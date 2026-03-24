Schwerbehinderung: 40 Prozent Erfolgsquote bei GdB Widerspruch, darum lohnt der Einspruch

Lesedauer 5 Minuten

Fast jeder zweite GdB-Bescheid, gegen den Widerspruch eingelegt wird, wird nachträglich zugunsten der Betroffenen korrigiert – und in rund 90 Prozent der Antragsverfahren hat vorher kein Arzt den Antragsteller persönlich untersucht. Das Feststellungsverfahren der Versorgungsämter ist fehleranfälliger, als die meisten Betroffenen ahnen.

Erfahrungswerte von Sozialverbänden wie dem VdK und dem SoVD belegen seit Jahren: Bis zu 40 Prozent der Widerspruchsverfahren im Schwerbehindertenrecht enden mit einem höheren GdB oder der Zuerkennung eines bisher verweigerten Merkzeichens.

Die Zahl speist sich aus den Fallauswertungen der Sozialverbände und den Erfahrungsberichten spezialisierter Fachanwaltskanzleien. Zum Vergleich: Im Pflegebereich veröffentlicht der Medizinische Dienst jährlich Zahlen – dort wurden 2022 rund 29 Prozent der beanstandeten Pflegegrade korrigiert. Im Schwerbehindertenrecht liegt die Quote nach übereinstimmender Einschätzung noch höher.

Einen Bescheid ungeprüft hinzunehmen, heißt auf eine realistische Chance zu verzichten. Und wer knapp unter GdB 50 landet, dem entgehen Nachteilsausgleiche vom zusätzlichen Urlaubsanspruch über den besonderen Kündigungsschutz bis zum vorgezogenen Renteneintritt.

Keine Untersuchung, keine Rückfragen – wie Versorgungsämter über den GdB entscheiden

Die hohe Erfolgsquote bei Widersprüchen ist kein Zufall. Kein Arzt untersucht die Betroffenen, kein Gutachter prüft die tatsächliche Belastbarkeit im Alltag. Der versorgungsärztliche Dienst stützt sich ausschließlich auf vorhandene Unterlagen: Arztbriefe, Atteste, Reha-Berichte, Klinikentlassungsberichte, Medikamentenpläne und die Angaben im Antragsformular. Was nicht in der Akte steht, existiert für das Amt nicht.

Warum der Gesamt-GdB so oft falsch berechnet wird

Die Fehlerquellen sind dabei immer dieselben: Befunde sind veraltet, einzelne Erkrankungen werden übersehen – etwa eine psychische Begleiterkrankung neben einem orthopädischen Hauptleiden. Besonders folgenschwer ist die fehlerhafte Bildung des Gesamt-GdB.

Die Einzelwerte für verschiedene Erkrankungen werden nach der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) nicht einfach addiert, sondern in einer Gesamtschau gewichtet. Das Amt nimmt die Erkrankung mit dem höchsten Einzel-GdB als Ausgangspunkt und prüft dann, ob die weiteren Beeinträchtigungen das Gesamtbild verschlechtern. Genau bei dieser Abwägung passieren die meisten Fehler.

Das zeigt ein Fall, den der VdK über mehrere Instanzen begleitete: Ein Mann mit GdB 40 – Diabetes mit stark schwankendem Blutzucker, chronische Schmerzen in Wirbelsäule und Bandscheiben, dazu eine Depression – stellte einen Verschlimmerungsantrag. Das Versorgungsamt lehnte ab, der VdK legte Widerspruch ein, das Amt blieb bei seiner Einschätzung.

Die Begründung: kein Veränderungsbedarf. Dass die Auswirkungen des schwankenden Blutzuckers nicht ausreichend gewürdigt worden waren, erkannte erst das Sozialgericht – nach einem psychiatrischen Gutachten, das das Amt nie eingeholt hatte.

Die Monatsfrist – warum sofort gehandelt werden muss

Der Bescheid liegt im Briefkasten, der Kopf ist voll, der nächste Arzttermin erst in drei Wochen – und genau in dieser Situation verpassen Betroffene die Frist, weil sie glauben, erst eine vollständige Begründung liefern zu müssen. Tatsächlich beträgt die Widerspruchsfrist nur einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids (§ 84 SGG). Seit dem 1. Januar 2025 gilt dabei: Ein per Post versandter Bescheid gilt am vierten Tag nach Aufgabe zur Post als zugestellt.

