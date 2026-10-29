Diese 4 Dinge klären, bevor Ehepartner stirbt: Sonst fällt die Witwenrente niedriger aus

Viele Ehepaare rechnen damit, dass die Rente des anderen sie im Todesfall ausreichend absichert. Doch zwischen dieser Erwartung und dem späteren Zahlungseingang können mehrere Hundert Euro im Monat liegen.

Die Witwenrente ersetzt das weggefallene Einkommen nur teilweise, eigenes Einkommen kann sie zusätzlich verringern. Wer rechtzeitig vier Fragen klärt, kann die finanzielle Lücke erkennen, solange sich die gemeinsame Vorsorge noch gestalten lässt.

Stand: 29. Oktober 2026. Für Witwer gelten grundsätzlich dieselben Regeln.

1. Besteht ein Anspruch und welches Recht gilt für Ihre Ehe?

Die gesetzliche Witwenrente setzt nach § 46 SGB VI grundsätzlich eine Ehe oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft voraus. Wer unverheiratet zusammenlebt, erhält aus dieser Partnerschaft auch nach Jahrzehnten keine gesetzliche Witwen- oder Witwerrente.

Außerdem muss der verstorbene Partner grundsätzlich die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt haben. Ausnahmen sind beispielsweise bei einem Arbeitsunfall möglich; bei bereits bestehendem Rentenbezug gelten ebenfalls besondere Regeln.

Für ab 2002 geschlossene Ehen kommt grundsätzlich eine Mindestdauer von einem Jahr hinzu. Bei einer kürzeren Ehe muss geprüft werden, ob besondere Umstände gegen eine sogenannte Versorgungsehe sprechen, etwa ein unvorhersehbarer tödlicher Unfall.

Wie hoch der Anspruch ausfällt, hängt auch vom alten oder neuen Hinterbliebenenrecht ab. Bei einem künftigen Todesfall gilt das alte Recht, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und mindestens ein Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren ist.

Beide Voraussetzungen müssen zusammen vorliegen; eine lange Ehe allein genügt nicht. Das alte Recht kann günstiger sein, weil die große Witwenrente grundsätzlich 60 statt 55 Prozent beträgt und weniger Einkommensarten angerechnet werden.

Lassen Sie deshalb anhand von Heiratsdatum, Geburtsdaten und Versicherungsverlauf prüfen, welche Regeln für Sie gelten. Falls ein Rentensplitting vereinbart wurde oder erwogen wird, gehört das ausdrücklich in die Beratung: Ein durchgeführtes Rentensplitting schließt den Anspruch auf Witwenrente aus.

2. Wie hoch wäre Ihre Witwenrente und wie lange würde sie gezahlt?

Die große Witwenrente beträgt nach neuem Recht grundsätzlich 55 Prozent des Rentenanspruchs des Verstorbenen, nach altem Recht 60 Prozent. Die kleine Witwenrente liegt grundsätzlich bei 25 Prozent.

Die große Witwenrente gibt es jedoch nicht automatisch für jeden hinterbliebenen Ehepartner. Anspruch besteht bei Erreichen der jeweiligen Altersgrenze, bei Erwerbsminderung oder bei der Erziehung eines eigenen Kindes oder eines Kindes des Verstorbenen unter 18 Jahren.

Bei einem Todesfall 2026 liegt die Altersgrenze bei 46 Jahren und sechs Monaten, bei einem Todesfall 2027 bei 46 Jahren und acht Monaten. Auch die Betreuung eines eigenen Kindes oder eines Kindes des Verstorbenen mit Behinderung in häuslicher Gemeinschaft kann den Anspruch begründen, wenn es sich nicht selbst unterhalten kann; dessen Alter ist dann unerheblich.

Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, bekommt grundsätzlich nur die kleine Witwenrente. Nach neuem Recht ist sie auf 24 Kalendermonate nach dem Sterbemonat begrenzt, wobei die Monate des Sterbevierteljahres bereits mitzählen.

Nach altem Recht gilt diese zeitliche Begrenzung nicht. Die Einzelheiten erläutert Gegen-Hartz im Beitrag dazu, wie lange die Witwenrente gezahlt wird.

Vereinfachte Berechnung bei 1.800 Euro monatlicher Bruttorente des verstorbenen Partners Rentenart nach dem Sterbevierteljahr Grundsätzlicher Anteil Rechnerischer Monatsbetrag Kleine Witwenrente 25 Prozent 450 Euro brutto Große Witwenrente nach neuem Recht 55 Prozent 990 Euro brutto Große Witwenrente nach altem Recht 60 Prozent 1.080 Euro brutto

Die Tabelle zeigt Beträge vor einer Einkommensanrechnung und vor Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung; ein möglicher Kinderzuschlag ist nicht berücksichtigt. Abhängig vom Versicherungsverlauf und einem frühen Todeszeitpunkt können weitere Besonderheiten hinzukommen.

