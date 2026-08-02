Selbstständige verlieren Krankengeld-Schutz: Neue 14-Tage-Frist ab 2027

Für freiwillig gesetzlich versicherte Selbstständige wird der Zugang zum Krankengeld ab 2027 deutlich strenger. Wer die erforderliche Wahlerklärung nicht rechtzeitig bei seiner Krankenkasse einreicht, muss im Regelfall drei Monate warten, bevor der Schutz entstehen kann.

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Besonders riskant wird es, wenn während dieser Wartezeit eine Arbeitsunfähigkeit beginnt. Dann reicht es nicht aus, dass die drei Monate später ablaufen: Die Erklärung wirkt grundsätzlich erst am Tag nach dem Ende dieser Arbeitsunfähigkeit.

Die 14-Tage-Frist bedeutet jedoch nicht, dass alle bereits abgesicherten Selbstständigen zum Jahreswechsel ihren Krankengeldanspruch verlieren. Die neue Vorschrift betrifft den Zugang zum Schutz und vor allem neue oder verspätete Wahlerklärungen.

Die Änderung ist beschlossen und gilt ab Januar 2027

Die Neuregelung gehört zum GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz vom 24. Juli 2026, das am 29. Juli 2026 verkündet wurde. Die Änderung des § 44 Absatz 2 SGB V tritt nach Artikel 8 des Gesetzes am 1. Januar 2027 in Kraft, wie sich aus der veröffentlichten Gesetzesfassung im Bundesgesetzblatt ergibt.

Betroffen sind in erster Linie hauptberuflich Selbstständige, die in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versichert sind. Für diesen Personenkreis gehört Krankengeld nicht automatisch zum Versicherungsschutz, sondern muss durch eine Wahlerklärung nach § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 SGB V eingeschlossen werden.

Die Vorschrift erfasst außerdem bestimmte Beschäftigte ohne einen mindestens sechswöchigen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Bei nebenberuflich Selbstständigen, die zugleich versicherungspflichtig beschäftigt sind, muss dagegen getrennt geprüft werden, aus welchem Einkommen überhaupt ein Krankengeldanspruch besteht.

Wann die Wahlerklärung innerhalb von 14 Tagen eingehen muss

Ohne dreimonatige Wartezeit entsteht der Schutz künftig in zwei Übergangssituationen. Das gilt bei der erstmaligen Begründung einer freiwilligen GKV-Mitgliedschaft sowie bei einem Wechsel des Versichertenstatus, durch den ein vorheriger Krankengeldanspruch entfällt, etwa beim unmittelbaren Wechsel aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung in eine hauptberufliche Selbstständigkeit.

Die Begünstigung greift nur, wenn die Wahlerklärung der Krankenkasse innerhalb von 14 Tagen nach Beginn der freiwilligen Mitgliedschaft oder nach dem Statuswechsel zugeht. Entscheidend ist daher nicht das Datum auf dem Schreiben und auch nicht der Poststempel, sondern der nachweisbare Eingang bei der Krankenkasse.

Wer den Statuswechsel plant, sollte die Erklärung deshalb schon zusammen mit den Unterlagen zur freiwilligen Versicherung einreichen. Ein Beleg aus dem Online-Postfach, ein Fax-Sendebericht oder eine schriftliche Eingangsbestätigung kann später wichtig werden, falls die Krankenkasse einen verspäteten Zugang behauptet.

Was nach dem Verpassen der Frist geschieht

Geht die Erklärung nicht innerhalb der 14 Tage ein oder entscheidet sich ein bereits freiwillig versicherter Selbstständiger erst später für Krankengeld, gilt grundsätzlich eine Wartezeit von drei Monaten. Sie beginnt mit dem Zugang der Wahlerklärung bei der Krankenkasse.

In diesem Zeitraum besteht aus der neu abgegebenen Erklärung noch kein Schutz gegen den gewöhnlichen krankheitsbedingten Verdienstausfall. Eine Erkrankung in dieser Phase kann deshalb eine erhebliche Einkommenslücke auslösen.