Der fristwahrende Widerspruch – ein Satz reicht

Der Widerspruch muss keine Begründung enthalten. Ein formloses Schreiben mit dem Aktenzeichen, dem Satz „Hiermit lege ich fristwahrend Widerspruch ein” und dem Hinweis, dass die Begründung nach Akteneinsicht nachgereicht wird, reicht vollständig aus. Versandt als Einschreiben mit Rückschein, damit der Zugang nachweisbar ist. Wer diesen ersten Schritt erledigt, sichert sich alle weiteren Optionen – und gewinnt Zeit für die eigentliche Vorbereitung.

Akteneinsicht beantragen – das Recht, das die meisten nicht nutzen

Die Akteneinsicht ist der entscheidende Hebel für einen erfolgreichen Widerspruch – und zugleich der Schritt, den die meisten Betroffenen auslassen. Dabei ist die Rechtslage eindeutig: Das Versorgungsamt darf die Einsicht in die eigene Akte nicht verweigern (§ 25 SGB X). Den Antrag stellt man am besten gleichzeitig mit dem fristwahrenden Widerspruch und bittet ausdrücklich um Kopien aller Unterlagen – einschließlich der versorgungsärztlichen Stellungnahme.

Die versorgungsärztliche Stellungnahme – das Dokument, das über den GdB entscheidet

Genau dieses Dokument ist das Kernstück der Akte – und das Papier, das die meisten Betroffenen nie zu Gesicht bekommen, obwohl es über ihren GdB entscheidet. In der versorgungsärztlichen Stellungnahme stehen die Sätze, die im Bescheid wieder auftauchen: welche Befunde herangezogen wurden, wie die Funktionssysteme gewichtet wurden und zu welchem Ergebnis der Dienst gekommen ist.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehinderung: Echte Vorteile bei Krankenkassen mit einem GdB

Wer die Stellungnahme zum ersten Mal aufschlägt, findet dort häufig Formulierungen wie „Die Funktionseinschränkungen sind als leichtgradig einzuordnen” oder „Eine wesentliche Teilhabebeeinträchtigung ist nicht belegt” – ohne dass ein Arzt je geprüft hat, ob die Betroffene tatsächlich noch ihre Treppe schafft oder morgens allein aus dem Bett kommt.

Worauf man in der Akte achten sollte

Drei Ebenen sollte man systematisch prüfen. Die Vollständigkeit – fehlen Befunde, wurden alle Erkrankungen berücksichtigt, oder hat das Amt einen ganzen Befundbericht schlicht nicht ausgewertet? Die Bewertungsschärfe – enthält die Stellungnahme konkrete Angaben zur Belastbarkeit, oder bleibt sie bei weichen Formulierungen wie „zeitweise belastet” oder „adäquat behandelt”?

Und die interne Konsistenz – passt die Schlussfolgerung zu den Befunden, oder widerspricht sich die Akte selbst? Ein Treffer auf einer dieser Ebenen liefert die Grundlage für eine wirksame Widerspruchsbegründung.

Die Widerspruchsbegründung – nicht Diagnosen zählen, sondern Alltagsfolgen

Viele Widerspruchsbegründungen scheitern am selben Problem: Sie lesen sich wie ein Diagnose-Katalog – Bandscheibenschaden, Depression, Arthrose, Diabetes. Das reicht nicht. Entscheidend ist nicht die Existenz einer Krankheit, sondern deren tatsächliche Auswirkung auf den Alltag.

Statt „Rückenleiden” sollte die Begründung beschreiben, dass Sitzen nur zwanzig Minuten am Stück möglich ist, Treppensteigen nur mit Pausen funktioniert und der Haushalt nur noch mit Hilfe bewältigt werden kann. Solche konkreten Alltagsschilderungen machen den Unterschied zwischen einem abgelehnten und einem erfolgreichen Widerspruch.

Neue Befunde nachreichen und Wechselwirkungen betonen

Betroffene sollten ihre behandelnden Fachärzte um aktuelle Stellungnahmen bitten – nicht nur Diagnose, sondern eine genaue Beschreibung der Einschränkungen und deren Folgen im Alltag. Neue Befunde können jederzeit nachgereicht werden, solange das Widerspruchsverfahren läuft.

Besonders wirkungsvoll ist es, die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Erkrankungen deutlich zu machen: die Depression, die durch chronische Schmerzen verstärkt wird, die Schlafstörungen aus der Medikation, die Bewegungseinschränkung aus dem Zusammenspiel mehrerer Leiden.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Kann der GdB durch einen Widerspruch sinken?

In Beratungsforen taucht regelmäßig die Warnung auf, ein Widerspruch könne auch nach hinten losgehen. Ganz falsch ist das nicht: Im Widerspruchsverfahren gibt es kein absolutes Verschlechterungsverbot, das Amt kann theoretisch zu einer niedrigeren Einstufung kommen. In der Praxis kommt das aber selten vor – insbesondere dann nicht, wenn der Widerspruch mit neuen Unterlagen untermauert ist.

