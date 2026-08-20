Muss man Wohngeld zurückzahlen? Wann die Wohngeldstelle alles zurückfordern darf

Wer Wohngeld erhält, muss die Leistung nicht automatisch später zurückzahlen. Wohngeld ist gesetzlich als Zuschuss zur Miete oder zur Belastung bei selbst genutztem Wohneigentum ausgestaltet und damit grundsätzlich kein Darlehen.

Eine Rückzahlung kommt erst infrage, wenn tatsächlich zu viel Wohngeld ausgezahlt wurde oder der bisherige Anspruch nachträglich ganz oder teilweise entfällt.

Für Betroffene ist deshalb wichtig, zwischen einer regulären Wohngeldzahlung und einer Überzahlung zu unterscheiden. Wer alle erforderlichen Angaben korrekt gemacht hat und während des Bewilligungszeitraums keine rückwirkend anspruchsmindernde Änderung eingetreten ist, muss ordnungsgemäß gezahltes Wohngeld normalerweise nicht erstatten.

Wohngeld ist grundsätzlich nicht zurückzuzahlen

Wohngeld soll Haushalten helfen, ihre Wohnkosten zu tragen. Die Leistung wird als Mietzuschuss für Mieterinnen und Mieter oder als Lastenzuschuss für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums gezahlt.

Anders als bei einem Kredit entsteht durch die Auszahlung daher keine gewöhnliche Rückzahlungspflicht. Auch wenn sich die finanzielle Situation nach dem Ende eines korrekt abgeschlossenen Bewilligungszeitraums verbessert, wird das für diesen Zeitraum rechtmäßig gezahlte Wohngeld nicht allein deshalb zurückverlangt.

Eine Rückforderung entsteht vielmehr dann, wenn sich bei einer späteren Prüfung herausstellt, dass für einzelne Monate kein oder nur ein geringerer Anspruch bestand. Grundlage für die Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen ist unter anderem § 50 SGB X.

Wann die Wohngeldstelle Geld zurückfordern kann

Eine häufige Ursache sind Veränderungen während eines laufenden Bewilligungszeitraums. Nach § 27 Wohngeldgesetz kann die Wohngeldbehörde den bisherigen Bescheid neu berechnen, wenn sich bestimmte Verhältnisse nicht nur vorübergehend verändern und das Wohngeld dadurch geringer wird oder vollständig entfällt.

Das betrifft insbesondere einen deutlichen Anstieg des Einkommens, eine erhebliche Verringerung der berücksichtigten Wohnkosten oder den Auszug eines Haushaltsmitglieds. Wird die Änderung erst später bekannt, kann dadurch eine Überzahlung für bereits vergangene Monate entstehen.

Situation Mögliche Folge Wohngeld wurde korrekt bewilligt und es gab keine anspruchsmindernde Änderung Normalerweise keine Rückzahlung Gesamteinkommen steigt im laufenden Bewilligungszeitraum um mehr als 15 Prozent und das Wohngeld sinkt Neuberechnung und mögliche Rückforderung Berücksichtigte Miete oder Belastung sinkt um mehr als 15 Prozent Neuberechnung und mögliche Rückforderung Haushaltsmitglied zieht aus Wohngeld kann neu berechnet werden Vorläufig gezahltes Wohngeld war höher als der endgültige Anspruch Differenz muss grundsätzlich erstattet werden Bewilligung beruhte auf erheblich falschen oder unvollständigen Angaben Aufhebung und Rückforderung möglich Wohngeldstelle hat selbst einen Fehler gemacht Rückforderung hängt unter anderem vom Vertrauensschutz ab

Einkommenssteigerungen können eine Rückforderung auslösen

Steigt das wohngeldrechtliche Gesamteinkommen während des laufenden Bewilligungszeitraums nicht nur vorübergehend um mehr als 15 Prozent und verringert sich dadurch das Wohngeld, muss die Behörde über den Anspruch neu entscheiden. Der neue Betrag gilt grundsätzlich ab dem Zeitpunkt, ab dem die entsprechende Änderung wirksam geworden ist.

Beginnt das höhere Einkommen nicht zum Monatsersten, erfolgt die neue Berechnung nach § 27 WoGG grundsätzlich ab dem ersten Tag des folgenden Monats. Erfährt die Behörde erst einige Monate später davon, können sich deshalb mehrere Monate mit zu viel gezahltem Wohngeld angesammelt haben.

Zu beachten ist außerdem die gesetzliche Mitteilungspflicht. Wohngeldberechtigte müssen bestimmte dauerhafte Veränderungen unverzüglich anzeigen, darunter eine entsprechend hohe Steigerung der im Bescheid ausgewiesenen Einkünfte.

