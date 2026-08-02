Aktivrente steuerfrei und trotzdem sinkt die Witwenrente

Wer nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeitet, kann seit 2026 bis zu 2.000 Euro Arbeitslohn im Monat steuerfrei erhalten. Für Beziehende einer Witwen- oder Witwerrente kann trotzdem eine Kürzung entstehen, denn steuerfrei bedeutet im Sozialrecht nicht automatisch anrechnungsfrei.

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Die Aktivrente verändert die steuerliche Behandlung des Arbeitslohns. Sie schafft jedoch keinen zusätzlichen Freibetrag bei der Hinterbliebenenrente.

Wird eine Beschäftigung neu aufgenommen oder der Verdienst erhöht, kann das anrechenbare Einkommen den seit Juli 2026 geltenden Freibetrag von 1.122,53 Euro übersteigen. Dann rechnet die Deutsche Rentenversicherung 40 Prozent des übersteigenden Betrags auf die Witwenrente an.

Die Aktivrente ist keine zusätzliche Rentenzahlung

Die Bezeichnung Aktivrente kann leicht den Eindruck erwecken, der Staat zahle älteren Beschäftigten monatlich bis zu 2.000 Euro aus. Tatsächlich handelt es sich seit dem 1. Januar 2026 um einen Steuerfreibetrag nach § 3 Nummer 21 Einkommensteuergesetz.

Begünstigt ist Arbeitslohn aus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, wenn die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht wurde und die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Bis zu 2.000 Euro pro Monat bleiben dann lohnsteuerfrei, während ein darüber liegender Betrag regulär versteuert wird.

Die Begünstigung gilt nicht für Minijobs, selbstständige Tätigkeiten, Beamtenbezüge oder Abgeordnetenentschädigungen. Einen ausführlichen Überblick bietet der Beitrag „Aktivrente seit 2026: 2.000 Euro steuerfrei im Monat für Rentner“.

Steuerfreiheit und Anrechnungsfreiheit sind zwei verschiedene Dinge

Die Steuerbefreiung beantwortet nur die Frage, ob auf den begünstigten Arbeitslohn Einkommensteuer anfällt. Die Einkommensanrechnung auf eine Witwenrente richtet sich dagegen nach dem Sozialgesetzbuch.

Nach § 18a SGB IV gehört Arbeitsentgelt zum Erwerbseinkommen, das bei einer Hinterbliebenenrente berücksichtigt werden kann. Die Aktivrente ändert den Charakter des Lohns nicht, und auch die Sozialversicherungspflicht bleibt durch die Steuerbefreiung grundsätzlich unberührt.

Deshalb darf die Rentenversicherung den Arbeitslohn in die Berechnung einbeziehen, obwohl der Arbeitgeber darauf bis zur Grenze von 2.000 Euro keine Lohnsteuer abzieht. Nicht die Aktivrente als Steuerbonus kürzt die Witwenrente, sondern das erzielte Arbeitsentgelt.

Der Freibetrag liegt seit Juli 2026 bei 1.122,53 Euro

Vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 beträgt der monatliche Freibetrag für die Einkommensanrechnung 1.122,53 Euro. Für jedes Kind, das grundsätzlich einen Anspruch auf Waisenrente hat, erhöht er sich um 238,11 Euro.

Die aktuellen Werte und die Freibeträge bei mehreren Kindern zeigt die Tabelle zu den höheren Einkommensgrenzen der Witwenrente ab Juli 2026. Der Freibetrag wird jedes Jahr zum 1. Juli an die Entwicklung des aktuellen Rentenwerts angepasst.

Nur der Teil des anrechenbaren Einkommens oberhalb des persönlichen Freibetrags wird berücksichtigt. Davon zieht die Rentenversicherung 40 Prozent von der Witwen- oder Witwerrente ab.

Die Rentenversicherung verwendet nicht das Netto vom Konto

Für die Berechnung zählt nicht einfach der Betrag, den der Arbeitgeber nach Abzug aller Beiträge überweist. Die Deutsche Rentenversicherung ermittelt ein pauschaliertes Nettoeinkommen nach § 18b SGB IV.

Bei regulär versicherungspflichtigem Arbeitsentgelt wird das Bruttoeinkommen im üblichen Fall um 40 Prozent gekürzt. Aus 2.000 Euro Bruttolohn werden für diese Berechnung daher 1.200 Euro anrechenbares Nettoeinkommen.

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Die Steuerfreiheit der Aktivrente führt nicht dazu, dass nur ein tatsächlich versteuerter Lohnanteil berücksichtigt wird. Der Rechenweg setzt beim sozialrechtlich erfassten Arbeitsentgelt an.