Im Klageverfahren vor dem Sozialgericht gilt dagegen ein klares Verschlechterungsverbot: Das Gericht darf den GdB nicht unter die bisherige Einstufung absenken, wenn nur der Betroffene geklagt hat. Das theoretische Risiko ist also kein Grund, auf den Widerspruch zu verzichten – es ist ein Argument dafür, ihn sorgfältig vorzubereiten.

Wenn der Widerspruch abgelehnt wird – Klage vor dem Sozialgericht

Wird der Widerspruch zurückgewiesen, ist der nächste Schritt die Klage beim Sozialgericht. Die Klagefrist beträgt einen Monat nach Zugang des Widerspruchsbescheids. Für Betroffene fallen dabei keine Gerichtskosten an. Anwaltskosten entstehen nur bei anwaltlicher Vertretung, werden aber im Erfolgsfall von der Gegenseite erstattet.

Der entscheidende Unterschied: Das Gericht holt ein eigenes Gutachten ein

Im Widerspruch entscheidet das Amt über seine eigene Bewertung – im Klageverfahren entscheidet ein unabhängiges Gericht. Das Sozialgericht holt in aller Regel ein eigenes medizinisches Gutachten ein, eine persönliche Begutachtung, die im Verwaltungsverfahren fast nie stattfindet. Betroffene können darüber hinaus ein weiteres Gutachten auf eigene Kosten beantragen und dafür einen Gutachter ihrer Wahl benennen (§ 109 SGG).

Im eingangs geschilderten VdK-Fall bekam der Betroffene am Ende rückwirkend GdB 50 zugesprochen – nach fünf Jahren Verfahren, aber mit Folgen für seinen Rentenanspruch, die das Amt ihm jahrelang vorenthalten hatte.

Reagiert das Versorgungsamt drei Monate lang nicht auf den Widerspruch, können Betroffene eine sogenannte Untätigkeitsklage einreichen – allein die Ankündigung führt in vielen Fällen dazu, dass das Amt doch entscheidet. Bei erfolgreichem Widerspruch besteht außerdem ein Anspruch auf Erstattung der notwendigen Aufwendungen, etwa für anwaltliche Beratung (§ 63 SGB X).

Häufig gestellte Fragen zum GdB-Widerspruch

Muss der Widerspruch sofort begründet werden?

Nein. Es reicht, innerhalb der Monatsfrist fristwahrend Widerspruch einzulegen. Die Begründung kann nachgereicht werden – idealerweise erst nach der Akteneinsicht, damit man gezielt auf die Schwachstellen des Bescheids eingehen kann.

Kann mein GdB durch den Widerspruch sinken?

Im Widerspruchsverfahren theoretisch ja, im Klageverfahren nein – Details dazu im Abschnitt zur Herabsetzung weiter oben.

Benötige ich einen Anwalt für den Widerspruch?

Nicht zwingend. Fristwahrenden Widerspruch und Akteneinsicht können Betroffene selbst beantragen. Bei der Auswertung der Stellungnahme und der Formulierung der Begründung kann sozialrechtliche Beratung – etwa über VdK, SoVD oder einen Fachanwalt für Sozialrecht – die Erfolgsaussichten aber deutlich verbessern.

Wie lange dauert das Widerspruchsverfahren?

In der Regel drei bis sechs Monate. Entscheidet das Amt innerhalb von drei Monaten nicht, kann eine Untätigkeitsklage eingereicht werden.

Quellen

Sozialverband VdK: Schwerbehinderung dank VdK anerkannt – Erfolgsgeschichte

Bundesministerium der Justiz: § 25 SGB X – Akteneinsicht durch Beteiligte

Bundesministerium der Justiz: § 84 SGG – Frist und Form des Widerspruchs

Bundesministerium der Justiz: § 37 SGB X – Bekanntgabe des Verwaltungsaktes

Rechtsanwalt Köper: Begutachtung zur Feststellung der Schwerbehinderung

Kanzlei Sonntag & Partner, Fachanwälte für Sozialrecht: GdB-Widerspruch – Erfolgsaussichten und Vorgehen

Hopkins Rechtsanwälte: Erfolgsaussichten beim GdB-Widerspruch

Medizinischer Dienst / Sozialverband VdK: Widerspruch gegen Pflegegrad lohnt sich oft – MD-Statistik 2022

Bundesvereinigung Lebenshilfe: Widerspruch einlegen – Fristen und Hinweise