trotzdem beantragt werden.

Für berechtigte Menschen mit G, aG, Gl, H oder Bl ermöglicht sie Fahrten im öffentlichen Nahverkehr ohne zusätzlichen Fahrschein. Die Eigenbeteiligung beträgt derzeit 104 Euro für zwölf Monate oder 53 Euro für sechs Monate.

Bei H oder Bl wird die Jahreswertmarke auf Antrag kostenlos ausgegeben. Auch andere freifahrtberechtigte Menschen erhalten sie ohne Eigenbeteiligung, wenn sie bestimmte existenzsichernde Sozialleistungen beziehen, etwa Grundsicherung im Alter.

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Eine kleine Rente oder Wohngeld allein befreien dagegen nicht von der Eigenbeteiligung. Gegen-Hartz erklärt ausführlich, wer die Wertmarke kostenlos bekommt.

Für die Entscheidung lohnt eine Jahresrechnung: Bei angenommenen 240 Euro Kfz-Steuer spart die Halbierung 120 Euro. Würden ansonsten Nahverkehrstickets für 500 Euro im Jahr benötigt, ergäbe eine Jahreswertmarke für 104 Euro dagegen eine Entlastung von 396 Euro.

Die Wertmarke gilt grundsätzlich für den Nahverkehr, etwa Busse, Straßenbahnen, S-Bahnen und Regionalzüge. Für ICE und IC ist normalerweise ein eigenes Ticket erforderlich; die Deutsche Bahn nennt die geltenden Bedingungen und Ausnahmen.

B: Die Begleitperson spart den Fahrpreis

Das Merkzeichen B berechtigt zur unentgeltlichen Mitnahme einer Begleitperson im öffentlichen Nahverkehr und im innerdeutschen Bahnfernverkehr. Dafür benötigt die schwerbehinderte Person keine Wertmarke.

Ob sie selbst kostenlos fährt oder eine Fahrkarte braucht, richtet sich nach ihren eigenen Voraussetzungen. Für eine ICE-Reise kann deshalb ein bezahltes Ticket für die schwerbehinderte Person erforderlich sein, während die Begleitperson unentgeltlich mitfährt.

Bei der Deutschen Bahn ermöglicht B außerdem kostenfreie Sitzplatzreservierungen für die berechtigte Person und eine Begleitperson. Die Buchung erläutert die Bahn auf ihrer Seite zum Reisen mit Schwerbehindertenausweis.

H, Bl und TBl: Höherer Behinderten-Pauschbetrag bei der Steuer

Für hilflose, blinde und taubblinde Menschen sieht § 33b Einkommensteuergesetz einen Behinderten-Pauschbetrag von 7.400 Euro jährlich vor. Er ersetzt den niedrigeren, nach dem GdB gestaffelten Pauschbetrag.

Auch ohne Merkzeichen gibt es ab einem festgestellten GdB von 20 einen Behinderten-Pauschbetrag. Bei GdB 50 beträgt er beispielsweise 1.140 Euro, bei GdB 100 sind es 2.840 Euro im Jahr.

Der Pauschbetrag mindert das zu versteuernde Einkommen und wird nicht in dieser Höhe ausgezahlt. Wer ohnehin keine Einkommensteuer schuldet, spart dadurch regelmäßig keine zusätzliche Steuer.

Fahrtkostenpauschale: 900 oder 4.500 Euro absetzbar

Eine behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale von 900 Euro jährlich kommt bei einem GdB von mindestens 80 oder bei mindestens 70 zusammen mit G infrage. Bei aG, Bl, TBl oder H beträgt sie 4.500 Euro; die beiden Beträge werden nicht addiert.

Diese Pauschale kann neben dem Behinderten-Pauschbetrag berücksichtigt werden, unterliegt aber der zumutbaren Belastung bei den außergewöhnlichen Belastungen. Ob und wie stark sie die Steuer senkt, hängt deshalb von den persönlichen Verhältnissen ab.