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Rechnen Sie deshalb mit dem Bruttorentenanspruch, nicht einfach mit dem letzten Kontoauszug. Hat Ihr Ehepartner noch keine Rente bezogen, sollte die Rentenversicherung den möglichen Hinterbliebenenanspruch anhand seines Versicherungskontos erläutern.

3. Welche eigenen Einkünfte würden die Zahlung verringern?

Eine eigene Altersrente verhindert den Anspruch auf Witwenrente nicht. Sie kann aber dazu führen, dass die Hinterbliebenenrente niedriger ausfällt oder bei entsprechend hohem Einkommen gar nicht ausgezahlt wird.

Der monatliche Freibetrag bei der Einkommensanrechnung beträgt vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 genau 1.122,53 Euro. Für jedes berücksichtigungsfähige Kind erhöht er sich um 238,11 Euro.

Gemeint sind grundsätzlich Kinder mit einem Anspruch auf Waisenrente sowie eigene Kinder, denen dieser Anspruch nur deshalb fehlt, weil sie keine Kinder des Verstorbenen sind. Von dem anrechenbaren Einkommen oberhalb des Freibetrags werden 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet.

Der Freibetrag bezieht sich allerdings auf ein von der Rentenversicherung berechnetes Nettoeinkommen. Dieser Betrag kann vom tatsächlichen Netto auf dem Konto abweichen.

Nach den Berechnungsregeln der Deutschen Rentenversicherung werden bei gewöhnlichem Arbeitsentgelt dafür grundsätzlich pauschal 40 Prozent vom Brutto abgezogen. Bei einer gesetzlichen Altersrente mit Rentenbeginn ab 2011 beträgt der pauschale Abzug grundsätzlich 14 Prozent, bei einem früheren Rentenbeginn 13 Prozent.

Die Berechnung erläutert Gegen-Hartz ausführlich im Beitrag zur Anrechnung der eigenen Rente auf die Witwenrente. Gekürzt wird dabei die Hinterbliebenenrente, nicht Ihre eigene Altersrente.

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Nach neuem Recht können zusätzlich beispielsweise Betriebsrenten, private Renten sowie Miet- und Kapitaleinkünfte berücksichtigt werden. Nach altem Recht bleiben mehrere dieser Einkommensarten regelmäßig außen vor.

Erstellen Sie deshalb gemeinsam eine vollständige Übersicht Ihrer Einkünfte und lassen Sie deren Behandlung prüfen. Eine Rechnung allein mit der gesetzlichen Altersrente kann zu optimistisch ausfallen, wenn weitere Einnahmen hinzukommen.

4. Welches Budget bleibt nach dem Sterbevierteljahr und liegen die Unterlagen bereit?

In den drei Kalendermonaten nach dem Sterbemonat wird die Witwenrente grundsätzlich in Höhe des Rentenanspruchs des Verstorbenen berechnet. Eigenes Einkommen wird in diesem Sterbevierteljahr nicht angerechnet.

Diese vorübergehend höhere Leistung kann darüber hinwegtäuschen, wie wenig später dauerhaft bleibt. Miete, Kreditraten und viele andere feste Ausgaben sinken nach einem Todesfall schließlich nicht automatisch mit.

Stellen Sie deshalb schon heute die voraussichtlich verfügbaren Einnahmen den laufenden Kosten eines Einpersonenhaushalts gegenüber. Von einer gesetzlichen Witwenrente gehen bei entsprechender Versicherungspflicht Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ab; abhängig von den gesamten steuerlichen Verhältnissen kann außerdem Einkommensteuer anfallen.

Prüfen Sie auch, ob aus einer betrieblichen oder privaten Altersversorgung überhaupt Leistungen für Hinterbliebene vorgesehen sind. Eine Zahlung sollte erst dann ins künftige Budget eingehen, wenn der jeweilige Anspruch und seine Höhe geklärt sind.

Warum die Versorgungslücke trotz einer ordentlichen Partnerrente groß sein kann, beschreibt auch der Gegen-Hartz-Beitrag „Witwenrente: Die Rente des Ehepartners ist keine Vorsorge“. Eine gemeinsame Beratung kann helfen, Ansprüche und fehlende Absicherung rechtzeitig zu erkennen.

Ebenso wichtig sind auffindbare Unterlagen: Versicherungsnummern, Rentenbescheide, Heiratsurkunde, Einkommensnachweise und Angaben zur Bankverbindung sollten beiden Partnern bekannt sein. Für den späteren Antrag wird zusätzlich die Sterbeurkunde benötigt.

