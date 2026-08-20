Baujahr 1967: Mit 65 noch abschlagsfrei in die Rente

Wer 1967 geboren wurde, muss nach geltendem Rentenrecht grundsätzlich bis zum 67. Lebensjahr warten, um die reguläre Altersrente ohne vorzeitigen Abschlag zu erhalten. Trotzdem kann ein abschlagsfreier Rentenbeginn bereits mit 65 Jahren möglich sein. Dafür müssen allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

Besonders wichtig ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Wer die dafür erforderlichen 45 Versicherungsjahre erreicht, kann als Jahrgang 1967 derzeit mit 65 Jahren ohne Rentenabschlag ausscheiden. Eine weitere Möglichkeit besteht für schwerbehinderte Versicherte, wenn mindestens 35 Versicherungsjahre vorhanden sind.

Für den Jahrgang 1967 liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren

Die schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze ist für jüngere Jahrgänge abgeschlossen. Wer 1964 oder später geboren wurde, erreicht die reguläre Altersrente grundsätzlich mit 67 Jahren. Für den Jahrgang 1967 gilt deshalb ebenfalls diese Altersgrenze.

Wer die allgemeine Wartezeit erfüllt und bis 67 arbeitet, muss wegen des Rentenbeginns keinen Abschlag hinnehmen. Ein früherer Rentenbeginn kann jedoch über andere Altersrenten möglich sein. Einen ausführlichen Überblick über die Möglichkeiten dieses Geburtsjahrgangs finden Leser bei Gegen-Hartz zum Rentenbeginn des Jahrgangs 1967.

Mit 45 Versicherungsjahren ist die Rente mit 65 derzeit abschlagsfrei möglich

Die für viele Beschäftigte interessanteste Regelung ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Sie setzt eine Wartezeit von 45 Jahren voraus. Für Versicherte, die 1964 oder später geboren wurden, liegt die Altersgrenze nach geltendem Recht bei 65 Jahren.

Ein 1967 geborener Versicherter kann deshalb grundsätzlich mit 65 Jahren abschlagsfrei in diese Altersrente wechseln, sofern bis dahin die 45-jährige Wartezeit erfüllt ist. Der Begriff „Rente mit 63“ führt bei diesem Geburtsjahrgang häufig zu Missverständnissen. Mit 63 ohne Abschläge konnten nur deutlich ältere Jahrgänge in diese Rentenform wechseln.

Wie sich die Altersgrenzen nach 45 Versicherungsjahren zwischen den verschiedenen Geburtsjahrgängen unterscheiden, zeigt auch der Beitrag „Welche Jahrgänge können nach 45 Arbeitsjahren in Rente gehen?“.

Mit 65 ohne Abschlag heißt nicht automatisch dieselbe Rentenhöhe wie mit 67

Der Begriff „abschlagsfrei“ sollte nicht mit „gleich hohe Rente“ verwechselt werden. Ein Rentenabschlag ist eine dauerhafte prozentuale Kürzung, weil eine Altersrente vorzeitig beansprucht wird. Bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte wird dieser Abschlag bei einem Beginn mit 65 nicht vorgenommen.

Wer mit 65 aufhört zu arbeiten, zahlt jedoch normalerweise zwei Jahre weniger Beiträge ein als jemand, der bis 67 beschäftigt bleibt. Dadurch können weitere Entgeltpunkte fehlen. Die monatliche Rente kann mit 65 deshalb geringer ausfallen als bei einer Beschäftigung bis zur Regelaltersgrenze, obwohl kein Abschlag berechnet wird.

Was passiert, wenn die 45 Versicherungsjahre nicht erreicht werden?

Wer keine 45 Jahre zusammenbekommt, kann nicht allein wegen seines 65. Geburtstags abschlagsfrei die Altersrente für besonders langjährig Versicherte beziehen. Bei mindestens 35 Versicherungsjahren steht allerdings die Altersrente für langjährig Versicherte offen. Diese kann schon ab 63 Jahren beansprucht werden.

Für jeden Monat, um den diese Rente vor der regulären Altersgrenze beginnt, beträgt der Abschlag 0,3 Prozent. Beim Jahrgang 1967 liegen zwischen dem 65. und dem 67. Geburtstag 24 Monate. Ein Rentenbeginn mit 65 führt bei dieser Rentenform daher zu einem dauerhaften Abschlag von 7,2 Prozent.

Wer bereits mit 63 beginnt, liegt 48 Monate vor der Regelaltersgrenze. Daraus ergeben sich 14,4 Prozent Abschlag. Die Kürzung verschwindet nicht mit dem späteren Erreichen des 67. Lebensjahres, sondern bleibt grundsätzlich für die gesamte Rentenbezugsdauer bestehen.