Die Voraussetzungen regelt § 33 Absatz 2a Einkommensteuergesetz. Eine pauschale Aussage wie „Mit dem Merkzeichen gibt es 4.500 Euro zurück“ wäre falsch.

aG oder Bl: Parkgebühren sparen mit zusätzlichem Parkausweis

Mit aG oder Bl kann ein blauer EU-Parkausweis beantragt werden, der besondere Parkerleichterungen eröffnet. Dazu kann unter den geltenden Bedingungen auch das gebührenfreie Parken an öffentlichen Parkuhren und Parkscheinautomaten gehören.

Der Schwerbehindertenausweis allein ersetzt den Parkausweis nicht. G oder H allein berechtigen auch nicht automatisch zur Nutzung ausgewiesener Behindertenparkplätze; die Behördeninformationen zum Parkausweis erläutern die Abgrenzung.

Arztfahrten: aG, Bl oder H können Taxikosten abfedern

Bei aG, Bl oder H können medizinisch notwendige Fahrten zu ambulanten Behandlungen zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden. Für eine entsprechend verordnete Krankenfahrt mit Taxi oder Mietwagen ist keine vorherige Genehmigung der Krankenkasse erforderlich, wie der Gemeinsame Bundesausschuss zur Krankenbeförderung erläutert.

Die ärztliche Verordnung bleibt erforderlich, und ohne Zuzahlungsbefreiung werden grundsätzlich zehn Prozent des Fahrpreises fällig, mindestens fünf und höchstens zehn Euro je Fahrt, jedoch höchstens die tatsächlichen Kosten. Benötigt jemand einen Krankentransportwagen mit fachlicher Betreuung oder Lagerung, gelten andere Genehmigungsregeln.

Der Ausweis ist der Nachweis – die Entlastung braucht häufig einen Antrag

Wer Geld sparen möchte, sollte die eingetragenen Merkzeichen mit den laufenden Ausgaben abgleichen und die passenden Vergünstigungen beantragen. Beitragsservice, Hauptzollamt, Ausweisbehörde, Finanzamt und Straßenverkehrsbehörde entscheiden jeweils über unterschiedliche Leistungen.

Fehlt ein Merkzeichen trotz erheblicher Einschränkungen, lässt sich dessen Feststellung bei der zuständigen Behörde beantragen. Ärztliche Unterlagen sollten dafür möglichst konkret beschreiben, welche Hilfe im Alltag erforderlich ist und welche Wege oder Aktivitäten nicht mehr bewältigt werden können.

Nachteilsausgleiche sollen Belastungen durch eine Behinderung abfedern. Damit sie den Haushalt tatsächlich entlasten, müssen anerkannte Voraussetzungen, Antrag und persönliche Nutzung zusammenpassen.

Vier Fragen und Antworten zu Merkzeichen und Vergünstigungen

Reicht ein GdB von 100, um keinen Rundfunkbeitrag mehr zu zahlen?

Nein, der GdB allein begründet weder eine Ermäßigung noch eine vollständige Befreiung. RF ermöglicht den Drittelbeitrag; für eine Befreiung muss ein eigener Befreiungsgrund vorliegen.

Kann ich die halbe Kfz-Steuer und die Wertmarke gleichzeitig nutzen?

Bei der Kfz-Steuerermäßigung mit G oder Gl ist diese Kombination ausgeschlossen. Die vollständige Kfz-Steuerbefreiung bei aG, H oder Bl kann dagegen neben der Nahverkehrsvergünstigung genutzt werden.

Fahre ich mit Merkzeichen B selbst kostenlos im ICE?

B ermöglicht die unentgeltliche Mitnahme einer Begleitperson und begründet keine eigene ICE-Freifahrt. Für die schwerbehinderte Person ist grundsätzlich eine eigene Fahrkarte erforderlich.

Werden die 7.400 Euro Behinderten-Pauschbetrag ausgezahlt?

Nein, der Betrag wird bei der Berechnung des steuerpflichtigen Einkommens berücksichtigt. Die tatsächliche Ersparnis hängt davon ab, ob und in welcher Höhe Einkommensteuer anfällt.