Mehr zu möglichen Rückforderungen bei Einkommensänderungen erläutert Gegen-Hartz im Beitrag Diese Wohngeld-Antragsteller müssen mit Rückforderungen rechnen.

Die 10-Prozent- und 15-Prozent-Grenzen dürfen nicht verwechselt werden

Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2026 gelten für Verbesserungen zugunsten der Wohngeldbeziehenden teilweise niedrigere Schwellen. Steigt beispielsweise die berücksichtigungsfähige Miete um mehr als 10 Prozent oder sinkt das Gesamteinkommen um mehr als 10 Prozent, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine höhere Wohngeldleistung beantragt werden.

Für Veränderungen, die das Wohngeld verringern, gilt dagegen weiterhin eine Schwelle von mehr als 15 Prozent bei der Verringerung der berücksichtigten Miete beziehungsweise Belastung oder bei der Erhöhung des Gesamteinkommens. Erst wenn dadurch das Wohngeld sinkt oder entfällt, kommt die Neuberechnung nach § 27 Absatz 2 WoGG in Betracht.

Die Unterschiede zwischen beiden Grenzen werden auch im Gegen-Hartz-Beitrag Wohngeld: 10 statt 15 Prozent – diese Änderung übersehen viele Bezieher ausführlich erklärt.

Nicht jede kleine Einkommenssteigerung führt sofort zur Rückzahlung

Eine geringfügige Gehaltserhöhung bedeutet deshalb nicht automatisch, dass bereits gezahltes Wohngeld zurückgegeben werden muss. Eine Einkommenssteigerung, welche die Voraussetzungen des § 27 Absatz 2 WoGG nicht erfüllt, löst allein nach dieser Vorschrift während des laufenden Bewilligungszeitraums noch keine rückwirkende Kürzung aus.

Anders sieht es beim nächsten Weiterleistungsantrag aus. Dann betrachtet die Wohngeldstelle erneut das voraussichtliche Einkommen und berechnet den neuen Anspruch anhand der aktuellen Verhältnisse.

Auch eine niedrigere Miete kann Folgen haben

Nicht nur steigendes Einkommen kann den Anspruch verringern. Sinkt die berücksichtigte Miete oder Belastung im laufenden Bewilligungszeitraum nicht nur vorübergehend um mehr als 15 Prozent und fällt dadurch das Wohngeld niedriger aus, muss die Behörde ebenfalls neu entscheiden.

Denkbar ist dies beispielsweise nach einer dauerhaften Mietreduzierung oder einer Veränderung der Belastung bei Wohneigentum. Auch hier kann eine verspätete Mitteilung dazu führen, dass bereits ausgezahltes Wohngeld für vergangene Monate teilweise zurückgefordert wird.

Der Auszug aus der Wohnung kann den Wohngeldanspruch beenden

Besonders deutlich sind die Folgen, wenn die Wohnung, für die Wohngeld gezahlt wird, von keinem berücksichtigten Haushaltsmitglied mehr genutzt wird. Wird die Nutzung zum Monatsersten beendet, wird der Bewilligungsbescheid ab diesem Monat unwirksam.

Erfolgt die Aufgabe der Wohnung während eines Monats, tritt die Unwirksamkeit grundsätzlich zum ersten Tag des folgenden Monats ein. Die wohngeldberechtigte Person muss der Wohngeldstelle die Aufgabe der Wohnung unverzüglich mitteilen.

Fordert eine Behörde Wohngeld wegen eines angeblichen Auszugs zurück, muss allerdings auch geprüft werden, ob die Voraussetzungen tatsächlich bewiesen sind. Mit einer solchen Rückforderung befasst sich der Gegen-Hartz-Beitrag Wohngeld-Rückforderung wegen Auszug: Die Beweislast liegt bei der Behörde.

Bürgergeld oder Grundsicherung können den Wohngeldanspruch verändern

Wohngeld und bestimmte existenzsichernde Sozialleistungen werden grundsätzlich nicht für denselben Wohnbedarf nebeneinander gezahlt. Beginnt für ein Haushaltsmitglied ein Verfahren über eine entsprechende Leistung oder wird eine solche Leistung bewilligt, bestehen deshalb besondere Mitteilungspflichten.

Wird ein Haushaltsmitglied aufgrund des Bezugs einer anderen Leistung vom Wohngeld ausgeschlossen, kann der bisherige Wohngeldbescheid ab dem entsprechenden Zeitpunkt unwirksam werden. Bereits danach ausgezahlte Beträge können anschließend Gegenstand einer Erstattungsforderung sein.

Vorläufiges Wohngeld kann später teilweise zurückgefordert werden

Eine weitere Besonderheit besteht bei einer vorläufigen Wohngeldzahlung. Eine solche Zahlung ist möglich, wenn die abschließende Prüfung voraussichtlich längere Zeit dauert, ein Wohngeldanspruch aber hinreichend wahrscheinlich ist.

