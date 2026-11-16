Schwerbehinderung wegen Alkoholabhängigkeit: Das ändert sich bei Abstinenz

Wer nach einer Alkoholabhängigkeit keinen Alkohol mehr trinkt, verliert seinen anerkannten Grad der Behinderung nicht allein wegen der Entlassung aus der Klinik. Allerdings bedeutet eine erfolgreiche Behandlung auch nicht, dass der bisherige Schwerbehindertenstatus unverändert bestehen bleibt.

War die Abhängigkeit zuvor mit einem Wert von mindestens 50 zu bewerten, sehen die Versorgungsmedizinischen Grundsätze eine zweijährige Heilungsbewährung ab Beginn der Abstinenz vor. Während dieser Zeit wird die Abhängigkeit mit einem Wert von 30 bewertet. Bleibende gesundheitliche Schäden können jedoch eine höhere Bewertung rechtfertigen.

Die Trinkmenge entscheidet nicht über den GdB

Eine Abhängigkeit kann Menschen daran hindern, ihren Alltag zu bewältigen, Beziehungen zu pflegen oder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Für den Grad der Behinderung zählt das Ausmaß dieser Einschränkungen; aus der konsumierten Alkoholmenge allein lässt sich kein bestimmter Wert ableiten.

Teil B Nummer 3.8 der Versorgungsmedizinischen Grundsätze unterscheidet bei Abhängigkeit zwischen leichten sozialen Anpassungsschwierigkeiten mit einem Bewertungsrahmen von 30 bis 40, mittleren mit 50 bis 70 und schweren mit 80 bis 100.

Schwerbehinderung setzt einen GdB von mindestens 50 voraus. Eine Diagnose allein beantwortet deshalb noch nicht die Frage, ob Sie einen Schwerbehindertenausweis erhalten; aussagekräftige Unterlagen müssen die konkreten Einschränkungen im Alltag beschreiben.

Zwei Jahre Heilungsbewährung sind keine Garantie für GdB 50

War die Abhängigkeit zuvor mit mindestens 50 zu bewerten und ist Abstinenz erreicht, schreibt Nummer 3.8 eine zweijährige Heilungsbewährung vor. Sie beginnt mit dem Beginn der Abstinenz.

Währenddessen ist grundsätzlich ein Wert von 30 anzunehmen; bleibende psychische oder hirnorganische Störungen können jedoch eine höhere Bewertung rechtfertigen. Weitere Organschäden sind ebenfalls zu berücksichtigen.

Die verbreitete Vorstellung, nach einem erfolgreichen Entzug müsse ein bisheriger GdB von 50 noch zwei Jahre unverändert bestehen bleiben, trifft daher nicht zu.

Ebenso falsch wäre es aber, eine Entlassung als Beleg dafür zu behandeln, dass sämtliche Einschränkungen verschwunden sind.

Was Sie bei einer Nachprüfung belegen sollten

Bei einer angekündigten Herabsetzung des GdB sollten Sie prüfen, welche Befunde das Amt berücksichtigt hat. Ein kurzer Hinweis auf erfolgreiche Behandlung ersetzt keine nachvollziehbare Bewertung Ihres verbleibenden Gesundheitszustands.

Bitten Sie Ihre behandelnden Ärzte, fortbestehende Beschwerden und deren Folgen möglichst konkret zu beschreiben. Das wäre zum Beispiel eine Erklärung, wie häufig Konzentrationsstörungen auftreten, welche Tätigkeiten dadurch scheitern und welche Unterstützung Sie weiterhin benötigen.

Auch mehrere Erkrankungen ergeben keinen GdB durch Zusammenzählen ihrer Einzelwerte. Entscheidend ist die gemeinsame Auswirkung auf Ihre Teilhabe, wie der Beitrag zur Bildung des Gesamt-GdB erläutert.

Eine Herabsetzung braucht einen Bescheid

Eine Klinik setzt Ihren GdB nicht herab; darüber entscheidet die zuständige Behörde. Will sie eine Feststellung aufheben, muss sie die Voraussetzungen des § 48 SGB X beachten und die Änderung nachvollziehbar begründen.

