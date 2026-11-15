Ökonom will Frührente abschaffen: “Rentenreform auf Kosten der Jungen”

Die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren könnte junge Menschen teuer zu stehen kommen. Nach Berechnungen des Ökonomen Robert M. Rühl würde diese Rentenregelung die Angehörigen der Generation Z im Durchschnitt rund 10.000 Euro pro Person kosten.

In einem Diskussionspapier, das bei der Universität Bayreuth veröffentlicht wurde, kritisiert Rühl, dass jüngere Generationen einen großen Teil der zusätzlichen Kosten der Rentenpolitik tragen müssten.

Deshalb schlägt der Ökonom vor, die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte nach einer einjährigen Übergangsfrist abzuschaffen. Bislang handelt es sich dabei um einen wissenschaftlichen Reformvorschlag und nicht um eine beschlossene Änderung.

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte

Für Versicherte wäre es ein erheblicher Eingriff, wenn eine jahrzehntelang vorbereitete Lebensplanung innerhalb kurzer Zeit ihre Grundlage verlöre. Wer 45 Versicherungsjahre erreicht, kann derzeit zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze ohne Abschläge in den Ruhestand.

Doch, ob es dies Altersrente für besonders langjährig Versicherte weiterhin geben wird, ist unklar.

Beschäftigte, die seit ihrer Jugend arbeiten, plagt deshalb eine wichtige Frage : Dürfen sie ihre Rente früher beginnen, oder müssen sie länger arbeiten beziehungsweise dauerhaft weniger Rente hinnehmen?

Die Alterssicherungskommission empfiehlt, die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte abzuschaffen. Nach geltendem Recht besteht diese Rentenart weiterhin.

Wer 1964 oder später geboren wurde, muss dafür neben 45 Versicherungsjahren das Alter von 65 Jahren erreichen. Für ältere Jahrgänge gelten abgestufte Altersgrenzen, etwa 64 Jahre und acht Monate für 1962 Geborene.

Ein Beitrag bei gegen-hartz.de klärt die tatsächlichen Voraussetzungen und Abschläge beim frühen Rentenbeginn.

45 Versicherungsjahre sind kein kurzer Arbeitseinsatz

Wer mit 17 eine versicherungspflichtige Ausbildung begonnen hat, kann bei lückenlos anrechenbarem Verlauf mit 62 bereits 45 Versicherungsjahre erreichen.

Nach heutigem Recht muss ein ab 1964 geborener Mensch trotzdem bis 65 warten, bevor er diese Altersrente abschlagsfrei beziehen kann.

Ein höheres Rentenalter bedeutet in konkreten Situationen längere Schichtdienste, körperliche Arbeit oder belastende Betreuung. Eine Reform muss deshalb auch beantworten, welche Arbeit ältere Beschäftigte noch leisten können und welche Arbeitsplätze ihnen offen stehen.

Die Schwächen der bisherigen Regelung bleiben

Die Grenze von 45 Jahren misst nur die Versicherungszeiten. Menschen mit belastenden Erwerbsbiografien können sie verfehlen, während andere sie ohne vergleichbare Belastungen erreichen.

Auch Kindererziehung, Pflege oder Krankengeldbezug können helfen, die nötigen Versicherungszeiten zu erreichen. Warum trotzdem Lücken bleiben können, erläutert unser Beitrag über lange Erwerbsbiografien ohne Anspruch auf die abschlagsfreie Rente.

Wer den bisherigen Zugang abschafft, hat noch keine verlässliche Absicherung für Menschen geschaffen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht länger durchhalten.

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Weniger Rentenausgaben bedeuten nicht weniger Belastung

Ob eine Abschaffung zu mehr Beschäftigung führt, hängt auch davon ab, ob Menschen länger arbeiten können und Arbeitgeber sie weiterbeschäftigen. Wer stattdessen früher mit Abschlägen ausscheidet, trägt die Einsparung über eine niedrigere monatliche Rente selbst.

Die Folgen für Versicherte werden greifbarer, wenn man neben Beitragssätzen auch die möglichen monatlichen Einbußen bei einem Wegfall der abschlagsfreien Rente betrachtet.

