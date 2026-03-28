Witwenrente: Höhere Einkommensgrenzen ab Juli 2026 – Tabelle

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Für viele Bezieherinnen und Bezieher einer Witwenrente ist die Einkommensanrechnung ein besonders sensibler Punkt. Wer nach dem Tod des Ehe- oder Lebenspartners weiter arbeitet, eine eigene Rente bezieht oder andere anrechenbare Einkünfte hat, muss damit rechnen, dass die Hinterbliebenenrente gekürzt wird.

Zum 1. Juli 2026 verbessert sich diese Lage voraussichtlich ein Stück weit: Mit der Rentenanpassung steigt auch der Freibetrag, bis zu dem eigenes Einkommen bei der Witwenrente anrechnungsfrei bleibt. Nach den bislang veröffentlichten Daten erhöht sich dieser monatliche Freibetrag von 1.076,86 Euro auf rund 1.122,53 Euro netto.

Die Veränderung wirkt auf den ersten Blick überschaubar, ist in der Praxis aber durchaus relevant. Sie bedeutet, dass Hinterbliebene ab Juli 2026 etwas mehr eigenes Einkommen behalten können, ohne dass ihre Witwen- oder Witwerrente sinkt.

Gerade für Menschen mit Teilzeitbeschäftigung, kleiner eigener Altersrente oder zusätzlichen Zahlungen kann diese Verschiebung des Freibetrags den Unterschied ausmachen, ob eine Kürzung einsetzt oder ob die Rente unverändert weiterläuft.

Warum die Grenze überhaupt steigt

Der Freibetrag bei der Einkommensanrechnung ist gesetzlich an den sogenannten aktuellen Rentenwert gekoppelt. Dieser Rentenwert soll zum 1. Juli 2026 nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie der Deutschen Rentenversicherung von 40,79 Euro auf 42,52 Euro steigen.

Das entspricht einer Rentenanpassung von 4,24 Prozent. Weil der Freibetrag als Vielfaches dieses Rentenwerts berechnet wird, erhöht sich automatisch auch die Grenze für anrechnungsfreies Einkommen bei Hinterbliebenenrenten.

Rechtlich ist der Mechanismus klar geregelt. Nach den Auslegungshinweisen der Deutschen Rentenversicherung beträgt der Freibetrag das 26,4-Fache des aktuellen Rentenwerts.

Für jedes waisenrentenberechtigte Kind kommt ein Zuschlag in Höhe des 5,6-Fachen des aktuellen Rentenwerts hinzu. Rechnet man diese Formel mit dem für Juli 2026 angekündigten Rentenwert von 42,52 Euro durch, ergibt sich der neue Freibetrag von 1.122,53 Euro. Der Zuschlag pro waisenrentenberechtigtem Kind steigt damit auf rund 238,11 Euro im Monat.

Was sich konkret ab 1. Juli 2026 ändert

Bis zum 30. Juni 2026 liegt der reguläre Freibetrag bei 1.076,86 Euro im Monat. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht sich dieser Wert derzeit um 228,42 Euro. Ab dem 1. Juli 2026 dürfte die Grenze auf 1.122,53 Euro steigen, mit einem Kinderzuschlag von 238,11 Euro.

Im Ergebnis können Hinterbliebene also monatlich 45,67 Euro mehr an anrechenbarem Nettoeinkommen erzielen, ohne dass dies ihre Witwen- oder Witwerrente mindert. Bei einem waisenrentenberechtigten Kind wächst der zusätzliche Spielraum ebenfalls.

Wer heute schon abschätzen will, wie sich ein Arbeitsverhältnis, eine Lohnerhöhung oder eine eigene Rente ab Sommer 2026 auf die Witwenrente auswirkt, kann mit diesen Werten bereits recht verlässlich rechnen.

Allerdings gilt zugleich: Die Rentenanpassung 2026 steht nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung noch unter dem Vorbehalt des Kabinettbeschlusses, der Zustimmung des Bundesrates und der Verkündung im Bundesgesetzblatt.