Selbstständige sollten sich den Beginn des Krankengeldschutzes schriftlich bestätigen lassen und auch prüfen, ab welchem Datum die Krankenkasse den allgemeinen Beitragssatz berechnet. Stimmen Beitragsbeginn und bestätigter Leistungsbeginn nicht überein, sollte eine nachvollziehbare Erläuterung verlangt werden.

Eine Erkrankung kann die Wartezeit erheblich verlängern

Die härteste Folge tritt ein, wenn die versicherte Person bei Eingang der Wahlerklärung bereits arbeitsunfähig ist oder während der drei Monate arbeitsunfähig wird. In beiden Fällen wirkt die Wahlerklärung grundsätzlich erst an dem Tag, der auf das Ende dieser Arbeitsunfähigkeit folgt.

Damit kann aus drei Monaten faktisch eine viel längere Schutzlücke werden. Dauert die Erkrankung beispielsweise sechs Monate, entsteht der gewählte Schutz nicht schon nach dem dritten Monat, sondern erst nach dem Ende der durchgehend bescheinigten Arbeitsunfähigkeit.

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Für die laufende Erkrankung gibt es dann aus der verspäteten Wahlerklärung kein Krankengeld. Auch das bloße Erreichen des 43. Krankheitstages hilft nicht, weil es bereits an einem wirksamen Krankengeldschutz fehlt.

Warum die Unfallausnahme wichtig ist

Das Gesetz enthält eine Ausnahme für eine Krankheit, die während der Wartezeit durch einen Unfall verursacht wird. In diesem Fall soll die Sperrwirkung der dreimonatigen Wartezeit nicht greifen; der Anspruchsschutz wird ab dem ersten Tag der unfallbedingten Krankheit eröffnet.

Als Unfall gilt nach der Gesetzesbegründung ein zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis, das einen Gesundheitsschaden verursacht. Eine allmählich entstehende Erkrankung oder eine bloße Verschlechterung einer Vorerkrankung erfüllt diese Voraussetzung nicht ohne Weiteres.

Von der Frage, wann der Versicherungsschutz entsteht, ist der gewöhnliche Zahlungsbeginn zu unterscheiden. Bei hauptberuflich Selbstständigen zahlt das gesetzliche Krankengeld regelmäßig erst ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit, sofern kein ergänzender Wahltarif einen früheren Beginn vorsieht.

Die neuen Folgen im Überblick

Situation ab 2027 Zeitpunkt der Erklärung Folge für den Krankengeldschutz Erstmalige freiwillige Mitgliedschaft Zugang innerhalb von 14 Tagen Schutz entsteht mit Zugang, sofern zu diesem Zeitpunkt keine Arbeitsunfähigkeit entgegensteht Wechsel aus einem Status mit Krankengeldanspruch in die hauptberufliche Selbstständigkeit Zugang innerhalb von 14 Tagen Keine dreimonatige Wartezeit Verspätete Erklärung oder spätere Entscheidung Zugang nach Ablauf der 14 Tage Drei Monate Wartezeit ab Eingang bei der Krankenkasse Arbeitsunfähigkeit besteht schon bei Eingang Erklärung während der Arbeitsunfähigkeit Wirkung grundsätzlich erst am Tag nach dem Ende der Arbeitsunfähigkeit Arbeitsunfähigkeit beginnt während der Wartezeit Erklärung war bereits eingegangen Wirkung erst am Tag nach dem Ende der Arbeitsunfähigkeit, auch wenn die drei Monate vorher ablaufen Unfall verursacht die Krankheit während der Wartezeit Unfall innerhalb der drei Monate Ausnahme von der Sperrwirkung; Schutz ab dem ersten Tag der unfallbedingten Krankheit

Bestehende Wahlerklärungen werden nicht automatisch aufgehoben

Wer bereits vor dem 1. Januar 2027 wirksam Krankengeld gewählt hat, verliert diesen Schutz nicht allein durch das Inkrafttreten der neuen Fristen. Das Gesetz enthält keine Vorschrift, nach der bestehende Wahlerklärungen zum Jahreswechsel automatisch erlöschen.