Beispielrechnung: 2.000 Euro können die Witwenrente um 30,99 Euro mindern

Das folgende vereinfachte Beispiel betrifft eine Witwe ohne waisenrentenberechtigtes Kind und ohne weiteres anrechenbares Einkommen. Sie hat die Regelaltersgrenze erreicht, bezieht keine eigene Altersvollrente und verdient in einer regulär rentenversicherungspflichtigen Beschäftigung 2.000 Euro brutto im Monat.

Rechenschritt Betrag Arbeitsentgelt im Rahmen der Aktivrente 2.000,00 Euro Pauschalabzug von 40 Prozent 800,00 Euro Anrechenbares Nettoeinkommen 1.200,00 Euro Freibetrag seit 1. Juli 2026 1.122,53 Euro Einkommen oberhalb des Freibetrags 77,47 Euro Anrechnung von 40 Prozent 30,99 Euro

Die Witwenrente sinkt in diesem Beispiel um 30,99 Euro im Monat, obwohl der Arbeitslohn von 2.000 Euro steuerfrei bleibt. Auf zwölf Monate gerechnet entspricht das einer Rentenminderung von 371,88 Euro.

Finanziell kann sich die Beschäftigung dennoch deutlich lohnen, weil nur ein Teil des Einkommens oberhalb des Freibetrags angerechnet wird. Die Berechnung zeigt aber, warum die Aussage „2.000 Euro steuerfrei“ nicht mit „2.000 Euro ohne Folgen für die Witwenrente“ gleichgesetzt werden darf.

Bei einer eigenen Altersvollrente kann die Rechnung anders aussehen

Das Beispiel mit dem 40-prozentigen Pauschalabzug passt nicht zu jeder Beschäftigung nach Erreichen der Regelaltersgrenze. Wer eine volle Altersrente bezieht und in der Rentenversicherung für die Beschäftigung versicherungsfrei ist, fällt beim Arbeitsentgelt regelmäßig unter einen Pauschalabzug von 30,5 Prozent.

Bei 2.000 Euro Bruttolohn würden dann isoliert betrachtet 1.390 Euro als pauschaliertes Nettoeinkommen verbleiben. Bereits dieser Lohnanteil läge 267,47 Euro über dem Freibetrag, woraus rechnerisch eine Kürzung um 106,99 Euro entstehen könnte.

Hinzu kommt, dass auch eine eigene gesetzliche Altersrente als Einkommen erfasst werden kann. Mehrere anrechenbare Einkommen werden zusammengerechnet, nachdem für die jeweilige Einkommensart die vorgeschriebenen Abzüge vorgenommen wurden.

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Wer trotz Altersvollrente auf die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung verzichtet, kann wiederum unter eine andere Abzugsregel fallen. Eine individuelle Probeberechnung ist deshalb besonders sinnvoll, wenn Arbeitslohn und eigene Altersrente zusammentreffen.

Die Steuerbefreiung allein löst keine neue Kürzung aus

Hat eine Witwe bereits vor 2026 monatlich 2.000 Euro brutto verdient und arbeitet sie 2026 mit unverändertem Bruttolohn weiter, entsteht durch die neue Steuerbefreiung allein kein zusätzliches Einkommen. Der Lohn konnte schon zuvor auf die Hinterbliebenenrente angerechnet werden.

Eine neue oder höhere Kürzung droht vor allem, wenn wegen der Aktivrente erstmals eine Beschäftigung aufgenommen, die Arbeitszeit ausgeweitet oder der Bruttolohn erhöht wird. Die steuerliche Ersparnis und die sozialrechtliche Anrechnung laufen dabei nebeneinander.

Für die Rentenberechnung wird häufig auf das im vorherigen Kalenderjahr erzielte durchschnittliche Einkommen zurückgegriffen. Bei neuem Einkommen oder besonderen Veränderungen gelten ergänzende Regeln, weshalb der Zeitpunkt der Auswirkung vom Einzelfall abhängen kann.

Im Sterbevierteljahr bleibt eigenes Einkommen außen vor

Während des Sterbevierteljahres wird eigenes Einkommen nicht auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet. Dieser Schutz umfasst die drei Kalendermonate, die auf den Sterbemonat folgen.

Erst danach greifen die gewöhnlichen Vorschriften zur Einkommensanrechnung. Weshalb nach dem Sterbevierteljahr sogar die gesamte Auszahlung entfallen kann, erklärt der Beitrag „106.000 Witwen nach dem Sterbevierteljahr ohne Rentenzahlung“.

Einkommensänderungen sollten rechtzeitig gemeldet werden

Wer eine Witwenrente bezieht und eine Beschäftigung beginnt oder den Umfang der Arbeit verändert, sollte die Deutsche Rentenversicherung zeitnah informieren. So lassen sich hohe Nachforderungen vermeiden, wenn sich später herausstellt, dass über Monate eine zu hohe Hinterbliebenenrente ausgezahlt wurde.