Der entsprechende Bescheid muss darauf hinweisen, dass die Zahlung unter dem Vorbehalt einer späteren endgültigen Entscheidung steht. Ergibt die endgültige Berechnung anschließend einen niedrigeren Anspruch, ist der übersteigende Betrag grundsätzlich zu erstatten.

Wer einen ausdrücklich als vorläufig bezeichneten Bescheid erhält, sollte sich daher darauf einstellen, dass die endgültige Berechnung sowohl zu einer Nachzahlung als auch zu einer Rückforderung führen kann.

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Was passiert bei falschen Angaben im Wohngeldantrag?

Problematisch wird es insbesondere, wenn der Wohngeldbescheid aufgrund falscher oder unvollständiger Angaben ergangen ist. Das kann beispielsweise passieren, wenn Einkommen verschwiegen oder Haushaltsmitglieder nicht korrekt angegeben wurden.

Bei einem rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsakt enthält § 45 SGB X Regeln über die Rücknahme und den Vertrauensschutz. Auf Vertrauensschutz kann sich eine Person unter anderem nicht berufen, wenn der Bescheid durch vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche beziehungsweise unvollständige Angaben zustande gekommen ist.

Auch wer wusste oder aufgrund grober Fahrlässigkeit nicht wusste, dass die Bewilligung rechtswidrig war, kann sich nach dem Gesetz nicht ohne Weiteres auf Vertrauen berufen. In solchen Fällen kann eine Rücknahme für die Vergangenheit und anschließend eine Erstattung der überzahlten Leistungen möglich sein.

Muss Wohngeld auch bei einem Fehler der Behörde zurückgezahlt werden?

Nicht jede falsche Berechnung der Wohngeldstelle führt automatisch dazu, dass Betroffene sämtliche Beträge zurückzahlen müssen. War bereits der ursprüngliche Bewilligungsbescheid rechtswidrig, kann insbesondere § 45 SGB X und damit die Frage des Vertrauensschutzes bedeutsam sein.

Das Gesetz schützt Vertrauen unter bestimmten Voraussetzungen beispielsweise dann, wenn Leistungen bereits verbraucht wurden oder aufgrund der Bewilligung finanzielle Entscheidungen getroffen wurden, die sich nicht oder nur unter erheblichen Nachteilen rückgängig machen lassen. Dieser Schutz greift allerdings nicht uneingeschränkt.

Deshalb sollte eine Rückforderung nach einem offensichtlichen Berechnungsfehler der Wohngeldstelle nicht ungeprüft akzeptiert werden. Gegen-Hartz hat einen solchen Fall im Beitrag Wohngeld: Rentnerin soll 630 Euro zurückzahlen, weil die Wohngeldstelle falsch rechnete beschrieben.

Eine Rückforderung muss durch Bescheid festgesetzt werden

Die Wohngeldstelle kann eine geforderte Summe nicht lediglich telefonisch verlangen. Nach § 50 SGB X ist eine zu erstattende Leistung grundsätzlich durch schriftlichen Verwaltungsakt festzusetzen, wobei die Festsetzung im Regelfall mit der Aufhebung des zugrunde liegenden Bescheides verbunden werden soll.

Betroffene sollten deshalb genau prüfen, für welchen Zeitraum Geld zurückgefordert wird, welche Änderung die Behörde zugrunde legt und wie sie den Erstattungsbetrag errechnet hat. Besonders wichtig ist ein Vergleich mit den ursprünglichen Bewilligungsbescheiden sowie den tatsächlichen Einkommens- und Wohnverhältnissen.

Gegen einen fehlerhaften Rückforderungsbescheid kann man sich wehren

Ein Rückforderungsbescheid sollte nicht ignoriert werden. Entscheidend ist die Rechtsbehelfsbelehrung am Ende des Schreibens, aus der hervorgeht, welcher Rechtsbehelf möglich ist und innerhalb welcher Frist gehandelt werden muss.

Soweit ein Widerspruchsverfahren vorgesehen ist, beträgt die Widerspruchsfrist nach § 70 VwGO grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts. Bei fehlender oder fehlerhafter Rechtsbehelfsbelehrung gelten andere Fristen.

Je nach Bundesland und Verfahrensart kann anstelle eines Widerspruchs auch unmittelbar der Verwaltungsrechtsweg eröffnet sein. Deshalb sollte nicht pauschal davon ausgegangen werden, dass bei jedem Wohngeldbescheid derselbe Verfahrensweg gilt.

Laufendes Wohngeld kann mit Schulden verrechnet werden

Besteht eine wirksame Forderung wegen zu Unrecht gezahlten Wohngeldes, besitzt die Wohngeldbehörde weitreichende Möglichkeiten zur Aufrechnung. Nach § 29 Absatz 2 WoGG kann sie einen Erstattungsanspruch gegen einen bestehenden Wohngeldanspruch grundsätzlich sogar in voller Höhe aufrechnen.

