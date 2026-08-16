Fast 40.000 Wohngeldanträge offen teilweise 30 Wochen bis zum Bescheid

Wer Wohngeld beantragt, braucht die Unterstützung für die laufende Miete und nicht erst ein halbes Jahr später. Trotzdem waren in Sachsen zum 30. Juni 2026 insgesamt 39.894 Anträge noch nicht abschließend bearbeitet. In mehreren Städten vergingen vom Antragseingang bis zum Bescheid 26 bis 30 Wochen.

Für Haushalte mit geringen Einkommen ist eine solche Wartezeit keine bloße Unannehmlichkeit. Miete, Heizkosten und Strom müssen jeden Monat bezahlt werden, während die beantragte Hilfe ausbleibt. Eine spätere Nachzahlung kann Schulden, Mahnkosten oder private Darlehen nicht ungeschehen machen.

Wichtig ist: Die Zahl von 39.894 bedeutet nicht, dass sämtliche Anträge unangetastet in den Ämtern lagen oder bereits rechtswidrig verzögert waren. Sie beschreibt alle zum Stichtag noch laufenden Verfahren. Die Werte sprechen dennoch für ein Problem der Verwaltungspraxis, das mehrere sächsische Städte betrifft.

Fast 15.000 laufende Anträge allein in Leipzig

Die Angaben stammen aus der Antwort der sächsischen Staatsregierung auf die Kleine Anfrage 8/7498. Von den landesweit 39.894 noch bearbeiteten Anträgen entfielen 14.848 auf Leipzig. Damit lag mehr als jeder dritte sächsische Vorgang in der Messestadt.

Dresden meldete zum selben Stichtag 4.470 laufende Verfahren, Chemnitz weitere 2.811. Zusammen kamen die drei Großstädte auf 22.129 Anträge. Das waren mehr als 55 Prozent des gesamten sächsischen Bearbeitungsstands.

Kennzahl Gemeldeter Stand Noch bearbeitete Wohngeldanträge in Sachsen 39.894 Davon in Leipzig 14.848 Davon in Dresden 4.470 Davon in Chemnitz 2.811 Bearbeitungszeit in Freiberg 30 Wochen Bearbeitungszeit in der Stadt Görlitz 28 Wochen Bearbeitungszeit in Leipzig 26 Wochen

Die Daten zeigen nicht, wie viele Erst-, Änderungs- oder Weiterleistungsanträge enthalten waren. Ebenso bleibt offen, bei wie vielen Vorgängen Unterlagen fehlten oder Rückfragen beantwortet werden mussten. Pauschale Aussagen über jeden einzelnen Antrag wären deshalb nicht gerechtfertigt.

Ein Antrag ist außerdem nicht immer mit einer einzelnen Person gleichzusetzen. Da ein Wohngeldantrag mehrere Haushaltsmitglieder betreffen kann, kann die Zahl der Menschen, deren finanzielle Planung von einer Entscheidung abhängt, höher liegen.

Bis zu 30 Wochen warten auf eine monatlich benötigte Leistung

Besonders auffällig sind die gemeldeten Bearbeitungszeiten. Freiberg nannte 30 Wochen vom Antragseingang bis zum Bescheid, die Stadt Görlitz 28 Wochen und Leipzig 26 Wochen. Betroffene mussten dort ungefähr ein halbes Jahr oder länger auf eine Entscheidung warten.

Damit unterscheidet sich die Geschwindigkeit einer existenznahen Leistung erheblich nach dem Wohnort. Der Anspruch richtet sich zwar überall nach denselben gesetzlichen Regeln, der tatsächliche Zugang zum Geld erfolgt aber unterschiedlich schnell. Wer in einer besonders belasteten Kommune lebt, muss länger vorfinanzieren als ein vergleichbarer Haushalt an einem anderen Ort.