Was anrechnungsfrei bei der Hinterbliebenenrente ab 1. Juli 2026 bleibt

Situation Anrechnungsfreier Betrag pro Monat ab 1. Juli 2026 Witwenrente oder Witwerrente ohne waisenrentenberechtigtes Kind 1.122,53 Euro Witwenrente oder Witwerrente mit 1 waisenrentenberechtigten Kind 1.360,64 Euro Witwenrente oder Witwerrente mit 2 waisenrentenberechtigten Kindern 1.598,75 Euro Witwenrente oder Witwerrente mit 3 waisenrentenberechtigten Kindern 1.836,86 Euro

Wichtig ist dabei: Diese Beträge zeigen nicht, wie viel man brutto verdienen darf, sondern bis zu welchem maßgeblichen Nettoeinkommen keine Kürzung der Witwenrente erfolgt. Liegt das anrechenbare Einkommen darüber, wird nur der übersteigende Teil zu 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet.

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Wie die Einkommensanrechnung bei der Witwenrente funktioniert

Die höhere Einkommensgrenze ist nur ein Teil der Regelung. Entscheidend bleibt, wie die Einkommensanrechnung grundsätzlich arbeitet. Bei Witwen- und Witwerrenten wird nicht jedes eigene Einkommen vollständig gegengerechnet. Maßgeblich ist zunächst, ob das anrechenbare Einkommen den Freibetrag übersteigt.

Nur der Teil oberhalb dieser Grenze wird berücksichtigt. Von diesem übersteigenden Betrag werden dann 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Das führt dazu, dass die Rente nicht abrupt wegfällt, sondern stufenweise sinkt.

Wer also knapp über dem Freibetrag liegt, verliert nicht die gesamte Witwenrente, sondern nur einen Teil.

Welche Einkommen überhaupt berücksichtigt werden

In der öffentlichen Diskussion wird oft verkürzt nur vom „Hinzuverdienst“ gesprochen. Tatsächlich geht es bei der Witwenrente aber nicht nur um Arbeitseinkommen. Die Deutsche Rentenversicherung rechnet bei Hinterbliebenenrenten verschiedene Einkommensarten an, sofern sie rechtlich relevant sind.

Dazu zählen insbesondere Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen aus selbstständiger Tätigkeit und auch eigene Renten. Entscheidend ist nicht allein der Bruttobetrag, sondern das anrechenbare Einkommen nach den jeweiligen Berechnungsregeln.

Gerade dieser Punkt sorgt häufig für Missverständnisse. Viele Betroffene orientieren sich an ihrem Bruttoverdienst und wundern sich später, warum die tatsächliche Anrechnung anders ausfällt. Die Rentenversicherung arbeitet bei bestimmten Einkommensarten mit pauschalen Abzügen, um ein maßgebliches Nettoeinkommen zu ermitteln.

Deshalb kann der Betrag, der am Ende für die Anrechnung zählt, deutlich niedriger sein als das ursprüngliche Bruttoeinkommen. Das erklärt auch, warum eine Gehaltserhöhung nicht automatisch in derselben Größenordnung bei der Witwenrente durchschlägt.

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Besonders wichtig für Erwerbstätige und Menschen mit kleiner eigener Rente

Von der Anhebung profitieren vor allem Hinterbliebene, die neben der Witwenrente noch eigenes Einkommen erzielen. Das betrifft viele Menschen im Übergang zwischen Erwerbsleben und Ruhestand.

Wer nach dem Tod des Partners weiter in Teilzeit arbeitet, erhält durch die höhere Grenze etwas mehr Luft. Auch für Personen mit einer kleinen eigenen Altersrente kann sich die Verschiebung bemerkbar machen, weil weniger Einkommen oberhalb des Freibetrags liegt.

In der Lebenswirklichkeit vieler Betroffener geht es dabei nicht um hohe Nebeneinkünfte, sondern um die Absicherung des Alltags. Steigende Wohnkosten, Energiekosten und allgemeine Preissteigerungen haben das verfügbare Budget vieler Haushalte in den vergangenen Jahren unter Druck gesetzt.

In diesem Umfeld kann eine höhere Einkommensgrenze die finanzielle Situation zwar nicht grundlegend verändern, aber sie kann dafür sorgen, dass ein etwas größerer Teil des selbst erarbeiteten oder selbst erworbenen Einkommens tatsächlich im Portemonnaie bleibt.

Was für Eltern mit waisenrentenberechtigten Kindern gilt

Besondere Bedeutung hat die Neuregelung für Hinterbliebene, die noch Kinder versorgen, für die ein Anspruch auf Waisenrente besteht. In diesen Fällen erhöht sich der Freibetrag zusätzlich. Bis Ende Juni 2026 beträgt dieser Zuschlag 228,42 Euro pro Kind.