Im Rentenbescheid sollte geprüft werden, welches Bruttoeinkommen, welcher Pauschalabzug und welcher Freibetrag verwendet wurden. Auch ein Zuschlag für ein waisenrentenberechtigtes Kind sowie das Sterbevierteljahr müssen korrekt berücksichtigt sein.

Sinkt das laufende Einkommen um mindestens zehn Prozent, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine frühere Neuberechnung möglich sein. Näheres dazu steht im Beitrag „10-Prozent-Regel kann Witwenrente sofort erhöhen“.

Praxisbeispiel: Karin arbeitet nach der Regelaltersgrenze weiter

Karin ist 67 Jahre alt, erhält 780 Euro Witwenrente und hat keine eigene Altersrente sowie kein weiteres anrechenbares Einkommen. Sie nimmt eine regulär rentenversicherungspflichtige Beschäftigung mit 2.000 Euro Bruttolohn auf, die wegen der Aktivrente lohnsteuerfrei bleibt.

Nach dem pauschalen Abzug von 40 Prozent berücksichtigt die Rentenversicherung 1.200 Euro. Nach Abzug des Freibetrags und der 40-prozentigen Anrechnung sinkt Karins rechnerischer Rentenbetrag um 30,99 Euro auf 749,01 Euro im Monat; mögliche Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sind dabei noch nicht abgezogen.

Karin erzielt durch die Arbeit insgesamt dennoch ein deutlich höheres Monatseinkommen. Vor der Vertragsunterzeichnung lässt sie sich die voraussichtliche Anrechnung schriftlich berechnen, damit sie mit dem richtigen Auszahlungsbetrag planen kann.

Fazit: Die Aktivrente schützt den Lohn vor Steuer, nicht vor jeder Anrechnung

Die Aktivrente macht bis zu 2.000 Euro Arbeitslohn pro Monat steuerfrei, beseitigt aber die Einkommensanrechnung bei Witwen- und Witwerrenten nicht. Sobald das pauschal ermittelte Nettoeinkommen den persönlichen Freibetrag übersteigt, werden 40 Prozent des überschießenden Betrags von der Hinterbliebenenrente abgezogen.

Wie hoch die Kürzung tatsächlich ausfällt, hängt vom Versicherungsstatus, weiteren Einkünften, möglichen Kinderzuschlägen und der angewandten Pauschale ab. Einen ergänzenden Überblick über den aktuellen Rechtsstand bietet der Beitrag „Alle Änderungen der Witwenrente seit dem 1. Juli 2026“.

Häufige Fragen und Antworten zur Aktivrente und Witwenrente

1. Sind 2.000 Euro Aktivrente bei der Witwenrente vollständig anrechnungsfrei?

Nein. Die Grenze von 2.000 Euro ist ein steuerlicher Freibetrag für Arbeitslohn und kein zusätzlicher Freibetrag bei der Witwenrente.

2. Ab welchem Einkommen kann die Witwenrente seit Juli 2026 sinken?

Eine Kürzung beginnt, wenn das nach den gesetzlichen Pauschalabzügen ermittelte Nettoeinkommen den persönlichen Freibetrag übersteigt. Ohne berücksichtigungsfähiges Kind liegt dieser vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 bei 1.122,53 Euro monatlich.

3. Wird bei 2.000 Euro Bruttolohn immer derselbe Betrag angerechnet?

Nein. Bei regulär versicherungspflichtigem Arbeitsentgelt beträgt der Pauschalabzug häufig 40 Prozent, während bei bestimmten Altersvollrentnern 30,5 Prozent gelten können.

4. Sinkt die Witwenrente automatisch um 40 Prozent des gesamten Verdienstes?

Nein. Zuerst wird das pauschal ermittelte Nettoeinkommen um den persönlichen Freibetrag vermindert, und nur 40 Prozent des verbleibenden Betrags werden angerechnet.

5. Wird Arbeitslohn auch im Sterbevierteljahr angerechnet?

Nein. In den drei Kalendermonaten nach dem Sterbemonat bleibt eigenes Einkommen bei der Witwen- oder Witwerrente unberücksichtigt.

6. Muss die Aufnahme einer Beschäftigung der Rentenversicherung gemeldet werden?

Ja, Beziehende einer Hinterbliebenenrente sollten neue oder veränderte Einkünfte unverzüglich mitteilen. Das schützt vor späteren Rückforderungen und ermöglicht eine nachvollziehbare Neuberechnung.

Rechtsstand: 31. Juli 2026. Quellen: Bundesfinanzministerium zur Aktivrente, Deutsche Rentenversicherung zum Freibetrag ab Juli 2026, § 18a und § 18b SGB IV sowie § 97 SGB VI.