Rente ab 2027: Eine höhere Auszahlung kann im Alter weniger bringen

Die Riester-Rente wird ab 2027 durch neue staatlich geförderte Altersvorsorgeprodukte abgelöst. Sparer können künftig auch ein Altersvorsorgedepot nutzen und sich das angesparte Geld über einen befristeten Auszahlplan auszahlen lassen.

Doch gerade für Menschen, die im Alter möglicherweise Grundsicherung benötigen, kann diese Entscheidung finanzielle Nachteile haben.

Das Bundesfinanzministerium stellt klar, dass der besondere Freibetrag für zusätzliche Altersvorsorge grundsätzlich nur für lebenslange Rentenzahlungen gilt. Wer sich stattdessen für einen zeitlich begrenzten Auszahlplan entscheidet, kann diese Vergünstigung verlieren. Dadurch kann ein größerer Teil der privaten Altersvorsorge auf die Grundsicherung angerechnet werden.

Riester-Reform eröffnet ab 2027 neue Möglichkeiten

Die Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge ist bereits beschlossen. Bundestag und Bundesrat haben dem Altersvorsorgereformgesetz im Frühjahr 2026 zugestimmt, die neuen Produkte sollen ab dem 1. Januar 2027 angeboten werden.

Ein wesentlicher Unterschied zur bisherigen Riester-Rente besteht darin, dass künftig Altersvorsorgedepots ohne verpflichtende Beitragsgarantie möglich sind. Damit können Sparer beispielsweise in Aktienfonds oder ETFs investieren und höhere Renditechancen nutzen. Gleichzeitig tragen sie das Risiko von Wertverlusten.

Auch die Auszahlung wird flexibler. Neben einer lebenslangen Rente können Sparer künftig einen Auszahlplan wählen, der mindestens bis zum vollendeten 85. Lebensjahr laufen muss.

Ein solcher Auszahlplan kann höhere monatliche Zahlungen ermöglichen, weil das vorhandene Kapital nicht zwingend für eine lebenslange Rentenzahlung reichen muss. Allerdings endet die Auszahlung, wenn der vereinbarte Zeitraum abgelaufen und das Kapital aufgebraucht ist.

Grundsicherung: Diese 100 Euro bleiben bei lebenslanger Zusatzrente frei

Wer im Alter auf Grundsicherung nach dem SGB XII angewiesen ist, muss sich zusätzliche Renteneinkünfte grundsätzlich anrechnen lassen. Für bestimmte Einkünfte aus freiwilliger zusätzlicher Altersvorsorge gibt es jedoch einen besonderen Freibetrag.

Nach § 82 Absatz 4 SGB XII bleiben zunächst 100 Euro monatlich anrechnungsfrei. Von dem darüberliegenden Betrag werden weitere 30 Prozent nicht berücksichtigt.

Der Freibetrag ist auf die Hälfte der Regelbedarfsstufe 1 begrenzt. Im Jahr 2026 beträgt der Höchstbetrag 281,50 Euro monatlich.

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht die Wirkung: Erhält ein Rentner monatlich 250 Euro aus einer begünstigten lebenslangen Zusatzrente, bleiben davon 145 Euro unberücksichtigt.

Die Berechnung setzt sich aus den ersten 100 Euro und weiteren 45 Euro zusammen. Diese 45 Euro entsprechen 30 Prozent der zusätzlichen 150 Euro.

Von der Zusatzrente werden damit grundsätzlich nur 105 Euro als Einkommen berücksichtigt. Der Freibetrag führt also nicht zu einer zusätzlichen staatlichen Zahlung, sondern reduziert die Anrechnung auf die Grundsicherung.

Befristeter Auszahlplan kann den Freibetrag ausschließen

Genau hier entsteht das Problem bei der neuen privaten Altersvorsorge. § 82 Absatz 5 SGB XII knüpft den Freibetrag grundsätzlich an Einkommen, das monatlich bis zum Lebensende ausgezahlt wird.

Das Bundesfinanzministerium erläutert in seinen Fragen und Antworten zur Altersvorsorgereform, dass langlaufende Auszahlpläne von dieser Vergünstigung nicht erfasst werden.

Der Grund liegt in der fehlenden lebenslangen Absicherung. Auch wenn ein Auszahlplan bis zum 85. oder 90. Lebensjahr läuft, ist damit nicht gewährleistet, dass die Zahlungen tatsächlich bis zum Lebensende erfolgen.

Für einen Grundsicherungsempfänger kann das einen erheblichen Unterschied machen. Erhält er beispielsweise 250 Euro monatlich aus einem befristeten Auszahlplan, greift der besondere Altersvorsorgefreibetrag nach dieser Rechtslage grundsätzlich nicht.

Die 250 Euro werden dann im Ausgangspunkt als Einkommen berücksichtigt, soweit keine anderen gesetzlichen Abzüge einschlägig sind. Bei einer entsprechenden lebenslangen Zusatzrente wären dagegen nach dem vorherigen Rechenbeispiel 145 Euro anrechnungsfrei.

Die Wahl der Auszahlungsform kann somit darüber entscheiden, wie viel von der privaten Vorsorge zusätzlich zur Grundsicherung tatsächlich zur Verfügung steht. Deshalb sollten besonders Menschen mit niedrigen Rentenerwartungen diese Unterschiede vor einer vertraglichen Entscheidung berücksichtigen.