Bezog der verstorbene Partner bereits eine gesetzliche Rente, kommt unter den weiteren Voraussetzungen ein Vorschuss beim Renten Service der Deutschen Post infrage. Die Rentenversicherung empfiehlt, ihn innerhalb von 30 Tagen nach dem Tod zu beantragen; § 7 der Renten Service Verordnung nennt eine Monatsfrist.

Diese kurze Frist betrifft das vereinfachte Vorschussverfahren und bedeutet nicht, dass danach jeder Anspruch auf Witwenrente verloren wäre. Ein formeller Hinterbliebenenrentenantrag bleibt erforderlich; Gegen-Hartz erläutert die Unterschiede im Beitrag zum Rentenvorschuss nach dem Tod des Ehepartners.

Praxisbeispiel: Aus 990 Euro werden vor den Versicherungsbeiträgen 923,01 Euro

Helga ist 67 Jahre alt und erhält 1.500 Euro gesetzliche Bruttorente mit Rentenbeginn nach 2010. Ihr Mann bezieht 1.800 Euro Bruttorente; weil das Paar erst 2003 geheiratet hat, gilt das neue Hinterbliebenenrecht.

Nach dem Sterbevierteljahr ergäbe sich ohne Kinderzuschlag zunächst eine große Witwenrente von 990 Euro brutto. Für die Einkommensanrechnung werden von Helgas eigener Rente pauschal 14 Prozent abgezogen, sodass 1.290 Euro als rechnerisches Nettoeinkommen verbleiben.

Ohne weitere Einkünfte und ohne Kinderfreibetrag liegen davon nach den bis Juni 2027 geltenden Werten 167,47 Euro über dem Freibetrag. Davon werden 40 Prozent, gerundet 66,99 Euro, auf die Witwenrente angerechnet.

Helgas Witwenrente läge damit bei 923,01 Euro vor den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung. Ihre eigene Bruttorente bliebe bei 1.500 Euro; für den Haushaltsplan zählt anschließend, was aus beiden Renten tatsächlich verfügbar ist.

8 Fragen und Antworten zur Witwenrente

Erhalte ich automatisch 60 Prozent der Rente meines Ehepartners?

Nein, 60 Prozent gelten grundsätzlich bei der großen Witwenrente nach altem Recht. Nach neuem Recht sind es grundsätzlich 55 Prozent, bei der kleinen Witwenrente 25 Prozent; Einkommensanrechnung und Versicherungsbeiträge können den verfügbaren Betrag weiter senken.

Reicht es aus, dass wir vor 2002 geheiratet haben?

Für das alte Hinterbliebenenrecht bei einem künftigen Todesfall muss zusätzlich mindestens ein Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren sein. Allein das Heiratsdatum genügt dafür nicht.

Wie lange muss die Ehe bestanden haben?

Bei einer Eheschließung ab 2002 grundsätzlich mindestens ein Jahr. Bei kürzerer Dauer kann trotzdem ein Anspruch bestehen, wenn besondere Umstände die Annahme einer Versorgungsehe widerlegen.

Wie hoch ist der aktuelle Freibetrag für eigenes Einkommen?

Vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 beträgt er monatlich 1.122,53 Euro des nach den Rentenvorschriften ermittelten Nettoeinkommens. Für jedes berücksichtigungsfähige Kind kommen 238,11 Euro hinzu.

Wird meine eigene Altersrente vollständig abgezogen?

Nein, nach den gesetzlichen Pauschalabzügen bleibt zunächst der Freibetrag geschützt. Nur 40 Prozent des darüberliegenden anrechenbaren Einkommens mindern die Witwenrente.

Wird die kleine Witwenrente lebenslang gezahlt?

Nach neuem Recht ist sie grundsätzlich auf 24 Kalendermonate nach dem Sterbemonat begrenzt. Nach altem Recht gilt diese Begrenzung nicht; ein späterer Anspruch auf die große Witwenrente ist gesondert zu prüfen.

Wann sinkt die Zahlung nach dem Sterbevierteljahr?

Die Sonderberechnung endet mit dem dritten Kalendermonat nach dem Sterbemonat. Danach gelten der jeweilige Prozentsatz und die Einkommensanrechnung; bei einem Todesfall im Oktober umfasst das Sterbevierteljahr November, Dezember und Januar.

Was sollten Ehepaare jetzt konkret vorbereiten?

Lassen Sie den möglichen Hinterbliebenenanspruch und die Anrechnung Ihrer eigenen Einkünfte prüfen und vergleichen Sie das Ergebnis mit Ihren laufenden Ausgaben. Bewahren Sie die notwendigen Urkunden, Rentenunterlagen und Einkommensnachweise so auf, dass der andere Partner sie finden kann.