Diese Rentenwege gelten derzeit für den Jahrgang 1967

Rentenweg Regelung für Jahrgang 1967 Regelaltersrente Grundsätzlich mit 67 Jahren ohne vorzeitigen Rentenabschlag Altersrente für besonders langjährig Versicherte Mit 65 Jahren ohne Abschlag, wenn 45 Versicherungsjahre erfüllt sind Altersrente für langjährig Versicherte Ab 63 bei mindestens 35 Versicherungsjahren; bei Rentenbeginn mit 65 beträgt der Abschlag 7,2 Prozent Altersrente für schwerbehinderte Menschen Mit 65 abschlagsfrei bei mindestens GdB 50 und erfüllter Wartezeit von 35 Jahren; früherer Beginn ab 62 mit Abschlägen möglich

45 Versicherungsjahre sind nicht dasselbe wie 45 Jahre Beschäftigung

Ein häufiger Irrtum besteht darin, die erforderlichen 45 Versicherungsjahre einfach mit 45 Arbeitsjahren gleichzusetzen. Tatsächlich können neben Pflichtbeiträgen aus einer Beschäftigung oder selbstständigen Tätigkeit weitere Zeiten berücksichtigt werden. Dazu gehören beispielsweise bestimmte Kindererziehungszeiten, Zeiten der nicht erwerbsmäßigen Pflege sowie Wehr- oder Zivildienst.

📚 Lesen Sie auch: Aus für die Rente mit 63: So können Arbeitnehmer dennoch früher aussteigen

Auch bestimmte Zeiten mit Sozialleistungen können berücksichtigt werden. Freiwillige Beiträge können unter bestimmten Bedingungen ebenfalls hinzukommen, insbesondere wenn zuvor ausreichend lange Pflichtbeitragszeiten vorhanden sind. Deshalb ist der persönliche Versicherungsverlauf wichtiger als die bloße Zahl der Jahre seit dem ersten Arbeitstag.

Umgekehrt wird nicht jede Zeit, die für andere Rentenansprüche berücksichtigt wird, auch auf die 45 Jahre angerechnet. Schul- und Studienzeiten als reine Anrechnungszeiten helfen beispielsweise bei dieser Wartezeit grundsätzlich nicht weiter. Auch Zeiten mit Bürgergeld beziehungsweise früherem Arbeitslosengeld II führen nicht ohne Weiteres zu den benötigten 45 Jahren.

Ausbildung kann beim Erreichen der 45 Jahre helfen

Viele Menschen des Jahrgangs 1967 haben ihre Berufsausbildung bereits mit 15, 16 oder 17 Jahren begonnen. Wurden während einer versicherungspflichtigen betrieblichen Ausbildung Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt, können diese Monate für die 45-jährige Wartezeit berücksichtigt werden. Wer sehr früh in das Berufsleben eingestiegen ist, kann die erforderliche Versicherungsdauer deshalb bereits vor dem 65. Geburtstag erreicht haben.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Altersrente für besonders langjährig Versicherte entsprechend früher beginnen darf. Selbst wenn jemand mit 64 bereits auf 47 oder 48 anrechenbare Versicherungsjahre kommt, bleibt für den Jahrgang 1967 nach der derzeitigen Regelung die Altersgrenze von 65 Jahren bestehen. Diese Rentenform kann nicht einfach mit Abschlägen ein oder zwei Jahre vorgezogen werden.

Arbeitslosigkeit kurz vor der Rente kann die 45 Jahre gefährden

Besondere Aufmerksamkeit ist bei Arbeitslosigkeit kurz vor dem geplanten Rentenbeginn erforderlich. Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Beginn der Altersrente für besonders langjährig Versicherte wird für die 45-jährige Wartezeit grundsätzlich nicht berücksichtigt. Ausnahmen bestehen insbesondere, wenn die Arbeitslosigkeit durch eine Insolvenz oder die vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers verursacht wurde.

Wer kurz vor 540 anrechenbaren Monaten steht, sollte deshalb nicht davon ausgehen, dass jede Phase mit Arbeitslosengeld automatisch weiterhilft. Schon wenige fehlende Monate können dazu führen, dass die gewünschte abschlagsfreie Rente mit 65 nicht erreicht wird. Ausführlicher beschreibt Gegen-Hartz diese Besonderheiten im Beitrag über die 45-jährige Wartezeit in den letzten zwei Jahren vor der Rente.