📚 Lesen Sie auch: Deutschland erkennt ausländische Rente nicht an und lehnt EM-Rente ab

Das trifft vor allem Menschen, die kaum Rücklagen besitzen. Wer ohne Schwierigkeiten sechs Monatsmieten überbrücken kann, gehört in der Regel nicht zur typischen Zielgruppe des Wohngeldes. Lange Bearbeitungszeiten verlagern das finanzielle Risiko deshalb auf Haushalte mit ohnehin knappem Budget.

Eine Nachzahlung ersetzt keine rechtzeitige Hilfe

Nach § 25 Wohngeldgesetz beginnt der Bewilligungszeitraum normalerweise am ersten Tag des Antragsmonats. Bestand der Anspruch bereits in diesem Monat, werden die entsprechenden Beträge nach einer späteren Bewilligung nachgezahlt. Der Anspruch geht somit nicht allein wegen der Bearbeitungsdauer verloren.

Diese Rückwirkung darf jedoch nicht mit rechtzeitiger Unterstützung verwechselt werden. Eine Familie kann mit einer möglichen Nachzahlung in sechs Monaten keine heute fällige Miete überweisen. Auch eine Rentnerin kann laufende Rechnungen nicht mit einem noch ausstehenden Bescheid bezahlen.

Während der Wartezeit drohen Kontoüberziehungen, geliehenes Geld und aufgeschobene Zahlungen. Hinzu kommt die Unsicherheit, ob und in welcher Höhe Wohngeld bewilligt wird. Aus einer monatlich gedachten Wohnkostenhilfe wird dadurch vielfach eine nachträgliche Erstattung.

Zuständigkeiten dürfen das Problem nicht verdecken

Bearbeitet werden die Anträge von den kommunalen Wohngeldstellen. Die Kommunen tragen die Kosten für das dort eingesetzte Personal, während Bund und Länder die Wohngeldzahlungen jeweils zur Hälfte finanzieren. Diese Aufteilung erschwert eine klare politische Verantwortungszuordnung.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Für Antragsteller ist die Verteilung der Aufgaben nicht ausschlaggebend. Sie haben ihren Antrag bei der vorgesehenen Behörde eingereicht und dürfen eine Entscheidung in angemessener Zeit erwarten. Ob fehlendes Personal, ungeeignete Software oder komplizierte Prüfabläufe die Verzögerung verursachen, liegt außerhalb ihres Einflusses.

Die Kritik richtet sich nicht pauschal gegen die Beschäftigten der Wohngeldstellen. Hohe Antragszahlen und aufwendige Vorgaben können auch engagierte Sachbearbeiter überfordern. Gerade deshalb müssen Kommunen, Freistaat und Bund Bedingungen schaffen, unter denen vollständige Anträge rechtzeitig entschieden werden können.

Die Bundesregierung verbindet ihre geplante Wohngeldreform mit dem Versprechen, Verfahren zu vereinfachen und den Prüfaufwand zu verringern. Gleichzeitig sollen Leistungen sinken und weniger Haushalte Wohngeld erhalten, wie die Bundesregierung zum Kabinettsentwurf erklärt. Weniger Leistungsberechtigte sind jedoch kein überzeugender Ersatz für eine funktionierende Verwaltung.

Gericht akzeptiert dauerhafte Überlastung nicht unbegrenzt

Wie lange Wartezeiten rechtlich bewertet werden können, zeigt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Arnsberg. Das Gericht hielt in einer Kostenentscheidung nach Erledigung einer Untätigkeitsklage eine Verzögerung von mehr als sechs Monaten nicht mehr für gerechtfertigt. Eine dauerhaft hohe Arbeitsbelastung der Behörde reichte im konkreten Fall nicht als Begründung aus.

In seinem Beschluss vom 27. November 2023 berücksichtigte das Gericht, dass Wohngeld der Sicherung des Wohnens dient und die Miete monatlich fällig wird. Ein vorübergehender, unerwarteter Anstieg der Anträge kann eine Verzögerung zwar zeitweise erklären. Eine lang anhaltende Überlastung darf aber nicht unbegrenzt auf Antragsteller abgewälzt werden.

