Ein höheres Kindergeld bedeutet nicht automatisch, dass getrennt lebende Eltern ab Januar weniger Unterhalt überweisen. Wer seinen Dauerauftrag ändern will, muss zuerst wissen, wie viel Kindergeld tatsächlich gilt, welcher Bedarf für das Kind angesetzt wird und was im Unterhaltstitel steht.

267 Euro sind geplant, aber noch keine Grundlage für den Dauerauftrag

Der Entwurf des Einkommensteuerreformgesetzes sieht ab Januar 2027 statt 259 Euro monatlich 267 Euro Kindergeld je Kind vor. Eine abschließend beschlossene Erhöhung ließ sich zum 29. November 2026 nicht bestätigen.

In der Regierungspressekonferenz vom 27. November wurde zudem die politische Diskussion darüber angesprochen, ob Kindergeld und Kinderfreibetrag aus dem Steuerpaket herausgelöst werden sollten. Auch das war kein Beschluss über den neuen Betrag.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf führt auf seiner Übersichtsseite bislang die Fassung für 2026 als jüngste Tabelle. Für 2027 lässt sich deshalb die Wirkung einzelner Änderungen durchrechnen, aber noch kein endgültiger Januar-Zahlbetrag aus einer neuen Tabelle ablesen.

Was der Kindergeldabzug mit der Überweisung macht

Erfüllt ein Elternteil seine Unterhaltspflicht durch die Betreuung des minderjährigen Kindes, wird nach § 1612b BGB die Hälfte des Kindergeldes vom Barbedarf abgezogen. In diesem häufigen Fall sinkt der rechnerische Zahlbetrag bei acht Euro mehr Kindergeld um vier Euro, wenn der Bedarf gleich bleibt.

Ändert sich auch der Bedarf, zählt die Differenz: Bei zehn Euro mehr Bedarf und vier Euro mehr Abzug steigt der Zahlbetrag um sechs Euro. Bei einem volljährigen Kind wird das Kindergeld dagegen grundsätzlich vollständig auf den Barbedarf angerechnet; wie sich der Rest auf die Eltern verteilt, ist eine eigene Rechnung.

Wer Bedarf und Zahlbetrag vergleichen will, findet in unserem Rechenüberblick zum Kindergeld und Kindesunterhalt die drei Altersgruppen für Minderjährige. Für den eigenen Januar-Dauerauftrag kommt es zusätzlich auf die Formulierung des bestehenden Titels an.

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Diese Angaben im Unterhaltstitel machen den Unterschied

Was steht in den Unterlagen? Was ist vor einer Änderung zu prüfen? Prozentsatz des jeweiligen Mindestunterhalts abzüglich des anzurechnenden Kindergeldes Bei einem solchen dynamischen Titel ändert sich der Rechenbetrag mit den wirksamen Bezugsgrößen. Den genauen Wortlaut und die Altersstufe prüfen. Ein fester Eurobetrag ohne Anpassungsformel Eine neue Tabelle schreibt den Titel nicht von selbst um. Vor einer eigenmächtigen Kürzung klären, ob der Titel angepasst werden muss. Kein Titel, nur eine private Absprache Die Absprache und die gesetzliche Unterhaltshöhe prüfen, eine Neuberechnung nachvollziehbar dokumentieren und dem anderen Elternteil mitteilen. Bescheid über Unterhaltsvorschuss Die Leistung wird nach anderen Regeln berechnet. Änderungen anhand des Bescheids der Unterhaltsvorschussstelle prüfen.

Ein Unterhaltstitel kann etwa eine Jugendamtsurkunde, ein gerichtlicher Beschluss oder ein gerichtlicher Vergleich sein. Wer bei einem festen Titel einfach weniger zahlt, riskiert Rückstände und eine Vollstreckung aus dem fortbestehenden Titel.

Auch die nächste Altersstufe kann den Zahlbetrag verändern: Beim dynamischen Mindestunterhalt gilt sie nach § 1612a BGB bereits ab Beginn des Monats, in dem das Kind sechs oder zwölf Jahre alt wird. Weitere Fragen zum Jahreswechsel erläutert unser Beitrag für getrennt lebende Eltern.

Beim Unterhaltsvorschuss wird anders gerechnet

Der Unterhaltsvorschuss ist eine staatliche Leistung mit einer eigenen Berechnung. Das Familienportal des Bundes erläutert, dass grundsätzlich das ganze Kindergeld vom Mindestunterhalt abgezogen wird.

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Stiege allein das Kindergeld um acht Euro, könnte sich der Vorschuss bei sonst gleichen Verhältnissen um acht Euro verringern. Einen neuen Zahlbetrag sollten Eltern deshalb dem Bescheid entnehmen, statt die Rechnung zum privaten Kindesunterhalt auf den Vorschuss zu übertragen.

Praxisbeispiel: Zwei Eltern, zwei verschiedene Titel

Ein Vater überweist für sein neunjähriges Kind 428,50 Euro monatlich: 558 Euro Mindestunterhalt der Altersstufe sechs bis elf abzüglich 129,50 Euro hälftiges Kindergeld. Seine Jugendamtsurkunde nennt 100 Prozent des jeweiligen Mindestunterhalts und den Kindergeldabzug, sodass sich der Betrag ändert, sobald neue Bezugsgrößen gelten.

Würde nur das Kindergeld auf 267 Euro steigen, ergäben sich bei gleichem Bedarf 424,50 Euro; bei einem angenommenen Bedarf von 568 Euro wären es dagegen 434,50 Euro. Eine Mutter, deren Titel schlicht 428,50 Euro als festen Monatsbetrag nennt, sollte aus keiner dieser Modellrechnungen allein eine Kürzung ableiten.

Sechs Fragen und Antworten zum Kindesunterhalt 2027

Sind 267 Euro Kindergeld schon sicher?

Nein. Der Betrag steht im Entwurf der Bundesregierung; derzeit gelten 259 Euro im Monat je Kind.

Kann der Zahlbetrag trotz höherem Kindergeld steigen?

Ja. Steigt im üblichen Betreuungsmodell der Bedarf des minderjährigen Kindes um mehr als der zusätzliche hälftige Kindergeldabzug, fällt der Zahlbetrag höher aus.

Welche Spalte der Düsseldorfer Tabelle zeigt die Überweisung?

Die Bedarfstabelle zeigt den Betrag vor Kindergeldanrechnung. Die Übersicht der Zahlbeträge im Anhang berücksichtigt den Kindergeldabzug bereits.

Muss ich eine dynamische Jugendamtsurkunde bei jeder Erhöhung neu ausstellen lassen?

Für den reinen Wechsel der Bezugsgrößen normalerweise nicht, wenn die Urkunde diese Änderungen bereits abbildet. Bei einem festen Eurobetrag ist eine Anpassung gesondert zu prüfen.

Was gilt, wenn das Kind im Januar zwölf wird?

Beim Mindestunterhalt gilt die neue Altersstufe schon ab Beginn des Geburtstagsmonats. Das kann den Betrag unabhängig von einer Kindergelderhöhung ändern.

Wird beim Unterhaltsvorschuss auch nur die Hälfte abgezogen?

Nein. Dort wird grundsätzlich das volle Kindergeld vom Mindestunterhalt abgezogen.

Quellen

Deutscher Bundestag: Einkommensteuerreformgesetz 2027 und Verfahrensstand; OLG Düsseldorf: Düsseldorfer Tabelle.