Weitere Hinweise zu diesem Problem finden Betroffene außerdem im Beitrag „Arbeitslos kurz vor der Rente: Regeln beachten und Rentenansprüche sichern“.

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Auch mit Schwerbehinderung kann der Jahrgang 1967 mit 65 ohne Abschlag in Rente

Neben den 45 Versicherungsjahren gibt es einen zweiten wichtigen Weg zur abschlagsfreien Altersrente mit 65. Versicherte mit anerkannter Schwerbehinderung können die Altersrente für schwerbehinderte Menschen beanspruchen. Dafür muss beim Rentenbeginn grundsätzlich ein Grad der Behinderung von mindestens 50 vorliegen und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt sein.

Für Menschen des Jahrgangs 1967 liegt die abschlagsfreie Altersgrenze bei dieser Rentenart ebenfalls bei 65 Jahren. Ein früherer Start kann bereits ab 62 Jahren erfolgen. Dann werden 0,3 Prozent pro Monat abgezogen, sodass bei einem um drei Jahre vorgezogenen Rentenbeginn maximal 10,8 Prozent Abschlag entstehen können.

Wer mit 65 nur die 35 Jahre erfüllt, verliert dauerhaft 7,2 Prozent

Die Unterscheidung zwischen 35 und 45 Versicherungsjahren hat beim Jahrgang 1967 erhebliche finanzielle Folgen. Wer mit 65 die 45-jährige Wartezeit erfüllt, kann nach aktuellem Recht die besondere Altersrente ohne Abschlag erhalten. Wer dagegen lediglich die 35-jährige Wartezeit erfüllt und keine Schwerbehindertenrente beanspruchen kann, muss für den Rentenbeginn mit 65 die Altersrente für langjährig Versicherte nutzen.

Bei einer rechnerischen Rente von 1.800 Euro vor Berücksichtigung des vorzeitigen Rentenabschlags würden 7,2 Prozent einer Kürzung von 129,60 Euro entsprechen. Rechnerisch verblieben damit 1.670,40 Euro, bevor weitere Abzüge etwa für Kranken- und Pflegeversicherung oder gegebenenfalls Steuern berücksichtigt werden. Die tatsächliche persönliche Rentenhöhe hängt selbstverständlich vom individuellen Versicherungsverlauf ab.

Die Rentenreform 2026 sorgt für zusätzliche Unsicherheit

Für den Jahrgang 1967 kommt hinzu, dass der gewünschte Rentenbeginn mit 65 erst in den Jahren 2032 beziehungsweise bei entsprechend spätem Geburtstag Anfang 2033 liegt. Bis dahin kann der Gesetzgeber die Voraussetzungen verändern. Genau darüber wird im Jahr 2026 intensiv diskutiert.

Die Alterssicherungskommission hat im Juni 2026 empfohlen, die bisherige abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte abzuschaffen. Als Ersatz wird eine andere Absicherung für Menschen diskutiert, die nach einem langen Berufsleben aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in ihrer bisherigen Tätigkeit arbeiten können. Die Bundesregierung hat angekündigt, die Empfehlungen der Kommission umfassend umsetzen zu wollen.

Für Versicherte des Jahrgangs 1967 ist dabei jedoch die Unterscheidung zwischen politischem Vorhaben und geltendem Gesetz wichtig. Stand 17. August 2026 besteht der gesetzliche Anspruch auf die Altersrente für besonders langjährig Versicherte weiterhin. Wer nach derzeitigem Recht mit 65 Jahren die 45-jährige Wartezeit erfüllt, erfüllt damit grundsätzlich die Voraussetzungen des bisherigen Modells.

Ob diese Möglichkeit bis zum tatsächlichen Rentenbeginn des Jahrgangs 1967 unverändert erhalten bleibt oder Übergangs- und Vertrauensschutzregelungen beschlossen werden, kann heute noch nicht abschließend beantwortet werden. Betroffene sollten deshalb Gesetzesänderungen in den kommenden Jahren beobachten und ihre persönliche Planung nicht allein auf eine Hochrechnung bis 2032 oder 2033 stützen.

Eine Kontenklärung sollte nicht bis kurz vor 65 warten

Wer 1967 geboren wurde, befindet sich inzwischen in einem Alter, in dem eine genaue Prüfung des Rentenkontos sinnvoll ist. Fehlende Ausbildungszeiten, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten oder nicht übermittelte Beschäftigungszeiten können die Berechnung der Wartezeit beeinflussen. Solche Lücken sollten möglichst früh geklärt werden.