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Auch im hohen Alter besteht ein finanzielles Risiko

Neben der Einkommensanrechnung gibt es ein weiteres Problem. Wer mit 65 Jahren einen Auszahlplan wählt, der mit 85 endet, erhält möglicherweise ab seinem 85. Geburtstag keine Zahlungen mehr aus diesem Vertrag.

Das kann gerade im hohen Alter problematisch werden. Kosten für Pflege, gesundheitliche Einschränkungen und notwendige Unterstützung können dann besonders stark ins Gewicht fallen.

Die Deutsche Rentenversicherung weist deshalb darauf hin, dass Sparer ihre Lebenserwartung nicht unterschätzen sollten. Eine lebenslange Rentenzahlung kann trotz möglicherweise geringerer monatlicher Leistungen eine wichtige Absicherung darstellen.

Ein befristeter Auszahlplan ist nicht grundsätzlich schlechter. Er kann beispielsweise mehr Flexibilität bieten, und noch nicht ausgezahltes Vermögen kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen vererbbar sein.

Entscheidend ist jedoch, ob die gewählte Auszahlungsform zum persönlichen Absicherungsbedarf passt. Dabei sollten nicht nur die anfänglichen monatlichen Zahlungen, sondern auch die langfristigen finanziellen Folgen berücksichtigt werden.

Alte Riester-Verträge behalten ihre bisherigen Regeln

Wer bereits einen Riester-Vertrag besitzt, muss wegen der Reform nicht automatisch handeln. Bestehende Verträge genießen Bestandsschutz und können grundsätzlich mit der bisherigen steuerlichen Förderung weitergeführt werden.

Ab 2027 besteht die Möglichkeit, in die neue Förderung oder in ein neues Altersvorsorgeprodukt zu wechseln. Dabei sollten allerdings nicht nur die Zulagen und Kosten, sondern auch die vertraglichen Auszahlungsbedingungen verglichen werden.

Gegen-Hartz hat bereits erklärt, wann sich ein Wechsel vom alten Riester-Vertrag in die neue Altersvorsorge lohnen kann.

Wer bei einem bestehenden Vertrag lediglich die neue steuerliche Förderung wählt, ändert damit nicht automatisch die vereinbarte Auszahlungsform. Vertragsänderungen sind gesondert zu prüfen.

Auch eine Kündigung ist etwas anderes als ein förderunschädlicher Wechsel. Bei einer vorzeitigen Auszahlung zur freien Verwendung müssen erhaltene Zulagen und steuerliche Vorteile grundsätzlich zurückgezahlt werden.

Vor dem Vertragsabschluss auf die Auszahlung achten

Für Menschen mit niedrigen Rentenerwartungen ist die spätere Auszahlungsform ein wichtiges Auswahlkriterium. Denn wer jahrelang privat vorsorgt und dennoch Grundsicherung im Alter benötigt, möchte möglichst viel von seiner zusätzlichen Rente behalten.

Vor Abschluss eines neuen Altersvorsorgevertrags sollten deshalb die lebenslange Rentenoption, die Bedingungen eines befristeten Auszahlplans und sämtliche laufenden Kosten geprüft werden. Auch die Frage, wie sich eine spätere Auszahlung auf ergänzende Sozialleistungen auswirkt, verdient besondere Aufmerksamkeit.

Wer bereits weiß, dass die gesetzliche Rente voraussichtlich niedrig ausfallen wird, sollte zusätzlich die sozialrechtliche Behandlung der vorgesehenen Auszahlungen klären lassen. Eine unabhängige Beratung durch die Deutsche Rentenversicherung oder die Verbraucherzentrale kann dabei helfen.

Die neue Altersvorsorge bietet mehr Wahlfreiheit. Für Menschen mit einem möglichen Grundsicherungsbedarf im Alter ist jedoch nicht allein entscheidend, wie viel Geld sie ansparen, sondern auch, auf welche Weise sie es später erhalten.

Häufige Fragen zur neuen Altersvorsorge

Bleiben bei einer Riester-Rente 100 Euro anrechnungsfrei?

Bei einer begünstigten lebenslangen Zusatzrente bleiben im Rahmen der Grundsicherung grundsätzlich die ersten 100 Euro monatlich anrechnungsfrei. Hinzu kommen 30 Prozent des übersteigenden Betrags bis zur gesetzlichen Höchstgrenze.

Gilt der Freibetrag auch für einen Auszahlplan bis zum 85. Lebensjahr?

Grundsätzlich nein. Das Bundesfinanzministerium stellt klar, dass der besondere Freibetrag grundsätzlich lebenslange monatliche Leistungen voraussetzt und langlaufende, zeitlich befristete Auszahlpläne nicht erfasst.

Muss ich meinen bestehenden Riester-Vertrag 2027 wechseln?

Nein. Für bestehende Riester-Verträge gilt Bestandsschutz, sodass sie grundsätzlich weitergeführt werden können. Ein Wechsel ist freiwillig und sollte anhand der Förderung, der Kosten, der Garantien und der späteren Auszahlungsform geprüft werden.

Quellen

Bundesfinanzministerium – Fragen und Antworten zur Reform der privaten Altersvorsorge

§ 82 SGB XII – Begriff des Einkommens, Freibeträge für zusätzliche Altersvorsorge

Deutsche Rentenversicherung – Altersvorsorge-Reformgesetz

Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen – FAQ zur Riester-Reform

Bundesregierung – Private Altersvorsorge wird attraktiver

Gegen-Hartz, 09.11.2026 – Nachfolger für Riester-Rente ab 2027: Lohnt sich jetzt ein Wechsel?