Auch ein aktuelles Urteil zeigt, dass Krankenkassen einen gesetzlichen Schutz nicht ohne passende Rechtsgrundlage über eigene Satzungsbestimmungen beenden dürfen. Gegen-Hartz hat die Entscheidung unter Krankengeld auch bei freiwilliger Versicherung ausführlich erläutert.

Trotzdem können spätere Veränderungen der Mitgliedschaft, ein Wechsel der Krankenkasse oder eine neue versicherungsrechtliche Einordnung Folgen haben. Betroffene sollten sich den Fortbestand des Schutzes vor einem geplanten Wechsel schriftlich bestätigen lassen.

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Was der gewählte Schutz tatsächlich leistet

Mit der Wahlerklärung gilt für hauptberuflich Selbstständige grundsätzlich der allgemeine Beitragssatz von 14,6 Prozent statt des ermäßigten Satzes von 14,0 Prozent, jeweils zuzüglich des kassenindividuellen Zusatzbeitrags. Die Entscheidung bindet das Mitglied im Regelfall drei Jahre.

Das gesetzliche Krankengeld beginnt bei Selbstständigen gewöhnlich mit der siebten Woche der Arbeitsunfähigkeit. Die ersten sechs Wochen müssen daher aus eigenen Rücklagen, einer zusätzlichen Absicherung oder einem besonderen Krankengeld-Wahltarif finanziert werden.

Die Höhe orientiert sich am beitragspflichtigen Arbeitseinkommen und ist durch die Beitragsbemessungsgrenze gedeckelt. Wie sich diese Begrenzung auswirkt, zeigt der Beitrag Maximales Krankengeld 2026; eine individuelle Annäherung ermöglicht außerdem der Krankengeld-Rechner.

Wahlerklärung und Krankengeld-Wahltarif sind nicht dasselbe

Die gesetzliche Wahlerklärung nach § 44 SGB V eröffnet regelmäßig den Anspruch ab dem 43. Tag. Daneben können Krankenkassen besondere Wahltarife anbieten, die gegen einen zusätzlichen Tarifbeitrag einen früheren oder anders ausgestalteten Leistungsbeginn vorsehen.

Auch eine private Krankentagegeldversicherung kann als Ergänzung oder Alternative betrachtet werden. Dabei müssen Gesundheitsprüfung, Ausschlüsse, Karenzzeiten, Beitragshöhe und die Abstimmung mit dem gesetzlichen Schutz genau geprüft werden; eine doppelte Absicherung führt nicht automatisch zu einer doppelten Zahlung.

Die 14-Tage-Regel darf deshalb nicht mit sämtlichen Bedingungen eines Kassen-Wahltarifs oder eines privaten Vertrags vermischt werden. Für diese Produkte gelten zusätzliche Vertrags- und Satzungsbedingungen.

Warum der Gesetzgeber die Wartezeit eingeführt hat

Nach der Begründung des Gesetzentwurfs soll die dreimonatige Wartezeit verhindern, dass eine Wahlerklärung erst kurz vor einer bereits absehbaren längeren Erkrankung abgegeben wird. Der Gesetzgeber bezeichnet solche Fälle als Zweckabschlüsse und will vermeiden, dass ein vorhersehbares Kostenrisiko kurzfristig auf die Versichertengemeinschaft übertragen wird.

Für Existenzgründer und Menschen im unmittelbaren Statuswechsel wurde deshalb die 14-Tage-Ausnahme geschaffen. Der Gesetzgeber geht bei einer sehr zeitnahen Entscheidung davon aus, dass das Risiko einer gezielten Auswahl geringer ist.

Für Betroffene bleibt die Regel streng, weil eine verspätete Erklärung selbst bei nur wenigen Tagen Verzögerung eine lange Einkommenslücke auslösen kann. Wer wissen möchte, durch welche weiteren Umstände ein Anspruch gefährdet wird, findet dazu den Überblick Wann der Anspruch auf Krankengeld verloren gehen kann.