Besonders bei Personen, die rechnerisch nur knapp auf 45 Versicherungsjahre kommen, können einzelne Monate über die abschlagsfreie Rente entscheiden. Der Versicherungsverlauf sollte deshalb nicht nur auf die voraussichtliche Rentenhöhe, sondern ausdrücklich auf die für die jeweilige Altersrente erfüllte Wartezeit geprüft werden. Eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung kann offene Zeiten dokumentieren und spätere Überraschungen vermeiden.

Praxisbeispiel: Sabine ist Jahrgang 1967 und möchte mit 65 aufhören

Sabine wurde im Mai 1967 geboren und begann nach der Schule bereits mit 17 Jahren eine versicherungspflichtige Ausbildung. Danach arbeitete sie über viele Jahre sozialversicherungspflichtig und kann zusätzlich anrechenbare Kindererziehungszeiten nachweisen. Bis zu ihrem 65. Geburtstag erreicht sie nach heutiger Berechnung die erforderlichen 45 Versicherungsjahre.

Nach der derzeit geltenden Rechtslage könnte Sabine deshalb nach Erreichen der Altersgrenze mit 65 die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ohne Rentenabschlag beantragen. Würde sie die 45 Jahre dagegen nicht erreichen und lediglich die 35-jährige Wartezeit erfüllen, müsste sie für einen Rentenbeginn mit 65 grundsätzlich einen Abschlag von 7,2 Prozent hinnehmen. Alternativ könnte sie bis 67 warten und die reguläre Altersrente beanspruchen.

Sabine sollte trotzdem nicht davon ausgehen, dass die heutige Rechtslage bis 2032 garantiert unverändert bleibt. Wegen der angekündigten Rentenreform sollte sie sowohl ihren Versicherungsverlauf als auch die weitere Gesetzgebung regelmäßig prüfen. So lässt sich rechtzeitig erkennen, ob sich der geplante Rentenbeginn verschiebt oder andere Voraussetzungen gelten.

Kann der Jahrgang 1967 mit 65 abschlagsfrei in Rente gehen?

Ja. Nach geltendem Recht ist das mit der Altersrente für besonders langjährig Versicherte möglich, wenn 45 Versicherungsjahre erfüllt sind. Auch schwerbehinderte Menschen können unter den entsprechenden Voraussetzungen mit 65 ohne Abschlag in die Altersrente wechseln.

Was passiert, wenn mit 65 nur 35 Versicherungsjahre vorhanden sind?

Dann kommt grundsätzlich die Altersrente für langjährig Versicherte infrage. Da die Regelaltersgrenze des Jahrgangs 1967 bei 67 Jahren liegt, erfolgt der Beginn mit 65 zwei Jahre vorzeitig. Daraus entsteht nach heutiger Berechnung ein dauerhafter Abschlag von 7,2 Prozent.

Kann die Rente nach 45 Versicherungsjahren schon mit 63 oder 64 begonnen werden?

Für den Jahrgang 1967 nicht. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte kann nach geltendem Recht erst mit 65 Jahren beansprucht werden. Eine Vorziehung dieser Rentenform gegen einen Abschlag ist nicht vorgesehen.

Zählt eine Berufsausbildung zu den 45 Versicherungsjahren?

Eine versicherungspflichtige betriebliche Ausbildung kann grundsätzlich berücksichtigt werden, weil während dieser Zeit Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung entstehen. Reine Schul- oder Studienzeiten ohne entsprechende Pflichtbeiträge werden für die 45-jährige Wartezeit dagegen nicht in gleicher Weise berücksichtigt. Deshalb sollten Versicherte ihren konkreten Verlauf prüfen.

Kann Arbeitslosengeld kurz vor der Rente die 45 Jahre auffüllen?

Das ist gerade in den letzten zwei Jahren vor dem geplanten Rentenbeginn problematisch. Zeiten mit Leistungen der Arbeitsförderung werden in diesem Zeitraum grundsätzlich nicht auf die 45 Jahre angerechnet. Ausnahmen bestehen insbesondere bei Arbeitslosigkeit infolge einer Insolvenz oder vollständigen Betriebsaufgabe.

Ist die abschlagsfreie Rente mit 65 für den Jahrgang 1967 sicher?

Nach dem am 17. August 2026 geltenden Recht besteht diese Möglichkeit weiterhin, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Die Alterssicherungskommission hat jedoch vorgeschlagen, die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte abzuschaffen, und die Bundesregierung plant eine umfassende Rentenreform. Da der Jahrgang 1967 das 65. Lebensjahr erst 2032 erreicht, können künftige Gesetzesänderungen und mögliche Übergangsregelungen für die persönliche Planung noch erhebliche Bedeutung bekommen.