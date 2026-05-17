Rente: Bis zu dieser Höhe bleibt die Bruttorente ab 1. Juli 2026 steuerfrei

Zum 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten in Deutschland um 4,24 Prozent. Für viele Rentnerinnen und Rentner stellt sich damit die Frage, ob die höhere Bruttorente weiterhin steuerfrei bleibt oder ob erstmals eine Steuererklärung nötig wird.

Als grober Orientierungswert gilt: Wer ab Juli 2026 unter rund 1.475 Euro Monatsrente im Osten beziehungsweise 1.478 Euro im Westen liegt, muss nach einer vereinfachten Berechnung in der Regel keine Einkommensteuer zahlen. Diese Werte gelten jedoch nicht pauschal für jeden Haushalt.

Ob tatsächlich Steuern fällig werden, hängt nicht allein von der monatlichen Bruttorente ab. Ausschlaggebend ist das zu versteuernde Einkommen nach Rentenfreibetrag, Versicherungsbeiträgen, Pauschalen und möglichen weiteren Einkünften.

Warum der 1. Juli 2026 für Rentner wichtig ist

Die Rentenanpassung erfolgt jedes Jahr zum 1. Juli. 2026 beträgt die Erhöhung 4,24 Prozent, wodurch eine Bruttorente von 1.000 Euro auf 1.042,40 Euro steigt.

Für Rentnerinnen und Rentner ist das zunächst eine positive Nachricht. Gleichzeitig kann die höhere Bruttorente dazu führen, dass das zu versteuernde Einkommen über den Grundfreibetrag steigt.

Besonders betroffen sind Menschen, die bisher knapp unter der Steuergrenze lagen. Schon eine vergleichsweise kleine Rentenerhöhung kann dann ausreichen, damit das Finanzamt eine Steuererklärung erwartet.

Die wichtigsten Orientierungswerte ab Juli 2026

Wert Bedeutung 4,24 Prozent Um diesen Satz steigen die gesetzlichen Renten zum 1. Juli 2026. 1.475 Euro Monatsrente im Osten Vereinfachter Orientierungswert für eine steuerfreie Bruttorente ab Juli 2026. 1.478 Euro Monatsrente im Westen Vereinfachter Orientierungswert für eine steuerfreie Bruttorente ab Juli 2026. 12.348 Euro Grundfreibetrag Bis zu diesem zu versteuernden Jahreseinkommen bleibt 2026 keine Einkommensteuer zu zahlen. 84 Prozent steuerpflichtiger Rentenanteil Dieser Anteil gilt für Personen, die 2026 erstmals gesetzliche Rente beziehen.

Warum die Bruttorente nicht mit dem steuerpflichtigen Einkommen gleichzusetzen ist

Die Bruttorente ist nur der Ausgangspunkt der steuerlichen Berechnung. Das Finanzamt betrachtet nicht automatisch die gesamte Jahresrente als steuerpflichtiges Einkommen.

Für Neurentner des Jahres 2026 sind 84 Prozent der gesetzlichen Rente steuerpflichtig. Die übrigen 16 Prozent der ersten vollen Jahresbruttorente bleiben als persönlicher Rentenfreibetrag steuerfrei.

Dieser Rentenfreibetrag wird in Euro festgeschrieben. Spätere Rentenerhöhungen erhöhen deshalb in voller Höhe den steuerpflichtigen Anteil.

Der Grundfreibetrag schützt auch Rentner

Der steuerliche Grundfreibetrag liegt 2026 bei 12.348 Euro für Alleinstehende. Bis zu diesem zu versteuernden Jahreseinkommen fällt keine Einkommensteuer an.

Bei Ehepaaren oder eingetragenen Lebenspartnern verdoppelt sich der Betrag bei Zusammenveranlagung auf 24.696 Euro. Das bedeutet jedoch nicht, dass eine Bruttorente bis genau zu diesen Beträgen steuerfrei bleibt.

Der Grund dafür liegt in der Berechnung. Von der Bruttorente werden unter anderem der steuerfreie Rentenanteil, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie Pauschbeträge abgezogen.

Warum die Grenze ab Juli höher wirkt als die Jahresgrenze

Für das gesamte Jahr 2026 wird häufig eine steuerfreie Bruttojahresrente von rund 17.426 Euro für alleinstehende Neurentner genannt. Das entspricht etwa 1.452 Euro monatlich, wenn man die Jahresrente gleichmäßig auf zwölf Monate verteilt.

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Ab 1. Juli verschiebt sich die Betrachtung, weil die Rente nur im zweiten Halbjahr erhöht wird. Deshalb können die monatlichen Orientierungswerte ab Juli mit rund 1.475 Euro beziehungsweise 1.478 Euro etwas höher erscheinen.

Wichtig bleibt aber die Jahresrechnung. Das Finanzamt schaut am Ende auf das gesamte Kalenderjahr 2026 und nicht nur auf die Rentenzahlung ab Juli.

Wer über der Grenze liegt, zahlt nicht automatisch hohe Steuern

Wer mit seiner Bruttorente über den genannten Orientierungswerten liegt, sollte die eigene Steuerlage prüfen. Daraus folgt aber nicht zwangsläufig eine hohe Steuerzahlung.

Oft geht es zunächst darum, ob eine Steuererklärung abgegeben werden muss. Die tatsächliche Steuer kann gering ausfallen oder durch Abzüge vollständig entfallen.

Anders sieht es aus, wenn neben der gesetzlichen Rente weitere Einkünfte vorhanden sind. Dazu zählen etwa Mieteinnahmen, Betriebsrenten, private Renten, Kapitalerträge oder Arbeitslohn aus einem Nebenjob.