Nutzen Sie ein Anhörungsschreiben, um fehlende Befunde nachzureichen und unzutreffende Annahmen richtigzustellen. Durch Akteneinsicht in die versorgungsärztliche Bewertung können Sie erkennen, worauf sich die beabsichtigte Entscheidung stützt.

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Gegen einen Herabsetzungsbescheid können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Reichen Sie ihn fristgerecht in einer zulässigen Form ein, etwa als unterschriebenes Schreiben, und ergänzen Sie die medizinische Begründung später bei Bedarf.

Die eigentliche Schutzfrist steht im Sozialgesetzbuch

Sinkt ein anerkannter GdB unter 50, enthält § 199 Absatz 1 SGB IX eine Übergangsregelung: Die Regelungen für schwerbehinderte Menschen sind nicht sofort ungültig, sondern erst mit Ablauf des dritten Kalendermonats, nachdem der Herabsetzungsbescheid unanfechtbar geworden ist.

Wird ein Bescheid also im Mai unanfechtbar, endet diese Übergangszeit mit Ablauf des August.

Bei einem verbleibenden GdB von 30 oder 40 kann eine Gleichstellung in Betracht kommen. Voraussetzung ist, dass Sie wegen Ihrer Behinderung ohne diese Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht bekommen oder nicht behalten können.

Fiktives Beispiel: Olaf aus Kiel

Olaf aus Kiel ist 46 Jahre alt und hat seit Jahren ein Alkoholproblem; wegen seiner Abhängigkeit und mittleren sozialen Anpassungsschwierigkeiten wurde bei ihm ein GdB von 50 festgestellt.

📚 Lesen Sie auch: Welche Zuschüsse gibt es bei 50 Prozent Schwerbehinderung?

Nach einer Behandlung lebt er abstinent, und das Versorgungsamt kündigt eine Überprüfung an.

Olaf lässt den Beginn seiner Abstinenz sowie fortbestehende Gedächtnisprobleme ärztlich dokumentieren und reicht die Befunde ein. Er kann nicht allein wegen der zweijährigen Heilungsbewährung verlangen, dass der GdB bei 50 bleibt.

Er hat hingegen Anspruch auf eine vollständige Prüfung seiner verbliebenen Einschränkungen.

FAQ: Sucht, Entzug und Schwerbehinderung

Führt Alkoholabhängigkeit immer zu einer Schwerbehinderung?

Nein, dafür muss der GdB mindestens 50 betragen. Entscheidend sind die gesundheitlich bedingten Einschränkungen der Teilhabe und ihre Schwere.

Bleibt nach dem Entzug mein bisheriger GdB zwei Jahre bestehen?

Das ist nicht garantiert: Die besondere Regelung sieht während der Heilungsbewährung grundsätzlich einen Wert von 30 vor. Bleibende Schäden können eine höhere Bewertung begründen.

Wann beginnt die zweijährige Heilungsbewährung?

Sie beginnt mit dem Beginn der Abstinenz. Voraussetzung dieser Regelung ist, dass die Abhängigkeit zuvor mit mindestens 50 zu bewerten war.

Was kann ich gegen eine unzureichend begründete Herabsetzung tun?

Legen Sie grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch ein und lassen Sie die Entscheidungsgrundlagen prüfen. Benennen Sie fehlende Befunde und erläutern Sie konkret, welche Einschränkungen fortbestehen.

Endet der Schwerbehindertenschutz sofort, wenn der GdB unter 50 sinkt?

Für die besonderen Regelungen des Schwerbehindertenrechts gilt die Übergangsfrist des § 199 Absatz 1 SGB IX. Sie endet erst mit Ablauf des dritten Kalendermonats nach Unanfechtbarkeit des Herabsetzungsbescheids.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: SGB IX, § 2 – Behinderung, Schwerbehinderung und Gleichstellung

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: SGB IX, § 199 – Beendigung der besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: SGB X, § 48 – Aufhebung bei Änderung der Verhältnisse

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: Versorgungsmedizinische Grundsätze, Teil A sowie Teil B Nummer 3.8

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie: Behinderung und Ausweis – häufig gestellte Fragen zu Gesamt-GdB und Widerspruch