Es gibt Alternativen

Die vom Deutschen Gewerkschaftsbund eingesetzte Rentenkommission setzt auf den Erhalt der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren. In ihrem Ende Oktober 2026 vorgestellten Konzept betont sie gute Löhne, stabile Erwerbsverläufe und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung als Grundlage einer verlässlichen Alterssicherung.

Welche Altersgrenzen derzeit gelten

Für Ihre Planung müssen Sie die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren von der vorgezogenen Altersrente nach 35 Versicherungsjahren unterscheiden. Die folgende Übersicht zeigt den abschlagsfreien Zugang nach 45 Jahren, sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Geburtsjahr Altersgrenze nach 45 Versicherungsjahren 1961 64 Jahre und 6 Monate 1962 64 Jahre und 8 Monate 1963 64 Jahre und 10 Monate Ab 1964 65 Jahre

Fiktives Beispiel: Jacqueline aus Essen

Jacqueline aus Essen ist 1964 geboren und arbeitet seit ihrer Ausbildung im Einzelhandel; in diesem fiktiven Beispiel bestätigt die Rentenversicherung ihr 45 anrechenbare Versicherungsjahre.

Nach geltendem Recht kann sie mit 65 die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ohne Abschläge beziehen.

Will sie bereits mit 63 die Altersrente für langjährig Versicherte nutzen, beträgt der dauerhafte Abschlag für ihren Jahrgang 14,4 Prozent. Bei einer für diesen Rentenbeginn angenommenen Bruttorente von 1.500 Euro vor Abschlag wären das 216 Euro weniger im Monat, also 1.284 Euro brutto.

Für Jacqueline entscheidet sich an solchen Beträgen, ob sie einen früheren Ausstieg bezahlen kann – deshalb braucht sie belastbare Auskünfte statt einer vorschnellen Entscheidung aus Angst vor einer Reform.

Sechs Fragen und Antworten zur Rente nach 45 Jahren

Ist die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren bereits abgeschafft?

Nein, die hier geprüfte geltende Rechtslage sieht sie weiterhin vor. Die Empfehlung der Alterssicherungskommission ersetzt kein Gesetz.

Kann ich mit 45 Versicherungsjahren mit 63 ohne Abschläge aufhören?

Für die heute vor dem Rentenbeginn stehenden Jahrgänge reicht das nicht. Zusätzlich müssen Sie die für Ihr Geburtsjahr vorgeschriebene Altersgrenze erreichen.

Zählen Kindererziehung und Pflege bei den 45 Jahren mit?

Entsprechende Zeiten können unter den gesetzlichen Voraussetzungen berücksichtigt werden. Lassen Sie Ihren Versicherungsverlauf prüfen, statt nur Ihre Beschäftigungsjahre zusammenzurechnen.

Verschwindet ein Abschlag später wieder?

Ein Abschlag wegen des vorzeitigen Beginns einer Altersrente bleibt grundsätzlich dauerhaft bestehen. Das spätere Erreichen der Regelaltersgrenze beseitigt ihn nicht.

Schützt mich ein besonders früh gestellter Rentenantrag vor Änderungen?

Ein vorzeitig eingereichter Antrag sichert für einen späteren Rentenbeginn nicht einfach die heutige Rechtslage. Ob eine Reform Übergangsregeln vorsieht, muss sich aus dem jeweiligen Gesetz ergeben.

Was sollte ich vor einem geplanten Ausstieg prüfen?

Lassen Sie sich die anrechenbaren Zeiten, den möglichen Rentenbeginn und die voraussichtliche Rentenhöhe von der Deutschen Rentenversicherung erläutern. Gerade vor einer Kündigung oder einem Aufhebungsvertrag sollten diese Angaben vorliegen.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 38 SGB VI und § 236b SGB VI.

Bundesregierung: 33 Empfehlungen für eine große Rentenreform.

Deutsche Rentenversicherung: Altersrenten für langjährig und besonders langjährig Versicherte; Empfehlungen zur Rentenreform.

Deutscher Gewerkschaftsbund: Gute und verlässliche Rente für alle Generationen: DGB-Rentenkommission legt Endbericht vor, 28. Oktober 2026.

Rühl, Robert M.: Die Boomer beteiligen: Fünf Thesen für eine generationengerechte Rentenreform, Diskussionspapier, Universität Bayreuth, 2026.