Bestandsrentner werden anders behandelt als Neurentner

Die genannten 84 Prozent gelten nur für Personen, die 2026 erstmals in Rente gehen. Wer schon früher Rentner war, hat einen anderen steuerfreien Rentenanteil.

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Dieser persönliche Freibetrag wurde beim Rentenbeginn beziehungsweise im ersten vollen Rentenjahr festgelegt. Er bleibt grundsätzlich als Eurobetrag bestehen.

Dadurch kann es vorkommen, dass zwei Personen mit gleicher Bruttorente steuerlich unterschiedlich behandelt werden. Der Rentenbeginn ist deshalb ein wichtiger Faktor bei der Frage, ob Einkommensteuer anfällt.

Was Rentner nach der Erhöhung prüfen sollten

Nach der Rentenanpassung sollten Rentnerinnen und Rentner ihre neue Bruttorente nicht isoliert betrachten. Sinnvoll ist ein Blick auf die gesamte Jahresrente 2026.

Hilfreich sind die Rentenbezugsmitteilung, Nachweise über Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Unterlagen zu weiteren Einnahmen. Auch außergewöhnliche Belastungen, Spenden oder Krankheitskosten können die Steuerlast mindern.

Wer knapp über den genannten Orientierungswerten liegt, sollte nicht vorschnell von einer Steuerzahlung ausgehen. Entscheidend ist die vollständige Berechnung des zu versteuernden Einkommens.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Rentner erhält bis Juni 2026 eine monatliche Bruttorente von 1.415 Euro. Ab Juli steigt seine Rente durch die Anpassung um 4,24 Prozent auf rund 1.475 Euro.

Damit liegt er ungefähr an der vereinfachten Grenze, bei der nach der Rentenerhöhung noch keine Einkommensteuer anfallen kann. Voraussetzung ist, dass keine weiteren steuerpflichtigen Einkünfte hinzukommen.

Hat derselbe Rentner zusätzlich Mieteinnahmen oder eine Betriebsrente, kann sich das Ergebnis ändern. Dann kann trotz einer gesetzlichen Bruttorente nahe der Orientierungsgrenze eine Steuererklärung erforderlich sein.

Häufige Fragen und Antworten

1. Bis zu welcher Bruttorente bleibt die Rente ab 1. Juli 2026 steuerfrei?

Als grober Orientierungswert gelten ab 1. Juli 2026 rund 1.475 Euro Monatsrente im Osten und rund 1.478 Euro Monatsrente im Westen. Diese Werte gelten vor allem für alleinstehende Rentnerinnen und Rentner ohne weitere steuerpflichtige Einkünfte. Entscheidend ist aber immer das zu versteuernde Jahreseinkommen.

2. Warum unterscheiden sich Bruttorente und steuerpflichtiges Einkommen?

Die Bruttorente wird nicht vollständig als steuerpflichtiges Einkommen angesetzt. Je nach Rentenbeginn bleibt ein Teil der Rente steuerfrei, außerdem können Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie Pauschalen und weitere Ausgaben abgezogen werden. Deshalb kann eine Bruttorente oberhalb des Grundfreibetrags trotzdem steuerfrei bleiben.

3. Gilt die Grenze von rund 1.475 Euro oder 1.478 Euro für alle Rentner?

Nein, diese Beträge sind nur Orientierungswerte. Der tatsächliche steuerfreie Betrag hängt unter anderem vom Rentenbeginn, vom Familienstand, von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie von weiteren Einkünften ab. Wer zusätzlich eine Betriebsrente, Mieteinnahmen oder Arbeitslohn erhält, kann früher steuerpflichtig werden.

4. Müssen Rentner automatisch Steuern zahlen, wenn sie über der Grenze liegen?

Nein, eine Bruttorente oberhalb der genannten Richtwerte bedeutet nicht automatisch eine Steuerzahlung. Zunächst wird geprüft, ob das zu versteuernde Einkommen über dem Grundfreibetrag liegt. Auch dann können abziehbare Ausgaben die Steuer mindern oder vollständig ausgleichen.

5. Warum ist der 1. Juli 2026 für die Rentenbesteuerung wichtig?

Zum 1. Juli 2026 werden die gesetzlichen Renten erhöht. Dadurch steigt die monatliche Bruttorente im zweiten Halbjahr, was bei manchen Rentnerinnen und Rentnern dazu führen kann, dass sie näher an die Steuergrenze rücken. Für das Finanzamt zählt jedoch weiterhin die gesamte Jahresbetrachtung für 2026.

Fazit

Ab 1. Juli 2026 bleibt eine gesetzliche Bruttorente bis etwa 1.475 Euro im Osten beziehungsweise 1.478 Euro im Westen nach vereinfachter Betrachtung steuerfrei. Für Neurentner des Jahres 2026 liegt der Jahresrichtwert weiterhin bei rund 17.426 Euro Bruttorente.

Diese Beträge sind jedoch keine allgemeingültigen Steuerfreigrenzen. Entscheidend sind Rentenbeginn, Familienstand, Versicherungsbeiträge, weitere Einkünfte und persönliche Abzüge.

Wer nach der Rentenerhöhung knapp über den genannten Werten liegt, sollte seine Steuerlage prüfen. Eine höhere Bruttorente bedeutet nicht automatisch eine hohe Einkommensteuer, kann aber eine Erklärungspflicht auslösen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung 2026 um 4,24 Prozent zum 1. Juli 2026 und neuer aktueller Rentenwert von 42,52 Euro.

Deutsche Rentenversicherung: Steuerpflichtiger Rentenanteil für Neurentner des Jahres 2026 von 84 Prozent; 16 Prozent der ersten vollen Jahresbruttorente bleiben steuerfrei.

Bundesfinanzministerium: Grundfreibetrag 2026 von 12.348 Euro für Alleinstehende.