Ab Juli 2026 steigt er voraussichtlich auf rund 238,11 Euro. Damit wächst der Spielraum für eigenes Einkommen in Haushalten mit Kindern stärker als bei Alleinstehenden ohne entsprechenden Zuschlag.

Diese Regel trägt dem Umstand Rechnung, dass Hinterbliebene mit Kindern häufig höhere laufende Ausgaben tragen und zugleich in ihrer Erwerbstätigkeit stärker eingeschränkt sein können.

Warum viele Betroffene die Wirkung zunächst überschätzen könnten

So erfreulich die höhere Einkommensgrenze ist, sie sollte nicht missverstanden werden. Die Witwenrente wird dadurch nicht generell erhöht. Es geht ausschließlich um den Betrag, bis zu dem eigenes Einkommen ohne Kürzung der Hinterbliebenenrente anrechnungsfrei bleibt.

Wer mit seinem maßgeblichen Einkommen ohnehin klar unter dem Freibetrag liegt, spürt die Änderung zunächst gar nicht. Spürbar wird sie vor allem dort, wo das Einkommen bisher knapp oberhalb der Grenze lag oder künftig dorthin rutscht.

Auch darf die höhere Grenze nicht mit dem sogenannten Sterbevierteljahr verwechselt werden. In den ersten drei Kalendermonaten nach dem Todesmonat des Versicherten gelten bei der Hinterbliebenenrente besondere Regeln.

In dieser Zeit findet die normale Einkommensanrechnung nicht in derselben Weise statt. Die jetzt relevante Erhöhung des Freibetrags betrifft vielmehr die reguläre Phase des Rentenbezugs nach Ablauf dieser ersten Monate.

Einordnung: Kleine Entlastung, aber keine Reform der Witwenrente

Die Anhebung der Einkommensgrenze ab Juli 2026 ist eine praktische Verbesserung, aber sie ändert nichts an den Grundstrukturen der Hinterbliebenenversorgung. Das System bleibt daran orientiert, eigenes Einkommen teilweise auf die Witwen- oder Witwerrente anzurechnen.

Damit bleibt auch die Debatte bestehen, ob die Hinterbliebenenrente in ihrer heutigen Form noch zeitgemäß ist oder ob sie stärker an veränderte Erwerbsbiografien, moderne Familienformen und die wachsende Erwerbstätigkeit von Frauen angepasst werden müsste.

Für die unmittelbare Praxis zählt jedoch vor allem etwas anderes: Ab dem 1. Juli 2026 verbessert sich der anrechnungsfreie Spielraum aller Voraussicht nach um gut 45 Euro im Monat, bei waisenrentenberechtigten Kindern zusätzlich um knapp 10 Euro je Kind.

Das ist kein großer Systemwechsel, aber für viele Hinterbliebene eine willkommene Entlastung in einem Bereich, in dem schon vergleichsweise kleine Beträge über spürbare Unterschiede im Monatsbudget entscheiden können.

Ein Rechen-Beispiel aus der Praxis

Frau M. bezieht eine Witwenrente und arbeitet in Teilzeit. Ab dem 1. Juli 2026 hat sie ein maßgebliches Nettoeinkommen von 1.300 Euro im Monat und kein waisenrentenberechtigtes Kind. Der Freibetrag liegt bei 1.122,53 Euro.

Damit bleiben 1.122,53 Euro anrechnungsfrei. Nur der darüberliegende Betrag von 177,47 Euro wird berücksichtigt. Davon werden 40 Prozent, also 70,99 Euro, auf die Witwenrente angerechnet. Ihre Witwenrente würde also um 70,99 Euro gekürzt.

Fazit

Ab Juli 2026 steigt die Einkommensgrenze bei der Witwenrente voraussichtlich merklich an. Hintergrund ist die geplante Rentenanpassung um 4,24 Prozent, durch die der aktuelle Rentenwert von 40,79 Euro auf 42,52 Euro klettert.

Für Hinterbliebene bedeutet das einen höheren Freibetrag bei der Einkommensanrechnung und damit etwas mehr finanziellen Spielraum. Wer eigenes Einkommen aus Arbeit, Selbstständigkeit oder einer eigenen Rente bezieht, sollte diese Änderung im Blick behalten. Sie macht die Witwenrente zwar nicht großzügiger im Grundsatz, kann aber im Alltag dafür sorgen, dass Kürzungen geringer ausfallen oder ganz ausbleiben