Was Selbstständige vor dem Statuswechsel klären sollten

Der Krankengeldschutz sollte nicht erst nach der Gewerbeanmeldung oder nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses geprüft werden. Sinnvoll ist eine schriftliche Anfrage an die Krankenkasse, welcher Versicherungsstatus ab welchem Tag besteht, bis wann die Wahlerklärung eingehen muss und von welchem Tag an der Schutz bestätigt wird.

Ebenso wichtig ist die Finanzierung der ersten sechs Krankheitswochen. Selbst bei rechtzeitig abgegebener Erklärung ersetzt das gesetzliche Krankengeld in dieser Zeit üblicherweise kein entfallendes Arbeitseinkommen.

Wer bereits erkrankt ist, sollte nicht davon ausgehen, durch eine schnelle nachträgliche Erklärung noch Schutz für den laufenden Fall zu erhalten. Die neue Vorschrift schiebt die Wirkung ausdrücklich bis nach dem Ende der bestehenden Arbeitsunfähigkeit hinaus.

Fazit: Wenige Tage können über Monate ohne Schutz entscheiden

Ab 2027 wird der Zugang zum gesetzlichen Krankengeld für freiwillig versicherte Selbstständige deutlich enger. Die Erklärung muss in den begünstigten Übergangsfällen innerhalb von 14 Tagen tatsächlich bei der Krankenkasse eingehen, damit die dreimonatige Wartezeit vermieden wird.

Besonders schwer wiegt eine Erkrankung während der Wartezeit, weil sie den Beginn des Schutzes über die drei Monate hinaus verschieben kann. Eine nachweisbar früh abgegebene Erklärung und eine schriftliche Bestätigung der Krankenkasse sind deshalb wichtiger als bisher.

Beispiel aus der Praxis

Die 39-jährige Grafikdesignerin Jana beendet ihre versicherungspflichtige Beschäftigung und arbeitet ab 1. März 2027 hauptberuflich selbstständig. Ihre Wahlerklärung geht erst am 20. März bei der Krankenkasse ein und damit nicht mehr innerhalb der 14-Tage-Frist.

Grundsätzlich müsste Jana nun drei Monate ab dem Zugang warten. Am 15. Mai erkrankt sie jedoch und bleibt bis einschließlich 10. Juli durchgehend arbeitsunfähig.

Der Krankengeldschutz beginnt deshalb nicht bereits nach Ablauf der drei Monate, sondern erst am 11. Juli, dem Tag nach dem Ende der Arbeitsunfähigkeit. Für die Erkrankung vom 15. Mai bis 10. Juli erhält sie aus der verspäteten Wahlerklärung kein Krankengeld.

Häufige Fragen und Antworten

1. Gilt die 14-Tage-Frist für alle Selbstständigen?

Nein. Sie ist vor allem für Personen wichtig, die erstmals freiwilliges GKV-Mitglied werden oder unmittelbar aus einem Status mit Krankengeldanspruch in einen Status ohne automatischen Anspruch wechseln, etwa in die hauptberufliche Selbstständigkeit.

2. Reicht es, die Wahlerklärung am 14. Tag zur Post zu geben?

Nein. Das Gesetz verlangt den Zugang bei der Krankenkasse innerhalb der Frist, sodass ein rechtzeitig abgesandter, aber verspätet eingegangener Brief problematisch sein kann.

3. Was passiert, wenn die Erklärung erst nach 14 Tagen eingeht?

Dann entsteht der Krankengeldschutz grundsätzlich erst nach einer dreimonatigen Wartezeit ab Zugang der Erklärung. Beginnt währenddessen eine Arbeitsunfähigkeit, kann sich der Beginn bis auf den Tag nach deren Ende verschieben.

4. Bekomme ich nach drei Monaten Krankengeld, wenn ich noch krankgeschrieben bin?

Grundsätzlich nein, wenn die Arbeitsunfähigkeit während der Wartezeit begonnen hat und weiterhin besteht. Die Wahlerklärung wirkt dann erst am Tag nach dem Ende dieser Arbeitsunfähigkeit.