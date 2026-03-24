Witwenrente trotz kurzer Ehe: Diesen Nachweis kennen viele Hinterbliebene nicht

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Eine Witwen- oder Witwerrente kann abgelehnt werden, wenn die Ehe weniger als ein Jahr gedauert hat. Dann vermutet das Gesetz eine sogenannte Versorgungsehe – also eine Heirat, die vor allem wegen der späteren Hinterbliebenenrente geschlossen wurde.

In einem Urteil hat das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt entschieden, dass diese Vermutung widerlegt werden kann, wenn der Heiratsentschluss schon vor Kenntnis einer lebensbedrohlichen Erkrankung feststand und die Hochzeit nur wegen äußerer Umstände immer wieder verschoben werden musste. (L 3 R 431/12)

Was bedeutet „Versorgungsehe“ bei der Witwenrente?

Dauert eine Ehe weniger als ein Jahr, wird zunächst unterstellt, dass die Eheschließung überwiegend aus Versorgungsgründen erfolgte. Das führt regelmäßig dazu, dass die Witwenrente abgelehnt wird. Diese Vermutung ist aber nicht endgültig, sie kann durch besondere Umstände entkräftet werden.

Der Fall: Heiratsentschluss vor der Krankheit, Hochzeit trotz schwerer Erkrankung

Die Klägerin lebte viele Jahre mit ihrem Partner zusammen und die beiden hatten sich nach gescheiterten Ehen ein gemeinsames Familienleben aufgebaut. Der Partner erkrankte später schwer und bezog eine Rente wegen voller Erwerbsminderung. Geheiratet wurde schließlich zu Hause, als der Versicherte bereits stark geschwächt war und kurz darauf verstarb.

Die Rentenversicherung lehnte die Witwenrente ab, weil die Ehe nur wenige Wochen bestand. Vor Gericht schilderte die Witwe aber nachvollziehbar, dass es einen festen Heiratsentschluss schon lange vor der Diagnose gab und dass als Hochzeitstermin nur ein bestimmter Tag in Betracht kommen sollte.

Außerdem gab es konkrete Vorbereitungen und dokumentierte Terminversuche, die wegen äußerer Umstände scheiterten oder verschoben werden mussten.

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Warum das Gericht die Versorgungsehe-Vermutung als widerlegt sah

Das Gericht stellte darauf ab, dass der Heiratsentschluss nachweislich bereits vor Kenntnis der Tumorerkrankung gefasst worden war. Entscheidend war nicht, dass die Hochzeit am Ende in einer Phase stattfand, in der die Krankheit offenkundig lebensbedrohlich war, sondern dass der Entschluss zur Heirat früher bestand und konsequent verfolgt wurde.

Das wiederholte Verschieben durch äußere Gründe sprach nach Auffassung des Gerichts gerade gegen eine „Heirat auf den letzten Drücker“ nur wegen einer Rente.

Wichtig war außerdem: Wäre eine Versorgung das Hauptmotiv gewesen, hätte eine frühere Eheschließung – sobald sich der Gesundheitszustand deutlich verschlechterte – nahegelegen.

Dass dennoch am gewünschten Hochzeitstermin festgehalten wurde, wertete das Gericht als starkes Indiz gegen eine überwiegende Versorgungsabsicht.

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Was bedeutet das Urteil für Hinterbliebene?

Das Urteil zeigt, dass kurze Ehedauer nicht automatisch das Ende der Witwenrente bedeutet. Wer die Vermutung widerlegen will, braucht belastbare Anhaltspunkte, die über allgemeine Aussagen wie „wir wollten schon lange heiraten“ hinausgehen.

Besonders überzeugend sind objektive Nachweise, die den Heiratsentschluss und dessen Umsetzung vor der Kenntnis einer lebensbedrohlichen Erkrankung erkennbar machen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Gibt es bei einer Ehe unter einem Jahr grundsätzlich keine Witwenrente? Nein, aber es gilt eine gesetzliche Vermutung, dass die Ehe überwiegend aus Versorgungsgründen geschlossen wurde. Diese Vermutung kann durch besondere Umstände widerlegt werden.

Was zählt als „besondere Umstände“, um die Vermutung zu widerlegen? Vor allem objektive Hinweise, dass der Heiratsentschluss bereits vor der Kenntnis einer lebensbedrohlichen Erkrankung bestand und die Hochzeit nur aus äußeren Gründen verschoben wurde.

Reicht es, wenn man schon viele Jahre zusammengelebt hat? Allein das Zusammenleben genügt meist nicht. Entscheidend ist, ob sich konkrete, nach außen erkennbare Schritte und Planungen für die Eheschließung belegen lassen.

Spielt es eine Rolle, wie krank der Partner bei der Hochzeit schon war? Ja, je offenkundiger die Lebensbedrohlichkeit zum Zeitpunkt der Eheschließung ist, desto stärker müssen die besonderen Umstände sein, die gegen eine Versorgungsehe sprechen.

Was ist, wenn die Rentenversicherung wegen Versorgungsehe ablehnt? Dann lohnt sich eine genaue Aufarbeitung der Vorgeschichte der Heirat, insbesondere Nachweise zu früheren Terminplanungen, Standesamt-Kontakten oder sonstigen belegbaren Vorbereitungen.

Fazit

Eine kurze Ehedauer ist für die Witwenrente ein Warnsignal – aber kein endgültiges Aus. Das Gericht hat klargestellt, dass die Versorgungsehe-Vermutung fallen kann, wenn ein Heiratsentschluss schon vor Kenntnis einer lebensbedrohlichen Erkrankung feststand und die Hochzeit nur wegen äußerer Umstände immer wieder verschoben wurde.

Entscheidend sind objektive, nachvollziehbare Indizien, nicht nur Gefühle oder nachträgliche Erklärungen.