Der Beschluss ist keine automatische Erfolgsgarantie für andere Verfahren. Das Gericht entschied nach Erledigung der Klage über die Kosten und nicht über den Wohngeldanspruch selbst. Die Begründung zeigt dennoch, dass ein allgemeiner Hinweis auf Personalmangel nicht jede Bearbeitungsdauer rechtfertigt.

Was Betroffene bei langer Bearbeitung tun können

Der Eingang des Antrags und jedes nachgereichten Dokuments sollte nachweisbar sein. Dafür eignen sich eine elektronische Eingangsbestätigung, ein behördlicher Empfangsvermerk oder ein Versand mit Zustellnachweis. Mündliche Auskünfte am Telefon lassen sich später nur schwer belegen.

Nach einigen Wochen kann eine schriftliche Sachstandsanfrage sinnvoll sein. Darin sollten Antragsdatum, Aktenzeichen und die bereits eingereichten Unterlagen genannt werden. Wer bereits Wohngeld erhält, sollte einen Weiterleistungsantrag angesichts der örtlichen Wartezeiten frühzeitig vorbereiten.

Nach § 26a Wohngeldgesetz kann die Behörde vorläufig zahlen, wenn die Bearbeitung voraussichtlich länger dauert und ein Anspruch hinreichend wahrscheinlich ist. Die Zahlung erfolgt nicht automatisch und kann nach der abschließenden Berechnung teilweise zurückgefordert werden. Weitere Hinweise enthält der interne Ratgeber zur vorläufigen Wohngeldzahlung bei langer Bearbeitung.

Entscheidet die Behörde ohne ausreichenden Grund nicht in angemessener Zeit, kommt eine Untätigkeitsklage in Betracht. Nach § 75 Verwaltungsgerichtsordnung kann sie normalerweise nach Ablauf von drei Monaten erhoben werden. Eine Klage führt aber nicht automatisch zur Bewilligung des Wohngeldes, sondern soll zunächst eine behördliche Entscheidung herbeiführen.

Vor einer Klage sollten Antragsteller prüfen, ob alle Unterlagen eingereicht wurden und ob die Behörde einen nachvollziehbaren Verzögerungsgrund genannt hat. Wohngeldverfahren sind nach § 188 Verwaltungsgerichtsordnung in der Regel gerichtskostenfrei, Kosten für einen selbst beauftragten Rechtsanwalt können dennoch entstehen. Der interne Beitrag „Wohngeld-Bescheid bleibt aus“ erläutert die möglichen Schritte genauer.

Was Politik und Verwaltung verbessern müssen

Ein erster Schritt wäre eine einheitliche und regelmäßig veröffentlichte Statistik. Erkennbar sein sollte, wie viele Anträge eingehen, wie viele entschieden werden und wie lange vollständige Anträge tatsächlich auf einen Bescheid warten. Ein einzelner Stichtag reicht nicht aus, um Verbesserungen oder weitere Verschlechterungen zuverlässig zu beurteilen.

Ebenso braucht es nachvollziehbare Ziele für vertretbare Bearbeitungszeiten. Kommunen mit besonders hohen Beständen benötigen ausreichendes Personal, funktionierende Software und einfachere Abläufe. Vorläufige Zahlungen sollten genutzt werden, wenn ein wahrscheinlicher Anspruch wegen einer langen Prüfung nicht rechtzeitig abschließend berechnet werden kann.

Eine Reform darf den Verwaltungsstau nicht lediglich dadurch verkleinern, dass weniger Haushalte anspruchsberechtigt sind. Entscheidend ist, ob berechtigte Antragsteller ihre Leistung rechtzeitig erhalten. Fast 40.000 laufende Verfahren sind deshalb kein bloßes Verwaltungsdetail, sondern eine Frage verlässlicher sozialer Absicherung.