Für einen Haushalt kann das erhebliche finanzielle Folgen haben, wenn die laufende Zahlung vorübergehend vollständig entfällt. Wer den geforderten Betrag nicht auf einmal aufbringen kann, sollte daher frühzeitig Kontakt mit der zuständigen Behörde aufnehmen und klären, welche Zahlungsregelung im Einzelfall möglich ist.

Auch volljährige Haushaltsmitglieder können betroffen sein

Eine Rückforderung betrifft unter Umständen nicht ausschließlich die Person, auf deren Namen der Wohngeldbescheid ausgestellt wurde. § 29 Absatz 1 WoGG bestimmt, dass neben der wohngeldberechtigten Person auch volljährige Haushaltsmitglieder, die bei der Wohngeldberechnung berücksichtigt wurden, als Gesamtschuldner haften können.

Das kann insbesondere bei größeren Rückforderungsbeträgen relevant werden. Haushalte sollten deshalb einen Rückforderungsbescheid auch daraufhin prüfen, gegen wen die Behörde den Anspruch tatsächlich geltend macht.

Die frühere 50-Euro-Bagatellgrenze gilt nicht dauerhaft

Zeitweise enthielt das Wohngeldgesetz eine Erprobungsregelung, nach der bei Rückforderungen bis zu 50 Euro von einer Erstattung abgesehen wurde. Nach dem derzeitigen Gesetzestext war diese Erprobung ausdrücklich bis zum 31. Dezember 2024 begrenzt.

Wohngeldbeziehende sollten 2026 deshalb nicht davon ausgehen, dass Forderungen bis einschließlich 50 Euro automatisch entfallen. Auch kleinere Überzahlungen können grundsätzlich zurückgefordert werden.

Wie lange kann Wohngeld zurückgefordert werden?

Bei den Fristen müssen mehrere Vorschriften auseinandergehalten werden. Nach § 50 Absatz 4 SGB X verjährt ein festgesetzter Erstattungsanspruch grundsätzlich vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Erstattungsbescheid unanfechtbar geworden ist.

Daneben enthält das Wohngeldgesetz eigene Grenzen dafür, wie weit eine Neuberechnung wegen nachträglich bekannt gewordener Änderungen zurückreichen kann. § 27 Absatz 4 WoGG nennt unter bestimmten Voraussetzungen einen Zeitraum von drei Jahren und bei nicht mitgeteilten Änderungen sogar einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren seit der Änderung der Verhältnisse.

Diese Fristen betreffen unterschiedliche rechtliche Schritte und dürfen daher nicht miteinander verwechselt werden. Bei hohen oder weit zurückreichenden Forderungen kann eine fachkundige Prüfung besonders sinnvoll sein.

Rückzahlungen lassen sich häufig durch rechtzeitige Mitteilungen vermeiden

Wer Wohngeld erhält, sollte seinen Bewilligungsbescheid nicht nach der ersten Zahlung abheften und vergessen. Veränderungen beim Einkommen, bei der Haushaltszusammensetzung oder bei den Wohnkosten können während des Bewilligungszeitraums Auswirkungen auf den Anspruch haben.

Meldepflichtige Änderungen sollten möglichst schriftlich oder über den von der Behörde angebotenen elektronischen Weg übermittelt werden. Ein Nachweis über die Mitteilung kann später hilfreich sein, falls darüber gestritten wird, wann die Wohngeldstelle von einer Veränderung erfahren hat.

Ebenso sinnvoll ist es, Einkommensnachweise, Mietänderungen und Schreiben der Wohngeldbehörde aufzubewahren. Dadurch lässt sich eine spätere Rückforderung deutlich leichter überprüfen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinlebende Arbeitnehmerin erhält von Januar bis Dezember monatlich 280 Euro Wohngeld. Ab dem 1. Mai steigt ihr Einkommen dauerhaft so stark, dass die Voraussetzungen für eine Neuberechnung erfüllt sind und die Wohngeldstelle später nur noch einen Anspruch von 170 Euro monatlich feststellt.

Erfährt die Behörde erst im August von der Änderung, ergibt sich für Mai, Juni und Juli eine monatliche Überzahlung von jeweils 110 Euro. Für diese drei Monate könnten damit insgesamt 330 Euro zurückgefordert werden, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für die rückwirkende Änderung erfüllt sind.

Die Arbeitnehmerin muss jedoch nicht sämtliche seit Januar erhaltenen Wohngeldzahlungen zurückzahlen. Betroffen ist nur der Zeitraum und Betrag, für den nach der neuen Berechnung tatsächlich eine Überzahlung entstanden ist.